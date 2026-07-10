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Premium | Gold Investment: सोन्याच्या गुंतवणूकीतून नफा कसा मिळवायचा? Profit Booking आधी हे नक्की वाचा!

Gold Tax Rules : सोनं पोर्टफोलिओत असावं असं प्रत्येकाला वाटतं पण त्यापासून नफा मिळवण्यासाठी कोणत्या गोष्टी करायला हव्यात ते माहिती नसतं.
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Gold ETF vs Physical Gold: Tax Rules Every Investor Must Know

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स्वाती केतकर-पंडित
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Gold Tax Rules 2026: ETF, Mutual Fund & Physical Gold Explained

गेल्या दोन वर्षांत सोन्याच्या किमतींमध्ये अनेक चढउतार झाले. खरंतर चढच जास्त झाले. या मोठ्या वाढीनंतर २०२६ मध्ये अनेक गुंतवणूकदार नफा वसूल (Profit Booking) करण्याचा प्रयत्न करतायत. पण सोने विकण्यापूर्वी त्यावरील कर (Tax) कसा आकारला जातो किंवा जाईल हे समजून घेणं गरजेचं आहे. कारण त्याचा तुमच्या प्रत्यक्ष हाती येणाऱ्या परताव्यावर (Post-tax Return) मोठा परिणाम होऊ शकतो.

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