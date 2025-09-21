प्रीमियम आर्टिकल

Premium|BJP in Marathwada: मराठवाड्यात शिंदेंचा ‘बाण’ कोणाच्या वर्मी?

Maharashtra Politics: एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्यावर आपली पकड मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. आगामी निवडणुकीत भाजपला शह देत स्वतःचा पक्ष क्रमांक एकवर आणण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
Eknath Shinde Marathwada

esakal

सरकारनामा टीम
Updated on

जगदीश पानसरे

मराठवाड्यात ठाकरेंच्या शिवसेनेची शक्ती क्षीण करण्यात एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने बरेच यश मिळवले आहे. विधानसभेतील पराभवामुळे मराठवाड्यात काँग्रेस हतबल आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात बीड वगळता इतर जिल्ह्यात फारसे मोठे नेते कोणी शिल्लक नाहीत.

त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेना-भाजप आणि राष्ट्रवादी या तीन पक्षांमध्ये क्रमांक एकचा पक्ष होण्यासाठी स्पर्धा असणार आहे. या स्पर्धेत आपण कुठेही कमी पडता कामा नये, याची तयारी शिंदे यांनी छत्रपती संभाजीनगरच्या दौऱ्यापासून सुरू केली आहे.

