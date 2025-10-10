Premium|Home Loan Balance Transfer: तुम्हाला EMI कमी करायचा असेल तर होम लोन बॅलन्स ट्रान्सफर समजून घ्या

Home Loan Balance Transfer: तुम्ही होम लोन घेतल असेल आणि दरमहा EMI भरणं अवघड वाटत असेल किंवा तुम्हाला वाटतंय की तुम्ही खूप जास्त व्याज देताय. तर मग हा लेख तुमच्यासाठीच आहे. आज आपण समजून घेणार आहोत होम लोन बॅलन्स ट्रान्सफरबद्दल. यामुळे तुमचा EMI खूप कमी होऊ शकतो, आणि त्यासोबत अनेक जबरदस्त फायदेही मिळू शकतात..होम लोन बॅलन्स ट्रान्सफर म्हणजे काय?सर्वात अगोदर समजून घेऊया की हे होम लोन बॅलन्स ट्रान्सफर नक्की काय आहे? सोप्या शब्दात सांगायचं तर, तुमचं सध्याचं होम लोन दुसऱ्या बँकेत किंवा फायनान्शियल कंपनीत ट्रान्सफर करणं. कारण तिथे तुम्हाला कमी व्याजदर मिळेल, आणि तुमचा EMI कमी होईल. थोडक्यात, तुम्ही तुमचं लोन दुसऱ्या बँकेत ट्रान्सफर करु शकता, जिथे तुम्हाला कमी EMI भरावा लागेल..उदाहरण घेऊया. समजा, तुम्ही एका बँकेकडून 50 लाखांचं होम लोन घेतलंय. त्याचा व्याजदर आहे 9%. तुम्ही दरमहा साधारण 45,000 रुपये EMI भरताय. पण तुम्हाला कळतं की दुसरी बँक तेच लोन फक्त 7.60% व्याजदराने देते. जर तुम्ही तिथे लोन ट्रान्सफर केलं, तर तुमचा EMI कमी होईल, आणि तुमचे लाखो रुपये वाचतील. हे खूप सोपं आहे, नाही का? पण थांबा, बॅलन्स ट्रान्सफर फक्त EMI कमी करण्यापुरतं नाही. याचे अनेक फायदे आहेत, जे तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. चला, त्याबद्दल बोलूया..होम लोन बॅलन्स ट्रान्सफरचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे कमी व्याजदर. अनेक बँका आणि NBFC नवीन ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कमी व्याजदर ऑफर करतात. उदाहरणार्थ, Bajaj Housing Finance 7.60% पासून व्याजदर ऑफर करते, तर IIFL Home Loans 8.75% पासून व्याजदर ऑफर करते. यामुळे तुमचा मंथली EMI खूप कमी होतो, आणि तुम्ही सेव्हिंग करू शकता..याचं एक उदाहरण पाहू. समजा, तुम्ही 50 लाखांचं होम लोन घेतलंय. सध्याचा व्याजदर आहे 9%. तुम्ही 20 वर्षांसाठी दरमहा 44,986 रुपये EMI भरताय. आता तुम्ही दुसऱ्या बँकेत लोन ट्रान्सफर केलं, जिथे व्याजदर फक्त 7.60% आहे. यामुळे तुमचा EMI 41,000 रुपयांवर येईल. म्हणजे दरमहा तुम्ही साधारण 4,000 रुपये वाचवाल. आणि 20 वर्षांत? तब्बल 9.6 लाख रुपये! ही रक्कम तुम्ही तुमच्या मुलांचं शिक्षण, घराचं रिनोव्हेशन, किंवा छोटीशी ट्रिप यासाठी वापरू शकता..पण इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा. कमी व्याजदर मिळण्यासाठी तुमचा क्रेडिट स्कोअर चांगला हवा. जर तुमचा CIBIL स्कोअर 750 किंवा त्याहून जास्त असेल, तर बँका तुम्हाला चांगले व्याजदर देतील. त्यामुळे नेहमी वेळेवर EMI भरा. यामुळे तुम्हाला बॅलन्स ट्रान्सफरचा जास्तीत जास्त फायदा मिळेल.आता आणखी एक जबरदस्त फायदा सांगतो. बॅलन्स ट्रान्सफर करताना तुम्ही तुमच्या होम लोनचा कालावधी तुमच्या सोयीनुसार बदलू शकता. म्हणजे काय? समजा, तुम्ही 15 वर्षांसाठी लोन घेतलंय, पण EMI खूप जास्त वाटतंय. बॅलन्स ट्रान्सफर करताना तुम्ही हा कालावधी 20 किंवा 30 वर्षांवर नेऊ शकता. यामुळे तुमचा EMI कमी होईल, आणि तुमच्या मासिक बजेटवर ताण येणार नाही..उदाहरण द्यायचं झालं, तर ICICI बँक तुम्हाला बॅलन्स ट्रान्सफरसाठी 12 ते 30 वर्षांचा कालावधी देते. तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार हा कालावधी निवडू शकता. जर तुम्हाला EMI कमी हवा असेल, तर जास्त कालावधी घ्या. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा. कालावधी वाढवला तर EMI कमी होईल, पण तुम्हाला एकूण व्याज जास्त भरावं लागेल.दुसरीकडे, जर तुम्हाला लोन लवकर फेडायचं असेल, तर तुम्ही कालावधी कमी करू शकता. यामुळे EMI थोडा जास्त असेल, पण तुमचं लोन लवकर संपेल. उदाहरणार्थ, तुमचं 50 लाखांचं लोन आहे, आणि तुम्ही 20 वर्षांऐवजी 10 वर्षांत फेडायचं ठरवलं. यामुळे तुम्ही लाखो रुपये व्याज वाचवाल, आणि तुम्ही लवकर लोनमुक्त व्हाल..आता बॅलन्स ट्रान्सफर करताना अनेक बँका तुम्हाला टॉप-अप लोन देतात. म्हणजे काय? समजा, तुमचं लोन ट्रान्सफर होतंय, आणि तुम्हाला आणखी थोडी रक्कम हवी आहे. अशा वेळी काही बँका तुम्हाला तुमच्या लोनच्या रकमेवर अतिरिक्त पैसे देतात. ही रक्कम तुम्ही कुठेही वापरू शकता – मग ती घराचं रिनोव्हेशन असो, मुलांचं शिक्षण असो, मेडिकल खर्च असो, किंवा छोटीशी ट्रिप प्लॅन करायची असेल..याचं उदाहरण पाहू. तुमचं 40 लाखांचं होम लोन आहे. तुम्ही ते दुसऱ्या बँकेत ट्रान्सफर करताय. पण तुम्हाला आणखी 10 लाख रुपये हवे आहेत. बँक तुम्हाला 50 लाखांचं नवं लोन देईल. यामुळे तुमचं जुंन लोन फेडलं जाईल, आणि उरलेली 10 लाखांची रक्कम तुम्ही तुमच्या गरजेसाठी वापरू शकता. .हा पर्याय खासकरून अशा लोकांसाठी आहे, ज्यांना सुरुवातीला कमी EMI हवा आहे. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा. यामुळे तुमच्या एकूण व्याजाचा खर्च थोडा वाढू शकतो. जर तुम्हाला भविष्यात जास्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता असेल, तर हा पर्याय तुमच्यासाठी उत्तम आहे.कधी कधी तुम्ही बँकेकडून लोन घेता, पण त्यांची सेवा फारशी चांगली नसते. कागदपत्रं हरवतात, अटी स्पष्ट नसतात, किंवा काही छुपी फी लावली जाते. बॅलन्स ट्रान्सफर करताना तुम्हाला अशी बँक निवडता येते, जी चांगली सेवा आणि पूर्णपणे पारदर्शक आहे..उदाहरणार्थ, ICICI बँक आणि IIFL Home Loans यांच्या वेबसाईटवर तुम्हाला लोनच्या सगळ्या अटी आणि फीची माहिती स्पष्टपणे दिसते. तुम्ही त्यांच्या ऑनलाईन EMI कॅल्क्युलेटरचा वापर करून तुमचा EMI किती होईल, याचा अंदाज घेऊ शकता.आता आणखी एक फायदा सांगतो. बॅलन्स ट्रान्सफर करताना अनेक बँका तुम्हाला प्री-पेमेंट आणि फोरक्लोजरचे पर्याय देतात. म्हणजे काय? समजा, तुम्हाला भविष्यात जास्त पैसे मिळाले – मग ते बोनस असो, किंवा इतर उत्पन्न. तुम्ही लोनचा काही भाग किंवा पूर्ण लोन आधीच फेडू शकता. काही बँका यासाठी फार कमी फी आकारतात, किंवा फी घेत नाहीत..उदाहरणार्थ, Bajaj Finserv सारख्या NBFC मध्ये फ्लोटिंग व्याजदर असलेल्या लोनवर प्री-पेमेंट किंवा फोरक्लोजरसाठी कोणतीही फी नाही. तुम्हाला जर बोनस मिळाला, तर तुम्ही लोनचा काही भाग फेडू शकता. यामुळे तुमचे प्रिन्सिपल कमी होतं, आणि परिणामी तुमचा EMI किंवा एकूण व्याज कमी होतं. पण इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा. प्री-पेमेंट आणि फोरक्लोजरच्या अटी बँकेनुसार बदलतात. त्यामुळे लोन ट्रान्सफर करताना याबद्दल स्पष्टपणे विचारा.होम लोन बॅलन्स ट्रान्सफरचा आणखी एक फायदा म्हणजे तुमचा क्रेडिट स्कोअर सुधारतो. कसं? जेव्हा तुम्ही लोन ट्रान्सफर करता, तेव्हा तुम्हाला कमी EMI आणि कमी व्याजदर मिळते. यामुळे तुम्हाला EMI भरणं सोपं होतं. तुम्ही वेळेवर EMI भरता, आणि तुमचं पेमेंट रेकॉर्ड चांगलं राहतं. याचा थेट परिणाम तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर होतो.पण यासाठी एक गोष्ट महत्त्वाची आहे. तुम्ही नवीन बँकेत लोन ट्रान्सफर केल्यानंतर नियमितपणे EMI भरणं गरजेचं आहे. एकदा का तुमचं पेमेंट रेकॉर्ड सुधारलं, की तुम्हाला बँकांकडून आणखी चांगल्या ऑफर मिळतील..आता तुम्हाला बॅलन्स ट्रान्सफरचे सगळे फायदे समजले. पण थांबा, काही गोष्टींची काळजी घ्यायला हवी. नाहीतर तुमचा फायदा होण्याऐवजी नुकसान होऊ शकतं. सर्वात आधी, बॅलन्स ट्रान्सफर करताना बँका काही फी आकारतात. यामध्ये प्रोसेसिंग फी, लीगल फी, किंवा इतर छोटी-मोठी फी असू शकते. उदाहरणार्थ, ICICI बँक आणि Bajaj Housing Finance कमी प्रोसेसिंग फी आकारतात. पण काही बँका जास्त फी आकारतात. त्यामुळे ट्रान्सफर करताना सगळी फी नीट तपासा.दुसरं, तुमचा क्रेडिट स्कोअर चांगला असणं खूप महत्त्वाचं आहे. जर तुमचा CIBIL स्कोअर 700 किंवा 750 पेक्षा कमी असेल, तर तुम्हाला कमी व्याजदर मिळणं कठीण आहे. त्यामुळे नेहमी वेळेवर EMI भरा. यामुळे तुमचा क्रेडिट स्कोअर सुधारेल, आणि तुम्हाला चांगला व्याजदर मिळेल..तिसरं, नवीन बँकेत लोन ट्रान्सफर करताना सगळ्या अटी आणि नियम नीट वाचा. काही बँका सुरुवातीला कमी व्याजदर दाखवतात, पण नंतर ते वाढवतात. उदाहरणार्थ, फ्लोटिंग व्याजदर असलेलं लोन घेतलं, तर व्याजदर बाजारानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे फिक्स्ड की फ्लोटिंग व्याजदर आहे, हे तपासा.चौथं, जर तुम्ही टॉप-अप लोन घेण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्या परतफेडीच्या क्षमतेचा विचार करा. जास्त लोन घेतलं आणि EMI परवडला नाही, तर तुम्ही अडचणीत येऊ शकता. त्यामुळे तुमचं मासिक बजेट आणि उत्पन्न पाहूनच निर्णय घ्या..आता तुम्ही विचार करत असाल, हे बॅलन्स ट्रान्सफर नक्की कसं करायचं? काळजी करू नका, ही प्रक्रिया खूप सोपी आहे. चला, स्टेप बाय स्टेप समजून घेऊया. सर्वात आधी, तुम्हाला एक चांगली बँक किंवा NBFC शोधावी लागेल. ही बँक कमी व्याजदर आणि चांगली सेवा देणारी असावी. उदाहरणार्थ, ICICI बँक, HDFC बँक, किंवा Bajaj Housing Finance यासारख्या संस्था चांगल्या ऑफर देतात. तुम्ही त्यांच्या वेबसाईटवर जाऊन त्यांच्या ऑफर तपासू शकता.त्यानंतर, त्या बँकेचे पात्रता निकष तपासा. यामध्ये तुमचा क्रेडिट स्कोअर, तुमचं उत्पन्न, आणि सध्याच्या लोनची माहिती यांचा समावेश असतो. उदाहरणार्थ, ICICI बँकेत बॅलन्स ट्रान्सफरसाठी किमान 700 CIBIL स्कोअर हवा, तर Bajaj Finserv साठी 725 किंवा त्याहून जास्त हवा. जर तुम्ही या निकषांवर पात्र असाल, तर पुढची पायरी आहे कागदपत्रं जमा करणं..तुम्हाला काही मूलभूत कागदपत्रं जमा करावी लागतील. यामध्ये आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पत्त्याचा पुरावा (जसं की बिजेचं बिल), बँक स्टेटमेंट, आणि सध्याच्या लोनची माहिती यांचा समावेश आहे. जर तुम्ही नोकरी करत असाल, तर तुम्हाला सॅलरी स्लिप्स किंवा फॉर्म 16 द्यावा लागेल. जर तुम्ही नोकरी करत नसाल, तर गेल्या दोन वर्षांचे आयटीआर आणि प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंट द्यावे लागतील.पुढची पायरी आहे No Objection Certificate (NOC). तुमच्या जुन्या बँकेकडून तुम्हाला NOC घ्यावं लागेल. हे पत्र सांगतं की तुमच्या जुन्या बँकेला तुमचं लोन दुसऱ्या बँकेत हलवण्यावर कोणतीही हरकत नाही. हे मिळाल्यावर, नवीन बँक तुमचं लोन ट्रान्सफर करेल आणि तुम्हाला नवीन EMI शेड्यूल मिळेल. ही संपूर्ण प्रक्रिया साधारण 7 ते 15 दिवसांत पूर्ण होते. काही बँका, जसं की IIFL Home Loans यांची ऑनलाईन प्रक्रिया आहे, ज्यामुळे तुमचा वेळ आणि मेहनत वाचते..मित्रांनो, होम लोन बॅलन्स ट्रान्सफर हा एक स्मार्ट पर्याय आहे, जो तुमचा आर्थिक ताण कमी करू शकतो. कमी व्याजदर, टॉप-अप लोन आणि चांगली सेवा यामुळे तुम्ही तुमच्या लोनचा बोजा हलका करू शकता. पण कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सगळ्या गोष्टी नीट तपासा. बँकेच्या अटी, फी आणि तुमच्या गरजा यांचा विचार करा. 