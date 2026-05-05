Premium|Bengal Election 2026 : बंगालने ममतांना का नाकारले? झालमुडी आणि मच्छीच्या मुद्द्यामागचं Food Politics समजून घ्या!

कोलकाता: बंगाल निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आणि मोदींचा भाजप व ममतांचा तृणमूल काँग्रेस यांच्यात अटीतटीची लढाई पाहायला मिळाली. पण ही निवडणूक केवळ हिंदुत्व आणि घुसखोरीपुरती मर्यादित राहिली नाही… ती थेट मतदारांच्या ताटात पोहोचली. मोदींची झालमुरी विरुद्ध ममतादीदींचे मासे - या ‘फूड पॉलिटिक्स’मध्ये मतदारांनी नेमकं काय निवडलं? ताटातलं अन्न आणि अस्मिता की विकासाची आशा? जाणून घ्या सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून. भाजपच्या सत्ताप्रिय धोरण लक्षात घेता तृणमूल काँग्रेसने भाजप अत्यंत वेगाने संपूर्ण देशावर कब्जा करतोय, बंगालच्या अस्मितेसाठी हे संकट आहे, असं म्हणत भीती निर्माण केली. मात्र ही भीती बंगालने फोल ठरवली. भाजपच्या हिंदु एकीकरण, शाकाहारी वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी ममतादीदींनी माशांचा मुद्दा उपस्थित केला. पण भाजपने झालमुरी मुत्सद्देगिरी करत हा हल्ला परतवून लावला. बंगालच्या निवडणुकीत नेमका कोणता मुद्दा महत्त्वाचा ठरला?.भाजप, मासे आणि ममतासंपूर्ण बंगाल मुख्यत्त्वेकरून मांसाहारी आहे. अगदी दुर्गादेवीच्या पूजेतही काही ठिकाणी मांसाहार केला जातो. दुसरीकडे हिंदुत्त्वाचा नारा देणाऱ्या भाजपने अनेक ठिकाणी बीफबद्दल भीती निर्माण केली होती. त्यायोगे शाकाहाराचं वर्चस्व भाजपच्या हिंदुत्त्ववाद्यांकडून ठसवण्याचा प्रयत्न होत होता. ममतांनी नेमकी हीच गोष्ट हेरली आणि त्यांनी बंगाली माणसाला अत्यंत प्रिय असलेल्या माशांचा मुद्दा ताटात आणला. भाजप हा एक हिंदी भाषिक आणि शाकाहारी लोकांचा पक्ष आहे, असा प्रचार करत ममतांनी भीती घातली की, जर या भाजपचं सरकार आलं तर ते तुमच्या ताटातून मच्छीच काढून टाकतील. तुमच्या तोंडची बंगाली आणि जिभेवरची माशाची चव दोन्हीवर भाजप बंदी घालेल, अशी भीती ममतांनी मतदारांना घातली आणि ताटातल्या अन्नाला थेट बंगाली अस्मितेशी (Bengali Identity) जोडलं. .Premium|West Bengal Election : महिलांच्या बँक खात्यात सत्तेची गुरुकिल्ली; पश्चिम बंगालमध्ये रंगणार भाजप-तृणमूलचा अटीतटीचा संघर्ष.हा भावनिक मुद्दा होता. त्यावर पलटवार करणं भाजपला कठीण होतं पण या प्रश्नाला प्रत्युत्तर देताना मोदी आणि भाजपने तो आर्थिक वळणावर नेला.हळदिया येथील सभेत मोदी म्हणाले, बंगालमध्ये मासे खाण्याची परंपरा असूनही बंगाल मासे उत्पादनांत स्वयंपूर्ण नाही. बंगाली लोकांना आजही बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरातमधून मासे आयात करावे लागतात. बंगालची संस्कृती आणि खाद्यसंस्कृती धोक्यात असल्याचा आरोप म्हणजे केवळ लोकांचे लक्ष भरकटवण्याचा एक प्रयत्न आहे आणि राज्य सरकारच्या अपयशावरून लक्ष हटवण्यासाठी हा बनाव रचला गेल्याचं भाजपने ठासून सांगितलं.बंगालसाठी मासे किती महत्त्वाचे आहेत, हे माहिती असूनही तृणमूलने मासळी उद्योगाकडे दुर्लक्ष केलं, ही बाब अधोरेखित करत भाजप नेत्यांनी उलटा प्रचार केला. शरद्त मुखोपाध्याय यांनी सार्वजनिक ठिकाणी मासे हातात घेतले. भाजपच्या नेतेवर्गानेच जेव्हा ताटात मासे घेऊन जाहीरपणे खायला सुरूवात केली तेव्हा थेटच तृणमूलचा प्रचार गळून पडला..झालमुडीने बदलला प्रचाराचा रंगएक दिवस प्रचार करताना पंतप्रधान मोदी यांनी एका झालमुडी (भेळेप्रमाणे असलेला बंगाली पदार्थ) विक्रेत्याकडे खाऊन थेट झालमुरी खाल्ली आणि पंतप्रधान म्हणजेच भाजपचा सर्वोच्च नेता बंगालच्या अन्नाला महत्त्वाचं मानतो हा संदेश पोहोचवला. त्यामुळे ममतादीदींनी सुरू केलेल्या मांशाच्या मुद्द्याला भाजपने मुडीची जोड देऊन पार झोपवलं. मतदारांसाठी अन्नाची चवीपेक्षा (Palate) त्यांचं रिकामे ताट (Plate) महत्त्वाचं ठरलं. .घुसखोरीला प्रत्युत्तरभाजप हा बाहेरून आलेला पक्ष आहे, ते घुसखोर आहेत. इथल्या लोकांवर आणि इथल्या अस्मितेवर अन्नावर ते आघात करतील, ही भीती ममतांनी घातली पण भाजपने घुसखोरीच्या मुद्द्यावरही ममतादीदींना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 'भूमिपुत्रच भाजपचा पुढील मुख्यमंत्री असेल' असे जाहीर केलं आणि भाजप घुसखोर नाही, या आश्वासनाला बळकटी दिली. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतच, दक्षिण कोलकात्यातील प्रतिष्ठेच्या जागांसह १२५ नगरपालिकांमधील ६०% पेक्षा जास्त प्रभागांमध्ये तृणमूलने आपली आघाडी गमावली होती..ढिंग टांग : झालमुडी खॉबे...?.आर.जी. कर प्रकरण आणि जनक्षोभआर जी कर प्रकरणी वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या तरुणीवर बलात्कार झाला. त्यावेळी ममतादीदींनी ती तरुणी एवढ्या रात्रीची तिथे काय करत होती, असं विचारलं. हा केवळ व्हिक्टिम ब्लेमिंगचा प्रकार म्हणत सगळीकडून टीकेची झोड उठली. तृणमूलचं सरकार असून त्यांनी या प्रकरण कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखली नाही. प्रशासनातल्या अनेक त्रुटी यानिमित्ताने उघड्या पडल्या असं सांगत भाजपने तृणमूलवर ताशेरे ओढले. पायाभूत सुविधांची वानवा आणि शिक्षक भरतीचा प्रलंबित वाद यांनी वातावरण गरम राहिले.या सगळ्यातून सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांमध्ये तृणमूलबद्दल असा अविश्वास निर्माण झाला. यापूर्वी बंगालमध्ये एकतर्फी राज्य असलेल्या दीदींच्या पक्षासाठी ही भावना अगदीच नवीन होती. राज्याबाहेर नोकरी शोधण्यासाठी हतबल झालेले तरुण वैतागले होते. पीएचडी स्कॉलर अनिकेत बॅनर्जी म्हणाले, "राज्याप्रमाणे शहराचीही प्रगती थांबली होती. मोफत वाटपाच्या (Doles) ओझ्यामुळे मूलभूत सोयींकडे दुर्लक्ष झाले. त्यांनी 'खेला होबे' म्हटले होते, आता खेळ संपला आहे.".दीदींचा पराभव का झाला?गेली १५ वर्ष बंगालमध्ये ममतादीदींच्या तृणमूल काँग्रेसची सत्ता होती. मात्र या काळात बंगालमध्ये बेरोजगारी वाढली. टाटासारख्या उद्योगसमूहाला ममतादीदींनी विरोध केला होता. भ्रष्टाचार बोकाळला होता. या १५ वर्षांच्या निष्क्रियतेमुळे ममतादीदींनी बंगालचा पराभव कदाचित ओढवून बंगालची जी अवस्था झाली होती, तीच शेवटी 'दीदीं'च्या पराभवाचे कारण ठरली. ममता बॅनर्जींनी ही निवडणूक अतिशय हुशारीने 'बंगाली अस्मिता विरुद्ध आक्रमक केंद्र सरकार' अशी रंगवली होती. इतर राज्यांमध्ये बंगाली स्थलांतरित मजुरांना लक्ष्य केले जाणे, मांसाहाराबाबत भाजपचे कथित आदेश आणि केंद्राकडून निधी रोखला जाणे या मुद्द्यांकडे त्यांनी लोकांचे लक्ष वेधले. 