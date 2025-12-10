Premium|India R&D expenditure percentage of GDP : भाष्य : शिक्षण, संशोधन आणि विकास

डॉ. माधव शिंदेभारताला खरोखरच आर्थिक प्रगतीच्या बाबतीत झेप घ्यायची असेल तर शिक्षणावरील गुंतवणूक वाढवावी लागेल. वैज्ञानिक शोध आणि संशोधनावर होत असलेल्या अल्प खर्चामुळे जागतिक पातळीवर भारताचे स्थान मागे राहात आहे.जागतिक पातळीवर एखाद्या देशाची आर्थिक शक्ती मोजण्याचे विविध निकष आहेत. त्यापैकी देशात लागणारे नवनवीन वैज्ञानिक शोध, बौद्धिक संपदा अधिकारांची नोंदणी यांच्या प्रमाणानुसारदेखील देशाची आर्थिक ताकद निर्धारित केली जाते. त्यानुषंगाने जागतिक पातळीवर जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेद्वारे (डब्ल्यूआयपीओ) जागतिक शोध निर्देशांकाचे गणन केले जाते. त्यासाठी देशाच्या वैज्ञानिक प्रगतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या संस्था, मानवी भांडवल आणि संशोधन, पायाभूत सुविधा, `बाजारसभ्यता’, ‘व्यवसायसभ्यता’ या घटकांचा आधार घेतला जातो. या निर्देशांकाच्या मूल्यानुसार सहभागी देशांना क्रम दिला जातो. .Premium | Work-life Balance : नारायण मूर्तींनी नावाजलेलं चीनचं ‘९-९-६’ वर्क कल्चर काय आहे?.विविध देशांसाठी गणन केलेल्या या निर्देशांकाचा २०२५चा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. या अहवालानुसार 'जागतिक शोध निर्देशांका'च्या क्रमवारीमध्ये स्वित्झर्लंड हा देश जगात पहिल्या क्रमांकावर असून अमेरिका तिसऱ्या, चीन दहाव्या तर भारत ३८ व्या स्थानी असल्याचे दिसून येते. तर दुसरीकडे, देशाची आर्थिक शक्ती निर्धारित करणारा महत्त्वाचा निकष म्हणजे जागतिक पातळीवर बौद्धिक संपदा अधिकारांची (पेटेंट) केली जाणारी नोंदणी होय. या संदर्भातील २०२५ ची आकडेवारीही या अहवालात प्रकाशित झालेली आहे. त्यानुसार जगातील बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या नोंदणीमध्ये चीनचे वर्चस्व असून त्याखालोखाल अमेरिकेचा क्रम लागतो. या अहवालानुसार जगातील एकूण बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या नोंदणीमध्ये चीनचा ४६.२ टक्के व अमेरिकेचा १८.७ टक्के एवढा वाटा आहे. यामध्ये भारताचा वाटा केवळ १.७ टक्के इतका असल्याचे दिसून येते. भारत आज जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि जगातील सर्वाधिक मनुष्यबळाचा देश म्हणून पुढे येत असताना वैज्ञानिक व बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या बाबतीतील भारताचे स्थान यावरून स्पष्ट होते.जगाने औद्योगिक क्रांतीच्या चौथ्या टप्यात प्रवेश केला असून यामध्ये मागे राहणे भारताला परवडणारे नाही. त्यादृष्टीने देशातील संशोधन, वैज्ञानिक शोध, बौद्धिकसंपदा अधिकार याबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेत त्यामध्ये सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे..वास्तविकत: देशातील वैज्ञानिक प्रगती आणि बौद्धिक संपदा अधिकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या घटकांमध्ये आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्ये या घटकांचा समावेश होतो. आर्थिक घटकांचा विचार करता, देशामध्ये नवनवीन शोध लागण्याच्या दृष्टीने संशोधनासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता भासते. अशा प्रकारची गुंतवणूक जेवढी वाढेल तेवढी वैज्ञानिक प्रगतीला चालना मिळण्यास मदत होते. तसेच, दर्जेदार आणि सर्वांसाठी सहज उपलब्ध असणाऱ्या शिक्षण आणि संशोधनामुळे देशातील वैज्ञानिक प्रगतीला चालना मिळण्यास मदत होते.याबरोबरच, देशातील सामाजिक – सांस्कृतिक मूल्येदेखील देशाच्या प्रगतीमध्ये महत्वाची भूमिका बजावतात. देशातील समाजिक सौहार्द, नावीन्याचा शोध आणि व्यावसायिक जोखीमा घेण्याची संस्कृती विकसित होणे महत्त्वाचे ठरते. त्यादृष्टीने आज भारतामध्ये नवनवीन वैज्ञानिक शोधांना व बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या नोंदणीला चालना देण्यासाठी संशोधनातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. मात्र केले जाणारे हे प्रयत्न आवश्यकतेपेक्षा खूप कमी आहेत, हे नक्की. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार भारतामध्ये संशोधन आणि विकासावर होणाऱ्या खर्चाचे स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नाशी (जीडीपी) असलेले प्रमाण हे केवळ ०.६५ टक्के एवढे आहे. त्याचवेळी चीनमध्ये ते २.५६ टक्के तर अमेरिकेमध्ये ३.५९ टक्के असल्याचे दिसून येते. वैज्ञानिक शोध आणि संशोधनावर होत असलेल्या अल्प खर्चामुळे जागतिक पातळीवर भारताचे स्थान मागे असल्याचे म्हणता येईल..दुसरीकडे नवनवीन वैज्ञानिक शोधांचा पाया निर्माण करणाऱ्या शिक्षणव्यवस्थेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यादृष्टीने शिक्षणव्यवस्थेत सुधारणा करणे आवश्यक ठरते. भारत सरकारने याच उद्देशाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२० (एनईपी) च्या माध्यमातून देशातील शिक्षणव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल अनुसरले आहेत. भारतातील शिक्षणव्यवस्था ही जागतिक पातळीवरील शिक्षणव्यवस्थेशी मिळतीजुळती करत देशातील विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित होऊन कौशल्ये वृद्धिंगत करण्यासाठी या धोरणाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, देशातील शिक्षणव्यवस्था अनेक मूलभूत समस्यांना तोंड देत असताना देशातील संशोधन आणि वैज्ञानिक प्रगतीला चालना मिळू शकेल की नाही, अशी शंका निर्माण होते.शिक्षणातील घटती गुंतवणूकआज देशातील वैज्ञानिक प्रगतीतील मोठा अडथळा म्हणजे शिक्षण, संशोधन आणि वैज्ञानिक शोधांमध्ये होणारी अल्प गुंतवणूक हा आहे. आज देशात एनईपीची अंमलबजावणी सुरु आहे. त्यामाध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्ये आणि संशोधकीय दृष्टिकोन विकसित करत देशातील वैज्ञानिक शोधांना पाठबळ देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते. मात्र त्यादृष्टीने आवश्यक त्या प्रमाणात गुतंवणूक होताना दिसत नाही. परिणामी, शासकीय अथवा अनुदानित शाळा- महाविद्यालयांची संख्या वेगाने कमी होताना तर विनानुदानित खाजगी शाळा-महाविद्यालयांची संख्या वाढताना पहायलामिळते. २०१९-२० ते २०२४-२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत देशातील शासकीय आणि अनुदानित शाळांची संख्या तब्बल २४ हजार २६१ ने घटल्याचे तर त्याचवेळी खासगी विनाअनुदानित शाळांची संख्या २०८४ ने वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. हीच स्थिती उच्च शिक्षणाचीही असून आजघडीला देशात जवळपास ५२ हजार महाविद्यालये असून यापैकी जवळपास २४ हजार महाविद्यालये शासकीय व अनुदानित तर तब्बल २८ हजार महाविद्यालये ही विनाअनुदानित स्वरुपाची आहेत. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातही पारंपारिक शिक्षण देणाऱ्या ३६६७ महाविद्यालयांपैकी तब्बल २३५१ महाविद्यालये विनानुदानित आहेत. अशा प्रकारे विनानुदानित शाळा-महाविद्यालयांची वाढणारी संख्या हे सरकारच्या शिक्षणावरील खर्चात होणाऱ्या घटीचे निदर्शक मानता येईल..वास्तविक सरकारच्या शिक्षणावरील खर्चात होणाऱ्या घटीमुळे विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थांची वाढणारी संख्या, कंत्राटी वा तात्पुरत्या स्वरुपात अल्पवेतनावर नेमण्यात येणारे शिक्षक आणि विद्यार्थी-पालक वर्गाचा झटपट नोकरी देणाऱ्या अभ्यासक्रमांकडे वाढणारा कल आणि अशा पदव्या प्राप्त करण्यासाठी होणा-या गैरप्रकारांची बळावत जाणारी सामाजिक प्रवृत्ती व राजकीय हस्तक्षेप यामुळे गुणवत्तेचा ऱ्हास होतो. देशातील विद्यार्थ्यांच्या संशोधन आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्याच्या प्रक्रियेवर याचा विपरीत परिणाम होतो. मंदावलेल्या सरकारी नोकरभरतीमुळे शिक्षण घेऊनही नोकरी नसल्याने पारंपारिक अभ्यासक्रमाकडील विद्यार्थ्यांचा कमी होत जाणारा कल आणि दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधून बाहेर पाडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा परकीय नोकऱ्यांकडे असलेला ओढा हे देशातील संशोधन आणि वैज्ञानिक प्रगतीवर विपरीत परिणाम करणारे ठरत आहे हे नक्की.खरंतर शिक्षण, संशोधन आणि वैज्ञानिक शोधांवर हजारो कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या चीनने जागतिक पातळीवर वैज्ञानिकशोध आणि बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या क्षेत्रात वर्चस्व निर्माण केले असून आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रांमध्ये चीनने स्वीकारलेल्या सुधारणांचे हे फळ म्हणता येईल. याउलट, शिक्षण आणि संशोधनावर नाममात्र खर्च करत धार्मिक सण उत्सवांवर हजारो कोटी रुपये उधळपट्टी करणाऱ्या भारताला चीनच्या पावलावर पाऊल टाकणे शक्य होईल की नाही, हे येणारा काळच ठरवेल.(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.) 