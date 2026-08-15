Premium|Indian Civil Aviation : भारतीय हवाई क्षेत्राची ऐतिहासिक झेप

धैर्यशील वंडेकर, हवाई वाहतूक तज्ज्ञ व विश्लेषकसरकारी मक्तेदारीपासून खासगी गुंतवणुकीपर्यंत आणि मर्यादित प्रवासापासून सर्वसामान्यांच्या उड्डाणापर्यंत भारतीय नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राने घेतलेली झेप ऐतिहासिक आहे. आज जागतिक हवाई वाहतूक केंद्र (हब) म्हणून उदयास येण्याच्या दिशेने भारत वेगाने वाटचाल करत आहे.पायाभूत संस्थात्मक प्रवास व राष्ट्रीयीकरण स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा भारतासमोर राष्ट्रनिर्मितीची अनेक आव्हाने होती. विशाल भौगोलिक विस्तार आणि मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशाच्या कानाकोपऱ्याला जोडणे हे त्यापैकी एक महत्त्वाचे आव्हान होते. रस्ते आणि रेल्वेबरोबरच हवाई संपर्क राष्ट्रीय एकात्मता, राष्ट्रीय सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन, व्यापार, पर्यटन आणि दुर्गम प्रदेशांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी अत्यावश्यक होता. मात्र, त्या काळात विमानतळ आणि हवाई सेवांचे जाळे अत्यंत मर्यादित होते आणि विमानप्रवास प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्गापुरताच मर्यादित होता. गेल्या आठ दशकांत मात्र भारतीय नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राने सरकारी मक्तेदारीपासून खासगी स्पर्धेपर्यंत, मर्यादित हवाई प्रवासापासून सर्वसामान्यांच्या प्रवासातील महत्त्वाच्या साधनापर्यंत आणि प्रवासी वाहतुकीपासून व्यापक विमानवाहतूक परिसंस्थेपर्यंत विलक्षण परिवर्तन अनुभवले आहे. आज, सर्वांत वेगाने विस्तारात असलेला व जगातील तिसरी मोठी देशांतर्गत हवाई बाजारपेठ असलेला भारत, जागतिक हवाई वाहतूक केंद्र म्हणून उदयास येण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. भारतीय नागरी हवाई वाहतुकीची संस्थात्मक पायाभरणी स्वातंत्र्यपूर्व काळातच झाली होती. १९२७ मध्ये नागरी हवाई वाहतूक विभागाची स्थापना झाली आणि पुढे नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने विमान सुरक्षा, उड्डाणयोग्यता, वैमानिक परवाने आणि हवाई वाहतूक नियमनाची चौकट विकसित केली. स्वातंत्र्यानंतर १९५३ मध्ये एअर कॉर्पोरेशन्स अॅक्टअंतर्गत नऊ विमान कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. देशांतर्गत सेवांसाठी इंडियन एअरलाइन्स आणि आंतरराष्ट्रीय सेवांसाठी एअर इंडिया इंटरनॅशनल, अशी रचना उभी राहिली. पुढील चार दशकांहून अधिक काळ या सरकारी विमान कंपन्यांचे वर्चस्व देशाच्या हवाई वाहतूक क्षेत्रावर राहिले. या कालखंडात हवाई वाहतुकीचा संस्थात्मक आणि नियामक पाया मजबूत झाला. प्रमुख शहरांमधील हवाई संपर्क विस्तारला आणि हवाई वाहतूक क्षेत्राला स्थैर्य मिळाले, मात्र स्पर्धेअभावी कार्यक्षमता, ग्राहकसेवा आणि विस्ताराच्या वेगाच्या मर्यादाही स्पष्ट झाल्या. विमानतळ विकास आणि व्यवस्थापनेसाठी १९७२ मध्ये इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि १९८६ मध्ये नॅशनल एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी स्थापन झाली. १९९५ मध्ये या दोन्ही संस्थांचे विलीनीकरण होऊन एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया अस्तित्वात आली. हवाई वाहतूक सुरक्षेसाठी ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटीची सुरुवात १९७८ मध्ये झाली आणि १९८७ मध्ये त्याला स्वतंत्र विभागाचा दर्जा मिळाला होता..खासगीकरण अन् एअर इंडियाचे हस्तांतर१९९० चे दशक भारतीय हवाई वाहतुकीच्या इतिहासातील अत्यंत निर्णायक ठरले. १९९० मध्ये एअर टॅक्सी ऑपरेटर्सना अधिक स्वातंत्र्य दिले आणि १९९४ मध्ये खासगी विमान कंपन्यांसाठी अनुसूचित हवाई सेवा क्षेत्र खुले करण्यात आले. जेट एअरवेज, एअर सहारा, ईस्ट-वेस्ट एअरलाईन्स, दमानिया एअरवेज आदी कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे स्पर्धा निर्माण होऊन प्रवाशांच्या सेवेत सुधारणा होऊन पर्यायदेखील वाढले. त्यानंतर एअर डेक्कन, स्पाईस जेट, इंडिगो यासारख्या लो-कॉस्ट विमान कंपन्यांनी विमान प्रवास अधिक परवडणारा केला. परिणामी, विमानप्रवास हा केवळ श्रीमंत वर्गापुरता मर्यादित न राहता इतर वर्गांच्या आवाक्यात येऊ लागला. तथापि, वाढते इंधनदर, कररचना, पायाभूत सुविधांच्या मर्यादा आणि आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर व्यवसाय-मॉडेल यामुळे अनेक विमान कंपन्या टिकू शकल्या नाहीत. किंगफिशर एअरलाईन्स आणि जेट एअरवेज सारख्या अत्यंत वक्तशीर व प्रवासीप्रिय कंपन्या बंद होणे हे या क्षेत्रातील आर्थिक अस्थिरतेचे ठळक उदाहरण होते. दरम्यान, सरकारी विमान कंपन्यांवरील आर्थिक दबावही वाढत होता. २००७मध्ये एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्सचे विलीनीकरण होऊन नॅशनल एव्हिएशन कंपनी ऑफ इंडिया अस्तित्वात आली आणि संयुक्त विमानसेवा एअर इंडिया या ब्रँडखाली सुरू राहिली. अखेरीस २७ जानेवारी २०२२ रोजी एअर इंडियाचे धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीद्वारे टाटा समूहाकडे हस्तांतर झाले. त्यामुळे १९५३पासून सुरू असलेल्या सरकारी मालकीच्या पर्वाचा अंत होऊन भारतीय विमान वाहतुकीत खासगी गुंतवणुकीच्या नव्या पर्वाला सुरुवात झाली. हवाई वाहतूक क्षेत्रात होत असलेल्या या परिवर्तनाला २०२० मध्ये कोविड-१९ महामारीने मोठा धक्का दिला. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा मोठ्या प्रमाणावर ठप्प झाल्याने विमान कंपन्या, विमानतळ, कर्मचारी आणि संपूर्ण पुरवठा साखळी अभूतपूर्व संकटात सापडली होती. मात्र सरकारने मोठ्या धीराने निर्बंध टप्प्याटप्प्याने नियोजनपूर्वक शिथिल केले व हवाई प्रवासाची मागणी वेगाने पुनरुज्जीवित झाली. या संकटाने हवाई वाहतूक क्षेत्रासाठी आर्थिक शिस्त, कार्यात्मक लवचिकता, डिजिटल क्षमता आणि प्रभावी आपत्कालीन नियोजन किती महत्त्वाचे आहे, हे अधोरेखित केले..पायाभूत सुविधांचा विस्तार२०१४ नंतर भारतीय हवाई वाहतुकीच्या विस्ताराला अभूतपूर्व वेग मिळाला. २०१४ मधील कार्यरत विमानतळांची संख्या ७४ वरून २०२६ मध्ये १६५ पर्यंत पोहोचली असून, विमानतळ पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. वाढत्या प्रवासी वाहतुकीबरोबरच एअर कार्गोचे महत्त्व आणि प्रमाणही झपाट्याने वाढले आहे. ई-कॉमर्स, औषधनिर्मिती, उच्च-मूल्य उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि नाशवंत वस्तूंच्या जलद वाहतुकीसाठी हवाई मालवाहतूक महत्वाची ठरत आहे. त्यामुळे आधुनिक विमानतळ आता केवळ प्रवासी हाताळणी केंद्रे न राहता एरोसिटी, लॉजिस्टिक्स, एमआरओ, हॉटेल, उद्योग आणि व्यावसायिक सेवांच्या व्यापक आर्थिक परिसंस्थांचे केंद्र होत आहेत. नवी मुंबई आणि जेवर विमानतळसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे देशाच्या हवाई क्षमतेत मोठी भर पडत आहे. त्याचप्रमाणे पुणे प्रदेशातील माहिती-तंत्रज्ञान, वाहन, संरक्षण, उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्राचा विस्तार लक्षात घेता पुरंदर विमानतळ हा भविष्यातील महत्त्वाचा पायाभूत प्रकल्प ठरू शकतो.प्रादेशिक जोडणी अन् 'उडान' योजनाया अभूतपूर्व विस्ताराला प्रादेशिक समावेशकतेची जोड देण्यात 'उडे देश का आम नागरिक' अर्थात उडान योजनेच्या भूमिकेस मोठे श्रेय जाते. २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या योजनेचा उद्देश लहान शहरे आणि दुर्गम भागांना परवडणाऱ्या हवाई सेवेने जोडणे व सामान्यांच्या आवाक्यात हवाई प्रवास आणणे हा आहे. २०२६ पर्यंत या योजनेअंतर्गत ९५ विमानतळ, हेलिपोर्ट आणि वॉटर एरोड्रोम हवाई सेवांनी जोडले गेले असून, १.६८ कोटी प्रवाशांनी त्याचा लाभ घेतला आहे. २०२६ मध्ये मंजूर केलेल्या मॉडिफाइड उडान योजनेसाठी २०३५-३६ पर्यंत २८ हजार ८४० कोटींची तरतूद केली आहे. त्यामध्ये नव्या एरोड्रोमचा विकास, आधुनिक हेलिपॅड आणि प्रादेशिक हवाई सेवांच्या व्यवहार्यतेसाठी आर्थिक सहाय्याचा समावेश आहे. मात्र, या मार्गांना दीर्घकालीन सरकारी अनुदानावर अवलंबून न ठेवता व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे हे पुढील महत्वाचे आव्हान असेल. त्यासाठी प्रवासी मागणी, विमान प्रकार, विमानतळ पायाभूत सुविधा आणि विमान कंपन्यांची व्यावसायिक व्यवहार्यता यांचा समन्वय आवश्यक आहे..आत्मनिर्भरता, सुरक्षा व गुणवत्ताभारतीय हवाई वाहतुकीचा यापुढील टप्पा हा केवळ विमानांची आणि प्रवाशांची संख्या वाढवण्याचा नसून संपूर्ण हवाई वाहतूक उद्योगाची आत्मनिर्भर परिसंस्था उभारण्याचा आहे. एमआरओ अर्थात देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल, वैमानिक प्रशिक्षण, विमाननिर्मिती, इंजिन, एव्हिऑनिक्स, सुटे भाग, विमान वित्तपुरवठा आणि पुरवठा साखळी या सर्व क्षेत्रांत देशांतर्गत क्षमता विकसित करणे भविष्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. वाढत्या विमानताफ्यामुळे वैमानिक आणि तांत्रिक मनुष्यबळाची मागणीही वाढत आहे.डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापरप्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेबरोबरच सुरक्षा, प्रमाणन आणि मानकीकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. विमाननिर्मितीच्या क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर होण्यासाठी संशोधन, डिझाइन, इंजिन तंत्रज्ञान, एव्हिऑनिक्स आणि दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणूक यांचा मजबूत पाया उभारावा लागेल. हवाई वाहतूक क्षेत्राच्या वेगवान विस्ताराबरोबरच शाश्वततेचे आव्हानही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शाश्वत किंवा हरित विमान इंधन, अधिक इंधन कार्यक्षम विमाने, अक्षय ऊर्जा आणि कार्बन व्यवस्थापन यांना हवाई वाहतुकीच्या भविष्यात अनिवार्य स्थान असेल. भारताकडे कृषी अवशेष आणि इतर जैविक स्रोतांपासून शाश्वत विमान इंधन निर्मितीची क्षमता आहे. डिजियात्रा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वयंचलित प्रक्रिया, भविष्यवेधी देखभाल आणि प्रगत एअर ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्रणाली या हवाई वाहतूक अधिक कार्यक्षम आणि प्रवाशांसाठी सुलभ बनवू शकतात. मात्र, डिजिटल परिवर्तनाबरोबरच सायबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण आणि प्रवाशांच्या गोपनीयतेलाही सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल..जागतिक हब बनण्याची बलस्थाने व आव्हानेभारताकडे विशाल देशांतर्गत हवाई वाहतूक बाजारपेठ, वाढता मध्यमवर्ग, वेगाने विस्तारत असलेली अर्थव्यवस्था आणि आशिया, मध्यपूर्व, युरोप व आफ्रिकेच्या संगमावर असलेले धोरणात्मक भौगोलिक स्थान ही जागतिक हवाई वाहतूक क्षेत्रातील महत्वाची बलस्थाने आहेत. मात्र, जागतिक हवाई वाहतूक हब म्हणून उदयास येण्यासाठी केवळ मोठी आणि आधुनिक विमानतळे पुरेशी ठरणार नाहीत. प्रभावी 'हब-अँड-स्पोक' नेटवर्क, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम भारतीय विमान कंपन्या, लांब पल्ल्याच्या मार्गांसाठी सक्षम विमानताफा, स्पर्धात्मकता, व्यापक आंतरराष्ट्रीय हवाई जोडणी आणि मजबूत प्रादेशिक विमानतळांचे जाळे याबरोबरच एमआरओ, वैमानिक व विमानचालन प्रशिक्षण, विमान वित्तपुरवठा, एरोस्पेस अभियांत्रिकी आणि विमाननिर्मिती यांची एकात्मिक परिसंस्था उभारावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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