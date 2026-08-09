Premium|India Africa Relations : आफ्रिका पुन्हा जागतिक केंद्रस्थानी; भारतासाठी वाढतेय संधींचे दालन

श्रीराम कुंटे - kunteshreeram@gmail.comभारताची सगळ्यात मोठी ताकद म्हणजे भारताबद्दल आफ्रिकी देशांना वाटणारा विश्वास. आफ्रिकेतल्या अनेक देशांमध्ये एकाधिकारशाही असताना सर्वसामान्य जनतेला भारताच्या लोकशाहीचं आकर्षण आहे. पूर्व आफ्रिकी किनाऱ्यावरील देशांमध्ये असलेल्या लाखो भारतीय वंशाच्या लोकांमुळे आफ्रिकेशी भारताची नाळ जोडलेली आहे. अनिवासी चिनी नागरिकांनी चीनच्या आर्थिक प्रगतीत मोठा हातभार लावला. अमेरिकेत इस्राईलसाठी काम करणाऱ्या ज्यू लॉबीपुढे अमेरिकेतलं कोणत्याही पक्षाचं सरकार झुकतं. अगदी तसाच आफ्रिकेतल्या भारतीय वंशाच्या लोकांचा व्यापार, शिक्षण, गुंतवणूक वगैरेंबद्दलच्या निर्णयांमध्ये प्रभाव पडतो. काही प्रदेश नेहमीच दुर्दैवी असतात. आफ्रिका खंड अशाच प्रदेशांपैकी. आफ्रिकेचं पूर्वांपार आकर्षण एवढं, की मेडिटरेनियन साम्राज्यापासून युरोपीय वसाहतवादी राष्ट्रांपर्यंत अनेकांनी आफ्रिकेला लुटलं. युरोपिअनांनी लूटमार चालू ठेवण्यासाठी १८८४-८५ च्या बर्लिन परिषदेत अगदी पश्चिम आशियासारखीच आफ्रिका खंडाची कोणत्याही आफ्रिकी देशाला विचारात न घेता फाळणी करून टाकली. इतिहास कसा सूड घेतो बघा. ज्या आफ्रिकेचं शोषण करून स्पेनने अतोनात पैसे मिळवला, त्याच आफ्रिकेतून येणाऱ्या हजारो गरीब स्थलांतरितांचा प्रश्न स्पेनपुढे उभा राहिलाय. शीतयुद्धकाळात महासत्तांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी आफ्रिकेचा वापर केला. पूर्वी भूप्रदेश, सोनं, धान्य वगैरेंसाठी जगाचं लक्ष असलेला आफ्रिका आज पुन्हा एकदा जागतिक भू-राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आलाय. या वेळेचं कारण आहे आफ्रिकेची तरुण लोकसंख्या, दुर्मीळ खनिजं, मोक्याचं भू-राजकीय स्थान, ऊर्जा आणि उगवणारी बाजारपेठ. .नैतिक वजन भारताचेअनेक देशांचं आफ्रिकेकडे आत्ताच लक्ष गेलं असलं, तरी भारताचे आफ्रिकेशी कित्येक शतकांपासून व्यापारी आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. व्यापारासाठी आफ्रिकेत गेलेल्या भारतीयांनी युरोपिअनांसारख्या वसाहती कधीच स्थापन केल्या नाहीत. त्यामुळे भारताचे आफ्रिकेशी असलेले संबंध टिकून राहिले ते वर्चस्वामुळे नाही तर व्यापार, स्थलांतर आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीमुळे. एकसारखा शोषणाचा इतिहास असल्याने स्वातंत्र्यानंतर भारताचे आफ्रिकेशी संबंध भू-राजकीय गणितांपेक्षा वसाहतवादविरोधी मूल्यांवरच आधारित होते. दक्षिण आफ्रिकेतल्या वर्णद्वेषी सरकारविरुद्ध भारताने ठाम भूमिका घेतली. वसाहतवादविरोधी भूमिका घेणाऱ्या आफ्रिकी देशांना भारताने नेहमीच पाठिंबा दिला. शीतयुद्धकाळात बांडुंगला १९५५ ला झालेल्या अलिप्ततावादी परिषदेत आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताने आफ्रिकेची बाजू उचलून धरली होती. या भूमिकेमुळे आफ्रिकेत भारताचं नैतिक वजन वाढलं. पण फक्त नैतिक ताकदीमुळे प्रभाव वाढत नाही. तो कसा वाढवायचा हे चीनने दाखवून दिलं. शीतयुद्ध संपल्यावर भारत आपले शेजारी देश आणि आग्नेय आशियावर लक्ष केंद्रित करत असतानाच त्याने आफ्रिकेत अनपेक्षित वेगाने मुसंडी मारली.चीनचा बिकट विळखाजग आफ्रिकेकडे वांशिक संघर्ष, बेरोजगारी आणि भूकबळींचा प्रदेश या नजरेने बघत होतं तेव्हा चीन आफ्रिकेकडे एक संधी म्हणून बघत होता. आर्थिक मदतीसाठी आफ्रिकेतल्या हुकूमशाही सरकारांवर पाश्चात्त्य देश अटी घालत असताना चीनने कोणत्याही अटींशिवाय आर्थिक मदत तर केलीच शिवाय पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला सुरुवात केली. बेल्ट अँड रोड (BRI) प्रकल्पातून चीन आफ्रिकेत अनेक प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उभारतोय. अनेक अव्यवहार्य प्रकल्पांना सुद्धा कर्जपुरवठा करत असल्याने चीन BRI प्रकल्पातून आफ्रिकेत कर्जाचा सापळा रचतोय का, अशी शंका येते. जिबुतीच्या एकूण कर्जापैकी ८२ टक्के आणि केनियाच्या एकूण कर्जापैकी ५५ टक्के कर्ज एकट्या चीनने दिलेलं आहे. त्यामुळे शंकेला जागा असली तरी चीनची आफ्रिकेतली उद्दिष्टं केवळ आर्थिक नाहीत. चीनचं उत्पादन चालू ठेवण्यासाठी कच्चा माल मिळवणं, देशांतर्गत मंदी असताना चिनी कंपन्यांना परदेशी कंत्राटं मिळवून देणं, टेलिकॉम आणि हाय स्पीड रेल्वेमध्ये जागतिक मापकं (ग्लोबल स्टँडर्ड्स) तयार करणं आणि पाश्चात्त्य देशांच्या संयुक्त राष्ट्रसंघातल्या दरबारी राजकारणाला शह देण्यासाठी ५४ आफ्रिकी देशांचा एकगठ्ठा पाठिंबा मिळवणं ही चीनची आफ्रिकेतली दीर्घकालीन उद्दिष्टं आहेत. चीनच्या प्रयत्नांना यश येऊ लागलं आहे. आज दहा हजारांहून अधिक चिनी कंपन्यांनी आफ्रिकेत गुंतवणूक केलीये. १९७१ ला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (सध्याचा चीन) आणि रिपब्लिक ऑफ चायना (सध्याचा तैवान) यांपैकी संयुक्त राष्ट्रसंघात चीनचं प्रतिनिधित्व कोण करणार या ठरावावर आफ्रिकी देशांनी भूमिका घ्यायचं टाळलं होतं. त्यानंतर फक्त ३६ वर्षांनी २००७ ला उत्तर कोरियातल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाला विरोध करणारा ठराव आला, तेव्हा आफ्रिकेतल्या ५४ पैकी फक्त १० देशांनी पाश्चात्त्य देशांना साथ दिली. आपल्याच देशातल्या नागरिकांवर या एआय च्या मदतीने लक्ष ठेवायचं तंत्रज्ञान चीनने विकसित केलंय. चीन या तंत्रज्ञानाची मदत आफ्रिकेतल्या हुकूमशाही देशांमध्ये करू लागलाय, हा लोकशाहीसाठी मोठा धोका आहे..सगळ्यांनाच वाटा हवायअर्थात आफ्रिकेत प्रभाव वाढवायचा प्रयत्न करणारा चीन एकटा देश नाहीये. अमेरिका चीनला आफ्रिकेत शह देण्यासाठी डिजिटल यंत्रणा, शाश्वत ऊर्जा, दुर्मीळ खनिजांची भागीदारी करतेय. रशियाने संरक्षणाच्या भागीदाऱ्या, शस्त्रास्त्रांची निर्यात, ऊर्जापुरवठ्याचे करार यांच्यावर भर दिलाय. तुर्कीयेने गेल्या दोन दशकांमध्ये आफ्रिकेशी राजनयिक, व्यापारी आणि लष्करी संबंध वाढवले आहेत. तेलसमृद्ध अरब देशांनी आफ्रिकेतली बंदरं, अन्नसुरक्षा आणि कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करायला सुरुवात केली आहे. जपान आणि कोरिया उच्च तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक क्षेत्रात सहकार्यावर भर देताहेत. युरोपचा आफ्रिकेतला प्रभाव कमी झाला असला, तरीही आजही त्याची आफ्रिकेत मोठी गुंतवणूक आहे. ऊर्जा आणि स्थलांतरितांचं व्यवस्थापन या गोष्टींसाठी आफ्रिका युरोपसाठी महत्त्वाचा आहे. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून आफ्रिका आता एकाच भागीदारावर अवलंबून राहू इच्छित नाही. आफ्रिकेबरोबर सामरिक भागीदारी करू इच्छिणाऱ्या देशाला फक्त व्यावहारिक नात्याच्या पलीकडे जाऊन खरीखुरी भागीदारी करावी लागेल. नेमका इथेच भारताला ऐतिहासिक संबंधांचा फायदा मिळू शकेल. पण आपल्याबद्दल असलेल्या सदिच्छेचं रूपांतर भारत भू-राजकीय प्रभावात करू शकेल का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.विश्वास हीच ताकदया प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी आपण भारताची ताकद, कमकुवत दुवे, भारतासमोर असणाऱ्या संधी आणि धोके यांचा विचार करू या. भारताची सगळ्यात मोठी ताकद म्हणजे भारताबद्दल आफ्रिकी देशांना वाटणारा विश्वास. आफ्रिकेतल्या अनेक देशांमध्ये एकाधिकारशाही असताना सर्वसामान्य जनतेला भारताच्या लोकशाहीचं आकर्षण आहे. पूर्व आफ्रिकी किनाऱ्यावरील देशांमध्ये असलेल्या लाखो भारतीय वंशाच्या लोकांमुळे आफ्रिकेशी भारताची नाळ जोडलेली आहे. अनिवासी चिनी नागरिकांनी चीनच्या आर्थिक प्रगतीत मोठा हातभार लावला. अमेरिकेत इस्राईलसाठी काम करणाऱ्या ज्यू लॉबीपुढे अमेरिकेतलं कोणत्याही पक्षाचं सरकार झुकतं. अगदी तसाच आफ्रिकेतल्या भारतीय वंशाच्या लोकांचा व्यापार, शिक्षण, गुंतवणूक वगैरेंबद्दलच्या निर्णयांमध्ये प्रभाव पडतो. भारताकडे असलेली आणखी एक ताकद म्हणजे भारताचं मोक्याचं स्थान.भारताची मर्यादित शक्ती आणि साधनसंपत्ती हा भारताचा प्रमुख कमकुवत दुवा आहे. आफ्रिकन देशांना प्रगतीसाठी तातडीने पायाभूत सुविधा हव्या आहेत. चीन त्यांची ही गरज वेळेवर पूर्ण करू शकतो. आपण याआधीच्या लेखांमध्ये अनेकदा पाहिल्याप्रमाणे भारताकडून प्रकल्प घोषित होतात पण ते वेळेवर पूर्ण केले जात नाहीत. चीनकडून विजेच्या वेगाने प्रकल्प पूर्ण होत असताना भारताचं याबाबतीतलं अपयश डोळ्यांत भरतं. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकं भारताचं परराष्ट्र धोरण चीन, पाकिस्तान आणि आग्नेय आशियात अडकून पडल्याने दिल्लीचे आफ्रिकन देशांशी घट्ट राजनैतिक आणि व्यापारी संबंध निर्माण होऊ शकले नाहीत..अनेक क्षेत्रांत मदतीची संधीआज रास्त दरातली औषधं, मोबाइल पेमेंट्स, माहिती तंत्रज्ञान, अंतराळ विज्ञान, शाश्वत ऊर्जा, उच्च शिक्षण, कृषी संशोधन या क्षेत्रांमध्ये आफ्रिकेला मदतीचा हात हवाय. याच क्षेत्रांमध्ये भारताने कमीतकमी पायाभूत सुविधा असताना प्रगती केली असल्याने भारताला या क्षेत्रांमध्ये मोठी संधी आहे. २०५० पर्यंत आफ्रिका जगातला सर्वांत तरुण खंड असणार आहे. प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या दर्जात आपण खूप मागे असलो, तरी आपल्या तांत्रिक क्षमतेमुळे आफ्रिकेतल्या ऑनलाइन शिक्षणव्यवस्था उभारण्यात भारताला मोठी संधी आहे. सोलर आणि हायड्रोजन सारख्या शाश्वत ऊर्जाक्षेत्रात भारत मुसंडी मारू शकतो. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे चाचेगिरी, अवैध मासेमारी, ड्रग ट्रॅफिकिंग आणि व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेसाठी भारत पूर्व आफ्रिकी देशांना सुरक्षा पुरवणारा भागीदार होऊ शकतो. अर्थात भू-राजकारणात सगळं काही आलबेल नसतंच. भारतापुढे काही धोकेही आहेतच. चीनने १९९० पासून पद्धतशीरपणे आफ्रिकेत आपला प्रभाव वाढवलाय. तो इतक्या सहजपणे कमी होणार नाही. त्यासाठी भारताला पुढची २०-२५ वर्षं काम करावं लागेल. शिवाय स्वतःच्या शक्तीची जाणीव होऊ लागलेला आफ्रिका बदलतोय. त्यामुळे चीनबरोबरच्या संघर्षात भारताने आफ्रिकेचा प्याद्यासारखा वापर केला, तर ते भारतावर उलटू शकेल.सामरिक भागीदारीला सुरुवातचीन पायाभूत सुविधा उभारून प्रभाव वाढवत असताना भारताने संस्थात्मक रचना उभारून प्रभाव वाढवला पाहिजे. चीन आफ्रिकेला आपल्यावर अवलंबून ठेवत असताना भारताने मात्र आफ्रिकेची क्षमता वाढवली पाहिजे. चीनला सर्वोत्तम पर्याय देण्यासाठी भारताने हिंदी महासागरात सामरिक भागीदारी केल्या पाहिजेत. आफ्रिकेची डिजिटल यंत्रणा उभारण्यात मदत केली पाहिजे. भारतीय शिक्षण संस्था, हॉस्पिटल्स आणि संशोधन संस्थांना आफ्रिकेचे भागीदार बनवले पाहिजेत. आफ्रिकेतून फक्त कच्चा माल घेण्याऐवजी पुरवठा साखळ्या आणि उत्पादनाचे करार करून स्थानिकांना रोजगार दिला पाहिजे. आफ्रिकेची सर्वांत मोठी गरज असणाऱ्या शाश्वत ऊर्जा, कृषी आणि अन्नसुरक्षेवर एकत्रितपणे काम केलं पाहिजे. आफ्रिकी देशांचा आवाज जागतिक बँक, संयुक्त राष्ट्र संघासारख्या संस्थांपर्यंत पोहोचवला पाहिजे. आता यांपैकी भारत प्रत्यक्ष काय करतोय ते बघू या.आफ्रिकेचं सामरिक महत्त्व ओळखून गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारताने पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. एखाद्या देशात आपली वकिलात असण्याचे बरेच अर्थ असतात. त्या देशाच्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीची आपल्याला माहिती मिळते. व्यापारात वाढ होते. लष्करी संबंध प्रस्थापित होऊ शकतात. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे त्या देशाप्रति आपली बांधिलकी दाखवता येते. २०१८ पासून आफ्रिकेतल्या १८ देशांमध्ये भारताने आपली राजनयिक उपस्थिती वाढवली आहे. आता आफ्रिकेतल्या ५४ पैकी ४५ देशांमध्ये भारतीय वकिलाती आहेत. हिंदी महासागरात चीन आपला प्रभाव वाढवत असताना भारताने सागर (सिक्योरिटी फॉर ऑल इन द रिजन) धोरण जाहीर केलंय. त्याअंतर्गत भारताने मॉरिशस, सेशेल्स, मोझाम्बिक, केनिया आणि टांझानिया बरोबर नाविक आणि जलवाहतुकीतलं सहकार्य, किनारपट्टीची टेहेळणी यांसारखे उपक्रम सुरू केले आहेत..परिवर्तनातून संबंधकोरोना महामारीच्या काळात लाभाची अपेक्षा न करता भारताने वॅक्सिन मैत्री प्रकल्पातून अनेक आफ्रिकी देशांना लस पुरवली होती, हे आफ्रिका विसरलेली नाहीये. २०२३ ला भारत जी-२० चा प्रमुख असताना आफ्रिकन युनियनला कायमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे भारत बदलत्या परिस्थितीनुसार आंतरराष्ट्रीय संघटनांना आकार देऊ शकतो हा संदेश आफ्रिकेत गेला. या सगळ्या चालींमध्ये एक संगती आहे. भारत दबावातून नाही तर आपल्या उपस्थितीतून आपला प्रभाव वाढवतोय. चीन आफ्रिकेच्या बाह्य रूपात परिवर्तन आणण्याचा प्रयत्न करत असताना भारत आफ्रिकेची संस्थात्मक रचना आणि मनुष्यबळात परिवर्तन घडवायचा प्रयत्न करतोय. भारताच्या या प्रयत्नांना यश येईलच. पण ते पाहण्यासाठी आपल्याला इथे फार काळ थांबता येणार नाही. नवा खंड आपल्याला खुणावतोय. यापुढे आपण अशा विलक्षण खंडात जाणार आहोत, ज्याने मानवी समाजावर सर्वांत जास्त प्रभाव पाडला. या खंडाने जग जिंकलं, वसाहतींची पिळवणूक केली, औद्योगिक क्रांती घडवली आणि जगाचं आधुनिकीकरण केलं. या खंडाने राजकीय तत्त्वज्ञानात मूलभूत बदल घडवणाऱ्या राज्यक्रांत्यांबरोबरच कला आणि सौंदर्यदृष्टी दिली. कोणता खंड असेल हा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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