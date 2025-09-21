Premium|BJP in Marathwada: मराठवाड्यात शिंदेंचा ‘बाण’ कोणाच्या वर्मी?

जगदीश पानसरेमराठवाड्यात ठाकरेंच्या शिवसेनेची शक्ती क्षीण करण्यात एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने बरेच यश मिळवले आहे. विधानसभेतील पराभवामुळे मराठवाड्यात काँग्रेस हतबल आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात बीड वगळता इतर जिल्ह्यात फारसे मोठे नेते कोणी शिल्लक नाहीत. त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेना-भाजप आणि राष्ट्रवादी या तीन पक्षांमध्ये क्रमांक एकचा पक्ष होण्यासाठी स्पर्धा असणार आहे. या स्पर्धेत आपण कुठेही कमी पडता कामा नये, याची तयारी शिंदे यांनी छत्रपती संभाजीनगरच्या दौऱ्यापासून सुरू केली आहे..गेल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचे प्रमुख एकनाथ शिंदेंचा मराठवाड्याची राजधानी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दौरा झाला. लोकसभेत मराठवाड्यातील एकमेव खासदार अन् विधानसभेत जिल्ह्यात सहा आमदार असे घवघवीत यश मिळाल्यानंतर शिंदे तब्बल १४ महिन्यानंतर संभाजीनगरच्या मतदारांचे आभार मानण्यासाठी आले. अर्थात निमित्त होते आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची पूर्वतयारी अन् पक्षांतर्गत कुरबुरी थांबवण्यासाठीचा खटाटोप. ठाकरेंच्या शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या एकनाथ शिंदे यांना विधानसभा निवडणुकीत मराठवाड्याने भक्कम साथ दिली. .राज्यात मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती गेल्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पक्षाची चहुबाजूने होणारी कोंडी पाहता मराठवाड्यात आपली ताकद कायम ठेवण्यासाठी शिंदे यांना वारंवार या भागाचे दौरे करावे लागतील. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून पक्षाचा बालेकिल्ला म्हणून ओळख असलेल्या संभाजीनगरवर ‘धनुष्य-बाणा’ची मजबूत पकड कायम राखण्याचे आव्हान एकनाथ शिंदे अन् जिल्ह्यातील त्यांच्या नेत्यांना असणार आहे..भाजपला काटशह देणार?शिंदे यांचे विश्वासू सहकारी अन् जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर गेल्या काही महिन्यांत सातत्याने घोटाळे अन् भ्रष्टाचाराचे आरोप विरोधकांना रसद पुरवून करायला लावणाऱ्या भाजपला शिंदे यांनी यश मिळू दिलेले नाही. शिरसाट यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत शिंदे यांनी भाजपला ‘झुकेगा नही’ असा संदेश दिला आहे. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या सत्तेत कायम ‘बॅक सीट’वर बसणाऱ्या भाजपला यंदा ‘फ्रंट सीट’वर बसून महापालिकेची सगळी सूत्रे आपल्या हाती ठेवायची आहेत. यात अडथळा ठरणाऱ्या संजय शिरसाट यांचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ करण्याची तयारी अजूनही भाजपकडून सुरूच आहे. यात यश मिळाले तर मात्र संभाजीनगरमध्ये शिवसेनेची अडचण होणार आहे. .महापालिका निवडणुकीचे ‘शिवधनुष्य’ एकनाथ शिंदे हे संजय शिरसाट यांच्या हाती देणार आहेत. अशा वेळी शिरसाट यांनाच लक्ष्य करून मंत्रिपदावरून घालवले तर भाजपचा मार्ग सोपा होणार आहे. परंतु राज्यात उठाव करून भाजपसोबत सत्तेत जाण्याचे धाडस करणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांना कमी लेखून चालणार नाही, हा संदेश शिंदे यांनी आपल्या छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यातून दिला आहे. राज्यात शिवसेनेला शह देणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रयत्न एकनाथ शिंदे यांनी वारंवार दिल्ली दौरे करून काटशह देत आतापर्यंत तरी हाणून पाडले आहेत. मोदी-शहा या भाजपच्या श्रेष्ठींशी थेट संपर्क असलेल्या शिंदेंना रोखणे फडणवीस यांना अद्याप शक्य झालेले नाही..ठाकरेंची डोकेदुखी वाढलीविधानसभा निवडणुकीतील यशानंतर एकनाथ शिंदे यांनी संभाजीनगरमध्ये यायला उशीर लावला असला तरी त्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मेळाव्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. विशेषत: ‘लाडक्या बहिणीं’ची गर्दी अन् शिवसेनातून (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)मोठ्या प्रमाणात होणारी आवक पक्षाला ऊर्जा देणारी ठरली. शिंदे यांची लोकप्रियता मराठवाड्यात अधिक आहे. त्यांचा साधेपणा, शिवसैनिकाच्या मदतीला धावून जाण्याची वृत्ती आणि ‘सहज उपलब्ध होणारा नेता’ अशी ओळख यावर शिवसैनिक फिदा आहेत. शिवाय राज्यातील महायुतीच्या सत्तेत शिंदे यांनी भाजपसमोर न चुकता आपला दरारा कायम राखण्यात यश मिळवले आहे. .परिणामी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत विरोधी पक्षात राहण्यापेक्षा शिंदेंच्या सोबत जाणे फायद्याचे ठरू शकते, या विचारातून ठाकरेंच्या शिवसेनेतील अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते शिवसेनेत जाण्यास उत्सुक आहेत. एकीकडे शिंदेंच्या शिवसेनेत आतापर्यंतचे बहुतांश महापौर आणि नगरसेवक दाखल झाले आहेत. याशिवाय अजित पवारांच्या ‘राष्ट्रवादी’चे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार कैलास पाटील यांना पक्षात घेत शिंदेंच्या शिवसेनेने ग्रामीण भागातही आपला जम बसवायला सुरुवात केली आहे. याचा फायदा निश्चितच त्यांना आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी होणार आहे..प्रभागरचनेचा भाजपला फटका?दुसरीकडे भाजपमध्ये जाण्यासाठी मात्र ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांचा ओढा अजिबातच नसल्याने पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांवरील ताण वाढला आहे. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेतील सत्ता अन् महापौरपद मिळवायचे असेल तर ठाकरेंच्या शिवसेनेतील महत्त्वाचे पदाधिकारी, नेते पक्षात येणे गरजेचे आहे. शिवसेनेत फूट पडली असली तरी मतदारांना अजूनही उद्धव ठाकरे अन् त्यांच्या पक्षाबद्दल सहानुभूती वाटते. शिवाय पक्षातील वर्षानुवर्षे सत्ता, पद भोगलेले नेते शिंदेंच्या शिवसेनेत गेल्यामुळे मोठी ‘स्पेस’ ठाकरेंच्या पक्षात निर्माण झाली आहे. याचा फायदा पक्षातील नव्या कार्यकर्त्यांना होणार आहे. .शिवसेनेत फूट पडली असली तरी त्यांना मिळणाऱ्या हक्काच्या मतांची विभागणी दोन्ही शिवसेनेमध्येच अधिक होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेचा पारंपरिक मतदार भाजपकडे वळण्याची शक्यता कमी असल्याने स्थानिक नेत्यांना महापालिकेसाठी वेगळी रणनीती आखावी लागणार आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी करण्यात आलेली प्रभागरचना भाजपच्या फायद्याची असल्याचे बोलले जाते. प्रभागांची केलेली फाटाफूट, न जुळणारे नकाशे याचा सर्वाधिक फटका भाजपलाच बसण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ज्या दावेदारांचे वॉर्ड फुटले तेच आता या प्रभागरचनेच्या विरोधात मैदानात उतरले आहेत. अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर खरे चित्र स्पष्ट होणार असले, तरी सध्या जाहीर झालेली प्रारूप प्रभागरचना ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठी फायद्याची ठरणार असल्याचे बोलले जाते..सूर महायुतीचा, तयारी स्वबळाचीआगामी महापालिका अन् इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सत्ताधारी महायुती एकत्रित निवडणूक लढणार असा सूर राज्य पातळीवरील नेत्यांनी काढला. अगदी एकनाथ शिंदे यांनीही शिवसेनेच्या मेळाव्यात महायुती एकत्र लढणार असल्याचे सांगितले. पक्षातील प्रमुख नेत्यांनी महायुतीत लढण्याच्या घोषणा वेळोवेळी केल्या असल्या तरी स्थानिक पातळीवर मात्र वेगळ्याच हालचाली सुरू आहेत. पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी सुरुवातीपासून महापालिका निवडणूक आम्हाला एकत्रित लढायच्या आहेत, अशी भूमिका घेतली. परंतु त्याला भाजपकडून फारसा सकारात्मक प्रतिसाद दिसला नाही. त्यामुळे आता शिवसेनेनेही स्वबळाची तयारी सुरू केली आहे..आरक्षण-गटबाजीची डोकेदुखीविधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे सहा आमदार जिल्ह्यातून निवडून आले. याआधी पक्षाला एवढे घवघवीत यश कधीच मिळाले नव्हते. अर्थात या यशात महायुतीतील प्रमुख घटक पक्ष असलेला भाजप काही प्रमाणात अजित पवार यांचा ‘राष्ट्रवादी’ आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने राबवलेल्या ‘लाडकी बहीण योजने’चा मोठा हात होता. ‘सत्ता आल्यानंतर लाडक्या बहिणींना २१०० देऊ,’ असे आश्वासन एकनाथ शिंदे आणि महायुतीच्या नेत्यांनी प्रचारसभांमधून दिले होते. मात्र, ते त्यांना पूर्ण करता आलेले नाही, याचा फटका स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत बसू नये म्हणून राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असतानाही पंधराशे रुपये ‘लाडक्या बहिणीं’ना नियमित देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. .त्यामुळे विधानसभेत दिसलेली ही जादू स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतही दिसेल अशी महायुतीला आशा आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्गी लावला असला तरी या निर्णयाने ‘ओबीसी विरुद्ध मराठा’ असा नवा संघर्ष निवडणुकीच्या तोंडावर उभा राहिला आहे. विशेषतः मराठवाड्यात याची धग अधिक आहे. अशी आव्हाने समोर असताना एकनाथ शिंदे यांना पक्षांतर्गत गटबाजी मोडून काढण्यासाठी कष्ट घ्यावे लागणार आहेत. विशेषत: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वाधिक आमदार आणि पालकमंत्री असतानाही शहरामध्ये खासदार संदीपान भुमरे, आमदार प्रदीप जयस्वाल, माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे संजय शिरसाट यांच्याशी असलेले संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. याचा फटका महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत बसू नये यासाठी या तीनही नेत्यांना एकत्र आणावे लागणार आहे..काही बाबी शिंदेंच्या पथ्यावरअसे चित्र थोड्याफार प्रमाणात मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही आहे. त्यामुळेच शिंदे यांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मराठवाड्यातील आमदार, खासदार व पदाधिकार्यांची विभागीय बैठक घेत चाचपणी केली. पक्षावर एकहाती प्रभुत्व असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना पक्षांतर्गत गटबाजी मोडून काढणे फारसे अवघड नसले तरी मित्रपक्षांकडून होणारा उपद्रव त्यांना रोखावा लागेल. मराठवाड्यासारखा मोठा भाग जो पूर्वीपासून शिवसेनेचा गड म्हणून ओळखला जातो त्या भागावर भगवा फडकवत ‘धनुष्य-बाण’ अधिक मजबुतीने हाती राखण्याचा शिंदेंचा प्रयत्न आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत असणार आहे. जालना, नांदेड, धाराशिव, हिंगोली अन् छत्रपती संभाजीनगर या आठपैकी पाच जिल्ह्यांत शिंदेंच्या शिवसेनेचा चांगला जम बसला आहे. .Premium| Bachchu Kadu: आमच्या लग्नात बँड बाजा नव्हता; पण तीनशे दिव्यांगांसाठी सायकली होत्या!.मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात आपल्या आमदारांना हजारो कोटींचा निधी देत मराठवाड्यात शिंदे यांनी बळ दिले आहे. यातून त्या त्या जिल्ह्यात अनेक विकासकामेही झाली आहेत. याशिवाय एकनाथ शिंदेंच्याच काळात राज्यात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ राबवण्यात आल्यामुळे ‘लाडक्या बहिणीं’ना दरमहा मिळणाऱ्या १५०० रुपयांचे श्रेयही त्यांच्याकडेच अधिक जाते. या सर्व बाबी येत्या निवडणुकीत शिंदेंच्या शिवसेनेच्या पथ्यावर पडू शकतात.अर्थात महायुती एकत्रित लढली तर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या मित्रपक्षांनाही फायदा होऊ शकतो. ठाकरेंच्या शिवसेनेची शक्ती क्षीण करण्यात एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने बरेच यश मिळवले आहे. .Premium| Modi's Japan Visits: मोदींच्या जपान आणि चीन दौऱ्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणात बदल?.विधानसभेतील पराभवामुळे काँग्रेस मराठवाड्यात हतबल आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (शरदचंद्र पवार) बीड वगळता अन्य जिल्ह्यांत कोणी फारसे मोठे नेते शिल्लक नाहीत. त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेना-भाजप आणि राष्ट्रवादी या तीन पक्षांमध्ये अव्वल क्रमांकाचा पक्ष होण्यासाठी स्पर्धा असणार आहे. या स्पर्धेत आपण कुठेही कमी पडता कामा नये याची तयारी शिंदे यांनी मराठवाड्यापासून सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.