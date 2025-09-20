Premium| Gokul Dairy Politics: 'गोकुळ'च्या सत्तेसाठी भाजप आणि महायुतीतील नेत्यांची मैत्री तुटणार का?

निवास चौगलेगोकुळ’ ज्याच्या ताब्यात तो जिल्ह्यातील राजकीय क्षेत्रावर हुकूमत गाजवू शकतो, हे आतापर्यंतच्या जिल्ह्यातील राजकारणाचे गणित राहिले आहे. गेली ३० वर्षे संघावर महादेवराव महाडिक अन् (कै). पी. एन. पाटील, अरुण नरके यांची एकहाती सत्ता होती. जिल्ह्याच्या राजकारणात आमदार सतेज पाटील यांच्या प्रवेशानंतर त्यांचाही संघात प्रवेश झाला, तो महाडिक-पी. एन. पाटील यांच्या हाताला धरूनच. सुरुवातीच्या काही वर्षांत गुण्यागोविंदाने चाललेल्या या राजकारणात मिठाचा खडा पडला. त्याला महाडिक-सतेज वादाचे निमित्त ठरले. ‘गोकुळ’च्या सत्तेच्या जोरावर महाडिक यांनीही जिल्ह्यातील दिग्गज नेत्यांना आपल्या दारात यायला लावले. त्यात सतेज पाटील हेसुध्दा होते. (कै.) सदाशिवराव मंडलिक यांचा २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील अपवाद वगळता जिल्ह्याच्या राजकारणातील अशी एकही व्यक्ती नाही त्यांनी महाडिक यांची मदत घेतलेली नाही. .‘गोकुळ’च्या माध्यमातून महाडिक यांनीही आपल्याला मानणारा गट प्रत्येक तालुक्यात निर्माण केला. त्यावेळी ‘गोकुळ’चे संचालक म्हणजे आमदार, खासदारकीपेक्षा मोठे वाटायचे. त्यामुळेच आमदार, खासदार नको पण ‘गोकुळ’चे संचालक करावे यासाठी अनेकांनी महाडिक यांचे उंबरठे झिजविले. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत महाडिक यांची ताकद ही कोणाला निवडून आणण्यापुरती प्रबळ नसली तरी ते या जोरावर नक्की पराभव करण्याएवढी नक्की होती. त्यामुळे महाडिक यांच्या ताब्यातील ‘गोकुळ’ अनेकांना खुपत होते..सतेज पाटील यांची सरशी‘गोकुळ’च्या सत्तेच्या आधारे महाडिक यांनी महापालिकेची सत्ता तब्बल ३० वर्षे ताब्यात ठेवली. अनेक जण त्यांच्या मदतीने आमदार, खासदार, जिल्हा परिषदेत सदस्य झाले. पण २००७ मध्ये महापालिकेच्या राजकारणात महाडिक यांचा आमदार सतेज पाटील यांच्याशीच वाद झाला. त्यातून २००९ मध्ये महाडिक यांनी आपले पुतणे खासदार धनंजय महाडिक यांनाच सतेज पाटील यांच्या विरोधात विधानसभेच्या रिंगणात उतरवले. त्यात धनंजय महाडिक यांचा पराभव झाला असला तरी ऐन वेळी महाडिक यांनी हा उमेदवार देऊन पाटील यांना घाम फोडला होता. त्यानंतर हा संघर्ष अधिकच तीव्र होत गेला. .त्यातून अनेकांना याचा फटका बसला. अशी मंडळी महाडिक यांना ‘कात्रजच्या घाटात’ पकडण्याच्या प्रयत्नात होती. त्यांना सतेज पाटील यांच्या रुपाने नेतृत्व मिळाले. ‘गोकुळ’ला ‘मल्टिस्टेट’ करण्याचा निर्णय त्याला कारणीभूत ठरला अन् तेथून ‘गोकुळ’वरील महाडिक यांची सत्ता उलथवून टाकण्याचा चंग आमदार सतेज पाटील यांनी बांधला. पण त्यांना महाडिक यांच्यासोबत असलेल्या काही विद्यमान संचालकांची साथ हवी होती. चार वर्षांपूर्वी झालेल्या ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत सतेज पाटील हे यातही यशस्वी झाले अन् तब्बल सहा विद्यमान संचालक त्यांनी आपल्या बाजूला वळवले. वास्तविक त्याच वेळी संघात काय होणार याचा अंदाज आला होता. या बंडखोरीला महाडिक विरोधात सर्व नेत्यांनी साथ दिली. .त्यात मंत्री हसन मुश्रीफ, आताचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार डॉ. विनय कोरे, माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक, माजी आमदार के. पी. पाटील, राजेश पाटील, आमदार चंद्रदीप नरके अशा सर्वांची मोट बांधण्यात आमदार सतेज पाटील यशस्वी झाले. दुसऱ्या बाजूला महादेवराव महाडिक, (कै.) पी. एन. पाटील व ज्येष्ठ संचालक अरुण नरके व काही विद्यमान संचालक एकत्र राहिले. निकालात जे व्हायचे झाले. त्यात महाडिक यांच्या गटाला अवघ्या चार जागा मिळाल्या, तर १७ जागा जिंकून सतेज पाटील, मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखाली पॅनेलने सत्ता मिळवली..महाडिक-मुश्रीफ वाद सुरूदोन-अडीच वर्षांपूर्वी राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलली. त्याचे पडसाद जिल्ह्यातही उमटले. ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्यासोबत राहिलेले मंत्री मुश्रीफ यांच्यासह अन्य नेते महायुतीचे घटक झाले. त्यात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांनी त्यांना ‘गोकुळ’मध्ये साथ देणाऱ्यांविरोधात दंड थोपटले. त्याचा फटका अनेकांना बसला. त्याचे पडसाद आता वर्षभरानंतर होणाऱ्या ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत उमटणार हे नक्की आहे. त्याचे प्रतिबिंब नुकत्याच झालेल्या संघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उमटले. या सभेत महादेवराव ‘महाडिक विरुध्द सतेज पाटील वाद’ बाजूलाच राहिला प्रत्यक्षात ‘महाडिक विरुद्ध मुश्रीफ’ अशा नव्या वादाची नांदी पहायला मिळाली. .पण महायुतीचा अध्यक्ष संघात असून, वर्चस्व मात्र मंत्री मुश्रीफ, सतेज पाटील यांचेच राहिल्याचेही पाहायला मिळाले. ‘गोकुळ’मध्ये वाढीव संचालक, वासाचे दूध, संचालकांचा वाढलेला खर्च, घटलेल्या ठेवी आदी मुद्द्यांवरून महाडिक गटाच्या संचालिका शौमिका महाडिक यांच्याकडून सातत्याने आरोप होत गेले. यात युवाशक्तीच्या दहीहंडी कार्यक्रमात खासदार धनंजय महाडिक यांनी ‘गोकुळ’ जिंकणारच असा नारा देतानाच यातील काही मुद्द्यांना थेट भाषणातून दिलेले आव्हान महाडिक-मुश्रीफ वादाला सुरुवात करणारे ठरले आहे. त्यानंतरही महायुतीच्या म्हणून शौमिका महाडिक यांना व्यासपीठावर येण्याचे आवाहन अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांनी केले. त्यानंतर एक बैठक घेऊन नविद यांनी शौमिका यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्याला सुरुवातीला शौमिका यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला खरा; पण सभेच्या आदल्या दिवशी पुन्हा पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी संघातील चुकीच्या कारभारावर आरोप करत व्यासपीठावर न जाण्याचा निर्णय घेतला..प्रत्यक्ष सभेत आमचे कार्यकर्ते कोणताही दंगा करणार नाहीत, असे शौमिका महाडिक यांनी सांगितले. त्याप्रमाणे झालेही. पण त्या सभासदांकडून आक्रमकपणे प्रश्न विचारून आपली सडेतोड भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न करत असतानाच मुश्रीफ गटाच्या कार्यकर्त्यांकडून त्यात व्यत्यय आणून गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न झाला. वास्तविक महाडिक व्यासपीठावर गेल्या असत्या, तर त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली असती. पण सभागृहात बसल्याने त्यांचा ‘आवाज’ बंद करण्याची संधी मिळाली. दुसरीकडे पूर्वी महाडिक गटाचे म्हणून जे काही आक्रमक कार्यकर्ते सभेला येत होते, त्यांचीही उणीव या सभेत जाणवली. केवळ एक-दोन माजी संचालकांच्या साथीने शौमिका यांनी आपली आक्रमक भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला सभासदांतून प्रतिसाद मिळाला नाही..मुश्रीफ-सतेज यांचेच वर्चस्वज्यावेळी मावळते अध्यक्ष अरुण डोंगळे यांनी महायुतीचा अध्यक्ष व्हावा, म्हणून राजीनामा देण्यास नकार दिला, त्याचवेळी काही राजकीय खेळीही मुश्रीफ-सतेज यांच्याकडून खेळल्या गेल्या. त्यातून महायुतीचे अध्यक्ष म्हणून नविद यांना मिळालेली संधी हा त्याचाच एक भाग असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर मंत्री मुश्रीफ वगळता अन्य एकाही नेत्यांकडून ‘गोकुळ’मध्ये महायुतीची सत्ता असल्याचा उल्लेख होत नव्हता. एवढेच नव्हे तर शौमिका महाडिक यांनी सातत्याने महायुतीची संघावर सत्ता असल्याचे सांगत असताना त्यांना शिंदेंची शिवसेना किंवा अजित पवार यांच्या ‘राष्ट्रवादी’तील नेत्यांची साथ मिळाली नाही. याउलट संघाच्या सभेत महायुतीचे सर्व नेते एकत्र बसले होते, त्यांच्यापैकी कुणीही शौमिका महाडिक यांना साथ दिली नाही. यावरून संघावर सत्ता महायुतीची असे जरी म्हटले जात असले, तरी प्रत्यक्ष वर्चस्व मुश्रीफ-सतेज यांचेच असल्याचे स्पष्ट झाले..जिल्ह्याचे प्रमुख आर्थिक सत्ताकेंद्र असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघातील (गोकुळ) राजकारण पुन्हा एकदा तापू लागले आहे. सर्वसाधारण सभेत वाढीव संचालकांना दिलेली मंजुरी आणि त्याला महायुतीची सत्ता असून महायुतीच्या संचालिका शौमिका महाडिक यांनी केलेल्या विरोधावरून हे राजकारण तापू लागले आहे. पूर्वी ‘गोकुळ’वरून काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील विरुद्ध माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्यातील संघर्ष पाहिलेल्या जिल्ह्यातील राजकीय क्षेत्राला आता महाडिक विरुद्ध मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यातील सुरू झालेल्या संघर्षाची झलकही सभेच्या निमित्ताने पाहायला मिळाली..Premium| Universal Basic Income: तंत्रज्ञानामुळे बेरोजगारी वाढणार का? 'किमान सार्वत्रिक उत्पन्न' हा उपाय ठरू शकतो का?.महाडिकांना एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न'गोकुळ' मधील महाडिक-पी.एन.-नरके यांची सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी सर्व महाडिक विरोधक एकवटले. त्यात आमदार डॉ. विनय कोरे यांच्यासह सर्व पक्षीय नेते आघाडीवर होते. राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलल्यानंतर त्याचे पडसाद 'गोकुळ'मध्येही उमटून हेच नेते पुन्हा महाडिक यांच्याशी जुळवून घेतील, असे वाटत होते. पण 'राजाराम-बावडा' कारखान्याच्या निवडणुकीतील डॉ. कोरे यांचा अपवाद वगळता अन्य नेत्यांच्या राजकीय दिशा पूर्वीप्रमाणेच राहिल्या. यावरून 'गोकुळ' च्या राजकारणात महाडिक गटाला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे बोलले जाते..Premium| Bachchu Kadu: आमच्या लग्नात बँड बाजा नव्हता; पण तीनशे दिव्यांगांसाठी सायकली होत्या!.मुश्रीफ-सतेज अतूट मैत्रीगेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार पाटील यांनी ज्यांनी 'गोकुळ'मध्ये त्यांना साथ दिली, त्यापैकी मुश्रीफ वगळता अन्य सर्वांच्या विरोधात रान उठवले. आता मुश्रीफांसह हे सर्व जण महायुतीत आहेत. पण खासदार महाडिक यांच्यासह शौमिका महाडिक यांनी केलेली टीका पाहता 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत मुश्रीफ-सतेज मैत्री अतूट राहण्याची शक्यता आहे. मुश्रीफ हे मुरब्बी राजकारणी आहेत, त्यांचा राजकीय अनुभव पाहता ते वरिष्ठ नेत्यांचीही 'गोकुळ'बाबत समजूत काढू शकतात, ही त्यांच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. 