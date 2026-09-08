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Premium|Inflation Management : महागाई वाढत असताना संपत्ती वाढवण्यासाठी काय कराल?

Long Term Investment : महागाईमुळे उत्पन्नापेक्षा खर्च वेगाने वाढत असताना श्रीगणेश मयूरेशला खर्चाचे बजेट, आपत्कालीन निधी, सुरक्षित बचत आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे महत्त्व सोप्या संवादातून समजावतात.
Inflation Management

Inflation Management

esakal

सकाळ मनी
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ॲड. प्रतिभा देवी - pratibhasdevi@gmail.com

आरतीनंतर मयूरेशने श्री गणेशाकडे प्रार्थना करताना एक तक्रारवजा विनंती केली.

मयूरेश : श्रीगणेशा, यंदा उत्पन्न वाढलं; पण खर्च त्याच्यापेक्षा जास्त वेगाने वाढला.

श्रीगणेश : यंदा किराणा, भाजी, पेट्रोल, शिक्षण, औषधं आणि गणपतीची सजावटही महाग झाली आहे, असं म्हणतोयस ना? म्हणजे महागाईने माझ्यापेक्षा आधीच तुझ्या घरात प्रवेश केला वाटतं!

श्रीगणेश : पण माझ्या आगमनासाठी खर्च करताना तू कधी बजेट करतोस का?

मयूरेश : बजेट? श्रीगणेशा, तुमच्यासाठी बजेट कसले?

श्रीगणेश : भक्ती मनापासून कर; पण खर्च डोक्याने कर.

मयूरेश : श्रीगणेशा, महागाईला थोडं समजवा ना! तिला खाली बसायला सांगा.

श्रीगणेश : महागाई माझं ऐकणार असती, तर मी आधी मोदकांची किंमत कमी केली असती. तुला माहीतच आहे, मला मोदक किती आवडतात!

मयूरेश : मग आम्ही काय करायचं?

श्रीगणेश : महागाई थांबवणं तुझ्या हातात नाही; पण महागाईपेक्षा वेगाने तुझ्या संपत्तीची वाढ कशी होईल, याचा विचार करणं तुझ्या हातात आहे.

मयूरेश : म्हणजे?

श्रीगणेश : फक्त पैसा बचत खात्यात ठेवून भागणार नाही. काही पैसा आपत्कालीन निधीसाठी, काही सुरक्षित बचतीसाठी आणि काही दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी ठेव.

मयूरेश : पण श्रीगणेशा, माझ्या हातात महिन्याच्या शेवटी पैसेच उरत नाहीत!

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