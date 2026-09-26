Premium|Gold Price 2026 : सोन्याची तेजी पुढेही कायम राहणार का? भावावर परिणाम करणारे घटक कोणते

महेंद्र लुनियासोन्याच्या भावाने गेल्या काही काळात विक्रमी पातळी गाठतानाच मोठे चढ-उतारही अनुभवले आहेत. त्यामुळे सोन्याचा हा तेजीचा प्रवास किती काळ टिकणार, पुढील काळात कोणते घटक भावाला दिशा देतील आणि भारतीय गुंतवणूकदारांनी कोणत्या संकेतांकडे लक्ष द्यावे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सोन्याला भारतीयांच्या गुंतवणुकीत आणि संपत्तीच्या नियोजनात नेहमीच विशेष स्थान राहिले आहे. मात्र, गेल्या काही काळात सोन्याच्या भावातील वेगवान चढ-उतारांमुळे गुंतवणूकदारांसमोर एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, तो म्हणजे सोन्याचा हा तेजीचा प्रवास पुढेही कायम राहणार का? त्याचे उत्तर देण्याचा हा प्रयत्न...सोन्यासाठी २०२६ हे वर्ष मोठ्या चढ-उतारांचे ठरले आहे. सोन्याने प्रति १० ग्रॅम १ लाख ८१ हजार रुपयांची सर्वोच्च पातळी गाठल्यानंतर १ लाख ३९ हजार रुपयांपर्यंतची यंदाची नीचांकी पातळीही पाहिली. त्यावेळी आम्ही स्पष्ट केले होते, की सोन्याचा भाव १ लाख ४० हजार रुपयांच्या खाली फार काळ टिकणार नाही. त्यानंतर सोन्यामध्ये पुन्हा एकदा तेजीची सुरुवात झाली आणि अपेक्षेप्रमाणे भावांनी पुन्हा वरची वाट धरली. विशेष म्हणजे, सोन्यातील तेजी अद्याप थांबलेली नाही. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती ही सोन्याच्या तेजीच्या नव्या पर्वाची जोरदार सुरुवात मानता येईल. आता प्रश्न असा आहे, की सोन्याच्या भावाला पुढील काळात कोणते घटक चालना देऊ शकतात? त्यासाठी काही महत्त्वाचे मुद्दे समजून घेणे गरजेचे आहे..Premium|US National Debt : अमेरिकेचे कर्ज ४० लाख कोटी डॉलरवर; डॉलरच्या वर्चस्वाला धोका? .अमेरिकी रोख्यांवरील परतावा महत्त्वाचासोन्याकडून गुंतवणूकदारांना कोणतेही नियमित व्याज मिळत नाही. त्यामुळे ज्या गुंतवणूकदारांना निश्चित उत्पन्न हवे असते, त्यांच्यासाठी अमेरिकी रोख्यांवरील परतावा अर्थात ‘रिअल यील्ड’ महत्त्वाचा ठरतो.अमेरिकी रोख्यांवरील परतावा वाढल्यास गुंतवणूकदार सोन्याऐवजी रोख्यांकडे वळण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या भावावर दबाव येऊ शकतो. याउलट, परतावा कमी राहिल्यास सोन्याला त्याचा फायदा होऊ शकतो.डॉलरची दिशा ठरविणार सोन्याची वाटचालदुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे अमेरिकी डॉलर. सध्या अमेरिकेवर ४० लाख कोटी डॉलरपेक्षा अधिक कर्ज आहे. अशा परिस्थितीत डॉलरवर दबाव निर्माण झाल्यास सोन्याला आधार मिळू शकतो. सोन्याचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव डॉलरमध्ये ठरतो. त्यामुळे डॉलर कमजोर झाल्यास सोन्याची मागणी आणि भाव वाढण्यास मदत होऊ शकते.भू-राजकीय तणावाचा सोन्याला आधारजगातील विविध भागांमध्ये सुरू असलेली युद्धे आणि भू-राजकीय तणाव हा सोन्याच्या भावातील चढ-उतारासाठी एक महत्त्वाचा घटक आहे. अस्थिरता वाढली, की गुंतवणूकदार तुलनेने सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळतात. सोन्याला पारंपरिक ‘सेफ हेवन’, म्हणजेच सुरक्षित आश्रयाची मालमत्ता मानले जाते. त्यामुळे जागतिक पातळीवरील तणाव वाढला, तर सोन्याच्या मागणीला आधार मिळू शकतो..मध्यवर्ती बँकांची सोन्याची खरेदी सुरूचजगभरातील मध्यवर्ती बँका सोन्याच्या साठ्यात सातत्याने वाढ करत आहेत. यावर्षी मध्यवर्ती बँकांनी २८९ टन सोन्याची खरेदी केली आहे. उर्वरित दोन तिमाहींमध्येही ही खरेदी कायम राहण्याची शक्यता असल्याचे जागतिक सुवर्ण परिषदेचे (वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल) मत आहे. मध्यवर्ती बँकांकडून होणारी सातत्यपूर्ण खरेदी ही सोन्याच्या दीर्घकालीन मागणीसाठी सकारात्मक बाब आहे.भाव ठरविताना रुपयाचीही भूमिकाभारतातील सोन्याचा भाव केवळ आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याच्या भावावर अवलंबून नसतो. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती आणि देशांतर्गत सोन्याची मागणी यांचाही त्यावर मोठा परिणाम होतो. गेल्या दोन तिमाहींमध्ये भारतातील सोन्याची मागणी १३१ टन होती. वर्षागणिक तुलना केली असता ही मागणी सुमारे सहा टक्क्यांनी कमी झाली आहे. मात्र, या सोन्याच्या खरेदीवर झालेला खर्च तब्बल १९७९ अब्ज रुपये, म्हणजेच सुमारे ५० टक्क्यांनी अधिक होता. याचा स्पष्ट अर्थ असा, की भारतीय ग्राहक सोन्यापासून दूर गेलेला नाही. मात्र, वाढलेल्या भावामुळे तो खरेदीचे प्रमाण, योग्य वेळ आणि सोन्याचा प्रकार याबाबत अधिक सावध आणि निवडक झाला आहे.वाढत्या भावामुळे खरेदीपद्धतीत बदलसोन्याचा भाव विक्रमी पातळीवर पोहोचल्यामुळे भारतीय ग्राहकांच्या खरेदीच्या पद्धतीतही बदल होताना दिसत आहेत. पूर्वी लग्नसराई किंवा सणासुदीच्या काळात भावाचा फारसा विचार न करता सोन्याची खरेदी केली जात असे.मात्र, सध्याच्या उच्च भावामुळे ग्राहक खरेदीची वेळ, प्रमाण आणि उत्पादनाचा प्रकार याबाबत अधिक विचारपूर्वक निर्णय घेत आहेत. यामुळे सोन्याची मागणी पूर्णपणे कमी होण्याऐवजी तिचे स्वरूप बदलण्याची शक्यता आहे. दागिन्यांऐवजी कमी वजनाचे दागिने, नाणी किंवा गुंतवणुकीच्या स्वरूपातील सोन्याला काही प्रमाणात पसंती मिळू शकते. त्यामुळे पुढील काळात केवळ सोन्याची एकूण मागणी किती आहे, यापेक्षा ती मागणी कोणत्या स्वरूपात आणि कोणत्या भावाला येत आहे, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. पुढील तीन महिन्यांत सोन्याच्या भावावर सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही प्रकारच्या घटकांचा प्रभाव राहू शकतो..Premium| अमेरिका का संतापली?.तेजीला चालना कधी मिळू शकते?अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरवाढीच्या अपेक्षा कमी झाल्या, डॉलर कमजोर झाला, जागतिक भू-राजकीय तणाव वाढला आणि मध्यवर्ती बँका; तसेच गुंतवणूकदारांकडून सोन्याची खरेदी मजबूत राहिली, तर सोन्याच्या भावात पुन्हा तेजी दिसू शकते. याशिवाय, अमेरिकेतील आर्थिक वाढीबाबत अनिश्चितता वाढली किंवा व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा बळावल्या, तरी सोन्याकडे गुंतवणुकीचा ओघ वाढू शकतो.लग्नसराई सोन्याला आधार देणार?दुसरीकडे, भारतात लग्नसराईचा मोठा हंगाम सुरू आहे. यावर्षी देशात ५० लाखांहून अधिक विवाह होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दागिने आणि सोन्याच्या खरेदीला या काळात चांगला आधार मिळू शकतो. मात्र, या मागणीसमोर एक मोठे आव्हान आहे आणि ते म्हणजे सोन्याचा वाढता भाव. भाव सातत्याने वाढल्यास ग्राहक खरेदीचे प्रमाण कमी करू शकतात. त्यामुळे लग्नसराईत होणाऱ्या मागणीवर भाववाढीचा काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो.गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?भारतीय बाजाराच्या दृष्टीने यासोबतच डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि सणासुदीच्या; तसेच लग्नसराईच्या काळातील देशांतर्गत मागणी हे दोन घटकही तितकेच महत्त्वाचे ठरतील. एकंदरीत पाहता, सोन्याच्या तेजीला सध्या अनेक घटकांचा आधार आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या वाढीनंतर भावात अल्पकालीन चढ-उतार आणि नफावसुलीची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पुढील तीन महिने सोन्याच्या गुंतवणूकदारांसाठी फेडरल रिझर्व्हचे धोरण, डॉलर, रोखे परतावा, भू-राजकीय परिस्थिती आणि भारतीय मागणी या प्रमुख संकेतांवर लक्ष ठेवण्याचे असतील.सोन्याच्या भावाची दिशा एका घटकाने ठरत नाही. जागतिक अर्थव्यवस्था, डॉलर, व्याजदर, भू-राजकीय परिस्थिती आणि भारतातील मागणी या सर्वांचा एकत्रित परिणाम सोन्याच्या भावावर होत असतो. त्यामुळे अल्पकालीन भाववाढीकडे पाहण्यापेक्षा या मूलभूत घटकांचा मागोवा घेऊनच गुंतवणुकीचे निर्णय घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.पुढील काळात कोणत्या घटकांवर लक्ष ठेवावे?सोन्याच्या पुढील वाटचालीचा अंदाज घेताना पुढील घटक महत्त्वाचे ठरतील-अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे व्याजदर धोरणअमेरिकेतील महागाईअमेरिकी रोख्यांवरील ‘रिअल यील्ड’डॉलर निर्देशांकजागतिक भू-राजकीय घडामोडीमध्यवर्ती बँकांकडून होणारी सोन्याची खरेदी‘ईटीएफ’मधील गुंतवणुकीचा ओघ(लेखक विघ्नहर्ता गोल्ड लि. चे अध्यक्ष आणि संचालक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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