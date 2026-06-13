Premium|Study Room : शिक्षण व्यवस्थेतील पेपरफुटीचे गंभीर वास्तव

लेखक : अभिजित मोदेभारतात गेल्या काही वर्षांत परीक्षांच्या पेपर लीकच्या प्रकरणांत गंभीर वाढ झाली आहे. २०१९ पासून देशात ६५ हून अधिक मोठ्या परीक्षांचे पेपर लीक झाल्याचे आढळून आले आहे. केवळ NEET-UG चीच नाही, तर १९ राज्यांमधील ६४ इतर महत्त्वाच्या परीक्षासुद्धा पेपर लीकने हादरल्या आहेत. लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य या पेपरफुटीमुळे धोक्यात आले आहे आणि संपूर्ण परीक्षा प्रणालीची विश्वासार्हताच प्रश्नांच्या कचाट्यात सापडली आहे.मेहनती विद्यार्थ्यांवर होतोय अन्याय!पेपर लीकमुळे सर्वप्रथम मेहनत घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. जे विद्यार्थी वर्षानुवर्षे मेहनत करून तयारी करतात, त्यांच्यापेक्षा ज्यांना लीक केलेला पेपर मिळतो, त्यांना अन्यायकारक लाभ मिळतो. अंदाजे १.४ कोटीहून अधिक उमेदवारांचे भविष्य या पेपर लीकमुळे धोक्यात आले आहे. हे केवळ आर्थिक नुकसान नसून विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मानसिक ताण, हताशा आणि नैराश्य निर्माण करते..परीक्षा प्रणालीवरील विश्वासाला तडापेपर लीकमुळे संपूर्ण परीक्षा प्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. NEET-UG २०२६ च्या पेपर लीकने २२ लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर सावट आणले आणि राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीची (NTA) प्रतिमा मलिन झाली. UGC-NET २०२४ सुद्धा ९ लाख उमेदवारांच्या अपेक्षांचा चुराडा करून ३१७ शहरांत पेपर लीक झाल्यामुळे रद्द करावा लागला. राजस्थानमध्ये २०१५ ते २०२३ दरम्यानच १४ पेपर लीक प्रकरणे समोर आली, ज्यामुळे राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसला.सरकारची जबाबदारी आणि नैतिकतेचा प्रश्नसरकारची लापरवाही आणि जबाबदारीबाबतची उदासीनता हे पेपर लीकला कारणीभूत ठरत आहे. 'नेहमी-नेहमी पेपर लीक होणे, लाखो युवकांच्या भविष्याशीच नाही तर त्यांच्या जीवनाशीही खेळ होत आहे' असे म्हणून सार्वजनिक आक्रोश व्यक्त केला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींवर प्राधिकरणांनी फारसे काही केलेले नाही, ज्यामुळे शैक्षणिक नुकसान आणि भावनिक त्रास होत आहे. २०२४ मध्ये लोकसभेने पेपर लीकविरोधात कठोर कायदा मंजूर केला, जो २१ जून २०२४ रोजी प्रभावी झाला..Premium|Medical Entrance Exam Malpractices India : ‘नॅशनल टेस्टिंग’ की ‘नो ट्रस्ट’ एजन्सी? ‘नीट’ पेपरफुटीमुळे एनटीएने पुन्हा ओढवून घेतली नामुष्की.कठोर शिक्षाही अपुऱ्या का ठरत आहेत?'पब्लिक एक्झामिनेशन्स (प्रीव्हन्शन ऑफ अनफेअर मीन्स) बिल, २०२४' माध्यमातून पेपर लीक आणि अन्याय्य पद्धती रोखण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. या कायद्यानुसार पेपर लीक करणाऱ्यांना मोठ्या दंडाची आणि तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली जाते. तरीही देशात उच्च प्रोफाइल पेपर लीकची प्रकरणे सुरूच आहेत, ज्यामुळे अधिक मजबूत सुरक्षा आणि निर्णायक अंमलबजावणीची गरज आहे. चीनमध्ये परीक्षेचा पेपर लीक केल्यास ७ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होते. काही गंभीर प्रकरणांमध्ये मृत्यूदंडाचीही तरतूद आहे.समाजावरील दीर्घकालीन परिणामपेपर लीकमुळे केवळ विद्यार्थ्यांचेच नुकसान होत नाही, तर संपूर्ण देशाच्या विकासालाही आघात बसतो. नैतिकतेचा ऱ्हास होतो आणि मेहनती विद्यार्थ्यांना नैराश्य येते. ज्या १ लाख पदांसाठी भरती अद्याप झालेली नाही, ती परिस्थिती पेपर लीकमुळे निर्माण झाली आहे. शिक्षण व्यवस्थेची अखंडता आणि सन्मान धोक्यात आला आहे..निष्कर्षपेपर लीक ही केवळ कायदेशीर समस्या नसून ती एक गंभीर नैतिक समस्या आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणे हा नैतिक दृष्ट्या अत्यंत गंभीर अपराध आहे. पेपर लीक रोखण्यासाठी खालील प्रयत्न आवश्यक आहेत• परीक्षा केंद्रांवर कडक सुरक्षा व्यवस्था• डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर• दोषींवर कठोर कारवाई• पारदर्शक प्रक्रिया लागू करावी लागेलशिक्षण हा देशाचा पाया आहे आणि त्याची अखंडता राखणे ही प्रत्येक नागरिकाची नैतिक जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला धोका न देता न्याय्य आणि पारदर्शक परीक्षा प्रणाली निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.