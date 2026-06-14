Premium|Iran War Impact : इराण युद्धाचे १०० दिवस; अमेरिकन लष्करी वर्चस्वाच्या मर्यादा, ट्रम्प धोरणावर प्रश्नचिन्ह

युक्रेनच्या युद्धानं रशियाच्या लष्करी सामर्थ्याविषयीच्या जागतिक आकलनाला तडा गेला तसाच इराणच्या या युद्धात अमेरिकेला केवळ लष्करी ताकदीवर हवं ते घडवता येण्यातील मर्यादा समोर आल्या. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विश्वासार्हतेपुढे यातून प्रश्नचिन्ह लागले, शिवाय अमेरिकेच्या जागतिक रचनेतील स्थानापुढंही प्रश्नचिन्ह लागले. महाशक्तीच्या मर्यादा दाखवणारे इराण युद्धाचे १०० दिवस ठरले आहेत तसंच जगाची कोंडी करणारं होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याचं हत्यार इराणच्या हाती आलंय.इराणच्या युद्धानं डोनाल्ड ट्रम्प यांची एक अनोखी कोंडी केली आहे. ट्रम्प यांनी युद्धाला तोंड फोडताना इराणच्या भवितव्याचा निर्णय आपणच घेऊ, असा आव आणला होता. संपूर्ण इराणी सभ्यता नष्ट करण्याच्या धमकीपासून ते इराणी लोक महान आहेत, इथंपर्यंत रोज भूमिका बदलत ट्रम्प यांनी त्यांच्या धरसोडीचं दर्शन या काळात घडवलं. ट्रम्प जाणीवपूर्वक उलटसुलट बोलतात. त्यातून त्यांना हवं तसं डील करण्याकडेच जायचं असतं, असं त्यांच्यातील डीलमेकरवर विश्वास असलेले समर्थक मानतात, मात्र इराणच्या प्रश्नात त्यांचं हे वर्तन हास्यास्पद स्तरावर येऊन ठेपलं. महिनाभराच्या युद्धानंतर युद्धबंदी झाली, पण ती टिकाऊ नाही आणि युद्धाच्या शंभर दिवसांनंतर अमेरिकेच्या शर्तीवर ती पुढं जाण्याची शक्यता नाही..Iran america Israel war : इराण-अमेरिका-इस्त्राईल संघर्ष तिव्र होण्याची शक्यता; मध्यपूर्वेतील युद्धाचा भडका उडण्याची चिन्हे.ओढवून घेतलेली कोंडीयातून ट्रम्प इराणसंदर्भातील एका अमेरिकेच्या एका जुन्या दुखण्याजवळ येऊन थांबले आहेत. इराणमधील इस्लामी क्रांतीनंतर इराणचं करायचं काय, यावर अमेरिकेचा गोंधळ न संपणारा आहे. इस्लामी क्रांतीनंतर अमेरिकेच्या पश्चिम आशियातील हितसंबंधांना धक्का देणारी ही बाब होती हे खरंच, मात्र एखाद्या देशातील राज्यव्यवस्था बदलल्यानंतर प्रतिसाद कसा द्यायचा हा मुद्दा होता. इराणमधील राजवट मान्य नाही म्हणून ती संपवायची हेच लक्ष्य ठेवायचं की राजवट मान्य नसली, तरी अमेरिकेचे हितसंबंध लक्षात घेऊन राजवटीशी किमान व्यवहार सुरू ठेवायचा, ही द्विधा अवस्था १९७९ पासूनची आहे. ताज्या युद्धातही ट्रम्प यांच्यापुढचा हाच पेच आहे. त्यावर रोज आदळाआपट करून उपाय सापडत नाही. याचं कारण अमेरिकेला ज्या लष्करी ताकदीवर भरवसा होता, त्यातून इराणमधील राजवट कोसळलेली नाही आणि इराणनं यापूर्वी कधीच वापरलेलं नाही ते जगाची कोंडी करणारं होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याचं हत्यार उपसले. परिणाम म्हणून अमेरिकेची प्रतिष्ठा आता होर्मुझ खुली करण्यासाठी पणाला लागली. यात इराणमधील इस्लामी राजवट त्याचे नेते बदलून, मारून संपत नाही हे वास्तवात अधोरेखित झालं. प्रश्न आहे हे मान्य करून इराणनं अण्वस्त्रसज्ज होऊ नये आणि पश्चिम आशियात शांतता राहावी यासाठीच्या वाटाघाटी कशा पुढं न्यायच्या. यात इराणसोबत काही तडजोडी करायला लागतील आणि तशा करणं म्हणजे ट्रम्प यांच्या प्रतिमेसमोरचं संकट. सगळ्यात कणखर म्हणवणाऱ्या नेत्यांसमोरचा पेच असतो, तोच ट्रम्प अनुभवत आहेत. इराण युद्धाची ही कोंडी त्यांनी ओढवून घेतलेली आहे.युद्ध किती ताणायचं हा पेचइराणवर अमेरिका आणि इस्राईलनं हल्ला केला त्याला १०० दिवस झाले. मात्र या युद्धातून निर्णायक मार्ग निघत नाही. तसंही इराण आणि अमेरिका-इस्राईलचे सारे मतभेद संपतील, असं कोणीच मानत नाही मात्र सध्याचं युद्ध थांबवून पश्चिम आशियातील तेल, गॅसची वाहतूक सुरळीत व्हावी, ज्यासाठी युद्ध सुरू झालं त्यातील इराणच्या अण्वस्त्र क्षमतेचा मुद्दा निकाली निघावा एवढं तरी साध्य करण्यासारखं आहे. युद्ध सुरू करताना इस्राईल आणि अमेरिकेनं संयुक्तपणे सुरू केलं. इराणमधील अली खामेनेई यांची राजवट हा दोहोंचाही समान शत्रू. ही राजवट आहे तोवर इस्राईलचे पश्चिम आशियातील वर्चस्वाचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं नाही. त्या देशातील अधिक कडव्यांचं ग्रेटर इस्राईलचं स्वप्न इराण लढण्याची क्षमता राखून आहे तोवर प्रत्यक्षात आणता येणं शक्य नाही, तेव्हा इराणला इतका कमकुवत करावं, की त्यांच्यात लढायची क्षमता राहू नये आणि ते करताना तेथील खामेनेई यांची राजवट उलथवावी. त्यातून पश्चिम आशियात इस्राईलशी जुळवून घ्यावचं लागेल हा संदेश दिला जावा. या इस्राईलच्या युद्धातील अपेक्षा होत्या. ट्रम्प यांना खामेनेई यांची राजवट उलथणं आणि इराणचा अणु कार्यक्रम बंद करायला भाग पाडणं हवं होतं. यातील अली खामेनेई यांना युद्धाच्या सुरुवातीलाच संपवण्यात यश आलं मात्र हे यश इस्राईल आणि अमेरिका दोघांनाही हवा तो बदल प्रत्यक्षात आणत नाही, हेही लगेलच स्पष्ट झालं. खामेनेई आणि अमेरिकेनं टिपलेल्या अन्य लष्करी, मुलकी, धार्मिक नेत्यांच्या जागेवर त्याहून अधिक कडवे आले. इराणी जनतेनं उठाव करून सत्ता ताब्यात घ्यावी, या नेत्यान्याहू आणि ट्रम्प यांच्या आवाहनांचा कवडीचा उपयोग झालेला दिसत नाही. या स्थितीत युद्ध किती ताणायचं हा प्रामुख्यानं अमेरिकेसमोर प्रश्न होता..होर्मुझचा नवाच मुद्दा समोरइस्राईलला ते संपवावं असं वाटत नाही. यात अमेरिका आणि इस्राईल यांच्यात मतभेद आहेत. नेतान्याहू याचं सारं ऐकणारे अध्यक्ष असा ट्रम्प यांनी लौकिक मिळवला असला, तरी एका टप्प्यावर ट्रम्प यांचाही संयम सुटू लागला आणि त्यांनी नेत्यान्याहू यांना अर्वाच्च भाषेत झापल्याच्या बातम्या आल्या. युद्ध कसं संपावं यावर दोन नेत्यांत मतभेद आहेत, हे उघड दिसतं. ट्रम्प यांना युद्ध लांबवायची इच्छा नाही मात्र ते संपावं कसं यावर त्याचं नियंत्रण हवं आहे. खास करून युद्ध आपल्या अटींवर संपलं असा संदेश जाईल, असा त्यांना पाहायचं आहे. प्रत्यक्षापेक्षा दाखवेगिरीवरच त्यांचा भर नवा नाही. इराण मात्र तेवढंही समाधान ट्रम्प यांना द्यायला तयार नाही. युद्धाआधी अण्वस्त्रांसबंधीच्या वाटाघाटीत बरीच नरमाईची भूमिका घेणारा इराण युद्धानंतर अधिक आक्रमक भूमिकेत दिसू लागला. ज्याला राजावट बदल म्हणता येईल असं इराणमध्ये काही घडलं नाही. अमेरिकेच्या युद्ध सुरू करताना असलेल्या उद्दिष्टातील काही साधत नाही. होर्मुझचा नवाच मुद्दा अधिक ठोसपणे समोर येतो, हे ट्रम्प यांचं दुखणं आहे. समाजमाध्यमांवर रोज नवी विधानं करून गोंधळ माजवणं हा यातून आलेला त्रागा आहे.लक्ष्मणरेषा मानायची तयारी नाहीयुद्धानंतरच्या १०० दिवसांत त्याचे आर्थिक परिणाम तर सारं जग भोगतं आहे. होर्मुझमधून रोज किमान १०० जहाजं बाहेर पडत ती संख्या जेमतेम ८-१० वर आली. इंधनाचे दर भडकले. १४६ देशांनी इंधनाचे दर लक्षणीयरीत्या वाढवले आहेत. रंग, प्लास्टिक, खते, कृत्रिम धागे अशा अनेक गोष्टींच्या उत्पादनावर युद्धानं विपरीत परिणाम घडवला. सर्व प्रकारच्या महागाईला तोंड फोडण्याचं काम युद्धानं केलं आहे. हे आर्थिक परिणाम युद्ध लगेच संपलं तरी काही काळ सुरूच राहतील मात्र पश्चिम आशियातील भू-राजकीय समीकरणात काही दीर्घ काळासाठी बदल झाले आहेत. एकतर इराणमधील नवे सत्ताधारी अधिक व्यवहार्य असल्याचं ट्रम्प यांचं निदान या मंडळींनी चुकवलं. अली खामेनेई आणि त्यांचे सहकारी इस्राईल किंवा अमेरिकेच्या प्रत्येक चालीला अत्यंत काळजीपूर्क उत्तर देत होते. त्यातून इराण शरण जाणार नाही हे दाखवताना संघर्ष वाढू नये याची दक्षता घेतली जात होती. सुलेमानी या इराणी लष्करी अधिकाऱ्याला अमेरिकेनं ठार केलं, तेव्हा असेल किंवा मागच्या जून महिन्यात अमेरिकेनं इराणच्या अणु कार्यक्रमावर प्रचंड हल्ले केले तेव्हा असेल, इराणनं प्रत्युत्तराची कारवाई केली मात्र त्यातून अमेरिकेला संघर्ष वाढवायचं निमित्त मिळणार नाही, याचीही दक्षता घेतली होती. आताचे इराणचे सत्ताधारी अशा लक्ष्मणरेषा मानायला तयार नाहीत. युद्ध संपवताना लेबेनाॅनमधील इस्राईलचे आक्रमण थांबलं पाहिजे हे आता इराण ठणकावून सागंतो आहे. इतकंच नाही तर युद्धबंदी झाल्यानंतर इस्राईलने लेबनाॅनवर हल्ले सुरूच ठेवल्यानं युद्धबंदी असताना इराणनं इस्राईलवर क्षेपणास्त्रं डागून आपल्या सीमेबाहेरील घटनांचीही दखल घेऊ हा नवा पवित्रा घेतला आहे..Premium|US Foreign Policy Impact : जगाच्या पाठीवर: अविश्वासाच्या अडकित्त्यातील शस्त्रसंधी! .चीनसोबत जुळवून घेण्याची वेळयुद्धापूर्वी लेबनाॅनमधील इस्राईलच्या कारवाईला इराण असं उत्तर देईल अशी कोणी कल्पनाही केली नव्हती. घायाळ झाल्यानंतरही इराण आपल्या लेबनॉन, येमेन, इराक, सीरियातील मित्रांना वाऱ्यावर सोडणार नाही असा संदेश यातून दिला जातो आहे. तो इस्राईल आणि अमेरिकेनं जी समीकरणं डोळ्यासमोर ठेवून युद्धाचा खटाटोप मांडला, त्यात वळण आणणारा आहे, म्हणूनच ट्रम्प यांनी इराणी हल्ल्यांनंतरही काही तासांत दोन वेळा इस्राईलच्या पंतप्रधानांशी बोलून इस्राईलला प्रति हल्ल्यांपासून रोखलं. अमेरिकेसाठी एक धडा या युद्धानं दिला तो अमेरिका जर केवळ त्या त्या वेळचं हितसंबंध विचारात घेऊन जागतिक राजकारणाकडे पाहणार असेल, तर अन्य देशही असंच वागू लागतील. अमेरिकेच्या मदतीला या युद्धात युरोपीय मित्रांनी यायचं टाळलं इतकंच नाही तर हे युद्ध आम्हाला विचारून सुरू केलं नव्हतं, असंही ठणकावलं. इस्राईलला डोळे झाकून पाठिंबा देणाऱ्या युरोपात आता इस्राईलकडून अतिरेक होतो आहे अशी भावना तयार होते आहे. अमेरिकेला दीर्घकाळात चीनशी स्पर्धा करायची आहे मात्र या युद्धानं ट्रम्प यांना चीनसोबत जुळवून घेण्याला सध्या तरी पर्याय नाही याची जाणीव करून दिली. अमेरिकेमधील इराण विषयक धोरणात्मक द्वंद्व या युद्धात आणखी ठोसपणे समोर आलं आहे. अमेरिकेस इराणमधील इस्लामी राजवट खुपणारी आहे. मुद्दा या राजवटीचं वास्तव मान्य करून पश्चिम आशियातील व्यापक शांतता आणि अमेरिकी हितसंबंधांचा विचार करायचा की राजवट नको यासाठी संघर्ष कायम ठेवायचा असं हे द्वंद्व आहे. यात अमेरिकेनं या राजवटीला कोणत्याही प्रकारे मान्यता मिळू नये असा प्रयत्न कायम ठेवला. आता १०० दिवसांच्या युद्धानंतर अमेरिकेला याच राजवटीशी वाटाघाटी कराव्या लागतील आणि त्याचा सरळ अर्थ त्या राजवटीचं अस्तित्व मान्य करावं लागेल..अमेरिकेच्या मर्यादा समोरवाटाघाटीत इराणवरील निर्बंध कमी केले, तरी त्याचा अर्थही नको असलेल्या राजवटीशी तडजोड असाच असेल. ओबामा यांच्या काळात राजवट नको असली तरी ती आहे हे स्वीकारून संबंधांचं व्यवस्थापन करण्यावर भर दिला गेला होता. त्यातूनच इराणसोबतचा अणुकरार झाला होता. ट्रम्प यांनी तो मोडला. आता जवळपास त्याच दिशेनं जावं लागत असेल, तर ते स्वीकारणं ट्रम्प यांच्यासाठी कठीण जातं आहे. ओबामा यांच्या काळात पश्चिम आशियातील शांतता मॅनेज करून अधिक लक्ष आशियात आणि चीनकडं द्यायचं धोरण सुरू झालं. ट्रम्प यांची राजवट या प्राधान्यक्रमापासून ढळली आहे. हे इराण युद्धाच्या १०० दिवसांनंतर स्पष्ट होत आहे. युक्रेनच्या युद्धानं रशियाच्या लष्करी सामर्थ्याविषयीच्या जागतिक आकलनाला तडा गेला तसाच इराणच्या या युद्धात अमेरिकेला केवळ लष्करी ताकदीवर हवं ते घडवता येण्यातील मर्यादा समोर आल्या. ट्रम्प यांच्या विश्वासार्हतेपुढे यातून प्रश्नचिन्ह लागले, शिवाय अमेरिकेच्या जागतिक रचनेतील स्थानापुढंही प्रश्नचिन्ह लागत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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