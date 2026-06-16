Premium|Delhi Malviya Nagar Fire : आग लागल्यावर विहीर का खोदता?

एम. व्ही. देशमुख - directormfs@live.comदिल्लीतील मालवीयनगर परिसरात लागलेली आग केवळ एका घटनेची बातमी नाही; तर ती आपल्याला अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे... आपण अजूनही सुरक्षेच्या बाबतीत किती निष्काळजी आहोत? दरवर्षी होणाऱ्या अशा दुर्घटना आपल्याला इशारा देतात; पण आपण तो किती गांभीर्याने घेतो? ‘चलता है’ ही मानसिकताच अनेक दुर्घटनांचे मूळ आहे.दिल्लीच्या गजबजलेल्या मालवीयनगर परिसरातील एका अनधिकृत हॉटेलला नुकतीच लागलेली आग अनेक अर्थांनी आपल्या व्यवस्थेतील असंख्य त्रुटींकडे बोट दाखवते. एकंदरीत सुरक्षेसंदर्भातील आपल्या सामूहिक मानसिकतेवरही ती बोट ठेवते. आपल्या समाजात जबाबदारीची जाणीव आणि संवेदना फार कमी झाल्या आहेत. कोणतीही दुर्घटना घडली, की त्याची जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलण्यावर आपण आघाडीवर असतो. प्रत्यक्षात आपल्या घराची, इमारतीची आणि मालमत्तेची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे, ही मालक आणि सोसायटीची प्राथमिक जबाबदारी आहे. इतरांनी सहकार्य केले नाही तरी स्वतःची जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक असते.दिल्लीतील प्रकरणात संबंधित इमारतीकडे आवश्यक परवाने आणि अग्निशमन विभागाची मंजुरीही नव्हती. मग असे हॉटेल सुरू कसे राहिले? त्यासाठी अग्निशमन विभाग, स्थानिक प्रशासन किंवा इतर संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी निश्चितच तपासली पाहिजे; मात्र दुर्घटना घडल्यानंतर परस्परांवर दोषारोप करून जबाबदारी झटकणे सोपे असते; पण त्यातून गेलेले जीव परत येत नाहीत..Premium|Generation Z : जेनझीकरण..! पण.. जेन झी लोकं हा लेख वाचतील का? वाचणं हा त्यांचा स्थायीभाव आहे का? .आगीचे चिंताजनक प्रमाणआग लागल्यानंतरच आपण चर्चा करतो; मात्र आपल्या देशात आग लागण्याचे प्रमाण चिंताजनक आहे. २०२४ मधील देशातील महाराष्ट्र, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा राज्यांची काही आकडेवारीही बोलकी आहे. एनसीआरबीच्या स्रोतानुसार, वरील राज्यांत दिवसाला १६ नागरिक आगीच्या विविध घटनांत मृत्युमुखी पडतात. संपूर्ण देशात वर्षभरात ५,८८८ नागरिक आगीमुळे मरण पावले. विजेचा धक्का आणि शॉर्टसर्किटमुळे १,११२ जणांचा मृत्यू झाला. त्यात ८२६ पुरुष; तर उर्वरित महिला आहेत. देशात वर्षभरात १,३८९ नागरिक घरगुती गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन मरण पावतात. त्यामध्ये बहुतांश म्हणजे ८५० महिलांचा समावेश आहे... ही आकडेवारी विदारक आहे. आपल्या देशाने अनेक मोठ्या आगी पाहिल्या आहेत. त्याची तुलना इतर देशांच्या आकडेवारीसोबत होऊ शकत नाही.दिल्लीच्या मालवीयनगरमध्ये जी आग लागली, त्यात मालमत्ताधारकाची पहिली जबाबदारी आहे. अधिकृत यंत्रणांचीही तेवढीच जबाबदारी आहे; मात्र दोष देऊन जबाबदारीतून सुटता होणार नाही. यापूर्वी दिल्लीतील ‘उपहार’ टॉकीजला आग लागली होती. बंगळुरूमध्ये ‘कार्ल्टन टॉवर’ आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले होते. मुंबईत काही रुग्णालयांनाही आग लागली होती... मात्र आपण अशा आगींपासून काहीच धडा घेतला नसल्याचे स्पष्ट होते.जीविताची नव्हे; तर बाह्य सौंदर्याची काळजी!परदेशातील गगनचुंबी टॉवर पाहून आपणही केवळ इमारतींची उंची वाढवण्यालाच विकासाचे प्रतीक मानू लागलो आहोत. दुबईसह अनेक जागतिक शहरांची उदाहरणे दिली जातात; मात्र त्यांची लोकसंख्या, पायाभूत सुविधा आणि नियोजनाची क्षमता यांची तुलना आपल्या शहरांशी क्वचितच केली जाते. शहराची वाढ होत असताना पाणी, गटारे, रस्त्यांची तरतूद, हवेची गुणवत्ता इत्यादींसह अनेक गोष्टींचे नियोजन लागते. केवळ इमारतीची उंची वाढवणे म्हणजे विकास, असाच संकुचित अर्थ आपल्याकडे काही जणांनी घेतला आहे. आपल्याकडे अनेक उंच इमारतींमध्ये काम लवकर करण्यासाठी आणि बाह्य आकर्षकता वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काचेचा वापर केला जातो. अशी ‘ग्लास फसाड’ संस्कृती प्रामुख्याने युरोपीय देशांतून आली आहे; मात्र तिकडे घर आणि इमारतींमध्ये सूर्यप्रकाश पोहोचत नाही. त्यामुळे तिथे इमारतींना काचा लावल्या जातात. तिकडे ठीक आहे; मात्र आपल्याकडे मुबलक सूर्यप्रकाश उपलब्ध असताना केवळ बाह्य सौंदर्य आणि दिखाव्यासाठी काचेच्या इमारती उभारण्याची आवश्यकता कितपत आहे? बरं, काचा लावल्या तर त्या किती तासांच्या अग्निरोधक असल्या पाहिजेत, याचे निर्बंध आहेत; मात्र ते पाळले जात नाहीत. अग्निरोधक काचा महागड्या असतात. त्यामुळे अनेक जण कमी दर्जाच्या काचा लावतात. शिवाय, काचेच्या इमारतींना अधिक वीज लागते. त्यामुळे याची खरेच गरज आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. मुंबईत काचा लावलेल्या इमारतींमध्ये आग लागल्यावर ती विझवताना अग्निशमन अधिकाऱ्यांना अनेक अडचणी येतात. धूर बाहेर काढण्यातही अडचणी येतात. परिणामी, अग्निशमन दलाच्या एका अधिकाऱ्याला जीवही गमवावा लागला होता. आपल्याकडे आग लागल्यास स्वयंचलित पाणी शिंपडणारे स्प्रिंकलर्स लावण्याला विरोध करणारे महाभागही आहेत..Premium|Operation Sindoor 2025 : ऑपरेशन सिंदूर माध्यमे आणि माहितीची लढाई .अपुरे मनुष्यबळआपल्या देशात ज्या अग्निशमन यंत्रणा आहेत त्यामध्ये अलीकडे मनुष्यबळाची तूट जास्त आहे. महाराष्ट्राचे बघता, पुण्यात लोकसंख्येच्या तुलनेत अजूनही अग्निशमन यंत्रणेत ५० टक्के मनुष्यबळ कमी आहे. उपराजधानी नागपुरात तर ७० टक्के तूट आहे. छोट्या नगरपालिकांची मोजदाद नाही. लोकसंख्येच्या तुलनेत मुंबईत अग्निशमन दलामध्ये ५० टक्के कर्मचारी कमी आहेत. संसाधनांच्या बाबतीत मुंबई अग्निशमन दल त्यातल्या त्यात बरे म्हणता येईल. दिल्ली अग्निशमन दलाची एक आकडेवारी गोळा करण्यात आली होती. अलीकडे सर्वच मेट्रो शहरांत गगनचुंबी इमारती बांधण्याची स्पर्धा सुरू आहे. अनेकांना वाटते, की हाय-राईज इमारतींमध्ये (२४ मजल्यांवरील) आग लागण्याचे आणि मनुष्यहानी होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. हाय-राईज इमारतींना आता आकाश ठेंगणे झाले आहे; मात्र दिल्ली अग्निशमन दलाचा एक अहवाल वेगळेच चित्र सांगतो. त्यात कमी उंचीच्या इमारतींमध्ये जास्त मनुष्यहानी झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.सुरक्षा... एक संस्कृतीआपल्या देशात अजूनपर्यंत तरी सुरक्षेची संस्कृती विकसित झालेली नाही. आपल्याकडे अनेक जुन्या इमारती आहेत. तिथली विद्युत यंत्रणा त्या वेळच्या विजेच्या उपकरणांच्या वापरावर आधारित होती. त्यामुळे एक ठरावीक विद्युत भार घेण्याची क्षमता त्यांच्यात होती; मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. एकाच इमारतीमध्ये वातानुकूलित यंत्रापासून अनेक विद्युत उपकरणे सदनिकाधारक वापरतात; मात्र त्यासाठी लागणाऱ्या जुन्या विजेच्या तारा सक्षम आहेत का, ते कुणी बघत नाही. त्याची व्याख्याच ठरलेली नाही. दहा मजल्यांच्या इमारतीत एका घरात दोन-दोन एसी असतात. त्यासाठी लागणाऱ्या विजेच्या तारा किंवा त्यांचे केबलिंग तेवढे सक्षम आहे का, ते कुणी बघत नाही. त्यामुळे ४० वर्षांपूर्वीच्या क्षमतेच्या विद्युत तारांवर सर्व काही सुरू असते. सोसायटी व्यवस्थापन कुणाला एसी लावण्यापासून थांबवू शकत नाहीत. त्यासाठी प्रचलित कायद्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे दोन-दोन कोटींची घरे आपण घेतो. स्विमिंग पूल, क्लब वगैरे सुविधा आहेत का, याकडे आपले लक्ष असते. घरात ४०-४० लाखांचे फर्निचर व अंतर्गत सजावटीसाठी खर्च करतो; मात्र आपल्या घरात किंवा सोसायटीमध्ये अद्ययावत व सक्षम अग्निशमन यंत्रणा बसवलेल्या आहेत का, आग लागल्यावर आपण सुरक्षित बाहेर पडू शकतो का, मोकळी जागा आहे का इत्यादी प्रश्न आपल्याला कधीच पडत नाहीत. अग्निसुरक्षेबाबत जागरूकता निर्माण करणाऱ्या फायर मॉक ड्रिलकडेही अनेकदा औपचारिकता म्हणून पाहिले जाते. सुरक्षेबाबतचा असा निष्काळजी दृष्टिकोन आणि त्यातून निर्माण होणारे अनेक प्रश्न आजही कायम आहेत.कायद्याचा प्रभावी वापर?अनेक राज्यांत अग्निशमन कायदे आहेत; मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याची आकडेवारी अत्यंत कमी आहे. अग्निरोधक यंत्रणा कार्यान्वित नसलेल्या किंवा नादुरुस्त अवस्थेत ठेवणाऱ्या सोसायट्या आणि व्यावसायिक आस्थापनांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांना आहेत. धोकादायक इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे अधिकारही त्यांच्याकडे आहेत; मात्र आतापर्यंत किती अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर केला आहे, याचा आढावा घेतल्यास त्याचे प्रमाण नगण्य असल्याचे जाणवते. आग लागल्याच्या प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या किमान दोन ते तीन व्यक्तींवर कठोर शिक्षा झाल्यास या कायद्याची खरी परिणामकारकता दिसून येऊ शकते. कायद्याचा हेतू केवळ शिक्षा देणे नसून समाजात प्रतिबंधक आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणे हा आहे.मी अग्निशमन संचालक असताना इमारतींची तपासणी व परवाना देण्यासाठी स्वतंत्र ऑडिटर नेमण्याकरिता कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली होती. मी स्वतः माझ्या अधिकारात असे करून घेतले. त्या ऑडिटरकडून व्यावसायिक इमारतींचे थर्ड पार्टी ऑडिट करून घ्यावे, असा विचार त्यामागे होता. दोन वर्षांपूर्वी ही मागणी मंजूर झाली. आता स्वतंत्र ऑडिटरची सेवा घेतली जाते; मात्र त्यांनी आतापर्यंत काय केले, त्यांची आकडेवारी तपासणे व त्यांना जबाबदार धरणे गरजेचे आहे. कारण त्यांनी खोटे परवाने दिले तर त्यांच्यावरही कारवाई करायला हवी. दुसरे म्हणजे, लायसन्स कॉन्ट्रॅक्टरवर अवलंबून न राहता अग्निशमन दलाने वर्षातून अचानक दहा टक्के इमारतींचे निरीक्षण करावे. तिथे अग्निशमन यंत्रणेत त्रुटी आढळल्यास त्या सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी. सहा महिन्यांची शिक्षा झाली तर त्यातून एक भीती निर्माण होऊन समाजासाठी तो एक धडा होईल.आज आग लागल्यास अरुंद रस्त्यांमुळे अग्निशमन दलाचे बंब घटनास्थळी पोहोचू शकत नाहीत. बंब पोहोचले तरी इमारतीभोवती सहा, नऊ, बारा किंवा सोळा मीटर इतकी मोकळी जागा राखणे आवश्यक असते; मात्र मुंबईत अनेक ठिकाणी अवघ्या दीड ते तीन मीटर जागेतच ७० मीटर उंच इमारती उभ्या राहत आहेत. इमारतींच्या भोवती मोकळी जागा ठेवण्याच्या नियमांवर अनेकांचा आक्षेप असतो. त्यांचे म्हणणे असते, की अशा अटींमुळे उपलब्ध जमिनीचा व्यावसायिक वापर करणे शक्य होत नाही; परंतु प्रश्न असा आहे, की अरुंद प्रवेश मार्ग आणि अपुरी मोकळी जागा असल्यास आपत्कालीन परिस्थितीत बचावकार्य कसे पार पडणार? मुंबईत किती इमारती असतील ज्यामध्ये येण्या-जाण्याचे स्वतंत्र मार्ग आहेत? आता मिळेल तिथे इमारत बांधण्याचे काम सुरू आहे..परदेशाशी तुलना अयोग्यअनेकदा लंडन, हाँगकाँग, अमेरिका किंवा स्वित्झर्लंडसह काही देशांमध्ये मोठ्या आगी लागल्या. त्यामध्ये अनेक जणांचे जीव गेले. त्या वेळी परदेशातही एवढी प्रगत आणि सक्षम यंत्रणा असताना आगी कशा लागतात, असा प्रश्न अनेकांनी मला केला होता. किंबहुना आगी थांबवणे भल्याभल्यांना शक्य होत नाही, असा अर्थ काढून समाधान मानायला अनेकांनी मागे-पुढे पाहिले नाही. मला एवढेच सांगायचे आहे, की एखाद्-दुसऱ्या आगीवरून निष्कर्षाप्रती पोहोचणे योग्य होणार नाही. आपल्याकडच्या आणि पाश्चिमात्य देशांमधील आगीच्या सरासरी घटना, मनुष्य व वित्तहानी, कारवाई इत्यादी सर्वांमध्ये कमालीची तफावत आहे. परदेशात आगींमध्ये मनुष्यहानी कमी होते. त्यामध्ये अग्निशमन जवान मृत्युमुखी पडण्याचे प्रमाण अधिक असते.न्यूयॉर्क आणि बर्लिनसह अनेक देशांतील प्रतिष्ठित अग्निशमन दलांना aदलामध्ये आग विझवणारी यंत्रणा व अग्निप्रतिबंधक विभाग, म्हणजे आग लागूच नये म्हणून उपाययोजना करणारे आणि तपासणी अन् परवाना देणारे विभाग वेगवेगळे आहेत. तपासणी व प्रतिबंधक विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या अडीचशेच्या जवळपास आहे. विविध तज्ज्ञांचा त्यात समावेश आहे. प्रत्यक्ष आग विझवण्याचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर इतर प्रशासकीय जबाबदाऱ्या नसल्यामुळे त्याला आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होते. आपल्या देशात अग्निशमन अधिकाऱ्यावर तपासणी वा परवाने देण्यापासून सर्व प्रशासकीय कामे असतात. त्यामुळे अग्निशमनाच्या मूळ कामावर लक्ष केंद्रित करणे कठीण आहे.पाश्चिमात्य देशांत सर्व जण आपापले कर्तव्य चोखपणे बजावतात. न्यूयॉर्कमध्ये सोसायटीमध्ये बसवलेल्या अग्निशमन यंत्रणेत त्रुटी असेल तर तातडीने जबाबदार कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई होते. त्याचप्रमाणे आग विझवताना चुका केल्यास अग्निशमन कर्मचाऱ्यांनाही जबाबदार धरले जाते. दुसरी बाब म्हणजे, पाश्चिमात्य देशांमध्ये सुरक्षा हीच एक वेगळी संस्कृती आहे. त्यामुळे सोसायटी म्हणा किंवा व्यावसायिक कार्यालये, सर्वजण अग्निशमन सुरक्षेबद्दल सजग असतात. त्यामुळे पाश्चिमात्य देशांमध्ये गगनचुंबी इमारती कित्येक वर्षांपासून अस्तित्वात असूनही आग लागण्याच्या घटना अत्यंत कमी आहेत. दिल्लीत ज्या पद्धतीने परवाना नसताना इमारत उभी केली गेली, ते युरोप किंवा अमेरिकेत मुळात होऊच शकत नाही. आपल्या देशातही सुरक्षेची संस्कृती आपल्या रक्तात भिनवणे गरजेचे आहे. आता ‘चलता है’ अशी मानसिकता चालणार नाही. हा धडा घेतल्यास भविष्यात आगी आपण रोखू शकू....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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