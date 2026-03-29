Premium|Global Oil Dependency : तेलाचे 'व्यसन' की जगाची मजबुरी? १९७३ चा इतिहास आणि आजचे युद्ध; भारत इंधनाच्या पाशातून नेमका कधी मुक्त होणार?

हर्ष काबरा - saptrang@esakal.comपश्चिम आशियातील ताज्या संघर्षाने एक जुना प्रश्न पुन्हा पेटवला आहे, ‘जग कच्च्या तेलाच्या व्यसनातून मुक्त होऊ शकते का?’ तेलाचा पाश तोडण्यासाठी १९७३चा इतिहास मार्गदर्शक ठरला आहे, परंतु पर्याय असूनही बदल का रेंगाळतो? अनेक देशांनी बदल स्वीकारले असून, भारतानेही पुढील विनाशकारी संकट येण्यापूर्वीच तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे आवश्यक आहे.इराणवर अमेरिका आणि इस्राईलने केलेले हल्ले जगाला एका अस्वस्थ करणाऱ्या सत्याची पुन्हा जाणीव करून देत आहेत : तेलाचे जागतिक व्यसन. दोन दशकांपूर्वी, अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी अमेरिकन काँग्रेससमोर एक प्रांजळ कबुली दिली होती. ‘‘अमेरिकेला तेलाचे व्यसन लागले आहे,’ असे ते म्हणाले होते, ‘‘आणि दुर्दैवाने हे तेल जगातील सर्वांत अस्थिर भागातून येते.’’ त्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करत, त्यांचे उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विद्युत वाहनांवरील कर सवलतींना कात्री लावली आहे. इंधन कार्यक्षमतेचे नियम धाब्यावर बसवले आहेत. संरक्षण विभागाला अधिक कोळसा जाळण्याचे फर्मान सोडले आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थेला जीवाश्म इंधनाच्या दावणीला बांधून, ते जणू एखादे ‘पेट्रो-स्टेट’ चालवण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. हा विरोधाभास अतिशय क्रूर आहे. इराण हा तेलाचा मोठा उत्पादक आणि विलक्षण महत्त्वाच्या हॉर्मुझ सामुद्रधुनीचा रखवालदार आहे. ज्या ऊर्जा संकटापासून वाचवण्याचे आश्वासन ट्रम्प यांनी दिले होते, त्याच संकटाचे निखारे त्यांनी इस्राईलच्या साथीने इराणवर बॉम्ब डागून स्वतःच पेटवले आहेत. महागाईचे जे संकट दूर करण्याची त्यांनी हमी दिली होती, ते आता अधिकच तीव्र झाले आहे. गेल्या शतकापासून जगाचा व्यवहार तेलावर चालत आहे. जीवाश्म इंधनाने मानवी समृद्धीला गती दिली हे खरे; पण त्यानेच जागतिक संघर्षांनाही फुंकर घातली आहे. प्रादेशिक युद्धांमध्ये धर्माचे मतभेद केवळ ठिणगी टाकतात, पण तेल त्या युद्धांना इंधन पुरवते. ज्या तेलाने पश्चिम आशियाला श्रीमंत केले, त्याच तेलामुळे त्या प्रदेशाचा आर्थिक पाया आज हादरत आहे, हा एक अत्यंत क्लेशदायक योगायोग आहे..Premium|Renewable Energy Projects : जीवाश्म इंधनाचे साठे संपण्यापूर्वीच जगाची पावले अपारंपरिक ऊर्जेकडे; सौदी, इजिप्तचे मोठे लक्ष्य!.धडे १९७३चेपश्चिम आशियाने तेलाच्या जोरावर जागतिक अर्थव्यवस्थेला ओलीस ठेवण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हे. १९७३मध्ये तेल निर्यातदार देशांचा संघ ‘ओपेक’वर अरब सदस्यांनी तेल निर्बंध घातले, तेव्हा इंधनाचे दर तिप्पट झाले. अर्थव्यवस्था कोलमडल्या आणि सरकारे तात्पुरते उपाय शोधू लागली. मात्र, काही देशांनी दूरदृष्टी दाखवत पुढच्या दशकांत जे उभे केले, ते आजही मार्गदर्शक ठरत आहे. १९७३मध्ये डेन्मार्क जवळजवळ प्रत्येक गोष्टीसाठी तेलावर अवलंबून होता. वीज, उष्णता आणि वाहतूक, सर्वकाही तेलावर चालायचे. हेन्रिक स्टीसडल या तरुण अभियंत्याने त्याच वर्षी भंगारातील गिअरबॉक्स आणि जनरेटर वापरून एक पवनचक्की बनवली. डॅनिश सरकारने याला चालना दिली. टर्बाइनसाठी अनुदान देण्याबरोबरच, राष्ट्रीय वीजजाळ्यात पुरविल्या जाणाऱ्या वीजेसाठी आकर्षक दरांची तरतूदही केली. काही वर्षांतच डझनावारी कंपन्या पवनचक्क्या बनवू लागल्या. आज डेन्मार्क ९० टक्क्यांहून अधिक वीज अपारंपरिक स्रोतांपासून मिळवतो. स्टीसडलचा परवाना विकत घेणारी ‘व्हेस्टास’ कंपनी आज चीनबाहेर जगातील सर्वांत मोठी पवनचक्की उत्पादक बनली आहे.नेदरलँड्सने वेगळा मार्ग निवडला. १९७३च्या निर्बंधानंतर डच सरकारने रविवारी कार चालवण्यास बंदी घातली. कोणालाही सवलत न देता प्रत्येकावर कार घरीच ठेवण्याची सक्ती लादली. हे ‘कार-मुक्त रविवार’ फक्त काही महिने चालले असले तरी त्यांनी सार्वजनिक मानसिकतेत मोलाचा बदल घडवून आणला. सायकलींचे महत्त्व एका मोठ्या गटाला, विशेषतः राजकारण्यांना पटवून दिले. त्यानंतरच्या दशकांत नेदरलँड्सने सायकलिंगसाठीच्या जगातील सर्वोत्तम पायाभूत सुविधा उभारल्या. फ्रान्सने अणुऊर्जेकडे कूच केले. ‘‘फ्रान्सकडे तेल नाही, पण विचार आहेत,’’ या घोषवाक्यातून सरकारने एका दशकात ५० अणुभट्ट्या बांधल्या. आज फ्रान्सची ७० टक्के वीज अणुऊर्जेतून येते, तर उर्वरित गरज अपारंपरिक ऊर्जा पूर्ण करते. फ्रान्सच्या अणुऊर्जेवर आधारित वीजजाळ्यानेही त्यांना सध्याच्या धक्क्यांपासून सुरक्षित ठेवले आहे. उत्तरेकडील अतिशय थंड स्कॅन्डिनेव्हियन देशांनी इमारतींना उष्ण ठेवणाऱ्या प्रणालीमध्ये सुधारणा केली आणि मध्यवर्ती ‘डिस्ट्रिक्ट हीटिंग’ नेटवर्क उभारले. ‘डिस्ट्रिक्ट हीटिंग’ म्हणजे एका मोठ्या परिसरातील अनेक इमारतींना एकाच केंद्रातून उष्णता पुरवण्याची पद्धत. स्वीडनमधील २९० पैकी २८७ नगरपालिका आता हीच यंत्रणा वापरतात. .स्पेनमध्ये पवन, सौर आणि जलविद्युत स्रोतांतून जवळपास ६० टक्के वीज मिळते, तर २० टक्के वाटा अणुऊर्जेचा आहे. त्यामुळे गॅसवर अवलंबून असलेल्या जर्मनी किंवा इटलीच्या तुलनेत स्पेनमधील विजेचे दर प्रचंड कमी आहेत. दुसरीकडे, जपानमधील फुकुशिमाच्या घटनेनंतर अणुऊर्जा बंद करण्याचा घातकी निर्णय घेणाऱ्या जर्मनीला आता त्याची मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. युक्रेन हे कदाचित आजच्या काळातील सर्वांत प्रभावी उदाहरण आहे. रशियाने कोळशावर चालणारे वीजप्रकल्प पद्धतशीरपणे उद्ध्वस्त केल्यानंतर, युक्रेनच्या सर्वांत मोठ्या खासगी कंपनी ‘डीटीईके’ने फक्त दुरुस्तीवर भर न देता, युद्धभूमीपासून केवळ १०० किलोमीटर अंतरावर काळ्या समुद्राच्या किनारी पवनऊर्जा प्रकल्प उभारला. या वर्षाच्या अखेरीस याचा दुसरा टप्पा पूर्ण झाल्यावर त्यातून ९ लाख घरांना वीज मिळेल. पवनचक्क्यांचा पूर्ण नायनाट करणे सोपे नाही. त्या विखुरलेल्या असतात आणि शत्रू खंडित करू शकेल अशा आयात केलेल्या इंधनावर अवलंबून नसतात. युरोप आज ५१ टक्के वीज अपारंपरिक स्रोतांपासून मिळवतो आहे. दक्षिण अमेरिकेतील देश चिलीने विशाल सौर आणि पवनऊर्जा प्रकल्पांच्या जोरावर ६९ टक्क्यांचा टप्पा गाठला आहे. कोस्टारिका, आइसलँड आणि नॉर्वेसारख्या देशांनी जलविद्युत, भूगर्भीय उष्णता आणि वाऱ्याच्या मदतीने १०० टक्के वीज मिळवण्यापर्यंत मजल मारली आहे. तेलावर अवलंबित्व असले तरी चीनने सौर प्रकल्पांचा प्रचंड विस्तार करून अपारंपरिक ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या उत्पादनात वर्चस्व मिळवले आहे. मोरोक्कोचा ‘एक्सलिंक्स’ प्रकल्प हा एक महाकाय सौर आणि पवनऊर्जा प्रकल्प आहे. समुद्राखालून केबल टाकून ब्रिटनला स्वच्छ वीज पुरवण्याच्या हेतूने उभारलेल्या या प्रकल्पाला २०२५मध्ये ब्रिटिश सरकारने विजेच्या दराची हमी देण्यास नकार दिल्याने धक्का बसला, तरी त्याचे काम सुरूच आहे. दुसरीकडे, अनेक दशकांच्या साशंकतेनंतर, व्यापारी तत्त्वावरील न्यूक्लिअर फ्युजन अर्थात अणुकेंद्रकांच्या एकत्रीकरणातून प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या ऊर्जा निर्मितीकडे आता वाढीव गुंतवणूक आकर्षित होत आहे..Premium|Iran crisis : इराण-अमेरिका संघर्ष भारतासाठी धोक्याचा !.तेलमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल १९७०च्या दशकातील धड्यांतून जे शिकले आणि जे गाफील राहिले, त्यांच्यातील दरी आता स्पष्टपणे दिसत आहे. तेलाशिवाय जगणे हे निव्वळ स्वप्न नसून, एक धोरणात्मक अपरिहार्यता बनत चालली आहे. पर्याय उपलब्ध आहेत आणि बऱ्यापैकी यशस्वीही ठरले आहेत. खरा प्रश्न हा आहे की, काळाची गरज ओळखून तेवढ्याच वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणावर हे पर्याय उभे करण्याची जिद्द सरकारांकडे आहे का? सर्व साधने हाताशी आहेत. कमतरता आहे ती फक्त तत्परतेची. तेलाची जागतिक मागणी कमी होण्याऐवजी अजूनही वाढत आहे. जग अजूनही तेलावर अवलंबून असल्याचे कारण पर्यायी मार्गांची अनुपलब्धता मुळीच नाही. तेलातून मिळणारा महसूल आणि रोजगार यामुळे वेगवान बदलांना मोठा राजकीय विरोध होतो. जागतिक अर्थव्यवस्था, राजकारण आणि तंत्रज्ञान तेलाच्या जाळ्यात इतके अडकले आहेत की, ते बदलणे कठीण आणि खर्चिक आहे. अपारंपरिक ऊर्जा वाढत असली, तरी ती प्रामुख्याने वीजनिर्मितीमध्ये जीवाश्म इंधनाची जागा घेत आहे. तसेच, समुद्री व विमान वाहतूक किंवा अवजड उद्योग यांसारख्या क्षेत्रांकडे अजूनही स्वस्त आणि तयार पर्याय उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे जगाला तेलाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी केवळ उत्तम तंत्रज्ञान पुरेसे नाही. त्यासाठी अधिक कठोर धोरणे, विकसनशील देशांसाठी न्याय्य वित्तपुरवठा आणि वस्तू, माणसे व ऊर्जा यांच्या वाहतुकीच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदलांची गरज आहे. काही देशांनी आणि क्षेत्रांनी स्वच्छ ऊर्जा शक्य असल्याचे दाखवून दिले आहे. पण हे देश तुलनेने छोटे आणि श्रीमंत असून त्यांना निसर्गाची मोठी साथ लाभली आहे. जगातील बहुतेक देश गरीब आहेत, तिथे लोकसंख्या जास्त आहे किंवा भौगोलिक परिस्थिती इतक्या वेगाने बदल घडवण्यासाठी अनुकूल नाही.भारतदेखील सौर आणि पवनऊर्जेचा झपाट्याने विस्तार करून तेलावरील आपले अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी करू पाहत आहे. मात्र, यासाठी वीज यंत्रणेतील उणिवा दूर करणे आवश्यक आहे. वीज जाळ्याचे आधुनिकीकरण केल्यास प्रवाहातील अडथळे दूर होऊन अक्षय ऊर्जेचा अपव्यय थांबवता येईल. चोवीस तास वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि तेल-आधारित बॅकअप यंत्रणा बदलण्यासाठी ऊर्जा साठवणूक क्षमता वाढवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. महत्त्वाच्या खनिजांची उपलब्धता सुनिश्चित करून आणि उत्पादन वाढवून देशांतर्गत पुरवठा साखळी मजबूत केल्यास स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. जुन्या पायाभूत सुविधांचे नूतनीकरण आणि मागणीचा अचूक अंदाज घेण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केल्याने यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढू शकते. सौर-पवन संकरित प्रकल्प उत्पादनात वाढ करून विद्युत वाहनांच्या वापराला गती देणे शक्य आहे. वेगवान लिलाव प्रक्रिया, पूरक धोरणे आणि साठवणुकीसाठी निधी या आजच्या घडीच्या अनिवार्य गरजा आहेत..धाकदपटशाहीचे गणित\rतेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीवर खर्च होणारा अवाढव्य पैसा नवीकरणीय ऊर्जेसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांकडे वळवला गेल्यास हाच बदल या संकटातून मिळणारा जगासाठीचा सर्वांत महत्त्वाचा बोध ठरेल. १९७३च्या तेल धक्क्याने कार्यक्षमतेची मोठी क्रांती घडवून आणली होती. परिणामी १,००० डॉलर किमतीचे सकल देशांतर्गत उत्पादन तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या तेलाचे प्रमाण आज त्याकाळच्या तुलनेत निम्मे झाले आहे. पुढील क्रांतीची अशीच काहीशी निर्णायक वेळ आता पुन्हा येऊन ठाकली आहे. सध्याचे तेलसंकट निश्चितच शेवटचे नाही. जोपर्यंत जगाचे तेलावरील अफाट अवलंबित्व कमी होत नाही, तोपर्यंत तेल जगाची चाके अशीच अडवत राहील. निरर्थक विनाश आणि कोरड्या वक्तृत्वाचा हा खेळ संपल्यानंतर, इतर संकटांप्रमाणेच हेही सहज विस्मृतीत जाईल. मात्र अनुभव सांगतो की पुढचे संकट अधिक तीव्र आणि विध्वंसक ठरेल; म्हणून आताच ठोस बचावात्मक पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. ब्लॅकमेलिंग हे एकाच्या गुन्ह्याइतकेच, दुसऱ्याच्या कमकुवतपणावरही आधारलेले (लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.) 