Premium|Study Room : डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे अन्न सुरक्षा व्यवस्थेत होत आहे मोठे परिवर्तन

लेखक : श्रीकांत जाधवभारतासारख्या खंडप्राय, प्रचंड लोकसंख्येच्या आणि कमालीच्या वैविध्यपूर्ण देशात प्रत्येकाला सुरक्षित आणि सकस अन्न मिळेल याची खात्री करणे, हे महाकाय आणि अत्यंत गुंतागुंतीचे आव्हान आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतीयांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी झपाट्याने बदलल्या आहेत. वेगाने होणारे शहरीकरण, वाढता अन्न प्रक्रिया (Food Processing) उद्योग आणि विशेषतः 'स्विगी', 'झोमॅटो' यांसारख्या डिजिटल फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सचा झालेला स्फोट यामुळे आजवर कधीही नव्हती इतकी अन्न सुरक्षा नियमनाची गरज निर्माण झाली आहे. देशभरातील तब्बल ६० लाख 'अन्न व्यवसाय ऑपरेटर्स'चे (FBOs) एवढे मोठे जाळे हाताळण्यासाठी 'भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण' (FSSAI) आता पूर्णपणे तंत्रज्ञानाची मदत घेत आहे. 'डिजिटल इंडिया' या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची अन्न सुरक्षा प्रशासनाशी सांगड घातली जात आहे. यामुळे एकेकाळी अत्यंत संथ आणि घटना घडल्यानंतरच सक्रिय होणारी प्रशासकीय व्यवस्था आता अधिक स्मार्ट, प्रतिबंधात्मक आणि 'डेटा-आधारित' बनत आहे..पारंपरिक अन्न सुरक्षा प्रणाली बदलण्याची गरज का भासली?ऐतिहासिकदृष्ट्या विचार केल्यास, भारतातील अन्न सुरक्षा नियमन हे जुनाट आणि कागदी प्रक्रियांमध्ये अडकलेले होते. या प्रणालीचा विस्तार करणे आणि तिची परिणामकारकता वाढविणे अत्यंत कठीण होते. हे जुने स्वरूप बदलण्याची अत्यंत निकड होती, कारण :अ) परवाना प्रक्रिया : पूर्वी व्यवसाय परवाना (लायसन्स) मिळवणे ही पूर्णपणे कागदावर आधारित प्रक्रिया होती. यामुळे परवान्यासाठी अर्ज करणे, त्याचा पाठपुरावा करणे आणि मंजुरी मिळवणे ही अत्यंत वेळखाऊ आणि त्रासदायक प्रक्रिया बनली होती. आज हीच प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल्सच्या माध्यमातून काही क्लिकमध्ये उपलब्ध झाली आहे.ब) तपासणी पद्धत : पूर्वी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून होणारी तपासणी ही मॅन्युअल (मानवी पातळीवरील) आणि स्थानिक स्वरूपाची होती. आता तिची जागा मोबाइल-आधारित डिजिटल तपासणीने घेतली आहे, जिथे रिअल-टाइम लोकेशन आणि फोटो अपलोड केले जातात.क) माहितीचे संकलन (डेटा) : जुन्या व्यवस्थेत माहिती विखुरलेली आणि वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये अडकलेली होती. आज देशभरातील सर्व माहिती एकाच 'केंद्रीकृत माहिती साठ्या'मध्ये जमा केली जाते.ड) प्रतिसाद आणि उपाययोजना : पूर्वीची व्यवस्था 'रिऍक्टिव्ह' होती. म्हणजेच अन्नातून विषबाधा झाल्यानंतर किंवा एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतरच तपासणी यंत्रणा जागी होत असे. आता मात्र डेटा आणि तंत्रज्ञानामुळे ही व्यवस्था संभाव्य धोके आधीच ओळखून कारवाई करणारी (Predictive) बनली आहे.थोडक्यात सांगायचे तर, प्रशासनाच्या डिजिटलायझेशनमुळे भारतीय अन्न सुरक्षेत एका मोठ्या आणि सकारात्मक स्थित्यंतराची सुरुवात झाली आहे..या मोठ्या बदलामागील प्रमुख डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स कोणते आहेत?अ) फॉसकोस (FoSCOS - Food Safety Compliance System) : या प्लॅटफॉर्मने देशातील अन्न व्यवसायाचे परवाने आणि नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल केली आहे. यामुळे अन्न व्यवसायांचा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तयार झाला आहे. याचा दुहेरी फायदा म्हणजे सरकारी नियमन अधिक सोपे झाले आहे आणि व्यावसायिकांनाही 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस'चा (व्यवसाय सुलभतेचा) लाभ मिळत आहे.ब) इन्फोलनेट (InFoLNet - Indian Food Laboratory Network) : हे देशातील सरकारी, राज्यस्तरीय आणि खाजगी अन्न चाचणी प्रयोगशाळांना जोडणारे एक मोठे जाळे आहे. हे नेटवर्क नमुन्यांची चाचणी, अहवाल देणे आणि माहिती शेअर करण्याचे काम डिजिटल पद्धतीने करते. यातून मिळणाऱ्या अचूक माहितीच्या आधारे भविष्यातील धोरणे निश्चित केली जातात.क) फिक्स (FICS - Food Import Clearance System) : आयात केलेल्या अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेवर कडक नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारतीय कस्टम्सच्या ICEGATE-SWIFT प्रणालीशी हे जोडलेले असल्यामुळे, जोखीम ओळखून आयात मालाला 'रिअल-टाइम' क्लिअरन्स दिला जातो.ड) फोस्टॅक (FoSTaC - Training & Certification) : हा एक प्रचंड मोठा क्षमता-बांधणी उपक्रम आहे. डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर करून FSSAI ने देशभरातील १६ लाखांहून अधिक पर्यवेक्षक आणि जवळपास ३ लाख रस्त्यावरील विक्रेत्यांना अन्न सुरक्षेचे आणि स्वच्छतेचे प्रशिक्षण दिले आहे. यामुळे अगदी तळागाळात स्वच्छतेची संस्कृती विकसित होत आहे.ई) फूड सेफ्टी कनेक्ट ॲप (Food Safety Connect App) : हे खास सामान्य ग्राहकांसाठी बनवलेले ॲप्लिकेशन आहे. यावर नागरिक अन्नाच्या दर्जाबाबत थेट तक्रार नोंदवू शकतात. सोबतच 'ईट राईट इंडिया' (Eat Right India) सारख्या मोहिमांमधून पोषण आणि अन्न लेबल्सबाबत डिजिटल साक्षरता वाढवली जात आहे..भविष्यातील वेध : प्रगत तंत्रज्ञान अन्न सुरक्षेचे नियमन कसे करणार?जसजशी ही डिजिटल प्रणाली अधिक परिपक्व होईल, तसतशी भविष्यातील नियामक व्यवस्था 'SMART' (सोपी, पारदर्शक, जबाबदार आणि प्रतिसाद देणारी) तंत्रज्ञानावर अधिकाधिक अवलंबून असेल. भविष्यात पुढील तीन तंत्रज्ञानांचा वापर आमूलाग्र बदल घडविणारा ठरणार आहे :अ) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) : अन्नातून होणाऱ्या आजारांचा किंवा विषबाधेचा उद्रेक होण्यापूर्वीच त्याची शक्यता वर्तवण्यासाठी AI अल्गोरिदमचा वापर केला जाईल. हे तंत्रज्ञान जुन्या डेटाचे विश्लेषण करून संभाव्य उच्च-धोकादायक (High-risk) आस्थापनांची यादी आधीच अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देईल.ब) इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) : नाशवंत अन्नपदार्थांची वाहतूक करताना तापमान, साठवणूक आणि वाहतूक स्थितीवर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी IoT सेन्सर्स जोडले जातील. यामुळे 'कोल्ड चेन'मध्ये कुठेही बिघाड झाल्यास त्याची माहिती तत्काळ मिळेल.क) ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान (Blockchain Technology) : 'शेतापासून ते थेट ताटापर्यंत' (Farm to Fork) अन्नपदार्थांचा संपूर्ण मागोवा घेण्याची क्षमता ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देईल. जर एखाद्या अन्नपदार्थात काही भेसळ किंवा दूषित घटक आढळले, तर ते कोणत्या शेतातून किंवा कारखान्यातून आणि कोणत्या बॅचमधून आले, हे ब्लॉकचेन लेजरच्या मदतीने काही क्षणांत शोधून काढता येईल.या सर्व तांत्रिक एकत्रीकरणाचा उद्देश केवळ व्यवसायांना नियमांमध्ये बांधणे एवढाच नाही. यामुळे अन्नातून पसरणाऱ्या आजारांना आळा बसून थेट सार्वजनिक आरोग्य मजबूत होणार आहे. तसेच, जागतिक मानकांशी सुसंगत उत्पादने तयार झाल्यामुळे भारताची निर्यातीमधील स्पर्धात्मकता वाढेल आणि 'आत्मनिर्भर भारत' या मूळ ध्येयाला मोठे बळ मिळेल..यातील प्रमुख आव्हाने आणि अडथळे काय आहेत?अ) डिजिटल दुरावा (The Digital Divide) : भारतातील अनेक लहान व्यावसायिक आणि ग्रामीण भागातील अन्न विक्रेत्यांकडे अजूनही खात्रीलायक इंटरनेट आणि स्मार्टफोनची सुविधा उपलब्ध नाही. त्यांच्यासाठी या डिजिटल प्रणालीशी जोडले जाणे हे मोठे आव्हान आहे.ब) डिजिटल साक्षरतेचा अभाव : रस्त्यावरील अनेक खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि कामगारांना या डिजिटल कंप्लायन्स प्रणाली आणि ॲप्सचा वापर कसा करायचा, हे समजत नाही. त्यांच्यामध्ये डिजिटल साक्षरता निर्माण करणे ही मोठी आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आहे.क) सायबर सुरक्षा आणि विदा गोपनीयता (Data Privacy) : FSSAI कडे आता देशभरातील व्यावसायिक आणि ग्राहकांचा प्रचंड मोठा डेटा जमा होत आहे. अशा परिस्थितीत ही संपूर्ण व्यवस्था सायबर हल्ल्यांच्या धोक्याखाली येऊ शकते. त्यामुळे या संवेदनशील माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत मजबूत सायबर सुरक्षा प्रणालीची आवश्यकता आहे.पुढील वाटचाल आणि उपाययोजनाअ) डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार : ग्रामीण आणि दुर्गम भागांपर्यंत विश्वासार्ह इंटरनेट सेवा आणि डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.ब) डिजिटल साक्षरता अभियान : लहान व्यावसायिक, रस्त्यावरील विक्रेते आणि कामगार यांना डिजिटल साधनांचा वापर शिकविण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे.क) सार्वजनिक-खासगी भागीदारीला प्रोत्साहन : फूड-टेक क्षेत्रात नवकल्पना आणि तंत्रज्ञान विकासासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी वाढविणे आवश्यक आहे.ड) मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था : कडक डेटा संरक्षण कायदे आणि आधुनिक सायबर सुरक्षा उपाययोजनांच्या माध्यमातून या परिसंस्थेला अधिक सुरक्षित करणे आवश्यक आहे.तरच भारताचे हे डिजिटल अन्न सुरक्षेचे जाळे सर्वसामान्यांसाठी सहज उपलब्ध, अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनू शकेल..निष्कर्ष'डिजिटल इंडिया' उपक्रमामुळे भारतातील अन्न सुरक्षा आणि नियमन व्यवस्थेत एक मूलभूत परिवर्तन घडत आहे. पारंपरिक, संथ आणि कागदाधारित प्रणालीपासून भारत आता डेटा-आधारित, तंत्रज्ञानसक्षम आणि प्रतिबंधात्मक अन्न सुरक्षा व्यवस्थेकडे वाटचाल करीत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ब्लॉकचेन आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स यांच्या साहाय्याने अन्न सुरक्षा व्यवस्थेची कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढत आहे.तथापि, डिजिटल दुरावा, डिजिटल साक्षरतेचा अभाव आणि सायबर सुरक्षेची आव्हाने यांवर प्रभावीपणे मात करणे आवश्यक आहे. सर्वसमावेशक आणि सुरक्षित डिजिटल परिसंस्था उभारण्यात भारताला यश आले, तर अन्न सुरक्षा क्षेत्रातील ही डिजिटल क्रांती केवळ सार्वजनिक आरोग्य मजबूत करणार नाही, तर देशाच्या आर्थिक विकासाला आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेलाही नवे बळ देईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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