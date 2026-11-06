Premium | Gold Diwali 2026: दिवाळीत सोनं घेताना तुमची फसवणूक होऊ शकते? या ६ गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा!

Gold Jewellery Shopping: 6 Things to Check Before Paying Your Bill This Diwali.दिवाळीला सोनं घ्यायचंय? मग ज्वेलरच्या दुकानात शिरण्याआधी २ मिनिटं थांबा. कारण दरवर्षी धनत्रयोदशीला आपण उत्साहात सोनं घेतो, पण बिल हातात आल्यावर कधीकधी लक्षात येतं - सोन्याचा दर जास्त लागलाय, घडणावळ लपवलीय, HUID नंबर बिलावर नाहीच! आपण तर पैसे देऊन मोकळे झालेलो असतो. त्यावेळी डोक्यावर हात मारत आपण म्हणतो, "फसलो."या दिवाळीत मात्र असं व्हायला नको. तुम्ही हार घ्या, बांगड्या घ्या किंवा एक छोटंसं नाणं घ्या - पण पैसे मोजण्याआधी बिलातल्या या ६ गोष्टी तपासल्याच पाहिजेत. कारण सोनं ही फक्त खरेदी नाही, ती तुमच्या कष्टाच्या पैशाची गुंतवणूक आहे.आणि ही माहिती ज्वेलर तुम्हाला स्वतःहून सांगणार नाही. त्यामुळे सकाळ प्लसचा हा विशेष लेख नक्की वाचा.१) बिलातील वजन, शुद्धता आणि इतर शुल्क तपासाचार्टर्ड अकाउंटंट, फिनटूचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष पी. हिंगार यांनी मनीकंट्रोलशी बोलताना सांगितले की, ग्राहकांनी बिलावरील प्रत्येक तपशील तपासला पाहिजे.बिलामध्ये वस्तूचे वर्णन, एकूण वजन (Gross Weight), निव्वळ वजन (Net Weight), शुद्धता (२२ कॅरेट किंवा ९१६), प्रति ग्रॅम दर, घडणावळ शुल्क (Making Charges), हॉलमार्किंग शुल्क, खड्यांची किंमत आणि जीएसटी यांचा स्वतंत्र उल्लेख असणे आवश्यक आहे.तुम्ही एकापेक्षा जास्त वस्तू घेत असाल तर त्याचे वेगवेगळे नीट बिल घ्या. काहीवेळा शुल्क एकत्रितपणे आकारण्यात येतं किंवा बिलात लपवलं जातं. बिलात घडणावळ शुल्कात वेस्टेज किंवा 'व्हॅल्यू अॅडिशन'चा समावेश करणे, दागिन्यातील खड्यांचे वजन सोन्याच्या दराने आकारणे आणि हॉलमार्किंग शुल्क सोन्याच्या किमतीत समाविष्ट करणे अशा प्रकारांचा समावेश असतो. त्यावर लक्ष ठेवा.एखादे शुल्क बिलात नमूद केलेले नसेल, तर त्यासाठी पैसे देऊ नका..Premium|Gold Price 2026 : सोन्याची तेजी पुढेही कायम राहणार का? भावावर परिणाम करणारे घटक कोणते.२) बिलातील जीएसटी आणि कर तपासून घ्या साधारणत: तयार सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांवर एकूण व्यवहार मूल्याच्या ३ टक्के जीएसटी आकारला जातो. यामध्ये घडणावळीची रक्कमही समाविष्ट असतेच. ज्यावेळी आपण आपल्याकडील सोनं देऊन सोनाराला त्यापासून दागिने घडवायला सांगतो त्यावेळी ५ टक्के जीएसटी लागू होतो. जो घडणावळीवर आकारला जातो. उदा, तुम्ही तयार सोन्याचा दागिना घेत आहात. त्यावेळी सोन्याची किंमत १,४०,००० रुपये असेल, तर घडणावळ १४,००० असते. मग तुमचं करपात्र मूल्य सोन्याची किंमत अधिक घडणावळ मिळून १,५४,००० इतकं होईल. यावर ३ टक्के जीएसटी आकारला तर मग कराची रक्कम ४,६२० रुपये असेल.अंतिम बिलाची रक्कम १,५८,६२० रुपये होईल..३) ज्वेलरने सांगितलेल्या दराची सध्याच्या बाजारभावाशी तुलना कराइतर गोष्टीत ज्याप्रमाणे आपण दरात मोलभाव करतो त्या पद्धतीने सोन्यात करता येत नाही. मात्र खरेदी ज्या दिवशी करणार आहात त्या दिवशी बाजारात सोन्याचा किती दर प्रचलित आहे, याची माहिती ग्राहक म्हणून तुम्ही नक्कीच घेऊ शकता. मात्र तुलना करताना दोन्ही ठिकाणी एकाच दर्जाच्या आणि शुद्धतेच्या सोन्याचे दर काढताय याची खात्री करा..Premium | Gold Investment: सोन्याच्या गुंतवणूकीतून नफा कसा मिळवायचा? Profit Booking आधी हे नक्की वाचा!.उदा, २२ कॅरेट सोन्यावर सामान्यतः ९१६ असा शुद्धतेचा उल्लेख असतो, तर २४ कॅरेट सोन्यावर ९९९ असा उल्लेख असतो.दागिन्यातील मौल्यवान धातूचे निव्वळ वजन तपासा आणि त्याला लागू असलेल्या दराने सोन्याचे वास्तविक मूल्य किती आहे ते समजून घ्या.तुम्ही २४ कॅरेट सोन्याचा बेंचमार्क दर IBJA किंवा अन्य विश्वासार्ह स्रोतावरून त्या दिवशी सकाळीही तपासू शकता.२२ कॅरेट सोन्याचा दर काढण्यासाठी २४ कॅरेट सोन्याचा दर गुणिले ०.९१६ करातर १८ कॅरेट सोन्याचा दर काढण्यासाठी २४ कॅरेटचा दर गुणिले ०.७५ असं करा.ज्वेलरने सांगितलेला प्रति ग्रॅम दर या गणनेतून मिळणाऱ्या दराच्या जवळपास तरी असायला हवा..४) दागिन्यावरील आणि बिलातील ६ अंकी HUID तपासाहॉलमार्क असलेल्या सोन्याच्या दागिन्यावर तीन चिन्हे असणे आवश्यक आहे.- BIS लोगो- 22K916 सारखे शुद्धतेचे चिन्ह- सहा अंकी HUID क्रमांकHUID म्हणजे Hallmark Unique Identification Number सोन्याच्या प्रत्येक दागिन्याला दिला जाणारा हा ६ अंकी युनिक कोड - जसं आपल्याला आधार नंबर असतो, तसा दागिन्याला HUID असतो.ग्राहक BIS Care अॅपमध्ये 'Verify HUID' हा पर्याय वापरून HUID क्रमांक टाकू शकतात. यामुळे ज्वेलर, दागिन्याची शुद्धता आणि वस्तूशी संबंधित तपशील तपासता येतात.दागिन्यावरील HUID क्रमांक बिलातही नमूद केलेला आहे, याची खात्री करा.चांदीचे हॉलमार्किंग अनिवार्य नाही. मात्र, चांदीवर हॉलमार्किंग केलेले असल्यास त्यावरही HUID क्रमांक असतो..Premium|Electronic Gold Receipt EGR : ईजीआरमुळे सोन्यातील गुंतवणुकीला मिळाला डिजिटल आणि सुरक्षित पर्याय.५) हिऱ्याच्या नोंदी तपासा हिरो जडवलेल्या अंगठ्या, हार, पेंडंट यांसारखे दागिने खरेदी करत असाल तर ग्राहकांनी सोन्याचं वजन आणि खड्याचं वजन या दोन्ही गोष्टी तपासल्या पाहिजेत. बिलामध्ये त्याच्या स्वतंत्र नोंदी आवश्यक आहेत. विशेषत: तुम्ही हिऱ्याचे दागिने घेत असाल तर ही तपासणी महत्त्वाची ठरते.बिलामध्ये सोन्याचे वजन आणि किंमत, खड्यांचा तपशील आणि किंमत तसेच घडणावळ शुल्क यांचा स्वतंत्र उल्लेख हवाच.तुम्ही सोन्या-चांदीची एकत्रित खरेदी करत असाल तरीही प्रत्येक वस्तूची स्वतंत्र नोंद बिलामध्ये असायला हवी. या नोंदीमध्ये त्या वस्तूचे वजन, शुद्धता, दर, किंमत त्यावर काही घडणावळ आकारली असल्यास त्याचा उल्लेख हे स्वतंत्रपणे नमूद असलं पाहिजे. भविष्यात तुम्हाला या वस्तू बदलायच्या किंवा विकायच्या झाल्या तर मग प्रक्रिया सोपी होते..६) छुपे शुल्क आणि दिशाभूल करणाऱ्यांपासून सावध राहाअनेकदा सणासुदीच्या काळात विविध दुकानदार वा विक्रेते 'झिरो मेकिंग चार्जेस' म्हणजेच घडणावळ शुल्क शून्य असल्याच्या ऑफर्स लावतात. पण प्रत्यक्ष खरेदी कतराना कदाचित ती आकारली जाऊ शकते. त्यामुळे अशा योजनांचा लाभ घेताना सावध राहा. घडणावळ शुल्क कमी किंवा शून्य दाखवलेलं असतं पण तेवढी रक्कम कदाचित सोन्याचा दर किंवा कर वाढवून वसुल केली जाऊ शकते. कोणत्या गोष्टी Red Flag?स्वतंत्रपणे वेस्टेज शुल्क आकारणे, कमी शुद्धतेच्या दागिन्यांसाठी २२ कॅरेटचा दर सांगणेहॉलमार्कचे तपशील बिलात नसणे,.सगळ्यात शेवटी आणि महत्त्वाचं म्हणजे तुमचं बिल जपून ठेवा. त्याची डिजिटल कॉपीसुद्धा करून ठेवा म्हणजे बिल व्यवस्थित स्कॅन करून ते ईमेल किंवा मोबाइलमध्ये सेव्ह करून ठेऊ शकता. वस्तू परत देण्याबद्दल किंवा तिच्या अदलाबदलीविषयी काय नियम आहेत, हे तेव्हाच समजून घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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