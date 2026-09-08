Premium|Inflation Management : महागाई वाढत असताना संपत्ती वाढवण्यासाठी काय कराल?

ॲड. प्रतिभा देवी - pratibhasdevi@gmail.comआरतीनंतर मयूरेशने श्री गणेशाकडे प्रार्थना करताना एक तक्रारवजा विनंती केली.मयूरेश : श्रीगणेशा, यंदा उत्पन्न वाढलं; पण खर्च त्याच्यापेक्षा जास्त वेगाने वाढला.श्रीगणेश : यंदा किराणा, भाजी, पेट्रोल, शिक्षण, औषधं आणि गणपतीची सजावटही महाग झाली आहे, असं म्हणतोयस ना? म्हणजे महागाईने माझ्यापेक्षा आधीच तुझ्या घरात प्रवेश केला वाटतं!श्रीगणेश : पण माझ्या आगमनासाठी खर्च करताना तू कधी बजेट करतोस का?मयूरेश : बजेट? श्रीगणेशा, तुमच्यासाठी बजेट कसले?श्रीगणेश : भक्ती मनापासून कर; पण खर्च डोक्याने कर.मयूरेश : श्रीगणेशा, महागाईला थोडं समजवा ना! तिला खाली बसायला सांगा.श्रीगणेश : महागाई माझं ऐकणार असती, तर मी आधी मोदकांची किंमत कमी केली असती. तुला माहीतच आहे, मला मोदक किती आवडतात!मयूरेश : मग आम्ही काय करायचं?श्रीगणेश : महागाई थांबवणं तुझ्या हातात नाही; पण महागाईपेक्षा वेगाने तुझ्या संपत्तीची वाढ कशी होईल, याचा विचार करणं तुझ्या हातात आहे.मयूरेश : म्हणजे?श्रीगणेश : फक्त पैसा बचत खात्यात ठेवून भागणार नाही. काही पैसा आपत्कालीन निधीसाठी, काही सुरक्षित बचतीसाठी आणि काही दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी ठेव.मयूरेश : पण श्रीगणेशा, माझ्या हातात महिन्याच्या शेवटी पैसेच उरत नाहीत!.Premium|Parenting tips for modern families : 'आजचा दिवस कसा गेला?' मुलांच्या मनातील मूक अपेक्षा आणि हरवत चाललेला संवाद.श्रीगणेश : म्हणूनच तुझी पद्धत चुकीची आहे.मयूरेश : म्हणजे?श्रीगणेश : तू म्हणतोस, ‘सगळा खर्च झाल्यावर जे उरेल ते वाचवतो.’मयूरेश : होना श्रीगणेशा!श्रीगणेश : आता उलट कर, ‘आधी बचत, मग खर्च!’मयूरेश : म्हणजे पगार आला की आधी बचत आणि नंतर बाजार?श्रीगणेश : हो. नाहीतर बाजारात गेल्यावर तुझी बचत आधी जाते आणि मग तू म्हणतोस, ‘पुढच्या महिन्यापासून बचत करतो!’श्रीगणेश : आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे आपत्कालीन निधी तयार कर.मयूरेश : आपत्कालीन निधी? म्हणजे नेमकं काय करायचं देवा?श्रीगणेश : समजा, अचानक नोकरी गेली, व्यवसायात अडचण आली, मोठा वैद्यकीय खर्च झाला किंवा घरात अनपेक्षित खर्च आला, तर काय करशील?मयूरेश : नातेवाईकांकडून पैसे घेईन!श्रीगणेश : आणि नातेवाईकांनी तुझ्यासारखंच उत्तर दिलं तर?मयूरेश : मग?श्रीगणेश : म्हणून किमान तीन ते सहा महिन्यांच्या आवश्यक घरखर्चाएवढी रक्कम सहज उपलब्ध स्वरूपात ठेव.मयूरेश : श्री गणेशा, आता सगळे ‘एसआयपी’च्या मागे आहेत. मग ती नक्की काय?श्रीगणेश : अरे, नियमितपणे ठराविक रक्कम गुंतवण्याची एक पद्धत म्हणजे ‘एसआयपी’. त्याचप्रमाणे गुंतवणुकीचे विविध प्रकारही तुला समजतील.मयूरेश : किती रक्कम गुंतवायची एकावेळी?श्रीगणेश : ते तुझ्या उत्पन्नानुसार ठरव. समजा, महिन्याला पाच हजार रुपये.मयूरेश : एवढ्या छोट्या रकमेत काय होणार?श्रीगणेश : भक्ता, हा प्रश्नच चुकीचा आहे. छोटी रक्कम मोठ्या कालावधीसाठी शिस्तबद्धपणे साठवली तर मोठा निधी तयार होतो.मयूरेश : म्हणजे माझ्या पाच हजार रुपयांची शक्ती एवढी मोठी आहे?श्रीगणेश : आहे; पण लक्षात ठेव, म्युच्युअल फंडातील परतावा निश्चित नसतो. बाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम त्यावर होतो. योग्य नियोजन, दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि जोखीम समजून घेतल्यास संपत्तीनिर्मितीची चांगली संधी मिळू शकते.मयूरेश : श्री गणेशा, आता सोनंही घ्यायचा विचार आहे.श्रीगणेश : परंपरा म्हणून घ्यायचं असेल, तर विचार कर; पण गुंतवणूक म्हणून संपूर्ण पैसा सोन्यात गुंतवू नकोस.‘गोल्ड ईटीएफ’ हा पण एक पर्याय आहे.मयूरेश : मग किती गुंतवणूक करू?श्रीगणेश : ते तुझ्या एकूण आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून आहे. गुंतवणुकीत विविधता ठेव.मयूरेश : म्हणजे सगळे मोदक एका ताटात ठेवायचे नाहीत?श्रीगणेश : अगदी बरोबर! एक ताट पडलं, तर सगळे मोदक वाया जातात.श्रीगणेश : तुझ्याकडे पुरेसा विमा आहे का?मयूरेश : हो देवा! विमा आहे; पण तो किती आहे हे माहित नाही?श्रीगणेश : आयुर्विमा आणि आरोग्यविमा किती आहे, त्यात काय संरक्षण आहे, प्रीमियम किती आहे, हे कुटुंबातील सदस्यांनाही माहीत असलं पाहिजे.मयूरेश : म्हणजे पॉलिसी घेऊन काम संपत नाही?श्री गणेश : अजिबात नाही. आपल्याकडे पुरेसं विमा संरक्षण आहे का, हे वेळोवेळी तपासणंही तितकंच महत्त्वाचं..मयूरेश : श्रीगणेशा, मुलांच्या शिक्षणासाठीही काहीतरी करायला हवं ना...श्रीगणेश : विचार चांगला आहे. आजच सुरुवात कर.मयूरेश : पण मुलगा अजून लहान आहे.श्रीगणेश : म्हणूनच!मयूरेश : एवढ्या लवकर?श्रीगणेश : हो! वेळ हा गुंतवणुकीचा मोठा मित्र आहे. आज थोडी रक्कम बाजूला ठेवली, तर भविष्यातील मोठा खर्च पेलणं तुलनेने सोपं होऊ शकतं.मयूरेश : म्हणजे मुलगा मोठा झाल्यावर पैसे शोधण्यापेक्षा मुलगा लहान असतानाच पैसे वाढवायचे?श्रीगणेश : आता भक्तीबरोबर बुद्धीही वापरायला लागलास...!मयूरेश : श्रीगणेशा, माझ्या निवृत्तीचं कोण पाहणार?श्रीगणेश : ते पण तूच पाहणार!मयूरेश : मुलं आहेत ना. कमावती झाली, की सांभाळतील.श्रीगणेश : मुलं तुझी निवृत्तीची तरतूद नाहीत!मयूरेश : म्हणजे?श्रीगणेश : मुलांनी प्रेमाने साथ द्यावी; पण त्यांच्या भविष्यावर आपली निवृत्ती लादू नये. तुझ्या कार्यक्षमतेच्या काळातच निवृत्तीचं नियोजन कर.मयूरेश : श्रीगणेशा, तुम्ही तर आज माझं पूर्ण आर्थिक ऑडिटच करून टाकलं!श्रीगणेश : अजून बाकी आहे.मयूरेश : काय?श्रीगणेश : तुझ्या खर्चाची यादी...!मयूरेश : ती नको श्रीगणेशा! त्यापेक्षा मला मोक्ष द्या!श्रीगणेश : मोक्ष नंतर... आधी क्रेडिट कार्डचं बिल भर!मयूरेश : श्रीगणेशा, मग यंदा तुमच्याकडे नेमकं काय मागू?श्रीगणेश : मला सांग, तू काय करणार?मयूरेश : आता तुम्हीच सांगितलेल्या पुढील मंत्रांचं पारायण करणार आणि ते आचरणात आणणार...१) अनावश्यक कर्ज कमी करणार, २) उत्पन्नातून आधी बचत करणार, ३) आपत्कालीन निधी तयार करणार,४) विमा तपासणार, ५) मुलांच्या शिक्षणासाठी गुंतवणूक करणार, ६) निवृत्तीचा विचार करणार,७) योग्य गुंतवणुकीत नियमित पैसे ठेवणार.श्रीगणेश : आणि?मयूरेश : उत्सवाचा खर्चही बजेटमध्येच करणार!श्रीगणेश : आता बोललास शहाण्या भक्तासारखा.मयूरेश : देवा, एक शेवटची विनंती.श्रीगणेश : बोल!मयूरेश : यंदा माझ्या घरात पैसा टिकू द्या.श्रीगणेश : पैसा टिकवण्यासाठी मी आशीर्वाद देईन; पण ऑनलाइन विक्रीत ‘फक्त आजच आॅफर!’ असं दिसलं, की खरेदी तूच थांबवायची!मयूरेश : ते थोडं कठीण आहे. बायकोला अशी खरेदी करायला खूप आवडते.श्रीगणेश : मग आधी तुझ्या मनावर विजय मिळव. तिला समजाव, गणेशोत्सव म्हणजे फक्त विघ्नहर्त्याची पूजा नाही; विवेकाने निर्णय घेण्याचीही वेळ आहे.मयूरेश : श्रीगणेशा, यंदा एकच मंत्र... ‘उत्सव मनापासून, खर्च विचाराने, बचत शिस्तीने, गुंतवणूक समजून आणि भविष्य निर्धास्त...!’श्रीगणेश हसत म्हणाले, ‘अरे, आता तू खरा भक्त झालास!’मयूरेशच्या चेहऱ्यावर समाधान पसरलं आणि त्याने गुंतवणूक किती प्रकारे करता येईल, याचा विचार करण्यास सुरुवात केली.(लेखिका ज्येष्ठ करसल्लागार आहेत. ९८२२०९४५१५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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