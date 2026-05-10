Premium|West Bengal Election 2026 : बंगालचा गड सर आणि तामिळनाडूत 'विजय' उदय; ममता-स्टॅलिन यांच्या प्रादेशिक राजकारणाचा अस्त?

एम. के. स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारशी पंगा घेणं हाच तमीळ अस्मितेचा जागर ठरवताना समोर उभं राहत असलेलं विजय यांचं आव्हान दुर्लक्षित केलं. त्याला प्रतिस्पर्धी मानलं नाही. इतक्या स्पर्धात्मक राजकारणात 'नजर हटी-दुर्घटना घटी' हेच वास्तव असतं. ममता आणि स्टॅलिन हे अलीकडच्या काळातील सर्वांत घोर भाजपविरोधी नेते निवडणुकीत कोसळले. भाजपला प्रादेशिकवादावर आधारित पर्याय देण्याच्या मर्यादा उघड झाल्या. देशपातळीवरील राजकारणासाठी नव्या समीकरणांची ही नांदी ठरेल. पश्चिम बंगालमधील विजयानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी-केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या जोडीने भाजप आणि संघ परिवाराला हवंहवंसं वाटणारं यश मिळवून दिलं आहे. प्रादेशिक अस्मिता आणि त्यावर आधारलेला उपराष्ट्रवाद (सबनॅशनलिझम) हा मोदी यांच्या सत्ताकाळातील भाजपसमोरचा सर्वांत मोठा अडथळा ठरत आला आहे. या राजकारणाचे दमदार आधार पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूत साकारले. त्यातील बंगालचा गड सर करण्यात भाजपनं यश मिळवलं, तर तमिळनाडूमध्ये अभिनेता विजय नावाचा नवा सितारा उदयाला आला. विजय यांच्या पहिल्याच ब्लाॅकबस्टर परफाॅर्मन्सने तमिळनाडूत ५० वर्षांत पहिल्यांदा सत्तेच्या राजकारणात तिसरा कोन आणला, जो भाजपच्या दक्षिण विजयाच्या स्वप्नात आणखी एक अडथळा बनणारा आहे. ममता बॅनर्जी यांचं संस्थान भाजपनं खालसा केलं. त्यात त्यांनी मतदारयाद्या फेरतपासणी, निवडणूक आयोग, केंद्रीय यंत्रणा याच्याशी झुंजण्यावर अतिरेकी भर देताना त्यांचा जनाधार काढून घेत चाललेल्या स्थानिक मुद्द्यांकडं दुर्लक्ष... यांचा वाटा मोठा आहे, तर तमिळनाडूत एम. के. स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारशी पंगा घेणं हाच तमीळ अस्मितेचा जागर ठरवताना समोर उभं राहतं असलेलं विजय यांचं आव्हान दुर्लक्षित केलं. त्याला प्रतिस्पर्धी मानलं नाही. इतक्या स्पर्धात्मक राजकारणात नजर हटी-दुर्घटना घटी हेच वास्तव असतं. ममता आणि स्टॅलिन हे अलीकडच्या काळातील सर्वात घोर भाजप विरोधी नेते निवडणुकीत कोसळले. भाजपला प्रादेशिकवादावर आधारित पर्याय देण्याच्या मर्यादा उघड झाल्या. देशपातळीवरील राजकारणासाठी नव्या समीकरणांची ही नांदी ठरेल. लक्षवेधी वळण आहे. काँग्रेसचा डावीकडं झुकलेला मध्यममार्ग ते डाव्यांच्या वर्चस्वाची तीन दशकं, डाव्यांची सद्दी संपवताना उजव्यांचं वावडं नसलेल्या ममतांच्या मध्यममार्गाची १५ वर्षे आणि आता ममतांचं राज्य संपवताना प्रस्थापित झालेला भाजपचा हिंदुत्ववाद, असा हा प्रवास आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता बदलते तेव्हा सत्तेला आधार देणारं जमिनीवरचं संघटनही बाजू बदलतं... आताही तसंच घडलं आणि भाजपनं या रस्त्यावरच्या शक्तीला डावे किंवा ममतांप्रमाणंच राज्यसंस्थेचा वरदहस्त दिला, तर बंगालमधील परिवर्तन दीर्घकाळासाठी असू शकतं. तिथं भाजपनं मागच्या निवडणुकीतील सगळ्या चुका टाळल्या. पंतप्रधानांनी ‘दीदी ओ दीदी’ म्हणून हाका मारण्याचा केलेला अशोभनीय प्रकार तेव्हा ममतांनी उलटवला होता. या वेळी ममतांवर कोणीही व्यक्तिगत हल्ले केले नाहीत. हिंदुत्वाचा प्रचार घुसखोरीच्या समस्येला पुढं ठेवून झाला तो करताना बंगाली प्रतीकांचा वापर करण्यात आला. ममतांनी भाजप हा बाहेरचा पक्ष आहे, बांगला संस्कृतीवर आक्रमण करणारा पक्ष आहे, असा प्रचार सातत्यानं केला. या वेळी त्याला उत्तर देताना मासे खाण्याचे जाहीर कार्यक्रम करण्यापासून झालमुडीच्या दाखवेगिरीपर्यंत ते अगदी प्रचारात सर्वस्तर स्थानिक बांगला भाषा बोलणाऱ्यांना महत्त्वाचं स्थान देण्यापर्यंत सारं काही भाजपनं केलं. निवडणुकीत मतदारयाद्यांच्या फेरतपासणीतून वगळलेल्या ९० लाख मतदारांना आणि त्यातही २७ लाख जणांना पुढच्या निवडणुकीत मतदान करू शकाल पण आता नाही म्हणून नाकारणं... याचा परिणामही जरूर आहे.ठोस हिंदू मतपेढीकेंद्रानं वापरलेली अवाढव्य यंत्रणा, केंद्रीय सुरक्षा दलाची प्रचंड फौज, ऐन निवडणुकीत ईडी, सीबीआयची सक्रियता, निवडणूक आयोगाची भूमिका हे सारे मुद्दे होते. मात्र केवळ त्यामुळे इतका मोठा पराभव झाला हे वास्तवाला धरून नाही. ममता यांच्या कारभारावर खास करून त्यांच्या आमदारांवर नाराजीचा मोठा फटका त्यांना बसला. बेरोजगारी घटता औद्योगिक विकास, महिलांची सुरक्षितता हे मुद्दे भाजपनं ताकदीनं लावून धरले. ममता यांच्या यशात नेहमीच महिला आणि मुस्लिम या दोन घटकांचा मोठा वाटा राहिला आहे. या निवडणुकीत या प्रत्येक ठिकाणी भाजपनं शह देण्याची रणनीती यशस्वी केली. वगळलेल्या मतदारात मुस्लिमांची संख्या मोठी आहे, त्यासोबतच मुस्लिमांच्या मतपेढीत वाटा घेणारे अनेक घटक या निवडणुकीत उभे राहिले. ध्रुवीकरणाच्या आधारे ठोस हिंदू मतपेढी उभारण्यात भाजपनं यश मिळवलं. १० टक्क्यांहून कमी मुस्लिम मतदार असलेल्या १५२ जागांतील बहुतेक भाजपनं जिंकल्या. २५ हजारांहून अधिक नावं मतदार यादीतून वगळली, अशा १४७ मतदारसंघांतील ९५ भाजपनं जिंकले. महिलांवरील अत्याचाराचा मुद्दा घेऊनच ममता यांनी पहिल्यांदा ज्योती बसूंच्या सरकारला आव्हान दिलं होतं. त्याच ममतांना महिला डाॅक्टरवरील अत्याचाराच्या प्रकरणातून भाजपनं घेरलं. ममता यांनी त्याची धग समजून घेतली नाही. या सगळ्याच परिणाम म्हणजे श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या राज्यात पहिल्यांदाच भाजपला सत्ता मिळाली. पराभवानंतर राजीनामा देणार नाही, हा ममतांचा टिपिकल आक्रस्ताळेपणा. त्यातून बाहेर पडून सत्तरीतील ममता पुन्हा किती ताकदीनं उभ्या राहणार, हा बंगालच्या राजकारणातील लाखमोलाचा सवाल आहे..राजकारण तिरंगी झालंतमिळनाडूचे राजकारण अनेक दशकं द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या दोन प्रादेशिक पक्षांमध्ये विभागलेलं होतं यात काॅंग्रेस आणि भाजप या देशव्यापी पक्षांना कोणाशी तरी आघाडी करून अस्तित्व ठेवणं इतकाच मार्ग उपलब्ध होता. या निवडणुकीनं त्यात काही बदल कलेला नाही, मात्र तमिळनाडूच्या द्विध्रुवीय राजकारणात तमिळ सुपरस्टार विजय यांच्या रूपानं एक नवा कोन उदयाला आला आहे. टीव्हीकेचा फटका प्रस्थापिताविरोधी मतात विभाजन होऊन अण्णा द्रमुकला बसेल आणि द्रमुकला त्याचा लाभ होईल हा अंदाजही या निकालानं चुकवला. विजय यांनी द्रमुकच्या मतपेढीतच मोठा वाटा मिळवला. खास करून नवमतदार तरुण आणि महिलांमध्ये विजय यांना मिळालेला प्रतिसाद स्टॅलिन यांच्या तमिळ अस्मितेभोवती निवडणूक फिरवण्याच्या प्रयत्नांवर पाणी टाकणारा ठरला. स्टॅलिन यांचा सगळा भर भाजप आणि केंद्र सरकारला लक्ष्य करण्यावर होता. ऐनवेळी परिक्षेत भलताच प्रश्न यावा तसं विजय याचं आव्हान त्यांच्यापुढं आलं. विजय यांना कसलीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही. सुपरस्टार म्हणून प्रचंड लोकप्रियता आणि त्या बळावर लाखोंची गर्दी खेचण्याची क्षमता हेच त्यांचे भांडवल. जमावाचं मतपेढीत रूपांतर करण्यात त्यांना अत्यंत कमी काळात आलेलं यश हे तमिळनाडूच्या निकालाचं एक वैशिष्ट्य. रजनीकांत किंवा कमल हसन यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांना ज्या रितीनं विराम मिळाला, त्या पार्श्वभूमीवर विजय यांचा झंझावात उठून दिसणारा. करुणानिधी, एम. जी. रामचंद्रन, जयललिता हे तमीळ राजकारणातले सारे सितारे मूळचे सिनेमातून आलेले, मात्र यातील प्रत्येकाला राजकीय यश मिळालं त्याआधी त्यांनी बराच काळ राजकारणात काम केलं होतं. विजय यांच्या विजयानं जात-धर्माच्या आधाराविनाही निवडणुकीत यश मिळवता येतं, हे दिसून आले. ४० वयोगटाच्या आतील तरुण आणि महिला यांच्यात सर्व जाती-धर्मात त्यांना मोठा प्रतिसाद मिळाला. तमिळनाडूत १९६७ नंतर दोन द्रविडी पक्ष हेच सत्तेच दावेदार राहिले. या राज्यात पहिल्यांदाच एक ठोस असा तिसरा पर्याय उभा राहिला आहे. तोही प्रादेशिकच आहे मात्र राज्याचं राजकारण तिरंगी होणं म्हणजे भविष्यात अनेक नव्या संधी तयार होणं असू शकतं. विजय केंद्र सरकारला आव्हान देणारी, संघराज्यावर अधिक भर देणारी तमीळ अस्मिता आणि उपराष्ट्रवाद मानणार की विचारांहून व्यवहाराला महत्त्व देणार हे यथावकाश दिसेल. तमिळनाडूतील द्रविडी राजकारणाचं हिंदुत्वाशीही वैचारिक भांडण चालत आलं आहे. विजय यांनी भाजपला आपला वैचारिक विरोधक आणि द्रमुक राजकीय विरोधक असल्याचं जाहीर केलं होतं. पेरियार, डाॅ. आंबेडकर, अण्णा दुराई यांना ते आदर्श मानतात. ते यावर किती ठाम राहतात, याकडंही लक्ष असेल.दक्षिण भाजपला खडतरचकेरळममध्ये काॅंग्रेसचं पुनरागमन अगदी आश्चर्याचं नाही मागच्या निवडणुकीत डाव्या आघाडीनं दुसऱ्यांदा विजय मिळवला तेच तिथे आक्रीत होतं. डाव्यांचे केरळममधील नेते विजयन यांच्या सरकारविरोधातील भावनेवर स्वार होण्यात काँग्रेसनं कुचराई केली नाही. किमान निवडणकीत काॅंग्रेसचे, नेते यंत्रणा एकसंघपणे काम करत राहिली मागास, मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांमधील मतांची जोडणी करण्यात काॅंग्रेसला यश मिळालं तर विजयन यांच्या सरकारवर गैरव्यवहाराचे आरोप, इराण युद्धाच्या या राज्यात बसलेल्या झळा, बेरोजगारी हे त्यांच्यासाठी अडचणीचे मुद्दे होते. शबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशावरून डाव्यांनी केलेले घुमजावही तडजोडवादाचं उदाहरण घालून देणारं होतं. विजयन यांची एकाधिकारशाही, कम्युनिस्टांमध्ये अपवादात्मक दिसणारी व्यक्तिकेंद्रितता, घराणेशाही हे सारं डाव्या आघाडीला मोठ्या पराभवाकडे नेणारं ठरलं. या पराभवानं डाव्यांच्या हाती असलेले शेवटचे राज्य गेलं. केरळममध्ये तीन जागा जिंकून खातं उघडलं इतकंच समाधान भाजपच्या पदरी पडलं. दक्षिण भाजपसाठी अजून खडतर आहे हे या निकालानं अधोरेखित केलं..Premium|West Bengal Election 2026 : मोदी-ममता लढत! निवडणूक राज्याची, लक्ष ‘दिल्ली’कडे!!.हिमंता यांना नवे वेध?आसाममधील भाजपचा म्हणजे खरंतर हिमंता बिस्वा सरमा या तेथील मुख्यमंत्र्यांचा दणदणीत विजय टोकाचा विखारी बहुसंख्याकवादी प्रचार, विकासकामांचा धडाका, धार्मिक ध्रुवीकरणासोबत जातीची समीकरणे जोडण्याची साधलेली किमया यांचा परिणाम आहे. या राज्यात झालेला मतदारसंघ रचनेतील बदलही भाजपच्या पथ्यावर पडणारा होता. देशभरात मतदारसंघ फेररचनेस विरोध का होतो याचं आसाममध्ये राबवलेली प्रक्रीया हे ठोस कारण आहे. हिमंता हे काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले नेते आहेत ते भाजपच्या विरोधात होते तेव्हा गैरव्यवहारांंचं प्रतीक म्हणून भाजप सांगत असे. अर्थातच पक्षात घेतल्यानंतर त्यांचे कुशल प्रशासक, धडाडीचा नेता वगैरे गुण भाजपवाल्यांना दिसायला लागले. अन्य पक्षांतून भाजपमध्ये गेलेल्या आणि नवहिंदुत्ववादी झालेल्यांतील सर्वांत कडवे म्हणता येतील असे हे नेते. काॅंग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे किंवा पवन खेरा यांच्याविषयी हिमंता यांची विधानं कोणत्याही नेत्याला शोभणारी नव्हती. या सगळ्यानंतरही त्यांनी आपली पकड निर्विवादपणे सिद्ध केली. काॅंग्रेसचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार गौरव गोगई यांचाही या लाटेत पराभव झाला. या विजयानंतर हिमंता यांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटले तर आश्चर्याचे नाही.प्रादेशिक नेत्यांना फटकाया निवडणुकीचा सर्वांत मोठा परिणाम आहे तो प्रादेशिक पक्ष-नेत्यांना बसलेला फटका. प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण मोदी यांच्या काळात आकुंचित होते आहे. दुसरीकडं भाजपला ज्या प्रकारचं केंद्रीकरण करायचं आहे त्याचा आधार हिंदी, हिंदू हिंदुस्थान या कथनाशी जोडलेला आहे. त्या विरोधात मागच्या काळात प्रामुख्यानं उभ्या राहिलेल्या शक्ती प्रादेशिक आहेत याचं एक कारण या कथनात प्रादेशिक अस्मितांचे स्थान दुय्यम आहे. संघराज्य व्यवस्था त्यातील राज्यांचे अधिकार याविषयी सातत्यानं आवाज उठवणारे एम. के. स्टॅलिन आणि ममता बॅनर्जी यांची सत्ता तर या निवडणुकीनं घालवलीच... पण व्यक्तिशः हे दोन्ही नेते पराभूत झाले. भाजप सहकारी संघराज्यवादावर बोलत असला तरी मागच्या दशकभरातील धोरण केंद्रीकरणाकडं जाणारी आहेत. देशपातळीवर काॅंग्रेस त्याला विरोध करीत असली तरी खरा विरोधाचा आवाज प्रादेशिक पक्षातून उमटत होता. तो क्षीण होण्याची शक्यता हा या निकालाचा एक अर्थ..बिगर भाजपवादाचं राजकारणनिकालानं उत्तर आणि दक्षिण भारतातील निराळ्या राजकीय छटा आणखी स्पष्ट केल्या आहेत. दक्षिणेतील विस्तारासाठी भाजप रणनीती बदलेल पण प्रयत्न सुरू ठेवेल. काॅंग्रेससाठी उत्तर भारतात अवकाश सापडत नाही तोवर भाजपसमोर देशव्यापी आव्हान उभं करणं कठीण आहे. या निवडणुकीनंतर इंडिया आघाडी किती एकसंघ राहणार हा प्रश्न तयार केला आहे. बिगर काँग्रेसवादातून प्रादेशिक पक्षाचा उदय देशात झाला यातील काहींचा हात हाती घेऊन भाजपनं देशभर विस्तार केला, अगदी पश्चिम बंगालमध्येही भाजपला घेऊन जाणाऱ्यांत ममता होत्याच. महाराष्ट्रात शिवसेना, पंजाबात अकाली, बिहारमध्ये जेडीयू हे भाजपचे आधार होते. हे प्रादेशिक कमकुवत होताना भाजप मजबूत होतो आहे, देशातील २२ राज्यं आणि ७८ टक्के भागावर भाजप किंवा मित्रपक्षांची सत्ता आहे... अशा वेळेस बिगर भाजपवादाचं राजकारण साधणं हे पुढच्या राजकारणात काॅंग्रेसचं सूत्र असू शकतं. 