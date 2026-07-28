Premium|GEn Z protest : जेन झीने बदलले आंदोलनाचे अल्गोरिदम! समाज माध्यमांनी गाजवलेल्या या मोहिमेचं हे Social Analysis!

CJP Protest Explained: How Memes, Reels and Social Media Changed Student Movementsतब्बल ३६ दिवसांच्या आंदोलनानंतर कॉकरोच जनता पार्टीने अखेर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घेतलाच. आंदोलन म्हणजे गंभीर वातावरण, दु:खी चेहरे हे टेम्प्लेट पोरांनी पार बदलूनच टाकलं. एखाद्या मोर्चात किंवा आंदोलनात जाणं म्हणजे लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणं ही समजूत ''आंदोलनात गेला नाही अजून?'' या FOMOमध्ये बदलली. हा सगळा बदल नेमका झाला तरी कसा? इन्स्टा, फेसबुक, एक्स, यूट्युब अशा सगळ्या सोशल अवजारांसह जेन झीने केलेल्या या 'Operation आंदोलन'ची सगळी स्टोरी वाचा, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखात.दिल्लीतल्या जंतरमंतरवर गेला महिनाभर मंतरलेलं वातावरण होतं. तब्बल ३६ दिवस चाललेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाने हा संपूर्ण परिसर हलवून टाकला होता. आंदोलन म्हणजे उदास चेहरे, पोलिसांची ये जा, एकप्रकारचं तणावग्रस्त वातावरण ही टेम्प्लेट पार बदलून गेली होती. इथे सामील झालेल्या तरुणाईने या आंदोलनाला आणि संपूर्ण भागालाच उत्फुल्ल बनवून सोडलं. .एकीकडे ही तरुण आणि हॅपनिंग व्हाइब आणताना आंदोलकांनी मुद्द्यांचं भान मात्र अजिबात सोडलेलं नव्हतं तर त्याला उपहासाची जोड देत अधिक धारदार बनवलं होतं. लोकांमध्ये व्यवस्थेबद्दलचा रोष नक्कीच होता पण तो काही आजचा नव्हे. NEETसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या परीक्षेतील सतत होणाऱ्या गैरप्रकारांमुळे कुठेतरी हा रोषाचा बांध फुटला आणि तरुण बाहेर पडले. समूहाच्या मानसिकतेतून तरुण बाहेर आले आणि आंदोलनात सामील झाले असं म्हटलं जातं. पण ते पूर्ण सत्य नव्हे. आंदोलनात सामील तर झाले पण त्यांना या मुद्द्यांची माहिती होतीच. ती आंदोलनातून अधिक वाढली. .असंख्य कल्पक पोस्टर्स, सोशल मीडियावरचे ट्रेंड्सनी कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला हॅपनिंग बनवून टाकलं. मुख्य माध्यमांत दिसो न दिसो पण आंदोलन सोशल मीडियात दिसू लागलं. जवळपास प्रत्येक ट्रेंडवर पोरांनी आंदोलनाची रील्स बनवली. मग ते निरनिराळे रॅप साँग्ज असोत वा पॅरोडी साँग्ज... पोरांच्या क्रिएटिव्हिटीला बहर आला..मै अकाऊंटेबिलिटी के लिए प्यासी हू,कुचु पुचु तुम रिझाइन दे दो ना४०४ अकाऊंटेबिलिटी नॉट फाऊंडतुमसे ना हो पाएगा, हमारा एज्युकेशन हमारे हाथGhosting Citizens is Not govt Job we are not your ExExam paper leaks more than my Sanitory padना पढा हू ना पढने दूंगाअशा पोस्टर्सनी धुरळा उडवला. आंदोलनात सहभागी होणारी मोठी संख्या तरुण विद्यार्थ्यांची होती. त्यातला प्रत्येकजण आपापली एक अडचण घेऊन आला होता. कुणाला सततच्या पेपरफुटीचं टेन्शन होतं तर कुणाला वाढत्या फीजचं. शिक्षणाचा दर्जा घसरतोय आणि सरकार काहीच करत नाहीये ही भावना बळावली होती. त्यामुळेच हे आंदोलनत त्यात येऊन तरुण आंदोलकांनी बनवलेली मीम्स, रील्स सगळं ट्रेंडमध्येही दिसायला लागलं. फेसबुक, एक्स, इन्स्टा, रेडिट सगळीकडचं फीड आंदोलकांनी भरून गेलं. .Premium |Ken Betwa Protest: CJP आंदोलनानंतर आता 'केन-बेतवा आंदोलन' चर्चेत; नेमका वाद काय? समजून घ्या! .CJP आंदोलनाची चर्चा केवळ रस्त्यावरच नाही, तर Google Search वरही झपाट्याने वाढताना दिसली. Google Trends च्या 'Past Month' डेटानुसार 'CJP Protest in Delhi', 'What is CJP', 'CJP Protest News' आणि 'Sonam Wangchuk CJP Talks' यांसारख्या शोधांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. काही शोधांना Google Trends ने 'Breakout' म्हणूनही चिन्हांकित केलं आहे. 'Breakout' म्हणजे त्या शोधातील वाढ इतकी वेगवान होती की Google ती 5,000 टक्क्यांहून अधिक वाढ झालेल्या शोधांमध्ये गणतो..गेट रेडी विथ मी हा इन्स्टावरचा एक व्हायरल ट्रेंड. त्यात एखाद्या ठिकाणी जाताना आपण कसे तयार होतोय, याचं चित्रण असतं. मग कोणते कपडे घालताय, कोणत्या अॅक्सेसरीज, ब्रँड्स निवडताय या सगळ्याबद्दल इन्फ्लुएन्सर्स बोलतात. पोरांनी आंदोलनात जाण्यासाठी कशाप्रकारे तयार व्हायचं याच्या रील्स बनवल्या, पोलिसांनी लाठीहल्ला केला तर त्यापासून कसं वाचावं याच्या टिप्स दिल्या. जाड कपडे कसे घालून जाल त्याच्या रील्स दाखवल्या. पोलिस लाठी घेऊन मागे लागलेले असताना पळतापळता शूट करून सबवे सर्फरचा नवा गेम म्हणत रील्स टाकल्या. इथेच गेम चेंज झाला. .Premium|Cockroach Janata Party : व्यवस्थेच्या भेगांमधून उगवलेले कॉक्रोच! .आजवर सोशल मीडियावर एक ट्रोल आर्मी कार्यरत असलेली दिसली होती. विरोधी मतं असणाऱ्यांना गलिच्छ भाषेत काहीतरी बोलायचं. त्यांना कधी कारवाईची तर कधी मारहाणीची धमकी द्यायची अशी त्यांची मोड्स ऑपरेंडी असायची. पण इथे विद्यार्थ्यांनी हसत हसत सगळ्यांना सुनावलं. सरकार आणि यंत्रणेविरुद्धचा राग व्यक्त करताना तो उपहासातून व्यक्त केला. मीम्स केली, रील्स केले. आंदोलनाची जागा ही दु:खाची जागा नसून हा तरुणाईसाठी जणू एक क्लबिंगचा, हँग आऊट करण्याचा स्पॉट असल्याचा फील पोरांनी दिला. पोलिसांनी लाठीहल्ला केला त्यानंतर मुलांनी टाळ्या वाजवून पोलिसांचं स्वागत केलं. त्यांना मेलडी चॉकलेट्स वाटल्या, आपल्यासाठी मागवलेला पिझ्झा पोलिसांसोबत शेअर करू पाहिला, त्यांना फुलं दिली या सगळ्या गांधीगिरीने खरंच यंत्रणेला कोड्यात टाकलं. .सकाळचे ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके सांगतात, सोशल मीडियावर आंदोलन जेवढं हॅपनिंग वाटत होतं त्याच्यापेक्षा कित्येक पटींनी ते प्रत्यक्षात हॅपनिंग होतं. मुलं एकमेकांशी अतिशय सौजन्याने वागत होती. कुणीच इथे गटागटाने दादागिरी करायला आलेलं दिसत नव्हतं. प्रत्येकजण एकमेकाला मदत करत होता. मग तो वारा घालणं असेल वा पाणी पाजणं, प्यार बांटो हे प्रत्यक्षात उतरलेलं दिसलं. मुलांमध्ये रोष तर होता पण त्याला त्यांनी उपरोधाची धार दिली. महत्त्वाचं म्हणजे ही तरुण मुलं कशालाच घाबरली नाहीत. पोलिसांनी लाठ्या मारल्या तरीपण पोरं हसत हसत ते झेलत होती. या काळात दिल्लीत अतिशय विचित्र हवामान होतं. अगदी १५ मिनिटं उभं राहिलं तरी घामाच्या धारा लागायच्या पण पोरं कशालाच बधली नाहीत. सरकारने त्यांचं अन्न, पाणी अगदी स्वच्छतागृहसुद्धा अडवली तरीही त्यावर त्यांनी मार्ग काढला. हे सगळं अभूतपूर्व होतं. संध्याकाळी ७नंतर तर आंदोलनाचा माहौलच बदलून जायचा. पोरं अक्षरश: गाण्याच्या मैफिली रंगवायची. सरकारने बरंच तंगवलं पण आंदोलकांनी कधीच हार मानली नाही. सरकार आपल्या मागण्या मान्य करणारच हा निर्धार दिसला आणि ते होईपर्यंत थांबायची तयारीही. .सोशल मीडियावर आंदोलन जेवढं हॅपनिंग वाटत होतं त्याच्यापेक्षा कित्येक पटींनी ते प्रत्यक्षात हॅपनिंग होतं. मुलं एकमेकांशी अतिशय सौजन्याने वागत होती.सुनील चावके, सकाळ दिल्ली प्रतिनिधी आणि ज्येष्ठ पत्रकार.आंदोलनाची भाषा बदलली हे तर सगळ्यांनीच पाहिलं पण आंदोलन म्हणजे कुणा रिकाम्या लोकांचं काम ते आंदोलन म्हणजे गरजेची गोष्ट हा महत्त्वाचा बदल कसा घडला यामागचं सामाजिक गणित नेमकं काय होतं यासाठी आम्ही संवाद साधला राज्यशास्त्राचे अभ्यासक डॉ मृदुल निळे यांच्यासोबत. .Premium|Negative News : सोशल मीडियावर सतत नकारात्मक बातम्या पाहताय? मग हे जरुर वाचा! .डॉ निळे म्हणाले, आंदोलनाच्या निमित्ताने तरुणांच्या मनातला रोष प्रकट झाला. पण आजची आंदोलनं केवळ एखाद्या एका घटनेमुळे होत नाहीत, तर दीर्घकाळ साचलेल्या असंतोषाचा उद्रेक असतात. इंटरनेट आणि सोशल मीडियामुळे लोक अधिक जागरूक झाले आहेत. ते माहितीची पडताळणी करतात, प्रश्न विचारतात आणि त्यामुळे आंदोलनात सहभागी होण्याचं प्रमाण वाढत आहे. शहरी भागांत आंदोलनाने अधिक जोर धरला. ग्रामीण भागातील लोकांपर्यंत हे आंदोलन सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोहोचलं आणि त्यातले काही शहरांतल्या आंदोलनात सामील झाले. त्यामुळेच तुम्ही पाहिलं असेल तर आंदोलनाची केंद्र देशातली प्रमुख शहरं बनली. दिल्ली, पुणे, मुंबई, पटना, कोलकाता इ.आंदोलनांची भाषा मात्र बदलली आहे. पूर्वी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीसारख्या आंदोलनांमध्ये शाहीर, लेखक आणि सांस्कृतिक चळवळींचा प्रभाव होता. आज त्याची जागा मीम्स, सोशल मीडिया आणि व्हायरल कंटेंटने घेतली आहे. त्यामुळे आंदोलन अधिक वेगाने लोकांपर्यंत पोहोचत असलं, तरी पूर्वीच्या सांस्कृतिक आंदोलनांमधील वैचारिक खोली कमी झाल्याचं दिसतं.अरब स्प्रिंग किंवा Black Lives Matter यांसारख्या आंदोलनांनी दाखवून दिलं की लोकशाही, समानता आणि न्याय यांसारख्या मूल्यांसाठी जागतिक पातळीवर मोठी जनचळवळ उभी राहू शकते. मात्र भारतात अशा जागतिक आंदोलनांचा प्रभाव तुलनेने मर्यादित राहिला. इथे इथल्याच भाषेतलं, इथल्या प्रश्नांचं आंदोलन अधिक प्रभावी ठरलं..आंदोलनाचा वेग सोशल मीडियातून मिळू शकतो; पण त्याला दिशा आणि दीर्घकालीन परिणाम मिळवून देण्यासाठी सांस्कृतिक आणि वैचारिक चळवळींची जोड तितकीच आवश्यक आहे.डॉ मृदुल निळे, राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक, तज्ज्ञ.सोशल मीडियातील डिजिटल मार्केटिंगमध्ये काम करणाऱ्या एकाने सांगितलं की, आजवर असं होतं की आंदोलनं करणारी, सामाजिक सुधारणा करणारी लोकं सोशल मीडियापासून बऱ्यापैकी दूर असत. इथे बरोब्बर उलट चित्र दिसलं. मुळात कॉकरोच जनता पार्टीची स्थापनाच सोशल मीडियातल्या एका अकाऊंटपासून झाली. ते सगळेच टेकसॅव्ही होते आणि त्यांचे समर्थक असलेले तरुणही. त्यामुळे त्यांनी आंदोलनात येताना आपल्यासोबत हे सोशल ग्यान आणलं. .''इकॉनॉमीचा झालाय झोल'' हे रॅप डोंबिवलीच्या सीजेपी प्रोटेस्टमध्ये सॉलिड गाजलं. हे लिहीणारा आणि सादर करणारा मुलगा आहे, संस्कार सुवर्णा संतोष चव्हाण. जेमतेम २५ वर्षांचा संस्कार, दिव्याला राहतो आणि एम. डी. कॉलेज परळच्या नाट्यवर्तुळातला नाटकवाला आहे. अभिनयात स्ट्रगल करणाऱ्या संस्कारला पॅरोडी आणि रॅप लिहायला फार आवडतात. दादरच्या आंदोलनाला जायला निघालेला संस्कार तिथे उशीर झाल्याने डोंबिवलीत पोहोचला आणि तिथल्या आंदोलनात त्याने त्याचं रॅप सादर केलं, जे तुफान व्हायरल झालं. त्याच्या या रॅपला त्याच्या इन्स्टावर जवळपास मिलियन्समध्ये व्ह्यूज आलेत. आणि संस्कारचं अकाऊंट काही प्रचंड लोकप्रिय अकाऊंट नाहीये. तरीही हा Pool त्याला त्या एका व्हायरल व्हिडीओने दिला..आंदोलनात नेमका कसा सामील झालास, असं विचारल्यावर तो सांगतो, "मी CJPचा प्रोटेस्ट सुरुवातीपासून फॉलो करत नव्हतो, पण NEET Examचा जो घोळ झाला, ते सतत कसं घडतंय." एका क्षणाने माझं मन ढवळून निघालं. अभिजित दिपकेसारखा एक माणूस समोर आला, त्याने प्रश्न विचारले आणि उत्तरं मिळण्यासाठी भाग पाडलं. मला वाटलं, अरे हे का बोलत नाहीयेत."त्याने कबूल केलं की ही अस्वस्थता फक्त वरवरची नव्हती. "विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केल्याच्या बातम्या बघून मला रडावंसं, बोलावंसं वाटत होतं," असं तो प्रांजळपणे सांगतो..Premium | Screen Time : तुम्ही लोकांना व्यसनाधिन बनवताय, असा इशारा मेटाला कुणी दिला?.अल्गोरिदमचा एक्काएखाद्या विषयावर जेवढे जास्त व्हिडीओज, पोस्ट, बातम्या, चर्चा तेवढं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स ते विषय चर्चेत आणतात, अधिक पुढे नेतात, एक Organic Boost देतात. अल्गोरिदमचं हे गणित आंदोलक तरुणांनी नेमकं सोडवलं. त्यांच्यासाठी ते अवघड नव्हतंच कारण आता सोशल मीडियावर जवळपास प्रत्येकजणच आहे.एकमेका सहाय्य करु अवघे जमवू फॉलोअर्स या भावनेत अनेक इनफ्लुएन्सर्स आंदोलनात आले आणि त्यांनी एकमेकांना डिजिटल बूस्ट दिला. इन्स्टाग्राम ही जिथे फक्त शो शा करण्याची जागा मानली जायची तिचं राजकीय सामर्थ्य या आंदोलनाने दाखवून दिलं. आता पंतप्रधानांपासून इतर अनेक राजकीय नेत्यांपर्यंत सगळेचजण इन्स्टावरच्या शर्यतीत दाखल झालेत. आपला भविष्यातला मतदार नेमका कसा विचार करतोय, हे समजून घेण्यासाठी राजकीय पक्ष, नेते, विचारवंत, अभ्यासक या सगळयांनी सोशल मीडियाची नवी शिकवणी लावलीय. आजवर फक्त निवडणुका आल्या की मतदारांचं म्हणणं, मत ऐकून घेण्याच्या काळात तरुणांनी संवादाच्या एका नव्या माध्यमात नेत्यांना ओढणं अगदी नवीन आहेच पण महत्त्वाचंसुद्धा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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