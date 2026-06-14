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Premium|Iran War Impact : इराण युद्धाचे १०० दिवस; अमेरिकन लष्करी वर्चस्वाच्या मर्यादा, ट्रम्प धोरणावर प्रश्नचिन्ह

Hormuz Strait Crisis : इराण-अमेरिका संघर्षाच्या शंभर दिवसांनी जागतिक महासत्तांच्या मर्यादा उघड केल्या आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील इराणच्या दबावामुळे पश्चिम आशियातील राजकारण, ऊर्जा सुरक्षा आणि जागतिक स्थैर्याविषयी चिंता वाढली आहे.
Hormuz Strait Crisis

Hormuz Strait Crisis

esakal

श्रीराम पवार
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युक्रेनच्या युद्धानं रशियाच्या लष्करी सामर्थ्याविषयीच्या जागतिक आकलनाला तडा गेला तसाच इराणच्या या युद्धात अमेरिकेला केवळ लष्करी ताकदीवर हवं ते घडवता येण्यातील मर्यादा समोर आल्या. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विश्वासार्हतेपुढे यातून प्रश्नचिन्ह लागले, शिवाय अमेरिकेच्या जागतिक रचनेतील स्थानापुढंही प्रश्नचिन्ह लागले. महाशक्तीच्या मर्यादा दाखवणारे इराण युद्धाचे १०० दिवस ठरले आहेत तसंच जगाची कोंडी करणारं होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याचं हत्यार इराणच्या हाती आलंय.

इराणच्या युद्धानं डोनाल्ड ट्रम्प यांची एक अनोखी कोंडी केली आहे. ट्रम्प यांनी युद्धाला तोंड फोडताना इराणच्या भवितव्याचा निर्णय आपणच घेऊ, असा आव आणला होता. संपूर्ण इराणी सभ्यता नष्ट करण्याच्या धमकीपासून ते इराणी लोक महान आहेत, इथंपर्यंत रोज भूमिका बदलत ट्रम्प यांनी त्यांच्या धरसोडीचं दर्शन या काळात घडवलं. ट्रम्प जाणीवपूर्वक उलटसुलट बोलतात. त्यातून त्यांना हवं तसं डील करण्याकडेच जायचं असतं, असं त्यांच्यातील डीलमेकरवर विश्वास असलेले समर्थक मानतात, मात्र इराणच्या प्रश्नात त्यांचं हे वर्तन हास्यास्पद स्तरावर येऊन ठेपलं. महिनाभराच्या युद्धानंतर युद्धबंदी झाली, पण ती टिकाऊ नाही आणि युद्धाच्या शंभर दिवसांनंतर अमेरिकेच्या शर्तीवर ती पुढं जाण्याची शक्यता नाही.

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