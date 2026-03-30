Premium|West Bengal Election 2026 : मोदी-ममता लढत! निवडणूक राज्याची, लक्ष ‘दिल्ली’कडे!!

Voter List Row, Central Forces & Strategy: Inside the High-Stakes Bengal Electionसुनील चावके, ('सकाळ'च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख)पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला विजयाची संधी आहे ती आसाममध्येच. निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्यांतून १० टक्क्यांहून अधिक मतदारांची नावे वगळून तसेच निकाल लागेपर्यंत राज्यात अघोषित 'राष्ट्रपती राजवट' लावूनही पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत भाजपचे पारडे जड झाल्याचे दिसत नाही. .अर्थात, भाजपला यंदा पश्चिम बंगालमध्ये प्रथमच शंभरीचा आकडा पार करण्याची संधी असेल. पण २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत जिंकलेल्या ७७ जागांच्या दुप्पट यश मिळाले तरच हा शंभरीचा आकडा सार्थक ठरेल. .अन्यथा या निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय राजकारणात मोदी सरकारचीच शंभरी भरावी म्हणून तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जीं देशातील सर्व विरोधी पक्षांना एकजूट करण्यासाठी आक्रमक होतील. ''यंदाचा विजय आपल्याला संपूर्ण देश हलविण्याची ताकद देईल'', असे विधान करीत ममता बॅनर्जीं यांनी पश्चिम बंगालमधून राष्ट्रीय राजकारणात मोठ्या बदलाची सुरुवात होऊ शकते, असे सूचित केले आहे. भाजपला पश्चिम बंगालमध्ये पराभूत करुन दिल्लीवर चाल करून जाण्याची महत्त्वाकांक्षा ममता बॅनर्जींनी यापूर्वीही बोलून दाखवली होती. पण कोलकात्यातून सोडलेल्या क्षेपणास्त्राची मारकक्षमता दिल्लीच्या आकाशात दाखल होण्यापूर्वी हवेतच विरून जाते, असा गेल्या दहा वर्षांचा अनुभव आहे. .पश्चिम बंगालव्यतिरिक्त तमिळनाडू, केरळ, पंजाब ही राज्ये भाजपला आजवर जिंकता आलेली नाहीत. यंदाही तमिळनाडू आणि केरळमध्ये भाजप सत्तेत येण्याची सुतराम शक्यता नाही आणि राज्यांच्या निकालांमध्येही देशाच्या राजकारणावर अनुकूल प्रतिकूल परिणाम घडविण्याची क्षमता नाही. आसाममध्ये काँग्रेसशी थेट लढत असल्यामुळे भाजपचा विजय निश्चित मानला जात आहे. पण पश्चिम बंगालमध्ये तसे नाही. .मतदारयाद्यांमधून अवैध, घुसखोर, मृत आणि स्थलांतरित ठरवून आतापर्यंत ८५ लाख मतदारांची नावे कापली आहेत. हे भाजपच्या पथ्यावर पडावे म्हणून केले गेल्याचा आरोप होत आहे. तो खरा असो वा नसो, परंतु भाजपला प. बंगालमध्ये आसामप्रमाणे खात्री वाटत नाही. .२०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यभरात तृणमूल काँग्रेसला दोन कोटी ८७ लाख (४८ टक्के) मते मिळाली होती, तर भाजपला दोन कोटी २७ लाख (३८.१ टक्के). अंतर होते ६० लाख मतांचे किंवा ९.९ टक्क्यांचे. २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने दोन कोटी ७६ लाख ७४ हजार (४६.२ टक्के) मते मिळविली तर भाजपने दोन कोटी ३४ लाख ३१ हजार (३९.१ टक्के). अंतर होते ४२.४ लाख किंवा ७.१ टक्क्यांचे. .आता मतदारयाद्यांमधून सरळसरळ ८५ लाख (ममता बॅनर्जींच्या मते हा आकडा एक कोटी २० लाख इतका आहे) वगळल्यानंतर २०२१ आणि २०२४ च्या निवडणुकांच्या तुलनेत भाजपचे पारडे जड झाले असल्याचे बोलले जाते. केंद्रात बारा वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या भाजपला पश्चिम बंगाल जिंकता आलेला नाही. .भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री या पदांमुळे मिळालेल्या अधिकारांचा शंभर टक्के वापर करूनही अमित शहांची रणनीती तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शिखरावर पोहोचलेली लोकप्रियता भाजपला बंगालचे युद्ध जिंकून देऊ शकलेली नाही. निवडणुकीत होणारी पीछेहाट भरुन काढण्यासाठी मोदी सरकारने यंदाच्या निवडणुकीत नव्या डावपेचांचा अवलंब केला आहे. निवडणूक आयोगाने केवळ मतदारयाद्यांमधून तृणमूल काँग्रेसच्या समर्थक 'घुसखोर' मतदारांचीच नावे कापलेली नाहीत, तर निवडणुकीची घोषणेनंतर आदर्श आचारसंहिता लागू होताच मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव, गृहसचिव आणि पोलीस महासंचालकांसह ५० हून अधिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही केल्या. .राज्य पोलिसांना निष्प्रभ करण्यासाठी राज्यात लाखोंच्या संख्येने केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात केली. त्यामुळे आपले सत्ताहीन झालेले सरकार कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास असमर्थ ठरल्याचा युक्तिवाद ममता बॅनर्जी करीत आहेत. केंद्रीय सुरक्षा दलांचा वापर मतदारांना घाबरवण्यासाठी गाड्यांमधून पैसे आणण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. कागदावरचे चित्र ममता बॅनर्जींनी आरोप केल्याप्रमाणे वगळलेल्या मतदारांचा आकडा खरोखरीच एक कोटी २० लाखांच्या घरात असेल, राज्यात अघोषित राष्ट्रवादी राजवट लागू झाली असेल, तर पंधरा वर्षांच्या प्रबळ सत्ताविरोधी लाटेला सामोऱ्या जाणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसला पराभूत करून भाजप ही निवडणूक जिंकणार असे कागदावरचे तरी चित्र आहे. पण या विपरित स्थितीतही पंधरा वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जींनी पश्चिम बंगालच्या 'आत्म्या'साठी लढण्याची जिद्द सोडलेली नाही. या निवडणुकीत मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचा (एसआयआर) मुद्दा मोठा आहे. .''मोदी सरकार आज महिला, अल्पसंख्यांकांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेत आहे, उद्या त्यांचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाईल. बंगालला संपवू इच्छिणारा भाजप सत्तेवर आल्यास बंगालच्या जनतेवर मांसाहाराच्या सवयी आणि भाषा बदलण्याचा दबाव आणला जाईल, '' असे म्हणत त्या बंगाली अस्मितेवर भर देत आहेत. पश्चिम बंगालची ही निवडणूक राष्ट्रीय राजकारणासाठी निर्णायक ठरणार असल्याचे त्या बजावत आहेत. राज्यात सत्तेत असूनही केंद्रातील मोदी सरकारविरुद्ध सतत रस्त्यावर उतरुन संघर्ष करणाऱ्य ममता बॅनर्जींच्या करिष्म्याला टक्कर देऊ शकणारा नेता भाजपपाशी नाही. .सुवेंदू अधिकारी, माजी प्रदेशाध्यक्ष सुकांता मजुमदार आणि दिलीप घोष ममता बॅनर्जींचे वलय कमी करण्याऐवजी परस्पर कुरघोड्यांमध्येच व्यग्र असतात. तृणमूल काँग्रेसमधून भाजपमध्ये दाखल होऊन आणि ममता बॅनर्जींचा पराभव करुनही सुवेंदू अधिकारींविषयी भाजपच्या गोटात अविश्वासाचे वातावरण आहे. भाजपला तळागाळापर्यंत जाऊन मतदारांना मतदान केंद्रांपर्यंत पोहोचवू शकणारी आणि सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसकडून मतदानादरम्यान होणारे गैरप्रकार रोखू शकणारी भक्कम पक्षसंघटना उभी करता आलेली नाही. २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचारात भाजपचे अनेक कार्यकर्ते मारले गेले, शेकडो जखमी झाले आणि हजारोंना घरेदारे सोडावी लागली. त्यामुळे 