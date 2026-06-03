Premium|Study Room : नक्षलमुक्त भारताची घोषणा: अंतर्गत सुरक्षेतील ऐतिहासिक यश!

लेखक : गौरव बाळेभारतीय लोकशाहीसमोरील दशकानुदशके चाललेले सर्वांत मोठे अंतर्गत सुरक्षा आव्हान असलेल्या नक्षलवादाच्या (Left Wing Extremism) विरोधातील लढाईत भारताने मे २०२६ मध्ये निर्णायक यश मिळवले आहे. केंद्र सरकारने मार्च २०२६ पर्यंत देशाला पूर्णपणे नक्षलमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, जे निर्धारित वेळेत यशस्वी झाले आहे. १८ मे २०२६ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी छत्तीसगडमधील बस्तर येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात ‘भारत आता नक्षलमुक्त झाला आहे’ अशी अधिकृत घोषणा केली. हा विजय केवळ लष्करी कारवाईचा नसून, तो गेल्या दशकातील नियोजनबद्ध रणनीती, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ‘विकास’ या त्रिसूत्रीचा परिणाम आहे.२०२५-२६ मधील आकडेवारी आणि निर्णायक प्रगती२०२५ आणि २०२६ च्या सुरुवातीच्या काळातील आकडेवारी या परिवर्तनाची व्याप्ती स्पष्ट करते. २०२५ मध्ये सुरक्षा दलांनी राबवलेल्या ‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ आणि इतर विविध मोहिमांत सुमारे ३१७ नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला, तर ८०० हून अधिक जणांना अटक करण्यात आली. याच काळात जवळपास २,००० नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली, जे आतापर्यंतचे एका वर्षातील सर्वाधिक प्रमाण आहे. २०१४ मध्ये देशातील १२६ जिल्हे नक्षलग्रस्त होते. ती संख्या २०२५ च्या अखेरीस केवळ ११ वर आली होती आणि २०२६ च्या मे महिन्यापर्यंत हे उरलेले सर्व भाग आता अधिकृतपणे सुरक्षित घोषित करण्यात आले आहेत. नक्षलवादी हिंसेत होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येत गेल्या दशकात ८६ टक्क्यांहून अधिक घट झाली असून, सुरक्षा दलांच्या धाडसामुळे एकेकाळी ‘लाल पट्टा’ म्हणून ओळखला जाणारा भूभाग आता शांततेच्या मार्गावर परतला आहे..Premium|Naxalism Internal Security Challenge India 2026 : रेड कॉरिडॉरचा अस्त आणि शांततेकडे भारताची ऐतिहासिक वाटचाल.पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि ‘वीर गुंडाधूर सेवा डेरा’ उपक्रमसरकारने केवळ लष्करी बळावर भर न देता दुर्गम भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. गेल्या दोन वर्षांत नक्षलग्रस्त भागांत १२,००० किलोमीटरहून अधिक लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले असून ८,५०० हून अधिक नवीन भ्रमणध्वनी मनोरे कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. मे २०२६ मध्ये सरकारने एका महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णयाची घोषणा केली, ज्यानुसार बस्तर आणि इतर भागांतील सुमारे २०० सुरक्षा तळांपैकी ७० तळांचे रूपांतर ‘वीर गुंडाधूर सेवा डेरा’ या नावाने सार्वजनिक सेवा केंद्रांमध्ये करण्यात आले आहे. या केंद्रांच्या माध्यमातून आता दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांना शिक्षण, आरोग्य, रेशन आणि बँकिंग यांसारख्या सर्व सरकारी सुविधा त्यांच्या गावातच उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. यामुळे नक्षलवाद्यांचा ‘सरकारविरोधी’ खोटा प्रचार पूर्णपणे हाणून पाडला गेला आहे..सुरक्षा दलांचे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक नाकेबंदी२०२६ मधील मोहिमांचे वैशिष्ट्य म्हणजे तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर. सुरक्षा दलांनी प्रगत ड्रोन आणि अत्याधुनिक शोध उपकरणांच्या साहाय्याने जंगलातील आयईडी (IED) स्फोटकांचे जाळे यशस्वीरित्या नष्ट केले आहे. छत्तीसगड पोलीस आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने (CRPF) राबवलेल्या संयुक्त मोहिमांमुळे नक्षलवाद्यांचे केंद्रीय नेतृत्व पूर्णपणे कोलमडले आहे. नक्षलवाद्यांच्या आर्थिक रसद पुरवठ्यावरही राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) कडक निर्बंध लादले असून त्यांची कोट्यवधी रुपयांची अवैध मालमत्ता जप्त केली आहे. यामुळे नक्षलवादाचे पोषण करणारी संपूर्ण परिसंस्था (Ecosystem) मुळापासून उपटून टाकण्यात सरकारला यश आले आहे..भविष्यातील दिशा आणि मुख्य प्रवाहातील पुनर्वसननक्षलमुक्त भारताची घोषणा ही केवळ हिंसेचा शेवट नाही, तर प्रगतीची नवी सुरुवात आहे. शरणागती पत्करलेल्या सुमारे ३,००० नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारने एक सर्वसमावेशक धोरण आखले आहे, ज्या अंतर्गत त्यांना रोजगार प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत दिली जात आहे, जेणेकरून ते पुन्हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊन सन्मानाने जगू शकतील. आता या भागांत एकलव्य मॉडेल निवासी विद्यालये आणि कौशल्य विकास केंद्रांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. हिंसेवर लोकशाहीने आणि बंदुकीवर विकासाने मिळवलेला हा विजय येणाऱ्या पिढ्यांसाठी एक प्रेरणादायी धडा ठरणार आहे. भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या इतिहासातील हा एक सुवर्ण अध्याय आहे, जिथे शांततेने एका मोठ्या संघर्षाचा कायमचा अंत केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.