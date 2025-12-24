Premium|Shramjeevi Sanghatana Movement : कोशिश है कि, सूरत बदलनी चाहिए...

नेल्सन मंडेला मुक्ती चळवळीत सहभागी झालेले सदानंद वर्दे, विजय तेंडुलकर, संघटनेचे अध्यक्ष लहू पासारी. बोलताना मुसा मुल्ला.सिद्धपीठाच्या विरोधात मजुरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनातला सर्वोच्च अधिकारी संघटनेसोबत योजना आखत होता... जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी स्वत: फाटक्या आदिवासीला न्याय मिळवून देण्याची योजना शासकीय निवासस्थानात त्यांच्यासोबत आखत होते. राजकीय सत्ताकेंद्र असलेल्या सिद्धपीठाला परास्त करण्याची योजना संघटनेसोबत ते ठरवीत होते... संघटनेसाठी हाच मोठा विजय होता.आश्रमाभोवती सर्वत्र पोलिसच दिसायचे. त्यामुळे आश्रमाची गुर्मी अधिक वाढली होती. पोलिस संरक्षणात खुलेआम अन्याय सुरू होता; पण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर आश्रमाचे धाबे दणाणले. भास्कररावांपुढे आश्रमाच्या विश्वस्तांनी अक्षरश: हात जोडले..नेल्सन मंडेलांच्या वर्णभेदविरोधी चळवळीला पाठिंबा देण्याचं संघटनेने निश्चित केलं. त्यानुसार प्रत्येक सभासदामागे प्रत्येकी एक रुपया असा १२ हजार २५० रुपयांचा धनादेश आणि आदिवासी भागात मिळणाऱ्या तेल्या गवतापासून तिथल्या गुराखी मुलांनी विणलेली टोपी नेल्सन मंडेलांना पाठवण्याचं ठरलं, पण त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं दुरापास्त होतं. मग या कामात आम्हाला केकू गांधी यांनी मदत केली. आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचे देशाचे भारतात प्रतिनिधी होते, मुसा मुल्ला. केकू गांधींनी दिल्लीला आमची त्यांच्याशी भेट घालून दिली.इथल्या आदिवासींनी स्वत:ला मंडेलांशी जोडून घेत तिथल्या चळवळीसाठी काही करण्याची इच्छा दाखवली, हे ऐकून ज्येष्ठ नाटककार विजय तेंडुलकर, सदानंद वर्दे ऊर्फ अनुकाका खूप प्रभावित झाले होते. भारतातल्या छोट्या गाव-पाड्यातला संघटनेचा, गुलामीतून मुक्त झालेला वेठबिगार, शेतमजूर आदिवासी स्वत:चा एक रुपया आफ्रिकेतल्या चळवळीसाठी देण्याची इच्छा दाखवतोय, याने ते भारावून गेले होते. इथल्या वारली, कोकणा, कातकरी आदिवासीला आफ्रिकेतल्या ‘झुलू’ आदिवासींच्या वेदनेविषयी सहजाणीव व्हावी, हे त्यांच्याकरिता अद्भुत होतं. संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या या सहजाणिवेला, तळमळीला पाठिंबा द्यायला तेंडुलकर आणि प्रा. वर्दे स्वत: गणेशपुरीला येत होते. धनादेश देण्याचा कार्यक्रम गणेशपुरीला करायचं ठरलं. तेंडुलकर व प्रा. वर्दे मुसा मुल्ला यांना घेऊन गणेशपुरीच्या कार्यक्रमात आले. तेथे नेल्सन मंडेलांना आमच्याकडून छोटीशी भेट सुपूर्द करण्याचा कार्यक्रम करण्यात आला. संघटनेच्या प्रत्येक सभासदाकडून एक रुपया याप्रमाणे १२ हजार २५० रुपयांचा धनादेश आणि तेल्या गवताची विणलेली टोपी मंडेला यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी मुल्ला यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली. आम्ही त्यांना जाहीर विनंती केली, ‘‘ही टोपी आणि हा धनादेश नेल्सन मंडेला यांच्यापर्यंत पोहोचवा. मुक्त वेठबिगारांनी, मजुरांनी, आदिवासींनी व्यक्त केलेला हा बंधुभाव आहे, एकत्वाची जाणीव आहे, बंधुत्वाची जाणीव आहे... तुम्ही जरी सातासमुद्रापार असलात आणि आम्ही तुलनेने नगण्य असलो तरी आपल्या चळवळींच्या मुळाशी असलेल्या तत्त्वात एकत्व आहे... तुम्ही तिथे गुलामीविरोधात लढता आहात, आम्हीही इथल्या गुलामीविरोधात झुंजत आहोत. तुम्ही तिथल्या भूमीवरले ‘काळे लोक’ आहात, आम्ही इथल्या भूमीवरले काळे लोक आहोत. तिथे तुम्हाला ‘गोरे लोक’ नाडताहेत, इथे आम्हाला ‘गोरे मालक’ नाडताहेत... आपण दोघेही माणूस म्हणून सन्मानाचं जिणं मिळावं, म्हणून आपापल्या भूमीत लढत आहोत... आपल्या दोघांच्या मुळाशी असलेली वेदना सारखीच आहे... त्यामुळे तुमच्या चळवळीकरिता आम्ही दिलेली ही छोटीशी भेट आपण स्वीकारावी.’’ त्यानंतर धनादेश आणि टोपी संघटनेने मुल्ला यांच्याकडे.Premium|Prahar Sanghatana Protest : शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी ‘प्रहार’चा रणसंग्राम; अचलपूरपासून राज्यभरात घुमलेला संघर्ष.सुपूर्द केली. याचदरम्यान आम्ही गुरुदेव सिद्धपीठातील किमान वेतनासाठी तसंच परदेशी नागरिकाने आश्रमातल्या मजुराला दगड मारल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी आंदोलन सुरू केलं. एकूण दीड वर्ष हा लढा चालला. दरम्यानच्या काळात आंदोलनाचे, अहिंसक लढ्याचे असंख्य प्रकार व प्रयोग गुरुदेव सिद्धपीठावेळी आम्हाला करता आले. फारूख अब्दुल्ला सिद्धपीठाच्या भेटीला येऊन गेल्यानंतर शिवराज पाटील चाकूरकर येऊन गेले.मुख्यमंत्र्यांकडील सिद्धपीठाची चर्चाही फिस्कटली. आश्रमाचं व्यवस्थापन अद्याप आडमुठंच होतं. विद्युल्लता, सेवानिवृत्त तहसीलदार रा. वि. भुस्कुटे, कमल शेळके आणि हरी शेळके हे दोन आश्रमाचे सेवक अशा चार जणांनी जोपर्यंत इथल्या मजुरांना किमान वेतन मिळत नाही, तोपर्यंत सिद्धपीठ आश्रमासमोर उपोषणाला बसायचं ठरवलं. उपोषणाला सुरुवात झाली. दोन दिवस झाले. आश्रमातून आमच्याशी बोलणी करण्याचा काहीच पत्ता नाही. याउलट सिद्धपीठ आम्हाला जितका त्रास देता येईल, तेवढा देत होतं. मी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेलो. माझ्यासोबत त्यावेळचा संघटनेचा सरचिटणीस महादू जाबर आणि निर्मला निकेतनची विद्यार्थिनी, मुंबई महापालिका सुधार समितीचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ समाजवादी नेते एकनाथ कोपर्डे यांची मुलगी संगीता कोपर्डे, संस्थेत शिकण्यासाठी आली होती, तीसुद्धा होती. रात्री दहा वाजून गेले होते. ठाण्याचे पत्रकार अरविंद भानुशाली, जे अप्पा भानुशाली या नावाने अधिक प्रसिद्ध आहेत, जे सलग चार दशके आम्हाला आजही मार्गदर्शन करीत आहेत तेसुद्धा आमच्यासोबत होते. जिल्हाधिकाऱ्यांचं शासकीय निवासस्थान असलेल्या ‘राजगृहा’मध्ये आम्ही गेलो. ‘राजगृहा’समोरच्या हिरवळीवर आम्ही बसलो. ‘राजगृह’ म्हणजे १८२७चा ब्रिटिश धाटणीचा बंगला... संपूर्ण दगडी इमारत. करड्या रंगाच्या दगडांची कौलारू सुबक इमारत. पहिल्या मजल्यावरचा थोडासा पुढे आलेला सज्जा हा बंगल्याच्या दिमाखात अधिक भर घालणारा. दुपाकी कौलांच्या कडेने कोरीव महिरप. बंगला चारही बाजूंनी दाट झाडांनी वेढलेला. पक्ष्यांची किलबिल आणि मधूनच येणारी एखादी सुरेख लकेर. बंगल्याच्या दारातला ‘पोर्च’ जिल्हाधिकारी या पदाची शान सांगणारा. बड्या मंडळींची रेलचेल दाखवणारा हा पोर्च सुबक खांबांवर तोललेला. हा पोर्च १८२७ पासून कित्येक आलिशान गाड्या आणि वलयांकित मंडळींवर छत धरून उभा आहे. एखाद्या फाटक्या गरिबाला या ऐश्वर्यापुढे त्याच्या खुजेपणाचा संकोच वाटावा, इतका तो देखणा बंगला. गेटवरून येणारे-जाणारे दुरूनच त्या बंगल्याच्या ऐश्वर्याने, रूबाबाने दिपून जात... आजही हा बंगला आपलं ऐश्वर्य लेवून सत्तेचा रूबाब दाखवत दिमाखात उभा आहे. अशा बंगल्याच्या हिरवळीवर आम्ही सारे रूढार्थाने फाटके, कफल्लक लोक जिल्हाधिकाऱ्यांची वाट पाहत बसलो होतो. जिल्हाधिकारी त्यांच्या बंगल्यातील कार्यालयामध्ये रात्री उशिरापर्यंत बसून त्यांच्या लाल कापडात गुंडाळलेल्या एकेका शासकीय संचिकांची तपासणी करीत होते. काम आटोपल्यावर मध्यरात्रीनंतर ते हिरवळीवर आम्हाला भेटायला आले. त्यांचा पहिलाच प्रश्न होता, ‘अरे, त्या पोरीला मारायचं ठरवलं आहे काय? तिला उपोषणाला बसवलंस, तू का बसला नाहीस?’त्यांना थोडं शांत होऊ दिल्यानंतर मी म्हणालो, ‘‘सर, विद्युल्लता संघटनेची अध्यक्ष आहे. त्यामुळे तिलाच उपोषणाला बसावं लागणार.’’‘तिचं उपोषण सुटलं पाहिजे. सांग तिला उपोषण सोडायला.’‘‘सर, असं कसं सांगणार उपोषण सोडायला? ती सोडणार नाही. जोवर किमान वेतन मिळत नाही तोवर कुणीच उपोषण सोडणार नाही.’’‘मला माहीत नाही. उद्या कुठल्याही परिस्थितीत उपोषण सुटलंच पाहिजे.’ ते विद्युल्लताचा मुलीसारखा सन्मान करायचे. त्यामुळे ते तिच्या काळजीने कळकळीने बोलत होते..यातून मार्ग काय काढायचा? यावर मी बराच वेळ विचार केला आणि खूप हिंमत करून म्हणालो, ‘‘सर, आपण मदत करणार असाल तर उपोषण सुटेल.’’ भास्करराव हे अत्यंत कडक शिस्तीचे, पण थोडे विक्षिप्त स्वभावाचेही होते. यावर काय बोलतील? कशी प्रतिक्रिया देतील? याचा अंदाज येत नसे. तरीही मी धैर्य एकवटून बोललोच.पण ते सकारात्मकतेनं म्हणाले, ‘सांगा, काय करायचे ते?’ मी म्हणालो, ‘‘उद्या सिद्धपीठ आपली मागणी मान्य करील, अशी परिस्थिती निर्माण करू आपण.’’ ते बाहू सरसावून म्हणाले, ‘बोल काय करायचे? ’मग आमचा एक कार्यक्रम ठरला. दुसऱ्या दिवशी दुपारी तीन वाजता जिल्हाधिकारी गुरुदेव सिद्धपीठ आश्रमाच्या समोर येणार आणि त्यानंतर उपोषण संपणार. मी माझ्या डोक्यातली सगळी कल्पना त्यांना सविस्तर सांगितली. त्यांनी ती लगेच मान्यही केली. जगाच्या पाठीवर एक आंदोलक आणि जिल्ह्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी असणारा एक जिल्हादंडाधिकारी असे डावपेच त्या ‘राजगृहा’त बसून करतात, हे नवलच होतं. अगदी चित्रपटात शोभेल असं चित्र होतं ते.संघटनेच्या स्थापनेपासून वेठबिगारांच्या लढ्यावेळीही कायमच प्रशासन संघटनेच्या विरोधात आणि प्रस्थापितांच्या बाजूने राहिलं, पण आज आम्ही सारे प्रशासनाची एक अनोखी बाजू अनुभवत होतो... जे सिद्धपीठ बड्या राजकीय नेत्यांचं केंद्र होतं, त्या सिद्धपीठाच्या विरोधात आणि आदिवासी मजुरांच्या बाजूने आज प्रशासन होतं. ज्या सिद्धपीठाला ग्रामपंचायतीपासून दिल्लीपर्यंतच्या बहुतेक सर्व राजकीय मंडळींचा वरदहस्त होता, त्या सिद्धपीठाच्या विरोधात मजुरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनातला सर्वोच्च अधिकारी संघटनेसोबत योजना आखत होता... सामान्य माणसाला दुरापास्त असणारा आणि फाटक्या आदिवासीला तर स्वप्नवत असणारा सर्वोच्च अधिकारी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी हे स्वत: त्या फाटक्या आदिवासीला न्याय मिळवून देण्याची योजना शासकीय निवासस्थानात त्यांच्यासोबत आखत होते. राजकीय सत्ताकेंद्र असलेल्या सिद्धपीठाला परास्त करण्याची योजना संघटनेसोबत ते ठरवीत होते... संघटनेसाठी हाच मोठा विजय होता..Premium| Bonded Labour Liberation: वेठबिगार मुक्तीच्या कामातूनच ग्रामविकासाची नवी दिशा कशी मिळाली?.दुष्यंत कुमारांनी म्हटल्याप्रमाणे,‘सिर्फ हंगामा खडा करना मेरा मकसद नही,मेरी कोशिश है कि, सूरत बदलनी चाहिए’आणि या निमित्ताने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थानाच्या हिरवळीवर आता हेच प्रत्यक्षातघडत होतं.आमची योजना ठरली. आम्ही सिद्धपीठाकडे निघालो. गुरुदेव सिद्धपीठ आश्रमाकडे पोहोचेपर्यंत पहाटेचे चार वाजले. बरेचसे लोक रात्रभर तिथे असायचेच. आम्ही सर्वांना एकत्र बोलावलं. त्यांना सांगितलं, सर्वांना निरोप द्या की, ‘सकाळी जेवढ्या लवकर येता येईल तेवढे लवकर या. ताईची प्रकृती ढासळली आहे.’ हा निरोप ठाणे जिल्ह्यातल्या तालुक्या-तालुक्यात पसरला. सकाळी आठ वाजायच्या आत वसईकडून, भिवंडीकडून, वाड्याकडून कार्यकर्त्यांचे लोंढेच्या लोंढे गुरुदेव सिद्धपीठ आश्रमाकडे येऊन थडकू लागले. विद्युल्लताला, कमलला, भुस्कुटेंना आम्ही त्याची जाणीवही होऊ दिली नाही. प्रभू सर हे फार कडक शिस्तीचे आणि दरारा असणारे संघटनेचे मार्गदर्शक होते, पण त्यांनाही आम्ही नेमकं काय करणार आहोत, याचा सुगावा लागू दिला नव्हता. दुपारी एक-दोनच्या सुमारास संगीता कोपर्डे, सुप्रसिद्ध गायिका मधुबाला चावला यांची मुलगी माधवी चावला, या निर्मला निकेतनच्या दोन विद्यार्थिनी, पार्वती पवार, शेवंती पासारी यांच्यासह काही महिला आदिवासी स्त्रिया नेसतात, तशा आडव्या साड्या नेसून तिथे हजर झाल्या. पार्वती, शेवंती यांचं आडव्या साड्या नेसणं स्वाभाविक होतं. कारण त्या आदिवासी होत्या, परंतु संगीता आणि माधवी यांनी आडव्या साड्या नेसलेल्या पाहून कार्यकर्ते अचंबित झाले. पोलिसांनाही यामागचा अर्थ कळेना. एव्हाना पोलिसांचे संघटनेशी चांगले संबंध झाले होते. ते या दोघींशी चेष्टा-मस्करी करू लागले होते. गुरुदेव सिद्धपीठ आश्रमाच्या मोठ्या लोखंडी दरवाजासमोरच्या बाकड्यावर पोलिस बसलेले होते. दोन-अडीच वाजल्यानंतर आम्ही हळूहळू त्या बाकड्याकडे सरकलो. हळूहळू सर्व जमावही लोखंडी दरवाजाकडे सरकला. आडवी साडी नेसलेल्या या महिलांची पूर्वतयारी संगीताने आधीच करून घेतली होती. ठरल्यानुसार हळूहळू बाकड्यांच्या दिशेने आम्ही गेल्यावर पोलिस आपसूकच उभे राहिले. पोलिस समोर आणि लोखंडी दरवाजाजवळ आमचा जमाव असं एकंदरीत चित्र होतं. आम्ही बाकड्यावर उभे राहिलो. ‘आता पेटवू सारे रान...’ हे साने गुरुजींचं गीत घेतलं.‘पुढेच चला आता पुढेच पाय,मागे आता आहे काय?अशी पसरली वाटेवरतीजरी मरणाची खाय,.बेड्या, लाठी, तुरुंग याचे आम्हा काय?...’ हे गीत मी घेतलं आणि बाकड्यावरून खाली उतरलो. संगीता आणि इतर महिला ठरल्याप्रमाणे बाकड्यावर चढल्या. माझं लक्ष घड्याळाकडे होतं. आमच्यात व जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये अचूक तीनची वेळ निश्चित झाली होती. योजना अंतिम टप्प्यात आणायची घटिका मिनिटभरावर होती. तीन वाजायला एक मिनिटच बाकी होतं. घड्याळाचा काटा तीनच्या दिशेने सरकला आणि मी घोषणा दिल्या, ‘आदिवासी ढोर न्हाय, माणूस हाय...’ लोकांनी माझ्या घोषणेला साथ देत ‘माणुसकीची भीक नको’ ही घोषणा तीन वेळा घेतली. संगीतासह आडवी साडी नेसलेल्या ज्या महिलांचं तोंड लोकांकडे होतं, त्यांनी तोंड आश्रमाच्या दिशेने फिरवलं आणि लोखंडी दरवाजाच्या सुळक्यांवरून त्यांनी आत उड्या मारल्या. माझ्या आयुष्यातली सर्वात मोठी जोखीम मी ती घेतली होती. संगीतासह या महिलांनी दरवाजाच्या आत उड्या मारल्यावर संघटनेच्या लोकांना काहीच कळेना, की नेमकं काय झालंय... मात्र ठरल्याप्रमाणे हे सर्व घडलं होतं. तीन वाजता आम्ही कायदा-सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण करायचा, असं आमचं जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत ‘राजगृहा’च्या हिरवळीवर काल रात्री ठरलं होतं. संगीतासह महिलांनी आत उड्या मारताच आश्रमातील लोक त्यांना मारहाण करू लागले. महिलांना मारहाण होतेय, हे बाहेरून लोकांनी बघितलं आणि दरवाजा तोडण्यासाठी त्यांनी सर्व बळ एकवटलं. या वेळी त्या ठिकाणी उपविभागीय अधिकारी अजयभूषण पांडे होते, जे नुकतेच आय.ए.एस. होऊन प्रशिक्षणार्थी म्हणून रुजू झाले होते. पांडेंनी क्षणाचाही विचार न करता लोखंडी दरवाजाच्या बाजूचा लाकडी दरवाजा लाथेने तोडायला सुरुवात केली. पोलिसांना घेऊन तो दरवाजा त्यांनी तोडला. पोलिसांना घेऊन ते आत गेले आणि आमच्या महिलांना त्यांनी वाचवलं. भगवे वस्त्र परिधान केलेले आश्रमातले लोक संगीतासह सर्व महिलांना जबर मारहाण करीत होते. हे घडत असताना सायरन वाजवत ठरल्याप्रमाणे भास्करराव पाटील सिद्धपीठ आश्रमासमोर आले. बरोबर तीन वाजता हजर... आणि त्यांनी आरडाओरडा सुरू केला, ‘पहिल्यांदा जे कोणी मारणारे आहेत, त्यांना उचला आणि आत टाका.’ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशानंतर सिद्धपीठ आश्रमातल्या बऱ्याचशा भक्तांना धरून धरून पोलिसांनी गाडीत टाकलं आणि गणेशपुरी पोलिस ठाण्यात नेलं. पोलिस ठाण्यात आश्रमाच्या सर्व विश्वस्तांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावून घेतलं आणि त्यांना सांगितलं, ‘हे बघा, हा संघटना आणि तुमचा प्रश्न आहे. आमचा यात काय संबंध आहे? आजपासून नव्हे, आतापासून एकही पोलिस आश्रमाच्या बंदोबस्ताला राहणार नाही. तुम्ही आणि संघटना जे काही करायचं ते करून घ्या. आश्रमातल्या बंदोबस्तातील सर्व पोलिस आम्ही ताबडतोब काढून घेतो.’.एरवी आश्रम म्हणजे पोलिसांची छावणी झालेली असायची. आश्रमाभोवती सर्वत्र पोलिसच दिसायचे. त्यामुळे आश्रमाची गुर्मी अधिक वाढली होती. पोलिस संरक्षणात खुलेआम अन्याय सुरू होता, पण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर मात्र आश्रमाचे धाबे दणाणले. भास्कररावांपुढे आश्रमाच्या विश्वस्तांनी अक्षरश: हात जोडले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या घरी रात्री बैठक सुरू झाली आणि अखेर आश्रमाने मजुरांना किमान वेतन देण्याचं मान्य केलं. गुरुदेव सिद्धपीठाच्या लढ्याने आम्ही हे दाखवून दिलं, की प्रशासन आणि संघटना जेव्हा प्रस्थापितांच्या जुलूमाविरोधात डावपेच आखते, तेव्हा संघटनेचं बळ दुणावतं... संघटनेच्या लढ्याला यश मिळण्याचा मार्ग सोपा होतो... पण त्यासाठी अन्यायाची पाठराखण करणाऱ्या व्यवस्थेविरोधात धैर्याने, निधडेपणाने उभा ठाकणारा आणि बुद्धीला पटेल तीच कृती करण्याचं धाडस दाखवणारा भास्कररावांसारखा अधिकारी आवश्यक असतो... 