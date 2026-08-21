Premium|MCA Relief Scheme : नवउद्योगांसाठी मोठा दिलासा; सीसीएफएस-२०२६मुळे अनुपालनातील चुका सुधारण्याची मिळणार संधी

प्रियांका कुलकर्णी - priyankakulkarni2201@gmail.comनवउद्योग सुरू करताना उद्योजकांचे लक्ष प्रामुख्याने कल्पना, उत्पादन, ग्राहक आणि गुंतवणूक यांवर केंद्रित असते. मात्र, कंपनी स्थापन केल्यानंतर वेळेवर कादेशीर नियमांचे अनुपालन पूर्ण करणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. अनेक नवउद्योग केवळ अनुपालनातील त्रुटींमुळे अडचणीत येतात. अशा कंपन्यांना पुन्हा कायदेशीर चौकटीत आणण्यासाठी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) लागू केलेली कंपन्यांसाठी अनुपालन सुलभीकरण योजना २०२६ (सीसीएफएस-२०२६) ही मोठा दिलासा देणारी ठरू शकते.गेल्या काही वर्षांत उद्योजकतेवरील दूरचित्रवाणी कार्यक्रम आणि भारतातील वाढती नवउद्योग संस्कृती यांमुळे अनेक तरुण-तरुणींनी स्वतःचा उद्योग सुरू करण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. नोकरी करण्यापेक्षा स्वतःची कल्पना प्रत्यक्षात आणायची, नवे उत्पादन किंवा सेवा विकसित करायची, गुंतवणूकदारांसमोर व्यवसाय मांडायचा आणि पुढे देशात किंवा जगात नाव कमवायचे, अशी इच्छा अनेकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. या स्वप्नाला आकार देण्यासाठी अनेक जण प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतात. कारण गुंतवणूक उभारणे, भागभांडवल वाटप करणे, नव्या गुंतवणूकदारांना सहभागी करून घेणे आणि व्यवसायाचा विस्तार करणे या सर्व गोष्टी कंपनीच्या माध्यमातून तुलनेने अधिक सुलभ होतात. .Premium|New EPF Scheme 2026 : नवी ईपीएफ योजना लागू; पीएफ, पेन्शन आणि पैसे काढण्याच्या नियमांत झाले मोठे बदल.कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय योग्य असला, तरी त्यासोबत येणाऱ्या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांची माहिती अनेक उद्योजकांना सुरुवातीला नसते. अनेकांना वाटते, की कंपनीची नोंदणी झाली म्हणजे सर्वांत मोठे काम पूर्ण झाले. प्रत्यक्षात मात्र कंपनीची स्थापना हा शेवट नसून, अनेक वैधानिक जबाबदाऱ्यांची सुरुवात असते. कंपनीची स्थापना झाल्यानंतर कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत विविध प्रकारच्या अनुपालनाची पूर्तता करणे आवश्यक असते. आर्थिक अहवाल, वार्षिक विवरणपत्र आणि इतर आवश्यक ई-फॉर्म निर्धारित मुदतीत कंपनी निबंधकाकडे दाखल करणे बंधनकारक असते. कंपनीमध्ये व्यवहार झाले असोत किंवा नसोत, नफा झाला असो किंवा तोटा झाला असो, व्यवसाय सुरू झाला असो किंवा नसो; कंपनी कायदेशीररीत्या अस्तित्वात असेपर्यंत या जबाबदाऱ्या कायम राहतात.सर्वांत मोठा गैरसमजयाच ठिकाणी अनेक नवउद्योगांकडून एक मोठी चूक होते. ‘आमचा व्यवसाय अजून सुरू झालेला नाही’, ‘यंदा कोणतीही उलाढाल झाली नाही’, ‘कंपनीमध्ये कोणताही व्यवहार नाही,’ ‘मग कागदपत्रे दाखल करण्याची गरज काय?’ ही समजूत चुकीची आहे. व्यवसाय बंद असला तरी कंपनी बंद झालेली नसते. कंपनीची नोंदणी कायम असेपर्यंत तिच्यावर लागू असलेल्या वैधानिक जबाबदाऱ्यांची पूर्तता करावीच लागते.अनुपालन का राहते प्रलंबित?अनुपालन प्रलंबित राहण्यामागे अनेक व्यावहारिक कारणे असतात. काही नवउद्योगांना अपेक्षित निधी मिळत नाही. काहींची व्यवसाय योजना बदलते. काही ठिकाणी सहसंस्थापकांमध्ये मतभेद होतात. काही कंपन्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच निष्क्रिय होतात. अनेक वेळा उद्योजक व्यवसाय वाचवण्यात इतके व्यग्र असतात, की कायदेशीर कागदपत्रांकडे त्यांचे लक्षच जात नाही. काहींना तर कंपनी स्थापन झाल्यानंतर दरवर्षी कोणती कागदपत्रे दाखल करावी लागतात, याची माहितीच नसते. अशा प्रकारे एक वर्ष निघून जाते. त्यानंतर दुसरे वर्ष, मग तिसरे वर्ष. प्रत्येक वर्षागणिक प्रलंबित अनुपालन वाढत जाते आणि त्याबरोबर अतिरिक्त शुल्काचाही बोजा वाढत राहतो..ही परिस्थिती अधिक स्पष्ट करण्यासाठी एक काल्पनिक उदाहरण पाहू.पुण्यातील रोहन हा माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अभियंता. त्याने आपल्या मित्रासोबत कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित एक नवी सेवा विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी कंपनीची स्थापना केली, संकेतस्थळ तयार केले, अनेक गुंतवणूकदारांसमोर सादरीकरण केले आणि निधी उभारण्याचा प्रयत्न सुरू केला. काही बैठका झाल्या; मात्र अपेक्षित गुंतवणूक मिळाली नाही. हळूहळू व्यवसाय थांबला. व्यवहारही झाले नाहीत. त्यांना वाटले, ‘आता कंपनीत काहीच काम नाही, त्यामुळे कोणतीही कागदपत्रे दाखल करण्याची गरज नाही.’दोन वर्षांनी त्यांनी नव्या कल्पनेसह पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी एका गुंतवणूकदाराने त्यांच्या कल्पनेत रस दाखवला. पुढील टप्प्यात कंपनीची कागदपत्रे तपासण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पहिलाच प्रश्न विचारण्यात आला, ‘तुमच्या कंपनीची सर्व वैधानिक अनुपालन वेळेवर पूर्ण झाली आहेत का?’रोहनकडे उत्तर नव्हते. पुढील काही दिवसांत त्याला अनेक वर्षांची प्रलंबित कागदपत्रे दाखल करावी लागली. त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क, दंड आणि व्यावसायिक खर्चही करावा लागला. गुंतवणूक मिळण्यापूर्वीच त्याचा बराच वेळ आणि पैसा या प्रक्रियेत खर्च झाला.रोहनची ही कथा काल्पनिक असली, तरी अशा घटना प्रत्यक्षात अनेक नवउद्योगांमध्ये घडताना दिसतात. अनेक गुंतवणूकदार कोणत्याही कंपनीत पैसा गुंतवण्यापूर्वी तिची कायदेशीर स्थिती तपासतात. कंपनीची अनुपालन वेळेवर पूर्ण झाली नसल्यास गुंतवणुकीचा निर्णय पुढे ढकलला जाऊ शकतो किंवा रद्दही होऊ शकतो.‘सीसीएफएस-२०२६’मुळे दिलासाअशा कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने कंपन्यांसाठी अनुपालन सुलभीकरण योजना-२०२६ (सीसीएफएस-२०२६) लागू केली आहे. या योजनेचा उद्देश केवळ अतिरिक्त शुल्क कमी करणे नाही, तर अनेक वर्षे अनुपालन न केलेल्या कंपन्यांना पुन्हा कायदेशीर चौकटीत आणणे हाही आहे. या योजनेतील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, पात्र प्रकरणांमध्ये आणि योजनेतील अटींची पूर्तता झाल्यास प्रलंबित ई-फॉर्म दाखल करताना आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कामध्ये ९० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळू शकते. त्यामुळे अनेक कंपन्यांना केवळ दहा टक्के अतिरिक्त शुल्क भरून प्रलंबित अनुपालन पूर्ण करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. अनेक लहान उद्योग, नवउद्योग आणि निष्क्रिय कंपन्यांसाठी हा मोठा आर्थिक दिलासा ठरू शकतो..३१ ऑगस्टची मुदत लक्षात ठेवा!महत्त्वाची बाब म्हणजे या योजनेची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. शेवटच्या काही दिवसांत ‘एमसीए’च्या संकेतस्थळावर मोठ्या प्रमाणात ई-फॉर्म दाखल केले जात असल्यामुळे तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता आवश्यक कागदपत्रांची तयारी करून प्रक्रिया लवकर सुरू करणे अधिक सुरक्षित ठरेल. ही योजना केवळ अतिरिक्त शुल्कातील सवलत देणारी नाही; तर अनेक उद्योजकांना पुन्हा नव्याने सुरुवात करण्याची संधी देणारी आहे. व्यवसायात प्रत्येक कल्पना यशस्वी होईलच असे नाही. कधी बाजार बदलतो. कधी ग्राहकांच्या गरजा बदलतात. कधी गुंतवणूक उशिरा मिळते. कधी सहसंस्थापक वेगळे होतात. अनेक यशस्वी उद्योगांनी पहिल्या प्रयत्नात अपयश स्वीकारले आणि नंतर अधिक सक्षमपणे पुनरागमन केले. मात्र, अशा वेळी सर्वांत मोठा अडथळा व्यवसाय नसतो; तर अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेली कायदेशीर अनुपालन असते. व्यवसायासाठी चांगली कल्पना आवश्यक आहे. व्यवसाय वाढविण्यासाठी भांडवल आवश्यक आहे. पण या सर्व गोष्टींइतकेच महत्त्व वेळेवर आणि नियमांनुसार केलेल्या वैधानिक अनुपालनालाही आहे. म्हणूनच व्यवसाय सुरू करताना फक्त कल्पना, गुंतवणूक आणि कंपनीचे मूल्य यांचाच विचार करू नका. कायदेशीर अनुपालनालाही तितकेच महत्त्व द्या.कोणासाठी उपयुक्त?ही योजना विशेषतः अशा कंपन्यांसाठी उपयुक्त आहे, ज्यांनी...व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कंपनी स्थापन केली; पण व्यवसाय सुरू होऊ शकला नाही.अपेक्षित निधी मिळाला नाही.वार्षिक विवरणपत्र किंवा आर्थिक अहवाल दाखल करण्याचे राहून गेले.कंपनी निष्क्रिय आहे; मात्र नोंदणी अद्याप कायम आहे.माहितीच्या अभावामुळे किंवा आर्थिक अडचणींमुळे अनेक वर्षे अनुपालन प्रलंबित राहिले आहे.कंपनीच्या परिस्थितीनुसार एओसी-४, एमजीटी-७, एमजीटी-७ए; तसेच योजनेअंतर्गत परवानगी असलेले इतर प्रलंबित ई-फॉर्म लागू होऊ शकतात. मात्र, कोणते फॉर्म दाखल करावे लागतील, हे प्रत्येक कंपनीच्या स्वरूपावर, आर्थिक वर्षांवर आणि प्रलंबित अनुपालनावर अवलंबून असते. त्यामुळे कोणतीही प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे हितावह ठरते.(लेखिका चार्टर्ड अकाउंटंट-सीए आहेत. ९८२३१३४४९१).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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