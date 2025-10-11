Home Loan Rule: तुम्ही घेतलेल्या 50 लाखांच्या होम लोनवर 36 लाख रुपये वाचू शकता; जाणून घ्या लोन फेडण्याची स्मार्ट स्ट्रॅटेजी

Home Loan Rule: घर खरेदी करणं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं पण ते स्वप्न कधी कधी आर्थिक संकट बनू शकतं, हे अनेकांना उशिरा समजतं. बहुतेक लोक होम लोन घेतात आणि कमी EMI पाहून खूश होतात. पण “कमी EMI” असला तरी तुमचे लाखो रुपयांचे नुकसान होते.चार्टर्ड अकाउंटंट नितीन कौशिक यांनी सोशल मीडियावर लिहिलेल्या एका पोस्टमध्ये सांगितलं की, 50 लाखांच्या होम लोनवर स्मार्ट रिपेमेंट करून तब्बल 36 लाख रुपयांची बचत करणे शक्य आहे. मात्र, त्यासाठी लोन घेण्याच्या पद्धतीपासून ते परतफेडीच्या स्ट्रॅटेजीपर्यंत योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे..कौशिक म्हणतात, बहुतेक लोक 30 वर्षांसाठी लोन घेतात कारण EMI कमी असतो. उदाहरणार्थ, 8.5% व्याजदराने 50 लाखांचं लोन घेतल्यास, 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी EMI ₹43,400 येतो आणि एकूण व्याज ₹54 लाख. पण कालावधी 30 वर्षांपर्यंत वाढवला तर EMI कमी होऊन ₹38,600 होतो, मात्र व्याज थेट ₹88 लाखांवर पोहोचतं. म्हणजे दरमहा ₹4,800 वाचवण्यासाठी तुम्ही बँकेला 34 लाख रुपये जास्त देत आहात..फ्लोटिंग रेटकडे दुर्लक्ष करणे ही मोठी चूकRBI दरकपात करत असली तरी सर्व कर्जदारांना त्याचा लगेच फायदा होत नाही. त्यामुळे आपल्या RLLR-लिंक्ड लोनवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. बँकेने व्याजदरात बदल केला आहे का, हे वेळोवेळी तपासणं महत्त्वाचं आहे..कौशिक सांगतात की सुरुवातीच्या काळात EMI मधील 70-80% हिस्सा फक्त व्याजासाठी जातो. उदाहरणार्थ, 20 वर्षांच्या लोनमध्ये पहिल्या पाच वर्षांत तुम्ही 22.5 लाख रुपये भरता, पण अजून 39 लाखांची रक्कम द्यायची असते. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच अधिक EMI देण्याची सवय लावणे चांगले..Premium|Tata Group: रतन टाटांच्या निधनानंतर टाटांच्या साम्राज्याला मोठा धक्का; गुंतवणूकदारांचे 7 लाख कोटींचे नुकसान .CA कौशिक यांची ‘स्मार्ट रिपेमेंट’ स्ट्रॅटेजी:दरवर्षी एक अतिरिक्त EMI भरा – यामुळे सुमारे ₹11.5 लाख व्याज वाचू शकतं आणि लोन 5 वर्षे आधी संपेल.स्टेप-अप रिपेमेंट प्लॅन वापरा – प्रत्येक वर्षी EMI मध्ये 5% वाढ करून 25 वर्षांचं लोन 12 वर्षांत फेडता येतं आणि ₹26 लाखांची बचत होते. 10% वाढ केली तर 10 वर्षांत लोन फेडता येतं आणि ₹36 लाख वाचू शकतात.टॅक्स बेनिफिटचा पूर्ण उपयोग करा – 80C आणि 24B कलमानुसार, सह-कर्जदार असल्यास एका कुटुंबाला ₹7 लाखांपर्यंत कर बचत मिळू शकते.लवकर प्रीपेमेंट करा – पहिल्या 5–7 वर्षांत केलेलं अतिरिक्त पेमेंट सर्वाधिक फायद्याचं ठरतं.बॅलन्स ट्रान्सफरचा विचार करा – तुमचा सध्याचा दर 8.8% आणि नवीन ऑफर 7.5% असेल तर ट्रान्सफरमुळे लाखो रुपयांचं व्याज वाचू शकतं..Premium|Gold Loan: गोल्ड लोनचं काळ सत्य: लोकांचे दागिने हळूहळू कसे गायब होत आहेत? .RBI ने अलीकडे रेपो रेटमध्ये 100 बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे. त्यामुळे 50 लाखांच्या लोनवर दरमहा ₹3,250 ची बचत होऊ शकते. CA नितीन कौशिक यांचे म्हणणे आहे की, कमी EMI चा मोह हा अनेक वेळा दीर्घकालीन कर्जाच्या जाळ्यात अडकवतो. तुमचं 30 वर्षांचं लोन योग्य नियोजन आणि स्मार्ट रिपेमेंटने 10 वर्षांत संपवता येऊ शकतं, आणि त्यातून तुम्ही तब्बल ₹36 लाखांची बचत करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.