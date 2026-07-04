Premium : Genetic Revolution in Sports: सर्वांना वैभव सूर्यवंशी व्हायचंय, पण तुमचं शरीर काय म्हणतंय? कधी त्याचं ऐकलंत का?

Modern sports science and genetic profiling : क्रीडा विश्वात सध्या एकच नाव चर्चेत आहे आणि ते म्हणजे वैभव सूर्यवंशी... १५ वर्षांच्या या पोराने क्रिकेटच्या मैदानात दबदबा निर्माण केला आहे. त्याची फटकेबाजी पाहण्यासाठी सारेच आतुर असतात आणि सर्वांना आता प्रतीक्षा लागलीय ती त्याच्या भारताच्या सीनियर संघाकडून होणाऱ्या पदार्पणाची... महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर याने एक काळ असा गाजवला होता आणि आता वैभव तसेच प्रेम मिळवतोय. १५ वर्षीय वैभवला जे जमलं ते आपल्या मुलांनाही जमायला हवं, असा पालकांचा हट्टही वाढत चालला आहे. त्यामुळेच आपल्या लहानग्यांचे क्रिकेटचा सराव करणारे व्हिडीओ पोस्ट करण्यात सारे व्यग्र झालेले आहेत. सर्वांना आता वैभव सूर्यवंशी व्हायचंय, पण तुमचं शरीर काय म्हणतंय? कधी त्याचं ऐकलंत का? .Premium|Future of Chemical Engineering : केमिकल इंजिनिअरिंग ठरत आहे भविष्यकालीन करिअरचा सर्वाधिक आशादायी पर्याय.प्रत्येक व्यक्तीची शारीरिक रचना, स्नायूंची क्षमता, सहनशक्ती, प्रतिक्रिया देण्याचा वेग आणि मानसिक वैशिष्ट्ये वेगवेगळी असतात. त्यामुळे काही खेळ विशिष्ट व्यक्तीसाठी तुलनेने अधिक अनुकूल ठरू शकतात. मात्र याचा अर्थ असा नाही की जनुकांमुळेच एखाद्याचे भविष्य ठरते. योग्य प्रशिक्षण, मेहनत, पोषण आणि संधी यांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची असते. आजवर आपण ऐकत आलो आहोत की, "कठोर परिश्रम आणि सातत्य यांमुळेच खेळाडू महान बनतो." पण आधुनिक क्रीडा विज्ञानाने आणि डॉ. अभिषेक देव यांच्या अलिकडतील संशोधनाने या विचाराला एक नवा, शास्त्रीय पैलू दिला आहे. डॉ. देव यांच्या तीन वेगवेगळ्या संशोधन प्रबंधांमधून हे स्पष्ट होते की, खेळाडूची मैदानातील सर्वोत्तम कामगिरी ही केवळ त्याच्या सरावावर नाही, तर त्याच्या शरीरातील 'जनुकीय रचनेवर' (Genetic Configuration) अवलंबून असते. या विषयी आपण सकाळ + च्या लेखातून सविस्तर जाणून घेऊयात....मुळात जेनेटिक्स टेस्ट म्हणजे नेमकं काय ते समजून घेऊयात...Genetic test ही खेळाडूच्या डीएनए (DNA) ची चाचणी करून त्याची शारीरिक क्षमता, दुखापतींचा धोका आणि रिकव्हरी (बचाव) क्षमतेचा अंदाज लावणारी आधुनिक पद्धत आहे. खेळाडूची कामगिरी सुधारण्यासाठी आणि योग्य खेळ निवडण्यासाठी याचा वापर केला जातो. या चाचणीमुळे खेळाडूच्या Ligaments किंवा स्नायूंना दुखापत होण्याचा धोका किती आहे, हे आधीच समजते. खेळाडूचा व्यायाम केल्यानंतरचा थकवा किती वेळात दूर होईल, हे समजून त्यानुसार विश्रांतीचे नियोजन करता येते. खेळाडूच्या शरीराला कोणते अन्न घटक लवकर पचतात किंवा कोणत्या जीवनसत्त्वांची कमतरता भासू शकते, याचे अचूक नियोजन करता येते. काही खेळाडूंमध्ये अनुवांशिक हृदयाचे आजार असतात, ज्यामुळे अचानक हृदयविकाराचा झटका येण्याचा धोका असतो. या चाचणीमुळे असे धोके आधीच टाळता येतात..शारीरिक किंवा मानसिकजेव्हा एखाद्या खेळाडूची उपजत जनुकीय क्षमता आणि त्याच्या खेळाची शारीरिक किंवा मानसिक मागणी यांचा अचूक मेळ बसतो, तेव्हा जागतिक दर्जाच्या खेळाडूचा जन्म होतो. डॉ. देव यांच्या पहिल्या संशोधनात १८ वेगवेगळ्या व्यावसायिक खेळाडूंच्या जनुकांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासातील सर्वात महत्त्वाचा संकेतक म्हणजे ACTN3 जनुक, ज्याला 'वेग आणि ताकदीचे जनुक' म्हटले जाते. हे जनुक शरीरातील 'फास्ट-ट्विच स्नायू तंतूंमध्ये' अल्फा-ॲक्टिनिन-३ नावाचे प्रोटीन तयार करते..या जनुकाचे प्रामुख्याने तीन प्रकार आढळतात:CC Genotype: हा प्रकार ज्या खेळाडूंमध्ये असतो, त्यांच्यात स्फोटक ऊर्जा आणि कमालीचा वेग असतो. १०० मीटर धावणे किंवा स्प्रिंट पोहणे यांसारख्या सेकंदांच्या खेळात हे खेळाडू निसर्गतःच पुढे असतात.CT Genotype: हा एक हायब्रीड प्रकार आहे, जो वेग आणि सहनशीलता यांचा उत्तम समतोल साधतो. बॅडमिंटन किंवा क्रिकेटसारख्या खेळाडूंसाठी हा प्रकार वरदान ठरतो.TT Genotype: हा प्रकार दीर्घकाळ टिकून राहण्याची अफाट ताकद र्शवतो. लांब अंतराच्या शर्यती किंवा मॅरेथॉनसाठी हा प्रकार योग्य मानला जातो.या सोबतीला ACE Gene हा रक्तदाब आणि शरीराची ऑक्सिजन वापरण्याची कमाल क्षमता नियंत्रित करतो. यात 'AA' प्रकार सहनशीलतेसाठी, तर 'GG' प्रकार ताकदीच्या खेळांसाठी पूरक ठरतो. उदाहरणार्थ, संशोधनातील 'SM-M' या राष्ट्रीय पदक विजेत्या पोहणाऱ्या खेळाडूच्या शरीरात ACTN3 TT आणि ACE AA हे प्रकार आढळले. हा जेनेटिक प्रोफाईल मध्यम ते लांब अंतराच्या पोहण्याच्या शर्यतीसाठी निसर्गतःच परिपूर्ण होता, ज्यामुळे त्याला 'नैसर्गिक वर्चस्व' मिळाले..दुसऱ्या संशोधन प्रबंधात डॉ. देव यांनी शारीरिक खेळांकडून मानसिक खेळांकडे मोर्चा वळवला. बुद्धिबळासारख्या तीव्र मानसिक खेळात ७-७ तास एकाच जागेवर बसून अचूक आकडेमोड करण्यासाठी केवळ बुद्धिमत्ता पुरेशी नसते, तर त्यासाठी तीव्र जैविक मानसिक स्थैर्याची गरज असते. या संशोधनात जगातील टॉप १०० मध्ये असलेल्या एका 'भारतीय ग्रँडमास्टर'च्या (IGM) जेनेटिक रिपोर्टची तुलना इतर खेळाडूंशी करण्यात आली.न्यूरोप्लास्टिकिटी: मेंदूची शिकण्याची आणि अवाढव्य 'ओपनिंग्ज' लक्षात ठेवण्याची क्षमता यावर अवलंबून असते. ग्रँडमास्टरचा यात 'CT' (मध्यम) प्रकार आहे, जो मेंदूवर अतिताण न आणता क्लिष्ट डावपेच लक्षात ठेवण्यास मदत करतो.एकाग्रता आणि ताणतणाव नियंत्रण : हा जीन्स ठरवतो की खेळाडू लढवय्या आहे की चिंता करणारा. ग्रँडमास्टरकडे 'GA' हा संतुलित प्रकार आहे, जो त्याला दबावाखाली शांत ठेवतो. ग्रँडमास्टरच्या शरीरातील 'GG/CC' प्रकार त्याला घाईघाईत चुकीच्या चाली खेळण्यापासून रोखतो.संशोधनात असे दिसून आले की 'RV-F' आणि 'SN-M' या खेळाडूंची बुद्धिमत्ता ग्रँडमास्टरसारखीच असूनही, त्यांच्यातील इतर जीन्समुळे त्यांना मानसिक अडचणी येतात. 'RV-F' चा DRD2 AA प्रकार असल्याने ती अतिदबावाच्या परिस्थितीत लवकर अस्वस्थ होते. तर 'SB-M' हा खेळाडू शांत वातावरणात उत्कृष्ट खेळतो, पण त्याचा COMT जीन्स AA असल्याने प्रत्यक्ष स्पर्धेत तो 'चिंता करणारा' बनतो आणि दबावाखाली येतो. अशा खेळाडूंना सरावापेक्षा मानसिक व्यवस्थापनाची जास्त गरज असते..डॉ. देव यांच्या तिसऱ्या शोधनिबंधाने क्रीडा विश्वातील एका मोठ्या गृहीतकाला छेद दिला. "जर दोन जुळे भाऊ सारखेच दिसतात, त्यांची स्नायूंची रचना (ACTN3 CC) आणि ऑक्सिजन क्षमता (ACE) एकसारखीच आहे, तर त्यांना सराव आणि आहारही सारखाच असावा," हा समज या संशोधनाने खोटा ठरवला. ५० मीटर आणि १०० मीटर स्प्रिंट पोहणाऱ्या दोन किशोरवयीन जुळ्या भावांच्या (खेळाडू A आणि खेळाडू B) मज्जासंस्था आणि चयापचय जीन्समध्ये सूक्ष्म बदल आढळले.वेदना आणि लॅक्टिक ॲसिड पातळीतील भिन्नता शर्यतीच्या शेवटच्या १५ मीटरमध्ये जेव्हा स्नायूंमध्ये लॅक्टिक ॲसिड जमा होऊन तीव्र वेदना होतात, तेव्हा COMT जनुक काम करतो.खेळाडू A (GA - संवेदनशील): याला वेदना लवकर जाणवतात. त्यामुळे शर्यतीच्या शेवटी त्याला मानसिक कणखरता आणि श्वसनाच्या विशिष्ट पद्धती शिकवाव्या लागतात.खेळाडू B (GG - उच्च क्षमता): याला वेदना फारशा जाणवत नाहीत. पण हा धोकादायकही ठरू शकतो; कारण स्नायू दुखावले गेले तरी त्याला समजणार नाही. त्यामुळे त्याच्यावर 'बायोमेकॅनिकल' देखरेख ठेवावी लागते..दोन्ही भावांना व्हिटॅमिन B12 ची कमतरता (FUT2) आणि दुग्धजन्य पदार्थांची ॲलर्जी (MCM6) होण्याचा समान जेनेटिक धोका होता. मात्र, खेळाडू B ला 'ग्लूटेन' (गव्हाचे पदार्थ) ची ॲलर्जी (HLA) असण्याचा मोठा धोका आढळला, ज्यामुळे शरीरात सूज येऊ शकत होती. तसेच दोघांची भूक लागण्याची पद्धत (SH2B1) वेगळी असल्याने, त्यांचे वजन नियंत्रित ठेवण्यासाठी प्रशिक्षकांना एकाच घरात राहणाऱ्या या दोन मुलांचा डाएट चार्ट पूर्णपणे वेगळा ठेवावा लागला.खेळाडू कितीही प्रतिभावान असला, तरी दुखापत त्याचे करिअर संपवू शकते. डॉ. देव यांच्या संशोधनात MMP3 आणि COL5A1 या जनुकांवर प्रकाश टाकला गेला आहे. हे जनुक स्नायूंच्या टेंडन्सची ताकद आणि त्यांची दुखापतीतून बरे होण्याची क्षमता नियंत्रित करतात..जुळ्या भावांच्या केस स्टडीमध्ये दोघांनाही टाचेचा स्नायू दुखण्याचा जनुकीय धोका होता. त्यामुळे पारंपरिक 'जास्त वेळ पोहण्याचा सराव' देण्याऐवजी त्यांना Ultra-Short Race-Pace Training आणि जमिनीवर उड्यांचे व्यायाम यांचे काटेकोर व्यवस्थापन करून सराव द्यावा लागला. खेळाडू सामन्यादरम्यान स्वतःला ताजेतवाने ठेवण्यासाठी कॉफी किंवा एनर्जी ड्रिंक्सचा वापर करतात. पण CYP1A2 हा जीन्स ठरवतो की शरीर कॅफिन किती वेगाने पचवू शकते.डॉ. अभिषेक देव यांचे हे तिन्ही शोधनिबंध क्रीडा जगताला एका नव्या युगाकडे घेऊन जातात. या संशोधनाचा अंतिम निष्कर्ष असा आहे की, प्रत्येक खेळाडूची अंतर्गत जैविक आणि जनुकीय रचना अद्वितीय असते. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे सर्व खेळाडूंना एकसारखाच 'ब्लँकेट सराव' किंवा 'सारखाच आहार' देणे वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीचे आहे..बरेच लोकं असा दावा करतात की भारतीय लोकांचं जनुकीय रचना कमकुवत आहे. ते ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धेसाठी सक्षम नाही. या दाव्यानंतर थेट निष्कर्ष काढण्यापेक्षा आपल्या खेळाडूंच्या जनुकीय रचनेवर काम करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रत्येकी खेळाडूने जेनेटिक टेस्ट करून घ्यायला हवी. त्यातून तो खेळाडू कोणत्या खेळासाठी चांगला आहे, हे स्पष्ट होईल. अशात त्याने त्याचे शरीर ज्या खेळासाठी साथ देणारे आहे, तो खेळ निवडला की त्याचे यशस्वी होण्याचे प्रमाण वाढते. बऱ्याचदा खेळाडूंनी त्यांचा खेळ निवडलेला असतो, त्यामुळे खेळ बदलणे जरी शक्य नसले तर त्यातील वेगळा प्रकार निवडा. उदा. एखादा बॅडमिंटनपटू जर एकेरीत अपयशी ठरत असेल तर, तो दुहेरीत सहभाग घेऊन त्याचा खेळ सुधारू शकतो, असे डॉ. देव सांगतात..ही चाचणी नेमकी कोणत्या वयात करायला हवी? या प्रश्नावर डॉ. देव म्हणाले की, जेवढ्या लवकर केली तेवढी चांगली... चीन, रशिया, अमेरिका हे देश खेळाचा खूप पुढे जाऊन विचार करत आहेत. भारतात तसं सध्यातरी होताना दिसत नाही. पण, फक्त जेनेटिक टेस्टवर खेळाडूची प्रगती अवलंबून नाही, तर आपल्या आसपासचे वातावरण हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जेनेटिक टेस्टमधून आपण एवढंच सांगू शकतोय की तुमच्या गाडीचं इंजिन हे शर्यतीसाठी योग्य आहे, पण त्या गाडीला शर्यतीत उतरवायचं की तिचा कसा वापर करायचं, यावर सर्व गणित अवलंबून आहे. त्यानुसार खेळाडूंना प्रोत्साहन द्यायला हवं .डॉ. अभिषेक देव .टीप: या लेखातील जनुकांबाबतची माहिती संशोधनाधारित असून ती संभाव्य संबंध (associations) दर्शवते. कोणत्याही खेळाडूचे यश किंवा अपयश केवळ जनुकांवर अवलंबून नसते. प्रशिक्षण, पोषण, मानसिक तयारी, प्रशिक्षकांचे मार्गदर्शन, सामाजिक वातावरण आणि संधी हे घटक तितकेच निर्णायक असतात. जेनेटिक टेस्ट ही मार्गदर्शक साधन आहे; ती अंतिम भविष्यवाणी नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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