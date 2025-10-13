Premium|Bihar Scam : आयआरसीटीसी घोटाळा लालूंना भोवणार?

Inside the IRCTC Tender Scam: How Land Was Exchanged for Hotel Dealsबिहारच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. या निवडणुकांतील एक महत्त्वाचा पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय जनता दलाला आणि लालू प्रसादना मोठा धक्का बसलाय. दिल्लीतील राऊज अॅव्हेन्यु न्यायालयाने आयआरसीटीसी घोटाळ्यातील आरोपांची निश्चिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या खटल्यातील मुख्य ट्रायल सुरू होण्याची चिन्ह आहेत. या खटल्याअंतर्गत माजी रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव, बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडीदेवी आणि त्यांचा मुलगा आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव या तिघांची नावं घोटाळ्यात आली आहेत. हा घोटाळा काय होता, त्यात कोणते आरोप होते, त्यातील सत्यता आणि कारवाई या सगळ्याविषयी सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखात..आयआरसीटीसी घोटाळा काय होता?रेल्वेमंत्री असताना लालू प्रसाद यादव यांनी दोन आयआरसीटीसी हॉटेलांच्या देखभाल करारांसाठी नियमांचे उल्लंघन करून खासगी कंपनीला टेंडर दिले आणि त्याबदल्यात मौल्यवान जमीन कुटुंबासाठी मिळवली असा आरोप आहे. त्यालाच ‘आयआरसीटीसी लँड-फॉर-हॉटेल्स स्कॅम’ म्हटलं जातं.२००४ ते २००९दरम्यान हा घोटाळा झाला होता. त्यावेळी लालूप्रसाद यादव हे UPA सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री होते.सीबीआयने आरोप केला आहे की, रांची आणि पुरी येथील आयआरसीटीसीच्या दोन हॉटेल्ससाठीच्या देखभाल आणि संचलनाचे करार‘सुजाता हॉटेल्स’या कंपनीला दिले गेले. ही कंपनी व्यावसायिक विजय आणि विनय कोच्चर यांच्या मालकीची आहे. या करारांच्या बदल्यात लालूप्रसाद आणि त्यांच्या कुटुंबियांना पाटण्यामध्ये मौल्यवान जमीन देण्यात आली. बिहार येथील पाटण्यातील सुमारे ३ एकर जमीन Delight Marketing Company या कंपनीला हस्तांतरित करण्यात आली. ही कंपनी यादव कुटुंबाशी संबंधित असलेल्या काही व्यक्तींच्या नियंत्रणात होती, असं म्हटलं जातं. हीच कंपनी नंतर Lara Projects LLP या नावाने ओळखली जाऊ लागली. सदर जमीन बाजारभावापेक्षा खूपच कमी दराने विकली गेली आणि नंतर राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांच्या नावावर ती करण्यात आली. .Premium| Bihar Election: बिहारमध्ये जात, विकास की नेतृत्व, कशावर ठरणार सत्ता?.हा घोटाळा कधी उघडकीस आला?२००४ ते २००९ या काळात झालेला हा घोटाळा जवळपास ७-८ वर्षांनी उघडकीस आला. जुलै २०१७मध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) या प्रकरणात एफआयआर (FIR) नोंदवून तपास सुरू केला.याच महिन्यात पाटणा, दिल्ली, रांची आणि गुरुग्राम येथे यादव कुटुंबाशी संबंधित असलेल्या ठिकाणी सीबीआयने धाडी टाकल्या. त्यावेळी सीबीआयने नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये लालू यादव, राबडी देवी, तेजस्वी यादव, कोच्चर बंधू आणि माजी आयआरसीटीसी व्यवस्थापकीय संचालक पी.के. गोयल यांसह इतरांवर गुन्हे दाखल केले गेले. .सीबीआयच्या आरोपांसाठी कोणते पुरावे होते?इंडिया टुडेने मिळवलेल्या कागदपत्रांनुसार, नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावरील ‘यात्री निवास’साठीचा टेंडर 8.01 कोटींना मंजूर करण्यात आलं होतं. तर रांचीतील BNR हॉटेलसाठी 15.45 कोटी आणि पुरी येथील BNR हॉटेलसाठी 9.96 कोटींचा करार करण्यात आला होता.दुसरीकडे आयआरसीटीसी च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असेलली माहिती तपासली असता दिसलं की ही दोन्ही टेंडर द्विस्तरीय पद्धतीने (टेक्निकल व फायनान्शियल बिड) प्रक्रियेत आणली गेली होती. रांचीसाठी सुजाता हॉटेल्स प्रा. लि. आणि दिनानाथ हॉटेल्स या दोन कंपन्यांनी बोली लावली होती. त्यात सुजाता हॉटेल्सने बाजी मारली. २७ डिसेंबर २००६ रोजी सुजाता हॉटेल्स प्रा. लि.कडे 15.45 कोटींना हा करार देण्यात आला.तर पुरी हॉटेलसाठी सुजाता हॉटेल्स प्रा. लि. आणि हॉटेल केशरी (बिमला प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.चा एक विभाग) यांनी बोली लावली होती, मात्र हॉटेल केशरीला तांत्रिक टप्प्यातच बाद करण्यात आले आणि तिथेसुद्धा सुजाता हॉटेल्स प्रा. लि.ला 9.96 कोटींचा करार मिळाला.आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे रांची आणि पुरी येथील हॉटेल्ससाठी विकास, संचालन आणि देखभालीचा खर्च दिल्लीपेक्षा जास्त मंजूर करण्यात आला होता..Premium| Bihar Election: बिहारमध्ये प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराजचा प्रभाव किती असणार?.त्यानंतर १ मार्च २०२५ रोजी सीबीआयने आरोपनिश्चितीविषयी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला आणि पुरावे स्पष्ट असल्याने विशेष सरकारी वकील डी.पी. सिंग यांनी सांगितले. त्यानंतर १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने यांनी १४ आरोपींवर भारतीय दंडसंहितेतील (IPC) फसवणूक आणि कटकारस्थानाशी संबंधित कलमांखाली तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित केले.लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी, तेजस्वी यादव यांच्यावर कलम १२०(ब) (गुन्हेगारी कटकारस्थान) आणि कलम ४२० (फसवणूक) अंतर्गत आरोप आहोत. तर तत्कालिन सार्वजनिक सेवक या नात्याने लालू यादव यांच्यावर भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यानुसार स्वतंत्र आरोप ठेवण्यात आले आहेत..हा खटला राजकीय हेतूंनी प्रेरीत असल्याचा दावा करत सर्व आरोपींनी हे आरोप फेटाळले आहेत. न्यायालयाने आरोप निश्चिती केल्याने हा खटला आता मुख्य ट्रायलकडे वळला आहे याआधी चारा घोटाळ्यात दोषी ठरलेले लालू प्रसाद यादव सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.