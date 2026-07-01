Premium|Study Room : महिला नेतृत्वाच्या यशामागे लपलेले रोजगारातील असमानतेचे वास्तव

लेखक : निखिल वांढेमार्च २०२३ मध्ये, फाल्गुनी नायर यांनी 'नायका' (Nykaa) साम्राज्याची उभारणी करून भारताची सर्वात श्रीमंत स्वयंभू महिला अब्जाधीश म्हणून स्थान मिळवले आणि हे यश काचेचे छत भेदल्याचा पुरावा म्हणून जगभरात साजरे केले गेले. परंतु, याच काळात भारतातील महिला कामगार शक्ती सहभाग दर केवळ २५ ते ३२ टक्क्यांच्या आसपास होता. यावरून हे स्पष्ट होते की, मोजक्या महिलांनी सर्वोच्च पदे मिळवली असली, तरी बहुतांश महिला 'चिकट तळ' (sticky floor) या संकल्पनेमुळे तळाशीच अडकल्या आहेत. हा विरोधाभास कामाच्या ठिकाणी असणाऱ्या लैंगिक असमानतेच्या आकलनातील महत्त्वपूर्ण बदलाकडे निर्देश करतो. केवळ उच्चभ्रू महिलांना सर्वोच्च पदांवर पोहोचण्यापासून रोखणाऱ्या अडथळ्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, सर्वसामान्य महिलांना त्यांच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही कमी पगाराच्या आणि प्रगतीची संधी नसलेल्या नोकऱ्यांमध्ये कोंडून ठेवणाऱ्या संरचनात्मक मर्यादा ओळखण्यावर भर दिला गेला आहे.हा निबंध या दुहेरी वास्तवाचे विश्लेषण करतो. भेदलेल्या काचेच्या छताद्वारे झालेली प्रगती, बहुसंख्य महिलांना जखडून ठेवणारा चिकट तळ, त्याची मूळ कारणे आणि व्यापक लैंगिक समानतेसाठी आवश्यक उपाययोजनांचा यात अभ्यास केला आहे.काचेचे छत हे पात्रता आणि क्षमता असूनही महिलांना वरिष्ठ नेतृत्व पदांवर पोहोचण्यापासून रोखणाऱ्या अदृश्य अडथळ्यांचे वर्णन करते. मात्र, गेल्या काही दशकांत हे छत अनेक क्षेत्रांत यशस्वीरित्या भेदले गेले आहे. राजकीय नेतृत्वात इंदिरा गांधी यांच्यापासून ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यापर्यंतच्या कार्यकाळाने सर्वोच्च पातळीवर महिलांची अफाट नेतृत्व क्षमता सिद्ध केली आहे. व्यावसायिक क्षेत्रातही इंद्रा नुयी, अरुंधती भट्टाचार्य आणि किरण मजुमदार-शॉ यांनी नवे मानदंड प्रस्थापित केले असून, 'फॉर्च्यून ५००' कंपन्यांमधील महिला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची संख्या १९९६ मधील २ वरून २०२३ मध्ये ५३ वर पोहोचली आहे..Premium|Kanya Jhali Ho: स्त्री चळवळीतील कार्यकर्तीचे प्रातिनिधिक चित्रण.दुसरे महत्त्वाचे अंग म्हणजे, चिकट तळ ही संकल्पना महिलांना सुरुवातीच्या कनिष्ठ पदांवरून प्रगती करण्यापासून रोखणाऱ्या संरचनात्मक अडथळ्यांचे वास्तव मांडते. जागतिक बँकेच्या मते, भारतातील महिला कामगार सहभाग दर आर्थिक वाढ होऊनही २००५ मधील ३१.२ टक्क्यांवरून घसरून २०२१ मध्ये २५.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनुसार, देशातील तब्बल ९४ टक्के कामकाजी महिला अनौपचारिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत, जिथे नोकरीची सुरक्षा, सामाजिक लाभ आणि कायदेशीर संरक्षणाचा पूर्णपणे अभाव असतो. या समस्येचे मुख्य कारण म्हणजे विनावेतन काळजीच्या कामाचा असमान बोजा होय. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या मते, भारतीय महिला दररोज २९७ मिनिटे विनावेतन घरकामात घालवतात, तर पुरुषांचे योगदान यासाठी केवळ ३१ मिनिटे इतकेच असते.या काळजीच्या जबाबदाऱ्यांसोबतच परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार बालसंगोपन पायाभूत सुविधांचा अभाव महिलांना सवेतन रोजगारापासून दूर ठेवतो किंवा त्यांना शोषक अनौपचारिक क्षेत्राचा स्वीकार करण्यास भाग पाडतो. बाळंतपणानंतर जवळपास ४८ टक्के भारतीय महिला कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे कामावर कधीही परतत नाहीत, ज्याला 'मातृत्व दंड' (motherhood penalty) म्हटले जाते.काचेचे छत सुशिक्षित आणि विशेषाधिकार प्राप्त महिलांना प्रभावित करते, तर चिकट तळ सर्वसामान्य मोठ्या लोकसंख्येला जखडून ठेवतो. त्यामुळे विशेषाधिकार प्राप्त महिलांचे यश साजरे करताना उर्वरित ९९ टक्के महिलांवर परिणाम करणाऱ्या चिकट तळाकडे दुर्लक्ष होण्याचा धोका निर्माण होतो. जागतिक स्तरावर, स्वीडनसारख्या स्कॅन्डिनेव्हियन देशांनी उदार पालकत्व रजा आणि अनुदानित बालसंगोपनाद्वारे ८० टक्क्यांहून अधिक महिला सहभाग साध्य करून दोन्ही आघाड्यांवर मात केली आहे. याउलट, रवांडाने राजकीय प्रतिनिधित्व ६१ टक्के करूनही आर्थिक क्षेत्रातील चिकट तळ पूर्णपणे दूर करता आलेला नाही, तर चीनमध्ये महिला सहभाग उच्च असूनही वेतनातील दरी व व्यावसायिक अलगीकरण कायम आहे. भारताचे विकसित राष्ट्राचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महिलांच्या पूर्ण आर्थिक क्षमतेचा वापर करणे ही नैतिक आणि आर्थिक गरज असून, मॅककिन्सेच्या मते ही लैंगिक दरी भरून काढल्यास भारताच्या जीडीपीमध्ये ७०० अब्ज डॉलर्सची भर पडू शकते. यासाठी बालसंगोपन पायाभूत सुविधांचा विस्तार, पितृत्व रजा लागू करणे, किमान वेतन कायद्याची कडक अंमलबजावणी, अनौपचारिक रोजगाराचे औपचारिकीकरण, कॉर्पोरेट बोर्डांवर अर्थपूर्ण विविधता आणणे, लैंगिक वेतन दरी अहवाल अनिवार्य करणे आणि बिगर-पारंपारिक क्षेत्रांत महिलांचा कौशल्य विकास यांसारख्या हस्तक्षेपांची गरज आहे. लैंगिक समानता केवळ काही महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा राष्ट्रपती बनल्याने साध्य होत नाही, तर ती तेव्हा साध्य होते, जेव्हा प्रत्येक महिलेला तिच्या सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीची पर्वा न करता सन्मानजनक काम आणि प्रगतीची समान संधी मिळते. जोपर्यंत भेदलेल्या काचेच्या छतासोबत हा चिकट तळ वितळत नाही, तोपर्यंत लैंगिक समानतेचे आश्वासन नेहमीच अपूर्ण राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.