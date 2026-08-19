Premium|Study Room : स्वतंत्र भारतात ८० वर्षांत रोजगाराचा विकास कसा झाला?

लेखक - प्रवीण राऊतपहिला टप्पा : १९५० ते १९७० विकास प्रक्रियावर भर १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी आपला देश स्वतंत्र भारताची ८० वर्षे (अमृत महोत्सव) पूर्ण करत आहे. गेल्या आठ दशकांत भारताने विज्ञान, तंत्रज्ञान, अंतराळ संशोधन, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकास या क्षेत्रांत अभूतपूर्व प्रगती केली आहे. जगातील एक प्रमुख महासत्ता म्हणून भारताचा दबदबा आज जागतिक पातळीवर वाढत आहे.परंतु, या सुवर्णमहोत्सवी प्रवासात मागे वळून पाहताना एक अस्वस्थ करणारी वस्तुस्थिती प्रकर्षाने समोर येते - १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल, तेव्हा देशासमोर ज्या प्रमुख समस्या होत्या, त्यातील अनेक समस्या जरी आटोक्यात आल्या असल्या, तरी बेरोजगारी हे आव्हान आजही कायम आहे आणि ते संपलेले नाही.सरकारचा असा अंदाज होता की कृषी, उद्योग आणि पायाभूत सुविधांचा विकास झाला की देशाचा आर्थिक विकास (Economic Growth) होईल. या आर्थिक विकासाचा फायदा हळूहळू खालच्या स्तरापर्यंत पोहोचेल (Trickle-Down Effect), ज्यामुळे आपोआप अप्रत्यक्षपणे रोजगार निर्माण होईल आणि गरिबी कमी होईल,असा अंदाज करण्यात आला होता. परंतु १९५० ते १९८० या ३० वर्षांच्या काळात अप्रत्यक्ष परिणामांवर ठेवलेला विश्वास फोल ठरला.यामध्ये जी गरीबी कमी व्हायला होती, जी बेरोजगारी कमी व्हायला हवी होती ती होत नव्हती. या दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने १९७२-७३ मध्ये दुष्काळ निवारण आणि ग्रामीण भागातील लोकांना शाश्वत रोजगार मिळवून देण्यासाठी देशातील सर्वात पहिली रोजगार योजना राबवली. आणि योजनेचे अद्भुत यश लक्षात घेता केंद्र सरकारने सुद्धा विशेष रोजगार निर्माण होतील अशा योजना तयार केल्या. .टप्पा २ : १९७० ते २००५ रोजगार योजनांवर भरभारतामध्ये १९७२ मध्ये महाराष्ट्राने सुरू केलेली रोजगार हमी योजना (EGS) अत्यंत यशस्वी ठरल्यामुळे, केंद्र सरकारला ग्रामीण भागातील गरिबी आणि बेरोजगारी दूर करण्यासाठी थेट रोजगार योजना राबवण्याची नवी दिशा मिळाली.केंद्र सरकारच्या प्रमुख रोजगार योजना १) कामासाठी अन्न योजना (Food for Work Programme - १९७७) : महाराष्ट्राच्या मॉडलपासून प्रेरणा घेऊन, ग्रामीण भागातील गरिबांना रोख पैशांऐवजी कामाच्या बदल्यात अन्नधान्य देऊन रोजगार देणारी ही योजना केंद्र सरकारने सुरू केली.२) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP - १९८०) : ग्रामीण भागात पक्के रस्ते, पंचायत घरे, शाळेच्या इमारती अशा पायाभूत सुविधा उभा करून ग्रामीण मजुरांना काम देणे हा यामागचा उद्देश होता.३) ग्रामीण भूप्रदेश विकास कार्यक्रम (RLEGP - १९८३) : ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा (रस्ते, वीज, पाणी) निर्माण करून मजुरांना मोठ्या प्रमाणावर कामे उपलब्ध करून देणाऱ्या या राष्ट्रीय स्तरावरील योजना होत्या.४) जवाहर रोजगार योजना (JRY - १९८९) : ग्रामीण भागातील गरिबी निर्मूलनासाठी आधीच्या योजना एकत्र करून ग्रामपंचायतींना थेट निधी देणारी ही मोठी योजना आणली गेली. NREP+RLEGP = JRY५) एम्प्लॉयमेंट अश्युरन्स स्कीम (Employment Assurance Scheme - EAS) : २ ऑक्टोबर १९९३ रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली. ग्रामीण भागातील दुष्काळग्रस्त, पर्वतीय, वाळवंटी आणि मागासलेल्या क्षेत्रांमधील गरीब कुटुंबांना, विशेषतः शेतमजुरांना, शेतीचा हंगाम नसेल त्या दिवसांत (Lean Season) हक्काचा आणि शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता.६) जवाहर ग्राम समृद्धी योजना (JGSY)- १९९९ : ही योजना एप्रिल १९८९ मध्ये सुरू झालेल्या 'जवाहर रोजगार योजना' (JRY) चेच सुधारित रूप म्हणजे जवाहर ग्राम समृद्धी योजना (JGSY) होय. ही योजना पूर्णपणे ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी होती. ग्रामीण भागात रस्ते, गटारे, शाळांच्या इमारती अशी टिकाऊ कामे उभी करणे आणि याद्वारे ग्रामीण मजुरांना रोजगार देणे हा यामागील उद्देश होता.७) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (Sampoorna Grameen Rozgar Yojana - SGRY) २००१ : ही २५ सप्टेंबर २००१ रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली. भारत सरकारने ग्रामीण भागातील गरिबी, बेरोजगारी आणि अन्न सुरक्षेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सुरू केलेली एक अत्यंत महत्त्वाची योजना होती.SGRY ही कोणतीही नवीन योजना नव्हती, तर केंद्र सरकारच्या आधीपासून चालत असलेल्या दोन मोठ्या योजना एकत्र करून ही योजना बनवण्यात आली होती, जेणेकरून ग्रामीण रोजगार योजना अधिक प्रभावी ठरतील. JGSY+EAS = SGRY८) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा - २००५) : महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना (EGS - १९७२) ही योजनेची कामाची मागणी केल्यास हक्काने काम देण्याची मूळ संकल्पना इथूनच घेतली गेली. या योजनेचा राष्ट्रीय विस्तार म्हणून २००५ मध्ये हा ऐतिहासिक कायदा करण्यात आला, ज्यान्वये ग्रामीण कुटुंबांना वर्षातून किमान १०० दिवस कायदेशीर रोजगाराची हमी देण्यात आली.केंद्र सरकारने २३ ऑगस्ट २००५ रोजी संसदेत कायदा संमत करून 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा' (National Rural Employment Guarantee Act - NREGA) लागू केला. या योजनेची अधिकृत सुरुवात २ फेब्रुवारी २००६ रोजी आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातून झाली. सुरुवातीला याला फक्त 'नरेगा' (NREGA) म्हटले जात होते. सुरुवातीला या योजनेचे नाव केवळ 'नरेगा' होते. परंतु, महात्मा गांधी यांच्या जन्मजयंतीचे औचित्य साधून आणि त्यांच्या ग्रामस्वराज्याच्या स्वप्नाला आदरांजली वाहण्यासाठी २ ऑक्टोबर २००९ रोजी या योजनेचे नाव बदलून 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा' (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act - MGNREGA) असे करण्यात आले. तेव्हापासून ही योजना 'मनरेगा' या नावाने ओळखली जाऊ लागली..टप्पा ३ : २००५ ते २०२६ मनरेगा ते VB-G RAM Gविकसित भारत - गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) - VB-G RAM G / वीबी-जी राम जी अधिनियम, २०२५) हा भारतातील ग्रामीण रोजगार आणि विकासाच्या संदर्भातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि नवीन कायदा आहे. हा कायदा १ जुलै २०२६ पासून संपूर्ण ग्रामीण भारतमध्ये अधिकृतपणे लागू झाला असून, याने दोन दशके जुन्या 'मनरेगा' (MGNREGA, २००५) या योजनेची जागा घेतली आहे. जुन्या मनरेगा कायद्यानुसार ग्रामीण कुटुंबांना वर्षातून १०० दिवस अकुशल शारीरिक कामाची हमी मिळत होती. या नवीन कायद्यामध्ये ती वाढवून प्रत्येक पात्र ग्रामीण कुटुंबाला वर्षातून किमान १२५ दिवस कायदेशीर मजूर रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे.अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत काम उपलब्ध न झाल्यास, कुटुंबाला नियमांनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ता देण्याची तरतूद या कायद्यातही कायम ठेवण्यात आली आहे.शेतीच्या हंगामात मजुरांची उपलब्धता कायम राहावी यासाठी ६० दिवसांचा 'No Work' कालावधी ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, मजुरीच्या दरामध्येही बदल सुचविण्यात आले असून महाराष्ट्रात प्रतिदिन ३१२ रूपये आणि सिक्कीममध्ये प्रतिदिन ४५० रूपये (सर्वाधिक) मजुरी देण्याचा उल्लेख आहे. या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे देशातील कोणत्याही कामगाराला प्रतिदिन ३०० रूपयांपेक्षा कमी मजुरी मिळणार नाही, असा किमान वेतनाचा निकष प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढतील, आर्थिक स्थैर्य निर्माण होईल, गरिबी कमी करण्यास मदत होईल आणि 'विकसित भारत' या संकल्पनेला बळ मिळेल. हा कायदा केवळ मजुरीपुरता मर्यादित नसून तो ग्रामीण भागातील टिकाऊ संपत्ती निर्मितीवर भर देतो. विकसित भारत गॅरंटी ग्रामीण आजीविका मिशन (VB-G RAM G) हे केवळ गरिबी निवारणाचे साधन नसून, ग्रामीण भारताला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडून, १२५ दिवसांची रोजगाराची हमी देत २०२४७ पर्यंत भारताला एका विकसित राष्ट्राच्या उंबरठ्यावर नेणारा हा एक सर्वसमावेशक ग्रामीण विकासाचा नवा कायदा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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