Premium | Gold Investment: सोन्याच्या गुंतवणूकीतून नफा कसा मिळवायचा? Profit Booking आधी हे नक्की वाचा!

Gold Tax Rules 2026: ETF, Mutual Fund & Physical Gold Explainedगेल्या दोन वर्षांत सोन्याच्या किमतींमध्ये अनेक चढउतार झाले. खरंतर चढच जास्त झाले. या मोठ्या वाढीनंतर २०२६ मध्ये अनेक गुंतवणूकदार नफा वसूल (Profit Booking) करण्याचा प्रयत्न करतायत. पण सोने विकण्यापूर्वी त्यावरील कर (Tax) कसा आकारला जातो किंवा जाईल हे समजून घेणं गरजेचं आहे. कारण त्याचा तुमच्या प्रत्यक्ष हाती येणाऱ्या परताव्यावर (Post-tax Return) मोठा परिणाम होऊ शकतो. .अनेक गुंतवणूकदारांना असं वाटतं की, सोन्यातील सर्व प्रकारच्या गुंतवणुकीवर समान कर आकारला जातो. पण प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती तशी नाही. आपण कोणत्या प्रकारात गुंतवणूक केली आहे, त्यावर ते अवलंबून आहे. गोल्ड एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (Gold ETF), गोल्ड म्युच्युअल फंड किंवा भौतिक स्वरूपातील सोनं म्हणजे दागिने, नाणी, वळे किंवा बिस्किटं यातल्या कोणत्या माध्यमात तुम्ही सोनं गुंतवलं आहे त्यानुसार कराचे नियम बदलतात. महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येक प्रकारासाठी दीर्घकालीन भांडवली मालमत्ता (Long-Term Capital Asset) मानण्याचा होल्डिंग कालावधी वेगळा आहे. हेसुद्धा लक्षात घेणं आवश्यक आहे..Premium|Gold Investment : मध्यमवर्गाने सोनं विकावं का? financial Experts काय सांगतात, जाणून घ्या!.होल्डिंग कालावधी किती?Gold ETF साठी १ वर्षाचा होल्डिंग कालावधी असेल तर इतरांसाठी २ वर्षांचा होल्डिंग कालावधी राहील. होल्डिंग कालावधी महत्त्वाचा असतो कारण त्यामुळे सोन्याची विक्री करताना होणारा नफा हा अल्पकालीन भांडवली नफा (Short-Term Capital Gain - STCG) म्हणून गणला जाईल की दीर्घकालीन भांडवली नफा (Long-Term Capital Gain - LTCG) म्हणून गणला जाईल, हे अवलंबून असते..सध्याच्या कर नियमांनुसार, दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर १२.५ टक्के कर आकारला जातो. तर अल्पकालीन भांडवली नफा हा गुंतवणूकदाराच्या एकूण उत्पन्नात जोडला जातो. त्यानंतर तुमच्या उत्पन्नाप्रमाणे त्यावर संबंधित आयकर स्लॅबनुसार कर आकारला जातो..सोन्यातील लोकप्रिय गुंतवणूक पर्यायांमध्ये Gold ETF ला सर्वात कमी होल्डिंग कालावधीचा फायदा मिळतो. Gold ETF मधील युनिट्स १२ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवून विकलीत तर त्यावर होणारा नफा दीर्घकालीन भांडवली नफा मानला जातो. त्यावर १२.५ टक्के LTCG कर लागू होतो. पण एका वर्षाच्या आत जर विक्री केली तर मात्र तो नफा अल्पकालीन म्हणजेच STCG मानला जातो. सोबतच संबंधित आयकर स्लॅबनुसार कर भरावा लागतो..Premium|Gold Rate : सोन्याचे दर का घसरले? जाणून घ्या तज्ज्ञांकडून!.खरंतर सोन्यामध्ये प्रॉफिट बुकिंग करण्याची ही वेळ नाही. करायचाच असता तर तो सहा महिन्यांपूर्वी केलेला एकवेळ चालला असता पण आता लगेच मी प्रॉफिट बुकिंगचा सल्ला देणार नाही.सुहास राजदेरकर, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार, भांडवली बाजारातील विश्लेषक.गोल्ड म्युच्युअल फंड आणि भौतिक सोन्यासाठीचे निराळे नियमगोल्ड म्युच्युअल फंडांवरचे नियम वेगळे आहेत आणि असतात. हे फंड प्रामुख्याने Gold ETF मध्ये गुंतवणूक करत असले, तरी त्यांची रचना अनलिस्टेड फंड-ऑफ-फंड्स (Fund of Funds)याच स्वरूपात असते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी ती युनिट्स २४ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवणे आवश्यक असते. त्यानंतरच त्यावरील नफा दीर्घकालीन भांडवली नफा म्हणून पात्र ठरतो. याबाबतीतही दोन वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी विक्री केल्यास त्या नफ्यावर गुंतवणूकदाराच्या आयकर स्लॅबनुसार कर आकारला जातो..भौतिक सोने म्हणजे आपल्या घरातले दागिने, नाणी, सोन्याची वळी आणि बिस्किटे. त्यांनासुद्धा २४ महिन्यांचा म्हणजे २ वर्षांचा होल्डिंग कालावधी लागू होतो. दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवून विकल्यास १२.५ टक्के दीर्घकालीन भांडवली नफा अर्थात LTCG कर लागू होतो. पण त्यापूर्वीच तुम्ही सोन्याची विक्री केल्यास तो STCG मानला जातो आणि संबंधित आयकर स्लॅबनुसार कर भरावा लागतो.भौतिक सोनं खरेदी करताना ग्राहकाला ३ टक्के GST भरावा लागतो. शिवाय दागिने खरेदी करताना त्याची घडणावळ म्हणजेच Making Charges चार्जेस भरावे लागतात, त्यामुळे एकूण खरेदी खर्च वाढतो..Premium|Gold price crash analysis : पुन्हा ‘सोन्याचे’ दिवस येतील का?.नफा वसूल करण्यापूर्वी होल्डिंग कालावधी तपासासोने विकायचे की नाही, याचा निर्णय घेताना केवळ सोन्याच्या किमतीकडे पाहणे पुरेसे नाही. तुम्ही सोने कोणत्या प्रकारात खरेदी केले आहे आणि ते नेमके कधी खरेदी केले आहे, यावर तुमची कर देयता (Tax Liability) ठरणार आहे. कारण तुम्हाला नफा हवा असेल आणि त्यातील बरीच रक्कम करामध्येच जात असेल तर त्या नफ्याचा खरंच कितपत फायदा मिळतो, हा विचार आवश्यक आहे.अल्प कालावधीसाठी गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी Gold ETF हा अधिक करसुलभ पर्याय ठरू शकतो, कारण त्याला केवळ एका वर्षानंतरच दीर्घकालीन करसवलतीचा लाभ मिळतो. त्याउलट गोल्ड म्युच्युअल फंड आणि भौतिक सोने यासाठी दोन वर्षांपेक्षा जास्त होल्डिंग कालावधी आवश्यक आहे.त्यामुळे नफा वसूल करण्यापूर्वी होल्डिंग कालावधी आणि लागू होणारा कर समजून घेतल्यास, प्रत्यक्ष हातात किती रक्कम मिळणार याचा अधिक अचूक अंदाज बांधता येतो आणि अनपेक्षित कराचा भार टाळता येतो..भांडवली बाजाराचे अभ्यासक विश्लेषक सुहास राजदेरकर यांच्याशी आम्ही सोन्यातील प्रॉफिट बुकिंगविषयी चर्चा केली. राजदेरकर म्हणाले, एकूण पोर्टफोलिओमध्ये सोन्याचं प्रमाण केवळ १०-१२ टक्के ठेवणं योग्य राहील. त्याहून जास्त सोनं तुमच्या पोर्टफोलिओत असेल आणि पैशाची गरज असेल तर ते विकून टाका नसेल तर मात्र थोडी वाट पाहायला हरकत नाही. सुहास राजदेरकर यांच्या मते, ही वेळ सोन्यातील प्रॉफिट बुकिंग अर्थात नफा वसूल करण्याची मुळीच नाही. थोडा काळ वाट पाहिली तर सोन्याचे दर पुन्हा वाढलेले दिसतील, असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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