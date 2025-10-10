प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Home Loan Balance Transfer: तुम्हाला EMI कमी करायचा असेल तर होम लोन बॅलन्स ट्रान्सफर समजून घ्या

Home Loan Balance Transfer: घराचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी घेतलेलं होम लोन कधी कधी दीर्घकाळाचं ओझं बनतं. प्रत्येक महिन्याचा EMI, वाढलेले व्याजदर आणि बँकांची बदलती पॉलिसी – यामुळे अनेकांना वाटतं की, “थोडा आर्थिक ताण हलका होऊ शकेल का?” याच प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे होम लोन बॅलन्स ट्रान्सफर.
Sakal

राहुल शेळके
Updated on

Home Loan Balance Transfer: तुम्ही होम लोन घेतल असेल आणि दरमहा EMI भरणं अवघड वाटत असेल किंवा तुम्हाला वाटतंय की तुम्ही खूप जास्त व्याज देताय. तर मग हा लेख तुमच्यासाठीच आहे. आज आपण समजून घेणार आहोत होम लोन बॅलन्स ट्रान्सफरबद्दल. यामुळे तुमचा EMI खूप कमी होऊ शकतो, आणि त्यासोबत अनेक जबरदस्त फायदेही मिळू शकतात.

