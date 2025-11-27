Premium|India-China: अरुणाचल प्रदेश आमचाच भाग आहे, असं चिनी अधिकारी का म्हणतायत?

Indian Woman Detained in Shanghai: What China’s Arunachal Claim Really Meansएका भारतीय महिलेचा पासपोर्ट शांघाय विमानतळावर अवैध ठरवण्यात आला पण ती महिला तर चीनमध्ये राहणारसुद्धा नव्हती. ती तर लंडनहून जपानला निघाली होती. तिच्या पासपोर्टवर आक्षेप घेतला जाण्याचं कारण होतं, तिचं जन्मस्थान. ही महिला अरुणाचल प्रदेशमधील असल्याने चीनने तिचा पासपोर्ट चक्क नाकारला. इतकंच नव्हे तर अरुणाचल प्रदेश आमचाच भाग असल्याचा दावाही, चीनच्या अधिकाऱ्यांनी केला. एकीकडे जागतिक व्यासपीठावर आपण चीनशी हातमिळवणी करत असताना दुसरीकडे चीनी ड्रॅगनने ही कोणती नवी चाल खेळली आहे? यातलं तथ्य काय आहे, समजून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून..भारत आणि चीन सध्या मित्र म्हणून जागतिक व्यासपीठावर वावरताना दिसतायत. ट्रम्पने व्यापारबंधनं अधिक कडक केल्यानंतर तर ही मैत्री बहरत असल्याची चर्चा आहे. पण खरी परिस्थिती निराळीच आहे. चीनी ड्रॅगन आपला साम्राज्यवादी बाणा सोडायला तयार नाही. नुकतंच लंडनमधून जपानला जाणाऱ्या एका भारतीय महिलेला चीनने त्रास दिला आणि हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आलाय. अगदी परराष्ट्र मंत्रालयानेसुद्धा याविषयी निवेदन जारी केलं आहे. .Premium | Work-life Balance : नारायण मूर्तींनी नावाजलेलं चीनचं ‘९-९-६’ वर्क कल्चर काय आहे?.काय घडले?प्रेमा वांगजॉम थोंगडोक या मूळच्या अरुणाचल प्रदेशातील आहेत. त्यांचा पासपोर्टही भारतीयच आहे पण त्या काही कामानिमित्ताने लंडनहून जपानला चालल्या होत्या. हे विमान थेट नव्हतं तर शांघायला त्यांना ब्रेक होता. शांघाय विमानतळावर त्या जेव्हा उतरल्या तेव्हा पासपोर्ट तपासणी सुरू होती, मात्र चीनी अधिकाऱ्यांनी तपासणीदरम्यान त्यांच्या पासपोर्टवर शंका घेतली, त्यांचा पासपोर्ट अवैध असल्याचं सांगितलं आणि विमानतळावर त्यांना तब्बल १८ तास बसवून ठेवलं. शेवटी शांघायमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासातील अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर थोंगडोक यांची सुटका झाली..थोंगडोक यांनी काय सांगितलं?सुटकेनंतर थोंगडोक यांनी सोशल मीडियावरून या घटनेची माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, माझ्या पासपोर्टवर जन्मस्थान म्हणून अरुणाचल प्रदेशचा उल्लेख असल्यानेच चीनी अधिकाऱ्यांची वागणुक बदलली. शांघाय विमानतळावरील घटनाक्रम सांगताना त्या म्हणाल्या, मी इमिग्रेशन गेटही पार केले होते. तिथे ई-गेट होते, त्यामुळे मी पासपोर्ट स्कॅन करून सुरक्षा तपासणीसाठी पुढे गेले, त्याच वेळी एका अधिकाऱ्याने येऊन माझे नाव घेत ‘इंडिया! इंडिया!’ असे ओरडायला सुरुवात केली आणि मला वेगळे काढले..Premium|China Social media : आता डिग्री असेल तरच इन्फ्लुएन्सर्सना बोलता येईल, चीनचा नवा फतवा!.थोंगडोक यांनी या वागणुकीचा जाब विचारल्यावर अधिकाऱ्यांनी तिला सांगितले की, तुझा भारतीय पासपोर्ट वैध नाही, कारण तू अरुणाचल प्रदेशात जन्मलेली आहेस.. या वाक्यामुळे चक्रावून जात थोंगडोक म्हणाल्या की, अरुणाचल भारताचाच भाग आहे. मात्र चीनी अधिकाऱ्याने ते नाकारले. यानंतर पेम यांना कोणतीही सुविधा न देता विमानतळावर अडवून ठेवण्यात आलं. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शांघाय विमानतळावर अधिकाऱ्यांनी थोंगडोक यांना चीन ईस्टर्न एअरलाइनचे नवीन तिकीट खरेदी करण्यासाठी दबावही टाकला. असे न केल्यास पासपोर्ट परत मिळणार नाही, असे संकेत दिले. या सगळ्या गोंधळात जवळपास संपूर्ण दिवस गेल्यानंतर थोंगडोक जपानला तर जाऊ शकल्याच नाहीत. मात्र त्यांनी सोशल मीडियाद्वारे या सगळ्याची माहिती देण्याचं ठरवलं. .प्रेमा थोंगडोक यांच्या लिंक्डइन प्रोफाईलवरील माहितीनुसार दिसतं की, त्यांनी फायनान्समधील उच्चशिक्षण घेतलं असून दिल्लीतल्या श्रीराम कॉलेजमधून त्यांनी अर्थशास्त्रातील पदवी मिळवलेली आहे. सध्या त्या लंडनमध्ये कामानिमित्त वास्तव्य करून आहेत पण नागरिकत्त्व मात्र भारताचेच आहे..Premium|India, US, China relations: अमेरिका-चीन करारामुळे भारताच्या आर्थिक आणि भू-राजकीय आव्हानांची कसोटी.थोंगडोक यांना का थांबवण्यात आलं?चीनने कायमच आपल्या सीमांवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. फक्त भारतच नाही तर इतर देशांच्या सीमांवरसुद्धा त्यांचा हा प्रयत्न सुरू असतो. चौकशीदरम्यान एका अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की तू तर चीनचा पासपोर्ट काढला पाहिजेस कारण अरुणाचल प्रदेश हा चीनचा भाग आहे, भारताचा नाही. .भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिका काय?भारताने या घटनेच्या दिवशीच चीनकडे औपचारिक निषेध नोंदवला आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की, अरुणाचल प्रदेश हा निर्विवादपणे भारताचाच भाग आहे आणि तेथील नागरिक भारतीय पासपोर्टवर कुठेही प्रवास करू शकतात. तो त्यांचा अधिकार आहे. दरम्यान शांघायमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाने पेम यांना सर्वतोपरी मदत केल्याचंही अधिकाऱ्यांनी सांगितले..चीनचं काय म्हणणं आहे?चीनच्या अधिकाऱ्यांनी हे दावे सपशेल फेटाळले. सीमा तपासणी कायद्यांनुसार आणि नियमानुसारच थोंगडोक यांची तपासणी करण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं. या घटनेसंबंधी पीटीआयच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग म्हणाल्या की, त्या महिलेवर कोणतीही जबरदस्ती करण्यात आलेली नाही. संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान चीनच्या सीमा तपासणी अधिकाऱ्यांनी कायदे व नियमांनुसारच चौकशी केली. महिलेला ताब्यात घेणं किंवा छळ करण्यासारखे प्रकारही घडलेले नाहीत. इतकंच नव्हे तर विमानकंपनीने “विश्रांतीसाठी सुविधा आणि जेवणही दिलं असं त्या म्हणाल्या. यानंतर माओ निंग यांनी जे मत मांडलं ते मात्र धक्कादायक होतं. बीजिंगची भूमिका स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या, “झांगनान हे चीनचे क्षेत्र आहे आणि भारताने बेकायदेशीररीत्या स्थापन केलेल्या अरुणाचल प्रदेशाला चीन मान्यता देत नाही.”.अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा भाग नाही, हे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगणं हा मोठाच धक्का आहे. भारतात काँग्रेसने हा मुद्दा सोशल मीडियावर उचलून धरला आहे..अरुणाचल प्रदेशाचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी या घटनेला धक्कादायक म्हटलं आहे. ही घटना आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करणारी आणि भारतीय नागरिकांच्या सन्मानाला धक्का लावणारी असल्याचं ते म्हणाले. .अरुणाचल प्रदेशाबद्दल चीन हे दावे का करत आहे? अशाप्रकारे दावे करणं, हा चीनी साम्राज्यवाद आणि विस्तारवादाचा एक भाग आहे. ही त्यांची राजनीती आहे. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी आणि दबावतंत्राचा, प्रपोगंडाचा एक भाग म्हणून चीन हे करत असते. याआधीसुद्धा त्यांनी अशाप्रकारे अरुणाचल प्रदेश हा प्रत्यक्षात चीनमध्ये असल्याचं म्हटलं होतं. .याआधीसुद्धा चीनने हे केलं आहे... २००५ साली बीजिंगने एक धोरण स्वीकारलं. त्यानुसार अरुणाचल प्रदेशातील लोकांना चीनमध्ये येण्यासाठी स्टेपल्ड व्हिसा दिला जातो. भारतातील इतर राज्यांतील नागरिकांना मात्र पासपोर्टवर साधा शिक्कामोर्तब व्हिसा दिला जातो. अरुणाचल प्रदेश हा आपलाच असल्याचा दावा चीन कायम करत आलेला आहे. त्यामुळे त्या प्रदेशातील नागरिकांना चीनच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्याच देशात परदेशी व्हिसा देणं शक्य नाही, असं चीनचं म्हणणं आहे.भारताने मात्र हे कधीही मान्य केलेलं नाही. कारण असं केल्यास अरुणाचलमधील लोक भारतीय नाही, हे अप्रत्यक्षपणे मान्यच केल्यासारखं होईल.२०१३ मधील घटनाअरुणाचल प्रदेशातील दोन धनुर्धारी खेळाडूंना चीनच्या पूर्वेकडील वूशी येथे होणाऱ्या यूथ वर्ल्ड आर्चरी चॅम्पियनशिप साठी स्टेपल्ड व्हिसा देण्यात आला होता. भारताने त्यांना चीनला जाण्यास मनाई केली.जुलै २०२३ अरुणाचल प्रदेशातील तीन मार्शल आर्ट्स खेळाडूंना चेंगदूमध्ये होणाऱ्या वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्स साठी स्टेपल्ड व्हिसा देण्यात आला. परिणामी, संपूर्ण भारतीय वुशू टीमनेच चेंगदूला न जाण्याचा निर्णय घेतला.सप्टेंबर २०२३ याच तीन वुशू खेळाडूंना हांगझोऊ आशियाई स्पर्धांमध्येही भाग घेता आला नाही, कारण त्यांना चीनमध्ये प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले अॅक्रेडिटेशन कार्ड (जे व्हिसासारखे काम करत होते) डाउनलोड करता आले नाही.त्यावेळी भारतीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या घटनेच्या निषेधार्थ हांगझोऊमध्ये होणाऱ्या अशियाई स्पर्धेच्या उद्घाटनाला जाण्याचा आपला दौरा रद्द केला..अरुणाचल प्रदेश हा भारताचाच भाग आहे, हे सत्य आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकांना भारताने पासपोर्ट देणं हे अगदीच नैसर्गिक अरुणाचल प्रदेश हा भारताचाच भाग आहे, हे सत्य आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकांना भारताने पासपोर्ट देणं हे अगदीच नैसर्गिक आहे. चीनची अशी वक्तव्यं हा त्यांचा नीतीचा भाग आहे. त्यांच्याशी मुत्सद्देगिरी आणि राजनैतिक स्तरावर चर्चा करूनच हा प्रश्न मार्गी लागेल.विजय चौथाईवाले, भारतीय जनता पक्षाच्या विदेश संपर्क विभागाचे प्रभारी.काँग्रेस पक्षाने चीनच्या यांच्या वक्तव्यावर कडवट प्रतिक्रिया दिली आहे. चीनने केलेला हा प्रकार म्हणजे भारताच्या सार्वभौमत्वावर उघड हल्ला आहे. भारताने जशास तसे उत्तर द्यायला हवे, अशी मागणी काँग्रेसने केलीय. 