Premium|Developed India 2047 : विकसित भारत २०४७: संतुलित विकासासाठीचे आव्हान आणि संधी

1. भारताने २०४७ पर्यंत विकसित देश होण्याचे स्वप्न बाळगले आहे. 2. नीती आयोगाने उद्दिष्टपूर्तीसाठीचा कृतिआराखडा सादर केला आहे. 3. पायाभूत सोयींच्या विकासासाठी भांडवली गुंतवणूक महत्त्वाची ठरेल. 4. तंत्रज्ञानाचा अंगीकार आणि हरित ऊर्जा यावर भर देणे आवश्यक आहे. 5. जागतिक अस्थिरतेत निर्धाराने हे स्वप्न साकारता येईल..डॉ. रवींद्र उटगीकरभारताने इ.स. २०४७पर्यंत विकसित देश होण्याचे स्वप्न बाळगले आहे. सध्याच्या जागतिक भू-राजकीय अस्थिरतेमध्ये ही वाट आव्हानात्मक असली तरी त्यासाठीचा निर्धार आपल्याला इच्छित स्थळी पोचवू शकेल. त्यादृष्टीने आपला प्राधान्यक्रम कसा हवा, याचा हा ऊहापोह.आपले प्रत्येक स्वप्न आपण साकारू शकतो, फक्त त्याचा पाठपुरावा करण्याचे धैर्य अंगी बाळगा. -वॉल्ट डिस्नेभारताने इ.स. २०४७ पर्यंत विकसित देश होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. नीती आयोगानेही एका अहवालातून या उद्दिष्टपूर्तीसाठीचा कृतिआराखडा सादर केला आहे.थोडक्यात, उद्दिष्टपूर्तीसाठी रचनात्मक कार्यवाही सुरू आहे. मकिन्सी या सल्लासेवा संस्थेनेही एका अहवालातून यावर सकारात्मक मोहोर उमटवली आहे. ( इंडिया फ्रॉम ॲम्बिशन टू अॅक्शन) यानिमित्ताने, कोणत्या संस्थात्मक सुधारणांमधून हे स्वप्न साकारता येईल, त्यासाठीची भांडवली गुंतवणूक कशी उपलब्ध होईल, पायाभूत सोयींच्या विकासाचे आव्हान कसे पेलावे लागेल, तंत्रज्ञानाचा अंगीकार किती महत्त्वाचा ठरेल, कोणत्या क्षेत्रांमधील प्रगतीचा किती वेग ठेवावा लागेल आणि हरित संक्रमणाच्या वाटांवरील आव्हाने कोणती असतील, यांचा वेध घेणे गरजेचे आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विकसित भारताची संकल्पना साकारण्यासाठी तीन कर्तव्यांच्या पूर्ततेची गरज प्रतिपादित केली. शाश्वत आर्थिक विकास, नागरिकांच्या आकांक्षांची पूर्तता आणि एकात्मिक विकासासाठीची (सबका विकास) वचनबद्धता ही ती तीन कर्तव्ये. यासाठी सरकारने पाच ढोबळ मार्ग निवडले आहेत. ते असे : .Premium|Study Room : भांडवलशाही अर्थव्यवस्था सर्वसमावेशक विकास घडवू शकते का? .पायाभूत सोयी व दळणवळण यांत वाढ : भांडवली खर्चासाठीचा आराखडा अर्थसंकल्पात ११.५ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला असून ही तरतूद आता आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ३.१टक्के झाली आहे. मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद यांसह चेन्नई आणि बंगळूर या महानगरांना जोडणाऱ्या सात अतिगतिमान रेल्वेमार्गिकांची घोषणा करण्यात आली आहे. किनारपट्टीवरील मालवाहतुकीसाठी वीस नवे राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित केले जाणार आहेत.उगवत्या क्षेत्रांतील उत्पादनक्षमता : सेमीकंडक्टर मिशनसाठी ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद आणि जैवऔषधनिर्माण क्षेत्राकरता दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद असणारा ‘बायोफार्मा शक्ती’ हा कार्यक्रम सरकारने जाहीर केला आहे. याखेरीज, हरित ऊर्जा व इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी अतिमहत्त्वाच्या खनिजांचा रसद पुरवठा निश्चित करणारी मार्गिका ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश व तमिळनाडू या राज्यांत उभारली जाणार आहे.डिजिटल आणि सेवा क्षेत्रांतील पुढावा : भारतीय डेटा सेंटर वापरून जगभरात क्लाऊड सेवा देणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना २०४७पर्यंत करमाफी, देशातील १५ हजार शाळा व पाचशे महाविद्यालयांत ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स प्रयोगशाळा आणि संगणकप्रणाली व आयटी सेवांसाठी सुटसुटीत अशी करप्रणाली अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत..Premium| Battery energy storage: ‘गिगा’ विकासासाठी ‘मेगा’ ऊर्जा संचय ठरू शकतो निर्णायक!.मानवविकास, लघू व मध्यम उद्योग विकास : उत्तम कामगिरी करणाऱ्या लघु व मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी सरकारने या अर्थसंकल्पात राखून ठेवला आहे. याखेरीज, शिक्षण व नोकऱ्यांत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याला प्राधान्य दिले असून, प्रत्येक जिल्ह्यात एक महिला वसतिगृह उभारले जाणार आहे.वित्तीय शिस्त व करसुधारणा : नवा प्राप्तिकर कायदा एक एप्रिलपासून लागू होत आहे. त्यातून नागरिकांवरील अनुपालनाचा भार कमी होणे अपेक्षित आहे. याखेरीज, वित्तीय तुटीचे प्रमाण कमी करून जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा इरादा सरकारने दाखवला आहे.नीती आयोग आणि मकिन्सी यांनी विकसित भारताच्या संकल्पनेचा ऊहापोह करताना हवामान बदल रोखण्यासाठीची कर्बभाररहीत स्थिती (नेट झिरो) गाठण्याच्या उद्दिष्टांची जोड त्याला दिली आहे. २०४७पर्यंत विकसित देश होण्याचे स्वप्न साकारायचे असेल तर एकीकडे उत्पादन व तंत्रज्ञान क्षेत्रांचा विकास आणि त्याला पायाभूत सोयींची जोड आणि दुसरीकडे वाढत्या नागरीकरणासाठीची तरतूद आणि ऊर्जासंक्रमण यांतून शाश्वत विकासासाठीच्या उपाययोजना अशा दोन्ही आघाड्यांवर कार्यरत राहावे लागणार आहे.विजेवर धावणारी वाहने, बॅटऱ्या, सेमीकंडक्टर, संचयक्षम अक्षय ऊर्जा, अंतराळ, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठीची प्रणाली आणि प्रगत उत्पादन अशा क्षेत्रांमधील प्रगती ही भारताला २०३०पर्यंतच्या पुढील पाच वर्षांत सध्याच्या ६९० अब्ज डॉलरपासून १.७ ते २ सहस्राब्ज डॉलर एवढ्या उत्पन्नापर्यंतची मजल मारण्यास साह्यभूत ठरू शकते, असा ‘मकिन्सी’चा अंदाज आहे. सरकारनेही यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यांवर भर दिला आहे. त्यासाठी आपल्या देशाचा भर पुढील क्षेत्रांवर राहायला हवा..उत्पादनक्षेत्राची पुनर्भरारी : जगभरातील उद्योग आपल्या रसदपुरवठा व्यवस्थांचा फेरविचार करत आहेत. भारतीय उत्पादन क्षेत्रासाठी ही मोठी संधी ठरू शकते. इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण, औषधनिर्माण, वाहनांचे सुटे भाग आणि अक्षय ऊर्जा निर्मितीसाठीची साधने यांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला सरकारची धोरणे प्रोत्साहकही आहेत.डिजिटल तंत्रज्ञानातील संधी : भारताने गेल्या दशकामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती साधली आहे. हे तंत्रज्ञान देवघेवीतील पारदर्शकता आणि सुलभता वाढवणारे आणि त्यावरील खर्च कमी करणारे आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रगत रोबोटिक्स, डिजिटल जुळी यांसारख्या तंत्रज्ञानांचे अपेक्षित परिणाम हे उत्पादन व सेवा क्षेत्रांना नवे परिमाण देतील.भौतिक व डिजिटल पायाभूत सोयी : औद्योगिक मार्गिका, आर्थिक घनता असणाऱ्या वसाहती आणि नवी नागरी केंद्रे यांकडे लक्ष पुरवून दळणवळणावरील खर्च कमी करण्यावर आणि उत्पादकता वाढवण्यावर भर द्यावा लागेल. जीडीपीच्या ३५% गुंतवणूक पायाभूत सोयींवर होण्याची गरज नीती आयोगानेही व्यक्त केली आहे.नागरीकरण आणि जीवनस्तर : देशाच्या अपेक्षित वाढीव जीडीपीमधील मोठा वाटा नागरीकरणाचा राहील. परंतु त्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीच्या केंद्रांभोवती साधनसोयी व आर्थिक केंद्रांचा विकास आणि हरित पायाभूत सोयींची उभारणी गरजेची ठरणार आहे. परवडणारी घरे, सांडपाणी व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा व सक्षम सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था यांतून ते साध्य होईल..ऊर्जासंक्रमण : भारताने इ.स. २०३०पर्यंत स्थापित क्षमतेच्या ५०टक्के वीजनिर्मिती खनिजेतर स्रोतांपासून करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी अक्षय ऊर्जा निर्मितीसोबतच त्याच्या संचयाचा आणि औद्योगिक वीजवापरातील कार्यक्षमता वाढण्याचा विचार होणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. ‘नेट झिरो’चे उद्दिष्ट गाठत ही गरज भागवण्यासाठी खनिज स्रोतांकडून अक्षय स्रोतांकडील ऊर्जासंक्रमण आवश्यक ठरणार आहे.विकास आणि पर्यावरण यांची सांगड : भारताने आता ऊर्जा संक्रमणाकडे आव्हान म्हणून पाहण्याऐवजी संधी म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. ही संधी आहे परकी अवलंबित्व टाळण्याची आणि परकी चलन वाचवण्याची, रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याची आणि डिजिटल परिवर्तनातून शासनव्यवस्थेत परिवर्तनाची.इ.स. २०४७मधील विकसित भारताचे स्वप्न हे केवळ सरासरी आर्थिक उत्पन्नवाढीचे मानणे गैर ठरेल. ऊर्जानिश्चिती, तंत्रज्ञानातील सक्षमता, पर्यावरणीय समतोल आणि सर्वसमावेशकसमृद्धी यांच्या एकत्रित विचारातून हा मार्ग साकारावा लागेल. हे सर्व साध्य झाले तरच तो विकास शाश्वत ठरणार आहे. जागतिकीकरणपश्चात निर्माण होत असलेली भू-राजकीय अनिश्चितता आणि सतत बदलत्या समीकरणांचे अडसर या वाटेवर वारंवार येत राहणार आहेत. परंतु, निर्धार पक्का ठेवला तर या स्वप्नाच्या वाटेवरील इच्छित स्थळ आता फक्त दोन दशकांवर येऊन ठेपेल. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.