Mother of all Deals : खरोखरच भारत आणि युरोपीय देशांत झालेल्या करारामुळे भारताला काय फायदा होईल..?

पुणे - भारत ही जगातील ४ थी मोठी अर्थव्यवस्था तर युरोपियन युनियन ही जगातील २ री मोठी अर्थव्यवस्था. हे दोन्ही मिळून जगाच्या जीडीपीमध्ये २५ टक्के वाटा उचलतात. त्यामुळेच भारताच्या दृष्टीकोनातूह युरोपीयन देशांसोबत २७ तारखेला जाहीर झालेला करार हा भारतासाठी मोठी ‘माइलस्टोन’ मानला जातो आहे. या कराराला Mother of all Deals म्हटलं गेलं आहे.पण त्याला असं का म्हटलं गेलं आहे. या करार नेमका काय आहे, भारतातील रोजगाराच्या दृष्टीकोनातून हा करार का महत्त्वाचा आहे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू असणाऱ्या राजकारणाशी याचा कसा संबंध आहे, यामुळे कोणत्या क्षेत्रात आणि कशा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील, या कराराचा मूळ हेतू काय आहे, हा करार अल्पकालीन ठरेल की याचे दीर्घकालीन काही फायदेही आहेत..India-EU trade deal काय आहे..?युरोपीयन युनियन म्हणजेच २७ युरोपियन देशांचा समूह आणि भारत यांच्यातील एक मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement - FTA) आहे. या करारात दोन्ही बाजू एकमेकांच्या वस्तूंवर लावले जाणारे आयात शुल्क एकतर पूर्णपणे काढून टाकतात किंवा खूप कमी करतात. यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापाराला चालना मिळते आणि वस्तू स्वस्त होतात.भारत आणि युरोपीयन युनियनमधे होणाऱ्या या कराराची २७ जानेवारी २०२६ रोजी घोषणा करण्यात आली. यावेळी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन यांच्या उपस्थितीत या कराराची घोषणा करण्यात आली. कराराची चर्चा कधीपासून सुरू होती?या कराराची चर्चा १९ वर्षांपूर्वी म्हणजे २००७ मध्ये सुरू झाली होती. २०१३-१४ मध्ये भारतात सत्तापालट झाला आणि काही मतभेदांमुळे ही चर्चा थांबली. मागील दोन वर्षात अमेरिका चीन व्यापारयुद्ध आणि ट्रम्प यांनी लादलेल्या अतिरेकी टॅरिफनंतर गेल्या २-३ वर्षांत या चर्चेला वेग आला आणि अखेर २७ जानेवारी रोजी याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली..भारतातील रोजगाराच्या दृष्टीकोनातून हा करार का महत्त्वाचा आहे?या करारांतर्गत युरोपियन युनियन देशांमधून भारतात आयात होणाऱ्या ९९% वस्तूंना कोणत्याही आयात शुल्काशिवाय भारतात प्रवेश मिळू शकेल. तसेच भारताकडून युरोपात निर्यात होणाऱ्या वस्तूंना देखील निर्यात शुल्कात सूट मिळाली आहे. काही वस्तूंवरी आयात शुल्क हे थेट शून्यावर नेले असल्याची माहिती प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोकडून देण्यात आली आहे. पीआयबीच्या माहितीनुसार यामुळे ३३ अब्ज डॉलरचा फायदा होणार असून कापड, चामड्याच्या वस्तू, सागरी उत्पादने, रत्ने आणि दागिने यांसारख्या क्षेत्रातील निर्यातीला मोठा वेग येईल. या क्षेत्रातील शुल्क १० टक्क्यांवरून थेट ०% वर येईल. यातून या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतील. युरोपियन देशांकडून भारतीय वस्तूंवर आतापर्यंत लावण्यात येत असणारे आयात शुल्ककपडे – १० ते १२ टक्केलेदर, चप्पल – १७ टक्केसागरी वस्तू – २६ टक्केदागदागिने – ४ टक्केकेमिकल्स – १२.८ टक्केइलेक्ट्रॉनिक्स – १४ टक्के.भारताकडून युरोपिय देशांवर लावण्यात येणारे आयात शुल्ककार – ७० ते ११० टक्केमशिनरी आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू – ४४ टक्क्यांपर्यंतविमान आणि वैद्यकीय सामग्री – २७ टक्क्यापर्यंत हा मुक्त करार लागू झाल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी शुल्क कमी किंवा रद्द केले जाणार आहे. पण हे एकदम होणार नसून टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. काही वस्तूंवरचे हे शुल्क शुन्यापर्यंत येईल. एकूणच, युरोपियन युनियन (EU) भारताला १४४ सेवा उप-क्षेत्रांमध्ये प्रवेश देत आहे, तर भारत वित्तीय, सागरी आणि दूरसंचार उद्योगांसह १०२ उप-क्षेत्रे EU साठी खुली करत असल्याची माहिती ‘अल जझिरा’ या इंग्रजी वेबसाईटने दिली आहे.नोकरीच्या संधी कोणत्या क्षेत्रात उपलब्ध होण्याची शक्यता.?IT आणि सेवा क्षेत्र : या करारानंतर भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्स आणि प्रोफेशनल्सना युरोपमध्ये काम करण्याच्या तसेच भारतातही काम करण्याच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील.मॅन्युफॅक्चरिंग : कापड आणि ज्वेलरी, चामड्याच्या वस्तूंच्या निर्यातील वाढ झाल्याने कारखान्यांमध्ये लाखो नवीन रोजगार निर्माण होऊ शकतील.लॉजिस्टिक्स आणि रिटेल: व्यापार वाढल्यामुळे मालाची ने-आण आणि विक्री क्षेत्रात मोठी भरती होऊ शकते..Premium| India Oman CEPA: अमेरिकेच्या टेरिफ धोरणाला भारताने सेपा कराराच्या माध्यमातून दिले चोख उत्तर.तर पीआयबीच्या माहितीनुसार IT इंजिनिअर्स, डॉक्टर्स, शिक्षक आणि इतर प्रोफेशनल्सना युरोपमध्ये जाऊन काम करणे किंवा सेवा देणे आता अधिक सोपे होईल. तसेच दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या प्रोफेशनल्ससाठी बिझनेस ट्रॅव्हल आणि तात्पुरते वास्तव्य सोपे करण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे सेवा क्षेत्रातही वाढ होईल. भारतीय आयुर्वेद आणि पारंपारिक औषधोपचार करणाऱ्या तज्ज्ञांनाही आता युरोपमध्ये काम करण्याची संधी मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. करारामागचं आंतरराष्ट्रीय राजकारणमागील १९ वर्षापासून रखडलेल्या करारावर आताच निर्णय घेण्यामागे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारतीय वस्तूंवर अमेरिकेकडून लावण्यात आलेला टॅरिफ. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर विशेषतः रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीमुळे २५% अतिरिक्त शुल्क लावून एकूण टॅरिफ ५०% पर्यंत नेला आहे. अशा वेळी भारताला आपली निर्यात वाचवण्यासाठी एका मोठ्या बाजारपेठेची गरज होती. युरोपियन युनियन ही २७ देशांची आणि ४५ कोटी ग्राहकांची मोठी बाजारपेठ आहे. अमेरिकेत जो माल ५०% करासह महाग विकला जाईल, तोच माल आता युरोपमध्ये ०% करासह स्वस्त विकला जाईल..Premium| हुलकावणी देणारा व्यापार करार.या कराराने अमेरिकेला त्यांची जागा दाखवून दिलीभारताचा सर्वात प्रमुख निर्यातदार देश हा अमेरिका आहे. परंतू मागील वर्षभरात अमेरिकेने भारतावर भरमसाठ टॅरिफ लादला. अमेरिकेने केवळ भारतावरच नाही तर चीनवर ६० टक्के, काही वस्तूंवर १०० टक्के, भारतावर २५ ते ५० टक्के, युरोपियन युनियनवर १५ ते २० टक्के, कॅनडा आणि मेक्सिकोवर २५ टक्के असा टॅरिफ लावला आहे. काही ठिकाणी यांची अंमलबजावणी झाली आहे तर काही देशांशी चर्चा सुरू आहे. पण अमेरिकेच्या या अचानक निर्णयाचा सर्वच देशांना फटका बसला. त्यातूनच अनेक देशांनी अन्य देशांशी व्यवहार करण्याचे पर्याय शोधले. भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यामधला हा करार म्हणजे अमेरिकेला भारत आणि युरोपिय देशांनी अमेरिकेला त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. या करारामुळे अमेरिकेशी कोणतेही संबंध खराब न करता भारताने पर्यायी मार्गांचा अवलंब केला आहे.करार दीर्घकाळाच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वाचाकाही तज्ज्ञांच्या मते, व्यापाराच्या बाबतीत कोणत्याही एका देशावर अवलंबून राहणे घातक आहे त्यामुळे आपण डायव्हर्सिफाईड पर्यायांचा विचार करणे हे भारतासाठी दीर्घ काळासाठी हिताचे ठरेल असे मत इंडिया टुडेच्या डिबेटमधील सहभागी तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.व्यापार कराराच्या अंतिम मसुद्याची अद्याप ब्रुसेल्स आणि नवी दिल्ली येथे कायदेशीर पडताळणी होणे बाकी आहे आणि तो पुढील वर्षापासून कार्यान्वित होऊ शकतो.-----------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.