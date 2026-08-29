Premium|Nepal Flood: सोशल मीडियावर Fake AI रील्सचा पूर! खरं-खोटं कसं ओळखाल?

Nepal Flood Fake AI Videos Exposed: How to Spot AI-Generated Reels and Photos Before You ShareAI-निर्मित व्हिडीओ आणि प्रत्यक्ष चित्रित केलेले व्हिडीओ यांच्यातला फरक दिवसेंदिवस अधिक कठीण होत चाललाय. खरं आणि एआयनिर्मित खरं यातली सीमारेषा धूसर होतेय. विशेषतः आपत्ती, अपघात किंवा इतर मोठ्या घटनांचे असे व्हिडीओ व्हायरल होणं अधिक गंभीर आहे. कारण व्हिडीओ दिसल्यावर लोक तो फॉरवर्ड करतात. कोणत्याही व्हिडीओची सत्यता तपासल्याशिवाय तो पुढे पाठवू नका, कारण त्यामुळे Misinformation वेगाने पसरते. पूरासारख्या दुर्घटनांमध्ये असं होणं विशेष धोक्याचं असतं. पण एआय निर्मित व्हिडीओ, फोटो ओळखायचे कसे? सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसच्या या लेखात..तुम्ही इन्स्टा, फेसबुक किंवा कोणताही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म उघडलात तर नेपाळचाच विषय दिसेल. नेपाळच्या पूराची व्हिज्युअल्स प्रत्येकालाच पाहायची आहेत. नुसती पाहायची नाहीत तर ती फॉरवर्डही करायची आहेत. हीच गरज सोशल मीडिया अगदी पूरेपूर कॅच करतोय. पण नेपाळच्या भीषण पुराच्या व्हिडीओंमध्ये अनेक व्हिडिओ खोटे आहेत. त्यातले प्रत्यक्ष व्हिडीओ नक्कीच आहेत पण एआय जनरेटेड व्हिडीओ, रील्ससुद्धा वेगाने व्हायरल होतायत. .Premium|Nepal Flash Flood: नेपाळ प्रलयानंतर आता भारताचा नंबर? उत्तराखंडातील १३ तलाव अत्यंत संवेदनशील..!.कृत्रिमरीत्या तयार केलेलं हे कंटेंट प्रत्यक्ष आपत्तीच्या फुटेजप्रमाणे किती सहज भासू शकतं, याबाबत तज्ज्ञ चिंता व्यक्त करत आहेत.AI-निर्मित व्हिडीओ अधिकाधिक वास्तवदर्शी होत असताना, असे कंटेंट खरे मानण्यापूर्वी किंवा शेअर करण्यापूर्वी प्रेक्षकांनी त्याची काळजीपूर्वक तपासणी करणे गरजेचे आहे..व्हिडीओ AIनिर्मित, फेक आहे हे कसं ओळखायचं?व्हिडीओची लांबी तपासाव्हिडीओची लांबी एक महत्त्वाचा दिवस आहे. व्हिडीओची लांबी कमी असेल तर कदाचित तो एआय निर्मिती असू शकतो कारण अनेक एआय चॅटबॉट्स कमी लांबीचे व्हिडिओ तयार करण्यासाठी शुल्क किंवा सबस्क्रिप्शन घेत नाहीत. त्यामुळे लोक सहज व्हिडीओ तयार करतात. अर्थात प्रत्येक लहान व्हिडीओ एआय आहे असं नव्हे. .पूर नव्हता... मृत्यूची लाट होती! नेपाळमध्ये नेमकं काय घडलं? | Nepal Flood Explained.व्हिडीओ स्लो करून बारकाईने पाहासंशयास्पद फुटेज तपासण्याचा आणखी एक सोपा मार्ग म्हणजे व्हिडीओचा वेग कमी करून प्रत्येक फ्रेम बारकाईने पाहणे. अशा पद्धतीने तपासल्यावर काही गोष्टीतली विसंगती लक्षात येते. काहीवेळा एखाद्या माणसाचे २ हात दिसत असतात पण प्रत्येक फ्रेम तपासल्यावर लक्षात येतं एखाद्या ठिकाणी तिसरा हातही आहे किंवा कधीकधी काही गोष्टी अचानक एका फ्रेममध्ये दिसतात दुसऱ्यात गायब होतात. उदा. फुटेजच्या एका भागात दिसणारा ओंडका दुसऱ्या फ्रेममध्ये नसतो पण त्या ओंडक्यासोबतच्या इतर गोष्टी तिथेच दिसतात. कधी एखाद्या फ्रेममध्ये अचानक नवीन वस्तू दिसू लागते. जेव्हा बाकीच्या वस्तू तशाच्या तशाच असतात. एखाद्या वेळी कॅमेरा झटकन विचित्र कोनात फिरलेला दिसतो. जे कदाचित तिथे माणसाला करणं शक्य नसू शकतं. अशाप्रकारचे अचानक बदलाचे इशारे AI-निर्मित व्हिडीओमध्ये वस्तू, व्यक्ती किंवा पार्श्वभूमीचा आकार बदलणे, एखादी वस्तू अचानक गायब होणे किंवा कोणतेही स्पष्टीकरण नसताना दिसू लागणे असे प्रकार घडू शकतात..तर्कसंगती शोधा व्हिडीओमध्ये दिसणारी गोष्ट प्रत्यक्ष जीवनातही आपल्याला दिसते का, हा प्रश्नही प्रेक्षकांनी स्वतःला विचारायला हवा. वेगाने वाहणारे पाणी, वाहने, माणसे आणि इतर अनेक Elements असलेल्या दृश्यांमध्ये सातत्य राखणे AI-निर्मित फुटेजसाठी कधीकधी कठीण असतं. कधीकधी नेहमीपेक्षा निराळ्याच हालचाली, वस्तूंत होणारे बदल, तपशीलांतील गडबड आणि प्रत्यक्षात अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी घडणं, संवाद यावरून व्हिडिओची सत्यापसत्यता ध्यानात येते. .Nepal Flood Viral Video: नेपाळमधील महापुरात 'ते' एकच घर कसं अभेद्य राहिलं? पुढे काय झालं? सोशल मीडियात व्हिडीओ व्हायरल.AI डिटेक्शन टूल्सचा वापर कराएखादा व्हिडीओ खूपच परफेक्ट दिसत असेल, किंवा तो पाहताना ‘हे खरं असू शकतं का?’ असा प्रश्न पडत असेल, तर तो डाउनलोड करून मग काही AI-डिटेक्शन टूल्सच्या मदतीने त्याची वैधता तपासता येते.काही तंत्रज्ञान कंपन्यांनी त्यांच्या AI मॉडेलच्या मदतीने तयार करण्यात आलेला कंटेंट ओळखण्यासाठी साधनेही विकसित केली आहेत. एखादा व्हिडीओ खरा आहे की AI-निर्मित, याचा अंदाज घेण्यासाठी ही साधने उपयोगी ठरू शकतात. मात्र, डिटेक्शन टूल्स हेच सर्वस्व नव्हे. त्याकडे एक साधन म्हणून पाहा. AI व्हिडीओ ओळखण्यासाठी कोणती टूल्स वापराल?खाली काही एआय डिटेक्शन टूल्स देत आहे, जे तुम्हाला खोटे व्हिडीओ, फोटो ओळखण्यासाठी मदत करतील. अर्थात यातील काही टूल्सना लॉगिन तर काहींना सबस्क्रिप्शन आवश्यक असते. तुमच्या गरजेप्रमाणे तुम्ही ते वापरू शकता. या टूल्सशिवायही कित्येक टूल्स तुम्हाला ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. १. Hive AI / Hive Moderation — Hive AI Video & Image Detectionहे टूल तुम्हाला संबंधित व्हिडीओ AI-generated आहे का आणि deepfake आहे का, हे सांगू शकते आणि Confidence score देते.काही प्रकरणांत कोणत्या AI model ने कंटेंट तयार केला असण्याची शक्यता आहे का, याचाही अंदाज देते.Hive कडे browser/Chrome extension द्वारे quick checking चा पर्यायही आहे..Nepal Flood: महापुराने संपूर्ण शहर वाहून नेलं, पण संकटाची चाहूल आधीच होती; नेपाळला दिलेला इशारा का दुर्लक्षित झाला?.२. TrueMedia.orgAI-generated/deepfake content तपासण्यासाठी त्यातही विशेषत्वाने verification workflow साठी हे टूल वापरलं जातं.३. Deepware Scannerdeepfake video तपासण्यासाठी याचा वापर होतो. व्हिडीओमधील चेहरा AIने manipulate केला आहे का,याचीही माहिती हे टूल देतं..४. Sensity AI — अधिक professional/forensic तपासणीहे अधिक professional investigation साठी आहे. व्हिडीओ, फोटो आणि audio यांचे forensic analysis करते आणि pixel-level, voice आणि file-level signals तपासते.५. Reality DefenderVideo, image आणि audio मधील synthetic/deepfake content शोधण्यासाठी वापरले जाते. विशेषतः enterprise आणि fraud/security use cases साठी त्याचा वापर होतो..पडताळणी का महत्त्वाची आहे?AI-निर्मित व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केले जातात. मात्र त्याची पडताळणी का गरजेची हे अनेकांच्या लक्षात येत नाही. यातील काही व्हिडीओ केवळ अधिकाधिक लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आणि एंगेजमेंट मिळवण्यासाठी तयार केलेले असतात. .Premium| Indian Media Fake News: युद्धाची अफवा, पत्रकारितेचा अपमान!.तर काहींचा उद्देश जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती पसरवणे असू शकतो. असे व्हिडीओ खरे समजून शेअर केले जातात तेव्हा ही समस्या अधिक गंभीर बनते.म्हणूनच त्यामुळे एखादा व्हिडीओ संशयास्पद वाटत असेल, तर तो शेअर करण्यापूर्वी त्याचा स्रोत तपासा, फुटेज बारकाईने पाहा, उपलब्ध डिटेक्शन टूल्सचा वापर करा आणि विश्वासार्ह बातम्यांशी त्याची तुलना करून पाहा. त्यामुळे तुम्ही दिशाभूल करणारा फेक कंटेंट पसरण्यापासून थांबवू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.