Premium|Goa Night Club Fire: दिल्लीतला एक पत्ता आणि ४२ कंपन्या, गोव्यातील नाईट क्लबच्या मालकांचे उद्योग, गैरव्यवहारांचा संशय

गोव्यातील बर्च बाय रोमिओ लेन्स या नाईट क्लबला ६ डिसेंबर रोजी भीषण आग लागली आणि त्यात २५ जणांचा बळी गेला. या क्लबचे मालक होते, दिल्लीतले रेस्टॉरंट व्यावसायिक सौरभ आणि गौरव लुथरा. ही घटना घडल्यानंतर लगेचच दोघेही विमानाने परदेशात पळून गेले होते. पण आता फुकेतमधून या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिस चौकशीत त्यांच्या एकूण उद्योगाचं स्वरुप आणि त्याचा विस्तार लक्षात येतो आहे. यावेळी उघड झालेल्या माहितीतून आर्थिक अफरातफर आणि मनी लाँडरिंगचा संशय व्यक्त केला जातोय. याविषयी सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामध्ये..डिसेंबर म्हणजे गोव्यातला अगदी हॅपनिंग महिना. आगामी वर्षाअखेर आणि नववर्षाच्या पार्टीजच्या सेलिब्रेशनचा मूड गोवाभर पसरलेला असतो. सुट्टीवर आलेले पर्यटक गोव्यातील आधीचंच सुशेगाद वातावरण अधिकच एंजॉय करतात. पण ६ डिसेंबरची रात्र गोव्यासाठी अतिशय घातक ठरली. गोव्यातील आरपोरा येथील हडफडे नदीतल्या 'बर्च बाय रोमियो लेन' या नाईट क्लबमध्ये शनिवार ६ डिसेंबर २०२५रोजी रात्री भीषण आग लागली. क्लबच्या डान्स फ्लोअरवर एक रशियन नर्तिका नृत्य करत असताना अचानक तिच्या वरच्या बाजूला असलेल्या छतावर प्रखर ज्वाला दिसल्या आणि ही आग झपाट्याने संपूर्ण छतावर पसरली. आग लागल्याचे कळल्यानंतर उपस्थितांमध्ये गोंधळ माजला, पळापळ सुरू झाली. डान्स फ्लोअरवर वापरलेल्या इलेक्ट्रिक पायरो गनमधून निघालेल्या ठिणग्या ज्वलनशील सामग्रीवर पडल्याने ही आग भडकली. दुर्दैवाची बाब म्हणजे हा क्लब चारही बाजूंनी पाण्याने वेढलेला होता. त्यामुळे त्याला भारतातील पहिला आयर्लंड नाईट क्लब म्हटलं जात असे. हडफडे नदीवर पाण्यातच हा क्लब उभारला होता. इतकं असूनही जेव्हा आग लागली त्यावेळी तब्बल २५ माणसांचा जळून मृत्यू झाला. हा क्लब ऐन वस्तीत आहे. इथे संध्याकाळी ६पासून ते रात्री २ वाजेपर्यंत पार्टी आणि सेलिब्रेशनचा माहोल कायमच असायचा. या क्लबच्या आवाजाविषयी तसंच क्लबच्या बांधकामाविषयी स्थानिकांनी अनेकदा तक्रारी करूनही त्याचा काहीच उपयोग झालेला नव्हता. मालक पळालेदिल्लीतील रेस्टॉरंट व्यावसायिक असलेले सौरभ आणि गौरव लुथरा या क्लबचे मालक होते. उत्तर गोव्यातील आरपोरा येथे हा क्लब होता. क्लबमध्ये मध्यरात्री जेव्हा लोक आगीतून बाहेर पडण्यासाठी मृत्यूशी झुंजत होते, अग्निशमन दल आतील अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांना वाचवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत होते त्याचवेळी लुथरा बंधूंनी रात्री १.१७ वाजता फुकेतला जाण्यासाठी तिकीट बुक केले आणि रविवारी पहाटे ते इंडिगोच्या विमानाने भारताबाहेर पळून गेले. अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. यानंतर गोवा पोलिसांनी सीबीआय मार्फत इंटरपोल ब्ल्यू कॉर्नर नोटीस जारी करण्याची विनंती केली. त्यामुळेच फुकेतमध्ये लुथरा बंधूंना अटक करण्यात आली. गुरुवारी थायलंड पोलिसांनी या दोघांना ताब्यात घेतले. यावेळी रोमिओ लेन ग्रूपने आपण मार्केटिंगच्या कामासाठी थायलंडमधील फुकेत येथे आलो असल्याची बतावणी केली मात्र प्रत्यक्ष चौकशीत आणि तपासात त्याचा कोणताही पुरावा सापडला नाही. त्यामुळे अटक टाळण्यासाठीच लुथरा बंधू पळून गेल्याचं प्रतीत होतं.या अटकेसोबतच त्यांच्या चौकशीतही गोपनीय माहिती उघड झाली आहे. त्यावरून या दोघांचा केवळ व्यवसाय नव्हे तर आर्थिक गैरव्यवहारातही सहभाग होता का, अशी चर्चा आहे. ४२ कंपन्या आणि एकच पत्ताकॉर्पोरेटच्या तपासणीत उघड झालं की, लुथरा बंधूंच्या ४२ कंपन्या आहेत. एकतर त्या कंपन्यांत ते संचालक आहेत अथवा भागीदार आहेत. या कंपन्यांमध्ये प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणजेच खासगी कंपन्या आणि Limited Liability Partnership स्वरुपातील भागीदारी संस्थांचा समावेश आहे.गंमत म्हणजे बहुतेक कंपन्यांचा पत्ता एकच आहे. तो पत्ता आहे, २५९०, ग्राऊंड फ्लोअर, हडसन लाईन, वायव्य दिल्ली.गैरव्यवहाराचा संशयइतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या कंपन्यांचा केवळ एकच पत्ता असणं अत्यंत संशयास्पद आहे. इतकंच नव्हे तर असा प्रकार म्हणजे आर्थिक गुन्हे वा मनी लाँडरिंग प्रकरणांमध्ये धोक्याची घंटा समजली जाते. साधारणत: शेल कंपन्या किंवा निनावी पैशाचे व्यवहार, देणंघेणं आणि भ्रष्ट व्यवहार झाकण्यासाठी अशाप्रकारे एकाच पत्त्यावर अनेक कंपन्या असल्याचं दाखवण्यात येतं. बरेचदा एकाच पत्त्यावर नोंद असलेल्या या कंपन्यांपैकी कित्येक कंपन्या अस्तित्त्वातच नसतात. मात्र त्या अस्तित्त्वात आहेत असं भासवून त्याद्वारे लोकांकडून पैसा उकळला जातो आणि तो भलत्याच ठिकाणी गुंतवून त्याचा गैरवापर केला जातो. एनडीटीव्हीने दिलेल्या यादीनुसार खालील कंपन्यांत लुथरा बंधूंची गुंतवणूक, भागीदारी आहे. प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या 1. OSRJ Food and Entertainment Private Limited2. Being GS Hospitality Private Limited3. Being FS Pacific Hospitality Private Limited4. Being Life Hospitality Private Limited5. Being Bharat Hospitality Private Limited6. Virtue Food and Beverages Private Limited7. G3S Foodshala Private Limited.तर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स (LLP) असलेल्या कंपन्या पुढीलप्रमाणे आहेत1. Azizaa Food Studio LLP2. Being RL Hospitality LLP3. Rich People Hospitality LLP4. Being GS Hospitality Goa Arpora LLP5. Being GS Hospitality Mumbai LLP6. Being GS Hospitality Goa Ashvem LLP7. YB Hospitality LLP8. Being GS Hospitality Greater Noida LLP9. Being GS Hospitality VK LLP10. Being GS Hospitality Noida LLP11. Being Bharat Romeo Lane Hospitality LLP12. Cana Buildtech LLP13. Being GS Hospitality Tagore Pacific LLP14. Being GS Hospitality Goa Morjim LLP15. Being GS Hospitality Goa Asagaon LLP16. Being GS Hospitality LLP.क्लबविषयी ग्रामस्थांची नाराजीया क्लबमधील आवाज, गोंधळ यामुळे आधीच स्थानिक त्रस्त होते. शिवाय गेल्यावर्षी या क्लबच्या बेकायदा बांधकामाविषयी तक्रारही करण्यात आली होती. दैनिक गोमंतकच्या वार्ताहराच्या माहितीनुसार, हडफडे–नागवा भागातील सर्वे क्रमांक १५८/१ आणि १५९/१ या इको सेन्सिटिव्ह झोन भागात सुरिंदर कुमार खोसला यांनी 'बर्च बाय रोमियो लेन' नावाचे बेकायदेशीर बांधकाम उभे केल्याची तक्रार प्रदीप घाडी आमोणकर आणि सुनील दिवकर यांनी ११ मार्च २०२४ रोजी पंचायत खात्यात केली होती तर २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी हीच तक्रार किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे (सीझेडएमए) केली होती. या बांधकामामुळे कृषी जमीन आणि मिठागरांची हानी झालेली आहे. शिवाय खोसला यांनी सर्वे क्रमांक १५८ मध्ये बेकायदेशीररीत्या उभारलेल्या बांधकामातील सांडपाणी बागा नदीत सोडण्यात येत असल्याने ही बांधकामे तत्काळ जमीनदोस्त करावीत अशी मागणी आमोणकर आणि दिवकर यांनी केली होती.त्यानंतर हडफडे–नागवा पंचायतीने हे बांधकाम १५ दिवसांत पाडण्याचा आदेशही जारी केला होता. परंतु, खोसला यांनी त्याविरुद्ध कोर्टात दाद मागितली आणि या आदेशावर स्थगिती मिळवली. त्यानंतर 'सीझेडएमए'ने हे बांधकाम कायदेशीर असल्याचा निवाडा दिलेला होता. फोर्बच्या यादीत समावेश आणि...नुकतेच फोर्ब्ज इंडियाने रायझिंग स्टार यादीत सौरभ लुथरा यांच्या नावाचा समावेश केला होता. एक उदयोन्मुख आणि महत्वाकांक्षी उद्योजक म्हणून लुथरा यांची प्रतिमा घडवली गेली होती का, अशीही चर्चा आहे. सोबतच्या लिंकमध्ये बर्चच्या इन्स्ट 