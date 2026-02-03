Premium|Epstine File Modi : खरोखरच एपस्टिन फाइल्सशी भारताचा संबंध आहे का? परराष्ट्र मंत्रालयाने केला खुलासा

Modi, Epstein Files And India: Allegations Versus Evidence Explained : अमेरिकेच्या न्याय विभागाने एपस्टिन फाइल्सचे नवे तपशील जाहीर केलेत. या कागदपत्रांमध्ये भारतीय पंतप्रधानांचं नाव आल्याचं अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दिसलं. २०१४ला पंतप्रधान झाल्यानंतर २०१७ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इस्त्रायलला भेट दिली होती ही भेट आणि त्यानंतर काही महत्त्वाचे डील्स झाल्याचा दावाही या फाइल्समध्ये केला गेलाय. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे आरोप साफ फेटाळून लावलेत पण याच एपस्टिन फाइल्समध्ये अनिल अंबानी याचंही नाव आल्याचीही चर्चा होती. मग सत्य काय आहे? Facts काय सांगतात, जाणून घ्या सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामध्ये..एपस्टिन फाइल्स काय आहेत?जेफ्री एपस्टीन हा अमेरिकन वित्ततज्ज्ञ होता. अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाप्रकरणी त्याला पहिल्यांदा २००६मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर २००८मध्ये शिक्षाही झाली. पण त्यातून तो सुटला आणि २०१९मध्ये पुन्हा त्याच्यावर लैंगिक गुन्हेगारी आणि तस्करीचे आरोप ठेवले गेले. त्याला न्यूयॉर्कमधून अटक झाली आणि जवळपास महिनाभरातच ऑगस्ट २०१९मध्ये न्यूयॉर्कच्या तुरुंगात त्याचा संशयास्पद मृत्यू झाला.यूएस व्हर्जिन आयलंड्समधील 'लिटल सेंट जेम्स' हे खासगी बेट त्याच्याकडे होतं. न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, पॅरिसमधील आलिशान मॅन्शन्स होती. या ठिकाणी अनेक लहान मुलांचं लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप होत आहेत. एपस्टिनचे जगभरातील अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींशी संबंध होते. अगदी डोनाल्ड ट्रम्पपासून ते स्टीफन हॉकिंगपर्यंत निरनिराळ्या क्षेत्रातील व्यक्तींचे एपस्टिनसोबतचे फोटो प्रसिद्ध झाले आहेत. एपस्टिनने त्याच्या मॅन्शनमध्ये येणाऱ्या तसेच तेथील काही लैंगिक सेवा घेणाऱ्या लोकांविषयीचे तपशील लिहून ठेवले आहेत. याच फाइल्स आता अमेरिकन न्याय विभागाकडून उघड होत आहेत..अमेरिकेचे उपमहान्यायवादी टॉड ब्लांश यांनी सांगितलं की, नुकत्याच रिलीज झालेल्या एपस्टिन फाइल्समध्ये ३० लाखांहून अधिक पानांची कागदपत्रे, २ हजारापेक्षा अधिक व्हिडिओ आणि सुमारे १लाख ८०हजार छायाचित्रे जाहीर करण्यात आली आहेत.अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या संकेतस्थळावर या फाइल्स प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. डिसेंबरमध्ये पहिल्या टप्प्यात प्रसिद्ध न केलेल्या फाइल्सही यात आहेत..'एपस्टीन फाईल्स ट्रान्सपरन्सी ॲक्ट'नुसार या फाइल्स अशाप्रकारे खुल्या करण्यात आल्या आहेत. अनेक महिन्यांच्या राजकीय आणि सार्वजनिक दबावानंतर अमेरिकेत हा कायदा मंजूर झाला होता. आता एपस्टिनसोबतच त्याची दीर्घकालीन सहकारी घिस्लेन मॅक्सवेल हिच्याशी संबंधित फाईल्सही खुल्या केल्या जाणार आहेत.मोदींचा तथाकथित उल्लेखकाँग्रेसने एक्सवरील पोस्टमध्ये पंतप्रधान मोदींवर आरोप केले आहेत."The Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US President. They had met a few weeks ago. IT WORKED!"अशाप्रकारचा उल्लेख या फाइल्समध्ये दिसतो. काँग्रेसने एक्सवरील पोस्टमध्ये या फाइलचा फोटोही जोडला आहे.मोदींनी अमेरिकेच्या सांगण्यावरून एपस्टिनचा सल्ला घेऊन इस्रायलचा दौरा आखला आणि काही डील्स केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. मात्र भाजपने हे सगळे आरोप साफ फेटाळून लावले आहेत..पंतप्रधान मोदी २०१४ला भारताचे पंतप्रधान झाले. त्यानंतर त्यांनी २०१७च्या जुलै महिन्यात इस्रायलला भेट दिली. १९९२मध्ये भारत-इस्रायल राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यानंतर पहिल्यांदाच एखाद्या भारतीय पंतप्रधानाने इस्रायलला भेट दिली होती. त्यामुळे हा प्रसंग ऐतिहासिक मानला जातो.२० जानेवारी २०१७मध्ये ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले. अध्यक्षपदाची त्यांची ही पहिलीच टर्म होती.जून २०१७मध्ये मोदींनी ट्रम्प यांची अमेरिकेत भेट घेतली.त्यानंतर जुलै २०१७मध्ये मोदींनी इस्रायलला भेट दिली.आणि एपस्टिन फाइल्सच्या संदर्भाप्रमाणे एपस्टिनने ईमेलमध्ये "IT WORKED!" असं लिहील्याचं उघड झालं.या क्रमामुळेच मोदींनी एपस्टिनच्या सल्ल्यानेच इस्रायलला जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याचा निष्कर्ष काढला जातोय.अर्थात या क्रमामुळेच ही घटना घडल्याचा कोणताही दुसरा पुरावा अद्याप उपलब्ध नाही. .परराष्ट्र मंत्रालयाने काय सांगितलं?परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितलं की, "तथाकथित 'एपस्टीन फाईल्स'मधील ई-मेलबाबतच्या बातम्या आम्ही पाहिल्या आहेत. त्या ई-मेलमध्ये पंतप्रधानांचा आणि त्यांच्या इस्रायल दौऱ्याचा उल्लेख आहे. जुलै २०१७मध्ये पंतप्रधानांनी अधिकृतपणे इस्रायल दौरा केला होता. त्या मेलमधील ही एकमेव वस्तुस्थिती आहे. बाकी इतर सर्व सूचक उल्लेख हे एका दोषी गुन्हेगाराचे गलिच्छ कल्पनाविलास आहेत. त्यापलिकडे इतर काही नाही. ते फेटाळून लावत आहे"सोबत परराष्ट्र मंत्रालयाची खुलासापर पोस्ट जोडत आहे..एपस्टिन फाइल्स आणि अनिल अंबानीन्यूजग्राम या अमेरिकन माध्यम संकेतस्थळानं वृत्त दिलं की, मोदींच्या २०१७ च्या अमेरिका दौऱ्यापूर्वी अनिल अंबानी यांनी एपस्टिनकडे मदत मागितली होती. नवे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या वर्तुळातील वरिष्ठांच्या भेटीसाठी ही मदत मागितल्याचा दावा न्यूजग्रामने केलाय. इतकंच नव्हे तर २०१९च्या मे महिन्यात न्यूयॉर्कमध्ये अनिल अंबानी एपस्टिनला भेटले होते त्यानंतर एपस्टाईनने स्टीव्ह बॅननला सांगितले की तो (अनिल अंबानी) 'मोदींचा माणूस' भेटला आहे.अनिल अंबानी यांनी इस्रायलचे माजी पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री एहुद बराक यांच्याशी संबंध जोडण्यासह, त्यांचा संरक्षण व्यवसाय वाढवण्यासाठी एपस्टिनची मदत मागितली. इतकंच नव्हे तर २०१९मध्ये जेव्हा अनिल अंबानी दिवाळखोर झाले त्यावेळीसुद्धा यातून मार्ग कसा काढावा आणि अमेरिकन डॉलर्समध्ये दिवाळखोरी पुराव्याच्या व्यवस्थेत वैयक्तिक कर्ज कसे उभारावे, याविषयी अंबानींनी एपस्टिनचा सल्ला घेतला असल्याचा दावा करण्यात आलाय.एपस्टिन आणि अनिल अंबानी यांचा २०१७-१९ या काळात नियमित संपर्क होता आणि अंबानी हे मोदी सरकारसाठी बॅकचॅनेल म्हणून उभे करत असल्याचा अंदाजही वर्तवला जात आहे. अर्थात त्यांच्याकडे असे कोणतेही अधिकार मोदी अथवा भारत सरकारने दिल्याचा ठोस पुरावा अथवा संदर्भ मिळालेला नाही.. 