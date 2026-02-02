Premium|Arijit Singh: अरिजीत सिंगचा चित्रपट संगीतातून संन्यास: अन्यायकारी व्यवस्थेविरुद्धचा एल्गार

अरिजीत सिंग म्हणजे तुफान लोकप्रियता लाभलेला गायक. त्याने वयाच्या अवघ्या अडतिसाव्या वर्षी चित्रपट संगीतातून संन्यास घेत असल्याची घोषणा केली आणि एकच खळबळ माजली. अरिजीत आता फक्त लाइव्ह शो करणार असला तरी त्याची निवृत्ती त्याच्या चाहत्यांना न पचणारी आहे... पण एक लक्षात घ्या, अरिजीतचं चित्रपट संगीतापासून दूर जाणं म्हणजे एका अन्यायकारी व्यवस्थेविरुद्धचा एल्गार आहे; संगीत रसिकांना केलेला ‘अलविदा’ नाही! एक नवा अरिजीत यानिमित्त नक्कीच ऐकायला मिळेल..रिजीत सिंग हिंदी सिनेमांच्या पार्श्वगायनात आला तेव्हाची परिस्थिती त्याच्यासारख्या गायकांसाठी सुपीक होती. बॉलीवूडचा नायक आता बराच बदलला होता. तो आता संस्कारांचा पुतळा राहिलेला नव्हता. तो बेफिकीर होता; काहीसा स्वतःला उद्ध्वस्त करू पाहणारा. प्रेमाचे सिनेमानेच रुजवलेले जुने नियम त्याला मान्य नव्हते. तो एकापेक्षा जास्त वेळा सहज प्रेमात पडणारा होता. तो अर्थातच काहीसा स्वयंकेंद्री होता; स्वतःच्या पलीकडे फारस न पाहणारा. बॉलीवूडमध्ये तेव्हा रणबीर कपूर, रणवीर सिंग, इम्रान खान वगैरे नवीन नायकांची फळी आली होती. त्या वेळेस जोमात असणाऱ्या सोनू निगमचा आवाज त्यांच्यासाठी किंचित जास्त ‘प्रौढ’ होता. यापेक्षा अनुकूल परिस्थिती गुणवत्तावान नवोदित गायकासाठी अजून काय असणार? अरिजीत सिंग या बदललेल्या परिस्थितीचा लाभार्थी होता. अरिजीतने ‘बर्फी’ आणि ‘कॉकटेल’सारख्या सिनेमांसाठी हिट गाणी दिली; पण २०१३मध्ये आलेला ‘आशिकी २’ हा खऱ्या अर्थाने त्याच्या कारकिर्दीसाठी मैलाचा दगड ठरला. दिग्दर्शक मोहित सुरी यांचा ‘आशिकी २’ सिनेमा अनेक अर्थांनी बॉलीवूडचं संगीत बदलणारा होता. या सिनेमाच्या गाण्यांनी एक नवीन ‘साउंड’ आणला. सिनेमाची गाणी प्रचंड हिट झाली. त्यांनी त्या अख्ख्या दशकावर आपला प्रभाव टाकला. ‘आशिकी २’च्या गाण्यांमुळे अरिजीत घराघरात पोहोचला. स्वतःला उद्ध्वस्त करू पाहणाऱ्या नायकाला अरिजीतचा आर्त आवाज खूपच सूट झाला होता. १९९०मध्ये आलेल्या ‘आशिकी’ सिनेमाने जे कुमार शानूंसाठी केलं तेच ‘आशिकी २’ने अरिजीतसाठी केलं. हिंदी पार्श्वगायनाच्या क्षेत्रात एका नव्या ताऱ्याचा उदय झाला होता..Premium|Amitabh Bachchan : अमिताभ होणं सोपं नाही.प्रत्येक कलावंत हे अनेकदा त्या काळाचं अपत्य होतं. अरिजीत हा २०१०च्या दशकाचं अपत्य आहे. प्रत्येक देशाच्या इतिहासात अशी एक वेळ येते, की त्याला ‘बबलगम एस्केपीझम’ची गरज असते. भारतीय सिनेमा प्रेक्षकांना नेहमीच पलायनवाद विकता आला असला तरी त्याने खऱ्या अर्थाने ‘बबलगम एस्केपीझम’ विकला तो याच दशकात. हा पलायनवाद बॉलीवूडने विकला तो ‘अर्बन रॉमकॉम’ सिनेमातून. अर्बन रॉमकॉमची सोपी व्याख्या म्हणजे नर्मविनोदी पखरण असणारे रोमँटिक सिनेमे. अशा सिनेमाचं स्वतःचं असं एक टेम्प्लेट होतं. त्या सिनेमातल्या कथा बहुतेक मेट्रो शहरात किंवा विदेशात घडायच्या. सिनेमातली बहुतेक पात्रं ग्रे शेडमधली आणि नैतिकतेच्या मध्यमवर्गीय चौकटीत बसणारी नसायची. सिनेमात खलनायक नसायचा. परिस्थिती हीच कथेत कॉन्फ्लिक्ट तयार करायची. अशा सिनेमांनी तेव्हा अतिशय बोल्ड विषय हाताळले. अरिजीतची बहुतेक गाणी या सिनेमांमधून आलेली आहेत. ‘कॉकटेल’मध्ये एका घरात राहणाऱ्या तीन मित्रांचा आणि त्यांच्यातल्या गुंतागुंतीच्या नातेसंबंधांचा विषय हाताळण्यात आला होता. या सिनेमातलं ‘यारीया’ हे अरिजीतचं गाणं मनाच्या तारा छेडणारं आहे. ‘टू स्टेट्स’ सिनेमात एकमेकांचे जवळचे मित्र असणारे भिन्न संस्कृतीमधून आलेले मुलगा-मुलगी एकमेकांच्या प्रेमात पडत जातात याची गोष्ट होती. त्यातील अरिजीतचं ‘मन मस्त मगन’ हे गाणं आजही प्रचंड लोकप्रिय आहे. ‘ये जवानी है दिवानी’मधल्या अस्ताव्यस्त, नातेसंबंधापासून दूर पळणाऱ्या मस्तमौला बनी नावाच्या पात्राच्या तोंडातील ‘सांसे मलंग सी’ या गाण्यात अरिजीतशिवाय कुणाच्याही आवाजाची शक्यता मनात येत नाही. या रॉमकॉममधला कॉन्फ्लिक्ट एकदम दुधावर भुरभुरलेल्या बोर्नव्हिटाइतकाच असायचा. ‘लार्जर दॅन लाईफ’ कथानकांची सवय लागलेल्या मेनस्ट्रीम बॉलीवूड सिनेमांसाठी हे नवीन होतं. या सिनेमांनी स्वतःची एक स्टार सिस्टीम निर्माण केली. रणबीर कपूर, रणवीर सिंग, आयुषमान खुराणा, कार्तिक आर्यन हे या स्टार सिस्टीमचा भाग होते. अरिजीत होता या नवीन सिनेमांचा आवाज..Premium|Indian cinema 2000s : रुपेरी पडद्याची रुपेरी झलक!.त्या काळात देशात राजकीय स्थैर्य होतं. आर्थिक प्रगतीचे आकडे उत्तम होते. देशाच्या किमान शहरी भागात आणि मध्यमवर्गीय लोकांमध्ये फील गुड वातावरण होतं. देशातच एकूण समृद्धीचा तवंग पसरला आहे, असा किमान आभास तरी निर्माण झाला होता. त्याच काळात रोजगार हमी योजनेवर जाणाऱ्या लोकांची संख्या सतत वाढत होती. हा विरोधाभास भारतासारख्या देशातच होऊ शकतो. या तथाकथित तृप्त काळाचं बायप्रॉडक्ट म्हणजे मल्टिप्लेक्सचा वाढलेला प्रसार, अर्बन रॉमकॉम सिनेमे आणि अरिजीतचा आवाज. हे तिन्ही घटक एकमेकांना पूरक होते. मिलेनियर पिढीच्या कॉलेज जीवनाच्या आठवणी या रॉमकॉमशी निगडित आहेत. लेक्चर बंक करून मल्टिप्लेक्सला सकाळी सकाळी जाऊन हे सिनेमे बघणं हा कॉलेज जीवनाचा फार सुंदर भाग होता. अरिजीतच्या चित्रपट संगीतापासून दूर जाण्याच्या घोषणेने सगळ्यात जास्त हळहळ होतेय ती या मिलेनियर वर्गात.एखादा गायक खऱ्या अर्थाने घडतो ते संगीतकारांमुळे आणि चित्रपट दिग्दर्शकांमुळे. अरिजीतच्या सांगीतिक कारकिर्दीमध्ये प्रीतम आणि अमित त्रिवेदी हे संगीतकार जितके महत्त्वाचे आहेत तितकेच मोहित सुरी अन् अनुराग बसू हे चित्रपट दिग्दर्शकही. ही चार माणसं आयुष्यात आली नसती तर ‘अरिजीत सिंग’ घडला नसता. संगीत दिग्दर्शक प्रीतमने अरिजीतला दिलेली गाणी बघून त्याच्या कुठल्याही समकालीन गायकाला असूया वाटल्याखेरीज राहणार नाही. ‘ए दिल है मुश्किल’ सिनेमातलं ‘चन्ना मेरेया’, ‘दिलवाले’मधलं ‘रंग दे तू मोहे गेरुआ’, ‘लाल सिंग चढ्ढा’मधलं ‘तेरे हवाले कर दिया’, ‘बर्फी’तील ‘फिर ले आया दिल’ इत्यादी एकाहून एक शेकडो अप्रतिम गाणी प्रीतम-अरिजीत जोडगोळीची आहेत. अमित त्रिवेदीनेही अरिजीतला ‘काफीलाना’, ‘ये फितूर मेरा’ आणि ‘किनारे’सारखी मनात दीर्घकाळ घोळत राहणारी गाणी दिली आहेत..अनुराग बसू आणि मोहित सुरी या दोघांनाही संगीताची उत्तम जाण आहेच. बॉलीवूडच्या सिनेमातल्या संगीताची जबरदस्त अधोगती चालू असताना मागच्या वर्षीच्या ‘मेट्रो इन दिनो’ आणि ‘सैयारा’ची गाणी आजही गाजतात. या दोघा दिग्दर्शकांच्या कारकिर्दीमध्ये प्रचंड साम्य आहे. रेल्वेचे रूळ कसे समांतर असतात तशी या दोघांची कारकीर्दही बरोबरीने धावतेय. दोघंही समवयस्क, जवळचे मित्र आणि प्रतिस्पर्धीसुद्धा. अनुराग आणि मोहितच्या फिल्मोग्राफीचं विश्लेषण केल्यावर लक्षात येतं, की वरवर अस्ताव्यस्त दिसणाऱ्या त्यांच्या कामातही एक समान फॉर्म्युला आहे. अनुराग आणि मोहितने आयुष्यातली बरीचशी वर्षं महेश भट्ट आणि मुकेश भट्ट यांच्या ‘विशेष फिल्म्स’सोबत काम केलं आहे. दोघांच्याही सिनेमांच्या संगीताचा आवाज अरिजीतच राहिला आहे. संदीप रेड्डी वंगा आणि आदित्य धर या सध्याच्या सर्वांत यशस्वी दिग्दर्शकांनाही अरिजीतचा आवाज आपल्या सिनेमात हवाच असतो. पण गेल्या काही वर्षांत अरिजीत आणि प्रेक्षकांमधल्या एका वर्गात ‘अतिपरिचयात अवज्ञा’ असं काहीसं घडत होतं. अरिजीत इतकी गाणी का गातोय? त्याच्या अनेक गाण्यांमुळे त्याच्या आवाजाबद्दलचं आकर्षण कमी होत आहे, असं रसिकांच्या एका वर्गाला वाटत होतं. प्रत्येक सिनेमात अरिजीतचं गाणं असणं, हे सिनेमांच्या टेम्प्लेटचा भाग बनलं होतंच. रसिकांची ही तक्रार एकदमच अवाजवी नव्हती. दुसरी तक्रार म्हणजे अरिजीत आता एकसुरी बनत चालला आहे. तो त्याच्या गाण्यात विविधता आणत नाही. अरिजीतबद्दल बोलताना या दोन तक्रारींची दखल घेणं क्रमप्राप्त आहे..अरिजीतने वयाच्या अवघ्या अडतिसाव्या वर्षी आपण चित्रपट संगीतामधून संन्यास घेत आहे, अशी घोषणा सोशल मीडियावर केली आणि एकच खळबळ माजली. सध्या चित्रपट संगीताच्या क्षेत्रात काही बडी मंडळी अतिशय घातक ट्रेंड्स सुरू करीत आहेत आणि अरिजीत अन् इतरही काही कलावंत त्यावर नाराज आहेत, अशा बातम्या येत होत्याच. गायकांना गाणं म्हणण्यासाठी मिळणारं मानधन इतकं तुटपुंजे होतं की अरिजीतने त्यावर उघड नाराजी व्यक्त केली होती. गायकांना गाण्यांवर परफॉर्मन्स करण्याची परवानगी देऊ; पण पैसे देणार नाही, असा अडेलतट्टू पवित्रा काही कॅसेट कंपन्यांनी घेतला होता. हा एक प्रकारे कलावंतांच्या पिळवणुकीचाच प्रकार आहे. अरिजीतचं चित्रपट संगीतापासून दूर जाणं हा त्याचा या अन्यायकारी व्यवस्थेविरुद्धचा प्रोटेस्ट आहे. आनंदाची गोष्ट म्हणजे अरिजीत फक्त चित्रपट संगीतापासून दूर चाललाय. तो ‘रिटायर’ वगैरे होत नाहीय. फक्त यापुढे तो स्वतःच संगीत तयार करणार आहे, ज्यात कुठल्याही भांडवलशहाची ढवळाढवळ नसेल. अरिजीत जे काम करेल त्यावर त्याचाच हक्क असेल. अरिजीतला ‘स्पॉटीफाय’सारख्या सांगीतिक प्लॅटफॉर्मवर तब्बल एकशेसत्तर मिलियन म्हणजे तब्बल १७ कोटी फॉलोअर्स आहेत. इतके फॉलोअर्स टेलर स्विफ्टसारख्या जगप्रसिद्ध गायिकेलाही नाहीत. इतरत्र सोशल मीडियावरही त्याला प्रचंड चाहतावर्ग लाभला आहे. त्यांच्याच बळावर अरिजीत आता नवीन इनिंग खेळणार आहे. अरिजीतचा हा प्रयोग यशस्वी झाला तर त्यातून काहीतरी चांगलं घडू शकतं. कलाकार आणि प्रेक्षक यांच्यातला ‘मध्यस्थ’ राहणार नाही. पण हा प्रयोग यशस्वी होईल का, याचं उत्तर काळाच्या पदरात दडलेलं आहे. अरिजीतची ही ‘रिटायरमेंट’ नाही; तर प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध पुकारलेला एल्गार आहे. ही केवळ एका सर्वोत्तम गायकाची ‘एक्झिट’ नाही; तर कलावंत आणि रसिक प्रेक्षक यांच्यातल्या थेट संवादाची नवीन सुरुवात आहे. अरिजीतची नवी संगीत मैफल लवकरच रंगेल यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 