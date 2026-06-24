Premium|Study Room : संयम आणि सातत्याची ताकद; भारताच्या प्रगतीतून मिळणारा प्रेरणादायी धडा

निखिल सर१९६९ मधील थुंबा येथील सायकलवरून चाललेल्या प्रवासापासून ते २०२३ मधील 'चांद्रयान-३' च्या ऐतिहासिक यशापर्यंतचा भारताचा अंतराळ प्रवास हा पाच दशकांच्या संयमी आणि पद्धतशीर प्रगतीचा परिपाक आहे. हा प्रवास इसापच्या दंतकथेतील "सावकाश परंतु सातत्यपूर्ण प्रयत्नच शर्यत जिंकतात" या चिरंतन शहाणपणाचे उत्तम प्रतीक आहे. तात्काळ समाधानाच्या (instant gratification) आणि एका रात्रीत मिळणाऱ्या यशाने झपाटलेल्या आजच्या युगात हा प्राचीन सिद्धांत वैयक्तिक, संस्थात्मक आणि राष्ट्रीय पातळीवर एक महत्त्वपूर्ण प्रति-सांस्कृतिक (countercultural) शहाणपण प्रदान करतो. वैयक्तिक आयाम: वैयक्तिक सद्गुण म्हणून संयमवैयक्तिक स्तरावर, संथ आणि शाश्वत प्रगती ही शिस्तबद्ध निरंतरतेच्या रूपात प्रकट होते. मानसशास्त्रज्ञ अँडर्स एरिक्सन यांच्या मते, कोणत्याही क्षेत्रात जागतिक दर्जाचे प्रभुत्व मिळवण्यासाठी सुमारे १०,००० तासांच्या जाणीवपूर्वक सरावाची (deliberate practice) आवश्यकता असते. भारतीय शास्त्रीय संगीतातील दीर्घकालीन गुरू-शिष्य परंपरा आणि पंडित रविशंकर यांचे जीवन याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.समकालीन मज्जाविज्ञान (Neuroscience) देखील स्पष्ट करते की, परीक्षेपूर्वीच्या घोकंपट्टीपेक्षा नियमित आणि ठराविक अंतराने केलेल्या सरावाने मेंदूत दीर्घकालीन मज्जासंस्थेचे मार्ग (neural pathways) विकसित होतात. आरोग्यामध्ये 'क्रॅश डाएट'सारख्या तात्कालिक हस्तक्षेपांपेक्षा जीवनशैलीतील हळूहळू बदल अधिक शाश्वत ठरतात. आर्थिक क्षेत्रातही, वॉरन बफे यांचे मूल्य गुंतवणूक तत्त्वज्ञान आणि भारतातील 'एसआयपी' (SIP) द्वारे होणारी चक्रवाढ व्याजाची (compounding) संपत्ती निर्मिती याच संयमी दृष्टिकोन आणि संचित शक्तीचे औचित्य सिद्ध करते..Premium|Study Room : आर्टेमिस २ च्या यशानंतर अवकाश स्पर्धेतील नव्या पर्वाची सुरवात!.संस्थात्मक आयाम: दीर्घकाळ टिकणाऱ्या संस्थांची उभारणीसंस्थात्मक पातळीवर, संथ उभारणीमुळे संकटसमयी टिकून राहण्याची क्षमता असलेल्या मजबूत पायाच्या संस्था निर्माण होतात. जपानचे निरंतर किरकोळ सुधारणांचे 'कायझेन' (Kaizen) उत्पादन तत्त्वज्ञान हे टोयोटा कंपनीच्या जागतिक वर्चस्वाचे मुख्य कारण आहे.भारताचा विचार करता, १९४६ मध्ये अत्यंत लहान प्रमाणावर सुरू झालेली 'अमुल' (Amul) सहकारी चळवळ आज सात दशकांच्या संयमी विस्तारानंतर ७२,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळवणारा देशातील सर्वात मोठा ब्रँड बनली आहे. भारताची लोकशाही ही स्वतःच एक संथ-शाश्वत संस्थात्मक उभारणी आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक पाश्चात्त्य समीक्षकांनी भारतीय लोकशाही लवकरच कोलमडून पडेल असे भाकीत केले होते, परंतु स्वायत्त निवडणूक आयोग आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था यांच्या पद्धतशीर बळकटीकरणामुळे आज ९०० दशलक्ष मतदारांचा हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही सराव यशस्वी ठरला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा (RBI) मोजका व विवेकपूर्ण चलनविषयक दृष्टिकोन याच संस्थात्मक शहाणपणाची साक्ष देतो, ज्याने २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटात देशाच्या बँकिंग क्षेत्राचे रक्षण केले. राष्ट्रीय आयाम आणि गतीची अपरिहार्यताराष्ट्रीय पातळीवर, दक्षिण कोरियाचा वस्त्रोद्योगापासून सेमीकंडक्टरपर्यंतचा पद्धतशीर विकास संथ-शाश्वत आकृतीबंधाचे अनुसरण करतो. स्वतंत्र भारताने आयआयटी (IITs), एम्स (AIIMS) आणि कृषी विद्यापीठांच्या रूपाने केलेली दीर्घकालीन शैक्षणिक पायाभरणी आज आयटी क्षेत्रातील लाभांश आणि हरित क्रांतीच्या रूपाने दृश्यमान आहे. याउलट, २०१६ मधील विमुद्रीकरणासारखे (नोटबंदी) घाईघाईने घेतलेले निर्णय पद्धतशीर नियोजनाअभावी अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवतात.तथापि, विशिष्ट परिस्थितीत गतीची अपरिहार्यता नाकारता येत नाही. वैद्यकीय आणीबाणी, कोविड-१९ लसीकरण मोहीम, हवामान बदलाचे संकट आणि अत्यंत स्पर्धात्मक तंत्रज्ञान बाजारपेठा (उदा. गुगल, उबर) या ठिकाणी पहिल्यांदा पाऊल टाकणाऱ्यांना (first movers) फायदा मिळतो, ज्यामुळे जलद कृती आवश्यक ठरते. शहाणपण यातच आहे की, कोणती परिस्थिती संयमी स्थिरता मागते आणि कोणती तातडीची गती मागते हे ओळखणे..समकालीन आव्हाने आणि पुढील वाटचालआज तंत्रज्ञानाने निर्माण केलेली 'तात्काळ समाधानाचा संस्कृती' लोकांचा लक्ष देण्याचा कालावधी (attention span) कमी करत आहे. स्टार्टअप क्षेत्रात शाश्वत व्यवसाय मॉडेलऐवजी केवळ वेगवान विस्ताराचा (hyper-growth) पाठलाग केल्याने 'बायजूस' सारख्या एड-टेक कंपन्या संकटात आल्या, तर बुटस्ट्रॅप्ड पद्धतीने संथपणे वाढणारी 'झोहो' (Zoho) नफ्यात राहिली. सोशल मीडियाच्या गतीमुळे राजकीय चर्चांचे उथळ सरलीकरण होऊन प्रशासनाची लोकशाही गुणवत्ता धोक्यात आली आहे.या आव्हानांवर मात करण्यासाठी शिक्षण पद्धतीत गुणात्मक प्रभुत्वाला प्राधान्य दिले पाहिजे. संस्थात्मक स्तरावर, दीर्घकालीन नियोजनाचे अल्पकालीन राजकीय दबावांपासून रक्षण करणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक पातळीवर, योग-ध्यानासारख्या प्राचीन भारतीय सजगतेच्या (mindfulness) पद्धतींचे पुनरुज्जीवन संयम वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल..निष्कर्षहवामान बदल, सामाजिक असमानता आणि लोकशाहीचे रक्षण यांसारख्या बहु-पिढ्यांच्या आधुनिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आपल्याला याच धैर्याची गरज आहे. महात्मा गांधींनी दाखवून दिल्याप्रमाणे, दृढ विश्वासाने घेतलेला संथ-शाश्वत दृष्टिकोन डोंगरही हलवू शकतो. 'चांद्रयान-३' चे यश हेच सिद्ध करते की, शर्यत शेवटी सर्वात वेगवान धावणाऱ्याची नसून, मार्ग न सोडता सातत्याने आणि स्थिरतेने चालणाऱ्याची असते. चारित्र्य आणि दीर्घकालीन विजय हा याच संयमी प्रवासातून निर्माण होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.