Exchange Traded Fund: ‘ईटीएफ’कडे गुंतवणूकदारांचा वाढता कल; पण यात गुंतवणूक करणे फायद्याचे आहे का?

Increasing trend of investors towards ETFs; But is it worth investing in Sakal

सकाळ वृत्तसेवा सुहास राजदेरकर: अलीकडच्या काळात म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार यांसह ‘एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड’ (ईटीएफ) हा एक लोकप्रिय गुंतवणूक पर्याय ठरत आहे. शेअरच्या खरेदी-विक्रीप्रमाणे याची सहज खरेदी-विक्री करता येते. सोने, रिअल इस्टेट अशा सर्व पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करणे यामुळे शक्य होते. अशा अनेक वैशिष्ट्यांमुळे ‘ईटीएफ’कडे गुंतवणूकदार वळत आहेत. Loading content, please wait...