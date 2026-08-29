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Premium|Nepal Flood: सोशल मीडियावर Fake AI रील्सचा पूर! खरं-खोटं कसं ओळखाल?

How to Detect AI Flood Video: नेपाळमधील पूर दुर्घटनेनंतर एआयने तयार केलेल्या खोट्या व्हिडीओ, फोटोजचा एक वेगळाच पूर आलाय. त्यात वाहून जाऊ नका.
AI-Generated Nepal Flood Footage Is Flooding Social Media - Here's How to Detect It

AI-Generated Nepal Flood Footage Is Flooding Social Media - Here's How to Detect It

E sakal

स्वाती केतकर-पंडित
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Nepal Flood Fake AI Videos Exposed: How to Spot AI-Generated Reels and Photos Before You Share

AI-निर्मित व्हिडीओ आणि प्रत्यक्ष चित्रित केलेले व्हिडीओ यांच्यातला फरक दिवसेंदिवस अधिक कठीण होत चाललाय. खरं आणि एआयनिर्मित खरं यातली सीमारेषा धूसर होतेय.

विशेषतः आपत्ती, अपघात किंवा इतर मोठ्या घटनांचे असे व्हिडीओ व्हायरल होणं अधिक गंभीर आहे. कारण व्हिडीओ दिसल्यावर लोक तो फॉरवर्ड करतात. कोणत्याही व्हिडीओची सत्यता तपासल्याशिवाय तो पुढे पाठवू नका, कारण त्यामुळे Misinformation वेगाने पसरते.

पूरासारख्या दुर्घटनांमध्ये असं होणं विशेष धोक्याचं असतं. पण एआय निर्मित व्हिडीओ, फोटो ओळखायचे कसे? सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसच्या या लेखात.

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