MK Stalin: तमिळनाडूत राजकीय भूकंप! बालेकिल्ल्यातच मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचा पराभव; थलापतीचा बाबू ठरला 'जायंट किलर'

तामिळनाडूच्या राजकारणातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. तामिळनाडूचे विद्यमान मुख्यमंत्री आणि डीएमके प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांचा कोलाथूर मतदारसंघातून पराभव झाला आहे. ही जागा त्यांचा बालेकिल्ला मानली जात होती. जिथे त्यांनी २०११, २०१६ आणि २०२१ मध्ये सातत्याने विजय मिळवला होता. यावेळी त्यांचे दीर्घकाळचे सहकारी आणि विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाचे उमेदवार व्ही. एस. बाबू यांनी त्यांचा पराभव केला आहे..२०११ मध्ये त्यांनी स्टॅलिन यांच्यासोबत कोलाथूर मतदारसंघाचे निवडणूक प्रभारी म्हणून काम पाहिले होते. नंतर त्यांनी पक्ष सोडून एआयएडीएमकेमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ते टीव्हीकेमध्ये सामील झाले. जिथे त्यांनी निवडणूक लढवली आणि प्रचंड मताधिक्याने विजय मिळवला. .निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, २३ एप्रिल रोजी झालेल्या राज्य निवडणुकीत झालेल्या मतदानाच्या २२ फेऱ्यांच्या मतमोजणीनंतर, पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत असलेल्या टीव्हीके पक्षाचे उमेदवार बाबू यांनी डीएमकेच्या दिग्गज नेत्याचा सुमारे ९,००० मतांनी पराभव केला..बाबू यांना ८२,००० हून अधिक मते मिळाली, तर २०११ पासून या जागेवर असलेल्या स्टॅलिन यांना सुमारे ७३,००० मते मिळाली. एआयएडीएमकेचे आर. संथानकृष्णन १४,००० मते मिळवून तिसऱ्या स्थानावर राहिले. २०२१ मध्ये, स्टॅलिन यांनी AIADMK च्या आधी राजाराम यांच्या विरोधात ७०,३८४ मतांच्या फरकाने जागा जिंकली, जे आता चेपॉक-थिरुवल्लिकनी मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत आणि सध्या स्टॅलिन यांचा मुलगा उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या मागे आहेत ..व्ही. एस. बाबू हे पूर्वी तामिळनाडूच्या राजकारणावर वर्चस्व गाजवणाऱ्या डीएमके आणि एआयएडीएमके या दोन पक्षांशी संबंधित होते. या ७५ वर्षीय व्यक्तीने २००६ ते २०११ पर्यंत पुरासवलकमचे आमदार म्हणून काम केले. ते २०११ पर्यंत डीएमकेचे उत्तर चेन्नईचे जिल्हा सचिवही होते. २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत ते कोलाथूर मतदारसंघाचे प्रभारी होते. मात्र, स्टॅलिन यांच्या निसटत्या विजयाबद्दल डीएमकेने त्यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्यांची जागा बदलली, असे वृत्त आहे.