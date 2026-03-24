Premium|Gold rate fluctuations : युद्धाच्या तणावात सोन्याच्या दरात घसरण, गुंतवणूकदार चिंतेत

मंजूषा कुलकर्णी - sarkarnama@esakal.comपश्चिम आशियातील युद्धाच्या वाढत्या तणावामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण असताना, सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जाणाऱ्या सोन्याच्या दरात मात्र घसरण झाली आहे. अनिश्चिततेच्या काळात मागणीत घट होत असल्याने सोन्याचा भाव स्थिर राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. युद्धाचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अनेक पातळ्यांवर होतो. त्यातील सर्वांत संवेदनशील क्षेत्र म्हणजे मौल्यवान धातू विशेषतः सोने आणि चांदी. इतिहासात मोठ्या युद्धांच्या काळात या धातूंच्या किमतींमध्ये मोठे चढ-उतार दिसून आले आहेत. गुंतवणूकदारांचा विश्वास, चलनातील अस्थिरता, औद्योगिक मागणी आणि सुरक्षित गुंतवणुकीची गरज या सर्व घटकांमुळे युद्धाचा थेट आणि अप्रत्यक्ष परिणाम या क्षेत्रावर होतो. अमेरिका, इस्राईल आणि इराण यांच्यातील लष्करी संघर्षाला दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ पूर्ण झाला आहे. या काळात जागतिक स्तरावर महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किमतीने १०० डॉलरचा टप्पा ओलांडल्याने बाजारपेठेत अस्वस्थता पसरली आहे. सामान्यतः युद्धाच्या काळात गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे वळतात, ज्यामुळे सोन्याचे दर वाढतात. मात्र, यावेळी डॉलर मजबूत राहिल्याने अन्य देशांसाठी सोने महाग झाले असून मागणीत घट झाली आहे. जागतिक सुवर्ण व्यापाराचे केंद्र असलेल्या दुबईसह संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (यूएई) युद्धामुळे वाहतूक व्यवस्था विस्कळित झाली आहे. विमानसेवा बंद असल्याने सोन्याची निर्यात करणे कठीण झाले असून, व्यापाऱ्यांनी लंडन बुलियन मार्केट असोसिएशनच्या (एलबीएमबी) दरांवर प्रति औंस ३० डॉलरपर्यंत सवलत देऊ केली आहे. सोन्याचा पुरेसा साठाभारताच्या आयात खर्चामध्ये सोन्याचा वाटा मोठा असून, 'यूएई' हा प्रमुख पुरवठादार देश आहे. मुंबईत १३ मार्च रोजी ९९९ शुद्धतेच्या सोन्याचे दर १५ हजार ८५५ रुपये प्रति ग्रॅम नोंदविले गेले. हा दर २६ फेब्रुवारी रोजी १५ हजार ८०२ रुपये होते. गेल्या वर्षभरात सोन्याच्या दरात ६५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर सोने गेले आहे. त्यामुळे दागिन्यांची खरेदी आता केवळ भेटवस्तू किंवा हौस म्हणून न राहता, एक धोरणात्मक गुंतवणूक म्हणून केली जात असल्याचे चित्र बाजारात आहे. जानेवारी महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या आयातीमुळे भारताकडे सध्या दागिन्यांच्या उद्योगासाठी सोन्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. डिसेंबरमधील ४.१३ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत जानेवारीत सोन्याची आयात १२.०७ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढली होती.'दुबई'चा परिणामवाहतुकीच्या समस्या नसत्या, तर दुबईतील सोन्याच्या कमी किमतींचा भारतीय व्यापारी आणि ग्राहकांना फायदा झाला असता. मात्र, संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (यूएई) सोन्याचे दर कमी असण्याचे मुख्य कारण वाहतुकीतील अडथळे हेच आहे. यामुळे भारतीय खरेदीदारांना हे सोने स्वस्त दरात आयात करणे शक्य होत नाही. परिणामी, दुबईच्या बाजारपेठेचा भारतावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, दागिन्यांच्या मागणीत घट झाल्यामुळे नजीकच्या काळात सोन्याच्या दरात स्थिरता राहण्याची शक्यता आहे.चांदीच्या भावावर परिणामकिमतीत अस्थिरता आणि घसरण : युद्धाच्या सुरुवातीला चांदीचे दर वाढले होते, परंतु काही अहवालांनुसार चांदी तीन टक्क्यांहून अधिक घसरली आहे. सोने आणि चांदीच्या किमतीत सुधारणा दिसू शकते.सुरक्षित गुंतवणुकीचे आकर्षण : भू-राजकीय तणावामुळे, गुंतवणूकदार भांडवल सुरक्षित करण्यासाठी चांदीकडे वळतात. त्यामुळे किमतीत अचानक वाढ होऊ शकतेय तरीही आताच्या परिस्थितीत चांदीच्या दरात अनिश्चितता आहे.औद्योगिक मागणीवर परिणाम : चांदीचा वापर केवळ दागिन्यांमध्येच नाही, तर औद्योगिक कारणांसाठीही (उदा. इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर पॅनेल) होतो. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक आर्थिक मंदीची भीती असल्याने चांदीची औद्योगिक मागणी कमी होऊन किमतींवर दबाव येऊ शकतो.पुरवठा साखळी आणि वाहतूक : युद्धाच्या तणावामुळे (उदा. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणाव) सागरी वाहतुकीला विलंब होत आहे. याचा परिणाम रत्ने आणि दागिने निर्यातीवर होत आहे.