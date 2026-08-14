Premium : FIFA चा २० अब्ज डॉलर्सचा प्रस्ताव रद्द; भारताचे नुकसान की फायदा? काय आहे FIFA Forward Enterprise?

FIFA Forward Enterprise cancelled latest update: वर्ल्ड कप संपला, स्पेनने १६ वर्षांनंतर जेतेपद पटकावले; पण फुटबॉल विश्वातील वाद काही थांबले नाहीत. उलट, आता थेट FIFA अध्यक्ष जियानी इन्फांटिनो यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवरून नवा संघर्ष उभा राहिला आहे. वर्ल्ड कपनंतर त्यांनी सदस्यांची बैठक घेतली आणि FIFA Forward Enterprise - FFE ची घोषणा केली. त्यावरून वाद पेटला. कारण या FFE ला युरोप, आशिया अन् उत्तर-मध्ये अमेरिकेकडून कडाडून विरोध झाला. आता हे FFE काय आहे आणि यामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशांचे नुकसान होणार की फायदा? हे सकाळ + च्या या लेखातून जाणून घेऊयात....भारत वर्ल्ड कपमध्ये केव्हा खेळेल?भारतीय संघ फुटबॉल वर्ल्ड कपमध्ये कधी खेळेल? हा प्रश्न सर्वांना सतावतोय... जून-जुलै महिन्यात मेक्सिको, अमेरिका व कॅनडा यांच्या संयुक्त विद्यमाने पार पडलेल्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत केप व्हर्देसारखा छोटा देश खेळला, पण आपण केव्हा... वर्ल्ड कप स्पर्धेतील संघ संख्या ३४ वरून ४८ करण्यात आली, तरी भारताचा नंबर काही लागला नाही. ती संख्या ६४ पर्यंत गेली, तरी भारतीय संघ खेळणे अवघडच आहे. त्यामागे अनेक कारणं आहेत. पण, सध्या फुटबॉल विश्वात वेगळंच वादळ आले आहे आणि या वादळाचं कारण असलेल्या मुद्याचा भारतीय फुटबॉलला किती फायदा झाला असती किंवा तोटा झाला असता, हे जाणून घ्यायला हवे..Premium|Anahat Singh Squash : १८व्या वर्षी अनाहत सिंगचा विश्वविजय; आता ऑलिंपिकचे लक्ष्य.जागतिक क्रमवारीत आपण कुठे?भारतीय फुटबॉल संघाची घसरण सुरूच आहे. संघटनेतील राजकारण, आपसातील हेवेदावे, दिशाहीन नियोजन अन् पाय खेचण्याच्या वृत्तीचा भारतीय फुटबॉलला फटका बसला आहे. परदेशी प्रशिक्षक नेमायचे, परंतु त्यांना त्यांच्या मनासारखे काम करू द्यायचे नाही, हे सुरूच आहे. स्टीफन कॉन्स्टटाईन यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय संघाने जागतिक क्रमवारीत १०० च्या आत एन्ट्री घेतली होती. पण, सद्यस्थिती पाहाल तर भारतीय संघ १३८ व्या स्थानावावर आहे. मग, भारतीय संघ कधीतरी वर्ल्ड कप खेळेल का हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे..केप व्हर्दे, डी.आर. काँगो, आयव्हरी कोस्ट, ट्युनिशिया, बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना हे भारतापेक्षा तुलनेने कमी लोकसंख्या असलेले देशही वर्ल्ड कप खेळतात. भारतापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेला केप व्हर्देही वर्ल्ड कपच्या व्यासपीठावर पोहोचला; मग भारताची अडचण नेमकी कुठे आहे. त्यांनी या वर्ल्ड कप स्पर्धेत स्पेन, अर्जेंटिना रडवले. अशात आपण फक्त परदेशी फुटबॉलपटूंच्या स्वागतासाठी अमाप पैसा खर्च करतो, परंतु तोच पैसा येथील फुटबॉलच्या विकासासाठी वापरला जात नाही..खाजगी गुंतवणुकदार अन्...इन्फांटिनो यांनी वर्ल्ड कप स्पर्धेचे व्यावसायिक हक्क आणि नफा प्रायव्हेट कंपन्यांना शेअर्सच्या माध्यमातून विकण्यासाठी 'FFE' नावाची एक उपकंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. या व्यावसायिक प्रस्तावाला युरोपियन फुटबॉल संघटना (UEFA), आशियाई फुटबॉल महासंघ (AFC) आणि उत्तर/मध्य अमेरिकन महासंघ (CONCACAF) यांनी कडाडून विरोध केला. हा प्रस्ताव फुटबॉलच्या एकात्मतेचा आणि विश्वासाचा घात करणारा आहे, असा त्यांनी आरोप केला. प्रचंड वादानंतर इन्फांटिनो यांना ही योजना मागे घ्यावी लागली. पण, इन्फांटिनो यांच्या राजीनाम्याची मागणी सूरू झालीय..ही योजना नेमकी काय होती?फीफाच्या प्रमुख स्पर्धांचे व्यावसायिक, प्रक्षेपण , प्रायोजकत्व, तिकीट विक्री आणि परवाना हक्क या नव्या 'FFE' नावाच्या स्वतंत्र कंपनीकडे सोपवले जाणार होते. या कंपनीचे एकूण मूल्य सुमारे २० अब्ज डॉलर्स ( भारतीय रकमेत - १.६८ लाख कोटी रुपये) ठरवले गेले होते. यात फीफा ५१% पेक्षा जास्त मालकी स्वतःकडे ठेवणार होती आणि उरलेली भागीदारी खाजगी गुंतवणूकदारांना विकणार होती. या विक्रीतून ३५,२८० कोटी रुपये उभे करून ते जगातील २११ सदस्य फुटबॉल महासंघांना वाटण्याचे नियोजन होते..Premium|Indian Athletics : भारतीय ॲथलेटिक्समध्ये पदक क्रांती; राष्ट्रकुल स्पर्धेने बदलली खेळाडूंची मानसिकता.सध्या सदस्य देशांना मिळणारा विकास निधी ८ दशलक्ष डॉलरवरून थेट २० ते २४ दशलक्ष डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. यामध्ये २०२७ ते २०३० मध्ये २० दक्षलक्ष डॉलर, २०३१-२०३४ मध्ये २२ दक्षलक्ष डॉलर आणि २०३५-२०३८ मध्ये २४ दक्षलक्ष डॉलरचा फायदा सांगण्यात आला होता. या योजनेला पाठींबा देणाऱ्यांना लगेच काही निधी इन्फांटिनो यांनी देऊ केला होता. पण, खाजगी भांडवलदारांचा हस्तक्षेप वाढल्यास फुटबॉलच्या मूलभूत तत्त्वांना तडा जाईल आणि निर्णयांवर पैशांचा प्रभाव पडेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. .FFE मुळे भारताला किती फायदा ?FFE योजना मंजूर झाली असती, तर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाला (AIFF) म्हणजेच भारतीय फुटबॉलला मोठा थेट आर्थिक फायदा झाला असता. सध्या प्रत्येक सदस्य देशाला ४ वर्षांच्या सायकलसाठी सुमारे जवळपास ६६ कोटी रुपये मिळतात. FFE योजनेअंतर्गत २०२७-२०३० या कालावधीत भारताला थेट सुमारे १६६ कोटी रुपये मिळाले असते..AIFF सारख्या विकसनशील देशांच्या महासंघांसाठी हा तात्काळ मिळणारा मोठा पैसा नक्कीच फायदेशीर होता. पण, या योजनेमुळे वर्ल्ड कप स्पर्धेचे व्यापारी हक्क खाजगी कंपन्यांकडे गेले असते, ज्यामुळे भविष्यात खेळावर पैशांचे नियंत्रण वाढले असते. युरोप आणि आशियातील बड्या देशांनी याला विरोध करून बहिष्कार टाकला असता, तर जागतिक फुटबॉल दोन गटांत विभागले गेले असते. परिणामी, भारताला आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणे कठीण झाले असते. .AIFF चे उद्दिष्ट...AIFF ने २०४७ पर्यंत भारतीय फुटबॉलला आशियातील अव्वल ४ संघांमध्ये आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. २०२६ मध्ये या योजनेचा पहिला ४ वर्षांचा टप्पा पूर्ण होत आहे. पण, हे वाटते तेवढे सोपे नक्कीच नाही... भारतातील सर्वात जुनी लीग I-League अखेरचा श्वास घेत आहे... इंडियन सुपर लीगने भारतीय फुटबॉलपटूंना आशेचा किरण दाखवला होता, परंतु १० वर्षानंतर भ्रमनिरास होताना दिसतोय. लीगमध्ये खेळणारे बरेच क्लब आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. नुकतेच जमशेदपूर FC ने ISL मधून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. लीगच्या व्यावसायिक मॉडेलवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..त्यात आताच्या ताज्या अपडेट्सनुसार ब्राझिलसोबतच्या मैत्रीपूर्ण सामन्यासाठी भारतीय संघ FIFA ASEAN Cup स्पर्धेतून माघार घेण्याचा विचार करतोय. भारत विरुद्ध ब्राझिल हा सामना कोलकाता येथे होणार आहे. FIFA ASEAN Cup स्पर्धा २४ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर या कालावधीत खेळवली जाणार आहे. भारताने या स्पर्धेतून माघार घेतल्यात नियमानुसार AIFF ला १७.६४ लाखांचा दंड भरावा लागेल. फिफा शिस्तपालन समिती हा दंड आकारेल.एकीकडे भारतीय फुटबॉल आर्थिक अडचणींशी झुंजतोय; दुसरीकडे अर्जेंटिनाचा सुपरस्टार लिओनेल मेस्सी याच्या स्वागतासाठी शंभरऐक कोटी खर्च केले गेल... मेस्सीच्या स्वागतात चाहते एवढे मग्न झाले की त्याच्यासोबत आपला सुपरस्टार सुनील छेत्री ( Sunil Chhetri ) उभा आहे, याची जाणीवच अनेकांना झाली नाही. ही भारतीय फुटबॉलची वस्तूस्थिती आहे.मग प्रश्न पुन्हा तोच, भारतीय फुटबॉल वर्ल्ड कप खेळणार कधी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. 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