Premium |Super El Niño 2026: तेल संकटापेक्षाही मोठं हवामान संकट जगासमोर?

El Niño Effect: Why India Could Face Heatwaves, Drought And Food Inflationएकीकडे जगाचं लक्ष तेलसंकट, युद्ध आणि महागाईकडे लागलेलं आहे. पण पृथ्वीच्या पोटात, पॅसिफिक महासागरात एक शांत बदल सुरू आहे. हवामान शास्त्रज्ञांच्या मते हा बदल पुढील काही वर्षांत जगाला उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ, अन्नटंचाई आणि रोगराईच्या नव्या संकटात ढकलू शकतो. या संभाव्य संकटाचं नाव आहे - सुपर एल निनो..हवामान शास्त्रज्ञ सतत इशारा देतायत की, जगाला पुन्हा एकदा एल निनोच्या तीव्र परिणामांचा सामना करावा लागू शकतो. नव्या हवामान अंदाजानुसार पॅसिफिक महासागरातील तापमान प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे. इतिहासात क्वचितच ते इतकं जास्त वाढलं असेल. यामुळे अर्थातच उष्णतेच्या तीव्र लाटा, पावसाची अनियमितता, अन्नटंचाई आणि जागतिक हवामान अस्थिरतेबाबत चिंता वाढली आहे..Premium|Himalayan ecosystem degradation : हिमालय, खारफुटी, वाळवंटे, प्रवाळ रीफ व गवताळ प्रदेशांवर तापमानवाढीचे घातक परिणाम; परिसंस्था नष्ट होण्याच्या उंबरठ्यावर.एल निनो म्हणजे नेमकं काय?एल निनो हा एक नैसर्गिक हवामान पॅटर्न आहे. मध्य आणि पूर्व पॅसिफिक महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागावरील तापमान वाढीशी त्याचा संबंध असतो. तो ENSO (El Niño-Southern Oscillation) या मोठ्या हवामान प्रणालीचा एक भाग आहे.याउलट ‘ला निना’ या अवस्थेत पॅसिफिकचे पाणी थंड होते.१९व्या शतकात पेरूच्या किनाऱ्यावरील मच्छीमारांनी प्रथम ही घटना ओळखली. स्पॅनिश भाषेत ‘एल निनो’चा अर्थ “लहान मुलगा” किंवा “ख्रिस्त बालक” असा होतो, तर ‘ला निना’चा अर्थ “लहान मुलगी” असा आहे.एल निनो काही वर्षांच्या अंतराने घडत असतो आणि आशिया, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका तसेच अमेरिकेतील हवामानावर त्याचा मोठा परिणाम होतो.भारतासाठी एल निनो विशेष महत्त्वाचा आहे. कारण भारतातील पावसाचं प्रमाण, त्याची नियमितता आणि अनिश्चितता या सगळ्यांवर एल निनोचा प्रभाव पडतो..“सुपर” एल निनो म्हणजे काय आणि तो कसा वेगळा आहे?सुपर एल निनो म्हणजे एल निनोचीच अत्यंत तीव्र अवस्था. हवामान तज्ज्ञ मॅथ्यू सिटेल यांच्या मते, पॅसिफिक महासागराचे तापमान सामान्य पातळीपेक्षा किमान २ अंश सेल्सिअसने वाढले की सुपर एल निनो मानला जातो. अशा घटना दुर्मिळ असल्या तरी त्या जागतिक हवामान व्यवस्थेला मोठा धक्का देऊ शकतात.शास्त्रज्ञ Oceanic Niño Index च्या मदतीने पॅसिफिकमधील तापमानातील बदलांचे निरीक्षण करतात..Premium|Climate Change Challenges : हवामान बदलाचे वाढते संकेत; तापमानवाढ, वितळणारा बर्फ, अनिश्चित पाऊस आणि मानवी आरोग्यावर घोंगावणारे संकट.याआधी एल निनोचा सर्वात मोठा परिणाम कधी दिसला होता?१८७७-७८ मधील सुपर एल निनो हा इतिहासातील सर्वात भीषण हवामान आपत्तींमध्ये गणला जातो. National Oceanic and Atmospheric Administration च्या संशोधनपत्रानुसार, तो आजवर नोंदवलेल्या सर्वात शक्तिशाली एल निनो घटनांपैकी एक असू शकतो.तर The Week नुसार, या घटनेमुळे जगभरात दुष्काळ आणि उपासमारी पसरली आणि अंदाजे ५ कोटी लोकांचा मृत्यू झाला. American Meteorological Society च्या संशोधनानुसार, भारतात १.२२ कोटी ते २.९३ कोटी, चीनमध्ये १.९५ कोटी ते ३ कोटी आणि ब्राझीलमध्ये सुमारे २० लाख मृत्यू झाले होते.दुष्काळामुळे मलेरिया, प्लेग, आमांश, देवी आणि कॉलरासारखे रोगही मोठ्या प्रमाणावर पसरले. अनेक संशोधकांनी या घटनेला “मानवजातीवर कोसळलेली सर्वात भीषण पर्यावरणीय आपत्ती” असं म्हटलं आहे..शास्त्रज्ञ आता का चिंतेत आहेत?The Washington Post च्या वृत्तानुसार, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts च्या नव्या अंदाजांनुसार २०२६ च्या उत्तरार्धात पॅसिफिक महासागराचे तापमान सरासरीपेक्षा ३ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त वाढू शकते. त्यामुळे ही घटना अभूतपूर्व तीव्रतेची ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.पॉल राउंडी यांनी The Washington Post ला सांगितले की, “१८७० नंतरचा सर्वात मोठा एल निनो होण्याची शक्यता आता अधिक वाढते आहे.”.हवामान वैज्ञानिक कॅथरीन हेहो यांनी इशारा दिला की, या घटनेचा “मानवी समाज आणि कल्याणावर गंभीर परिणाम” होऊ शकतो.Inside Climate News नुसार, अत्यंत शक्तिशाली एल निनोमुळे पृथ्वी दीर्घकालीन तापमानवाढीच्या धोकादायक टप्प्याजवळ पोहोचू शकते आणि पर्जन्यमान, दुष्काळ व उष्णतेच्या पॅटर्नमध्ये कायमस्वरूपी बदल होऊ शकतात.लेखक David Wallace-Wells यांनी The New York Times ला सांगितले की, “हवामानातील अस्थिरता आपण कितपत हाताळू शकतो, याची खरी परीक्षा आता होणार आहे.”ते पुढे म्हणाले की, पुढील सुपर एल निनो १८७७ इतकी भीषण मानवी हानी करणार नाही; मात्र २०२७ हे आतापर्यंतचं सर्वात उष्ण वर्ष ठरण्याची शक्यता अधिक आहे..भारतासाठी धोका अधिक का?भारतीय हवामान विभागाने आधीच २०२६ मध्ये सरासरीपेक्षा कमी मान्सूनचा अंदाज व्यक्त केला आहे. जून ते सप्टेंबर दरम्यानचा मान्सून भारताच्या वार्षिक पावसापैकी जवळपास ७० टक्के पाऊस देतो आणि शेती, पाणीपुरवठा तसेच वीज निर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.भारताची कृषी अर्थव्यवस्था देशाच्या GDP मध्ये सुमारे १८ टक्के योगदान देते आणि जवळपास निम्म्या लोकसंख्येचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे.यापूर्वीही एल निनोमुळे भारतात कमी पाऊस आणि दुष्काळ पडलेले आहेत. पाऊस कमी झाला तर थेट तांदूळ, सोयाबीन आणि कापूस यांसारख्या पिकांचे उत्पादन घटू शकते. जमिनीतील ओलावा कमी झाल्याने रब्बी पिकांवरही परिणाम होऊ शकतो..कमकुवत मान्सूनमुळे अन्नधान्य महागाई वाढू शकते, कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर निर्बंध लागू शकतात आणि भारताला अधिक खाद्यतेल आयात करावं लागू शकतं.दुसरीकडे पावसाचे प्रमाण घटल्याने धरणे आणि नद्यांमधील पाणीपातळी कमी होऊन जलविद्युत निर्मितीवरही परिणाम होऊ शकतो.भारतातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था अजूनही मान्सूनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने सुपर एल निनोचा परिणाम केवळ हवामानापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर रोजगार, ग्रामीण उत्पन्न आणि खरेदी क्षमतेवरही होऊ शकतो..जरी काही एल निनो वर्षांत भारताने सामान्य मान्सून अनुभवला असला, तरी शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की सुपर एल निनोचा धोका अधिक गंभीर असेल. कारण त्याची तीव्रता आणि आधीच वाढत असलेले जागतिक तापमान यांचा एकत्रित परिणाम अधिक धोकादायक ठरू शकतो..पुढची खरी परीक्षा हवामानाची?१८७७ चा सुपर एल निनो जगासाठी केवळ नैसर्गिक आपत्ती नव्हता, तर मानवी व्यवस्थेच्या कमकुवतपणाचीही परीक्षा होता. आज तंत्रज्ञान अधिक प्रगत असलं तरी हवामान बदलामुळे पृथ्वी अधिक अस्थिर झाली आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षांत जगाची खरी परीक्षा तेलाच्या किमतींनी नव्हे, तर पाण्याच्या आणि अन्नाच्या उपलब्धतेने ठरण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.