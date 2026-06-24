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Premium|Study Room : संयम आणि सातत्याची ताकद; भारताच्या प्रगतीतून मिळणारा प्रेरणादायी धडा

Power of Patience and Persistence : थुंबापासून चांद्रयान-३ पर्यंतचा भारताचा प्रवास संयम, सातत्य आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनाचे महत्त्व अधोरेखित करतो. वैयक्तिक, संस्थात्मक आणि राष्ट्रीय यशासाठी शाश्वत प्रगतीच खरा पाया ठरते.
Power of Patience and Persistence

Power of Patience and Persistence

esakal

स्टडीरूम
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निखिल सर

१९६९ मधील थुंबा येथील सायकलवरून चाललेल्या प्रवासापासून ते २०२३ मधील 'चांद्रयान-३' च्या ऐतिहासिक यशापर्यंतचा भारताचा अंतराळ प्रवास हा पाच दशकांच्या संयमी आणि पद्धतशीर प्रगतीचा परिपाक आहे. हा प्रवास इसापच्या दंतकथेतील "सावकाश परंतु सातत्यपूर्ण प्रयत्नच शर्यत जिंकतात" या चिरंतन शहाणपणाचे उत्तम प्रतीक आहे. तात्काळ समाधानाच्या (instant gratification) आणि एका रात्रीत मिळणाऱ्या यशाने झपाटलेल्या आजच्या युगात हा प्राचीन सिद्धांत वैयक्तिक, संस्थात्मक आणि राष्ट्रीय पातळीवर एक महत्त्वपूर्ण प्रति-सांस्कृतिक (countercultural) शहाणपण प्रदान करतो.

 वैयक्तिक आयाम: वैयक्तिक सद्गुण म्हणून संयम

वैयक्तिक स्तरावर, संथ आणि शाश्वत प्रगती ही शिस्तबद्ध निरंतरतेच्या रूपात प्रकट होते. मानसशास्त्रज्ञ अँडर्स एरिक्सन यांच्या मते, कोणत्याही क्षेत्रात जागतिक दर्जाचे प्रभुत्व मिळवण्यासाठी सुमारे १०,००० तासांच्या जाणीवपूर्वक सरावाची (deliberate practice) आवश्यकता असते. भारतीय शास्त्रीय संगीतातील दीर्घकालीन गुरू-शिष्य परंपरा आणि पंडित रविशंकर यांचे जीवन याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

समकालीन मज्जाविज्ञान (Neuroscience) देखील स्पष्ट करते की, परीक्षेपूर्वीच्या घोकंपट्टीपेक्षा नियमित आणि ठराविक अंतराने केलेल्या सरावाने मेंदूत दीर्घकालीन मज्जासंस्थेचे मार्ग (neural pathways) विकसित होतात. आरोग्यामध्ये 'क्रॅश डाएट'सारख्या तात्कालिक हस्तक्षेपांपेक्षा जीवनशैलीतील हळूहळू बदल अधिक शाश्वत ठरतात. आर्थिक क्षेत्रातही, वॉरन बफे यांचे मूल्य गुंतवणूक तत्त्वज्ञान आणि भारतातील 'एसआयपी' (SIP) द्वारे होणारी चक्रवाढ व्याजाची (compounding) संपत्ती निर्मिती याच संयमी दृष्टिकोन आणि संचित शक्तीचे औचित्य सिद्ध करते.

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