Premium | Ladki Bahin : लाडक्या बहिणींना मिळणारे पैसे खरंच कुठे जातात? उद्योगातील स्त्रियांचा वाटा वाढला आहे का?

Ladki Bahin Scheme: Are Women Really Becoming Entrepreneurs? Data Says Otherwiseलाडकी बहीण योजना आणि त्यावर होणारा खर्च हा सतत चर्चेतला विषय. निवडणुका आल्यानंतर राजकीय पक्ष या योजनेची प्रचंड तरफदारी करतात शिवाय त्यातून अनेक महिलांना रोजगार मिळाल्याचं सांगतात. पण खरोखरच महिलांना रोजगार मिळाला आहे का, उद्योगधंद्यांमध्ये महिलांचा वाटा वाढला आहे का? याचा शोध घेण्यासाठी सकाळ प्लसच्या टीमने विविध आकडे, अहवाल आणि डेटा तपासायचं ठरवलं. त्यातून समोर आलेलं सत्य वाचा...सरकारचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०२४-२५ आणि अॅन्युअल सर्व्हे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस' (ASUSE) यांसारखे अहवाल नेमकं काय चित्र दाखवतात हे सविस्तर वाचा....लाडकी बहीण योजना, लखपती दिदी, लाडली बहना यांसारख्या योजना थेट राजकीय महत्त्वाकांक्षेनेच जाहीर झाल्या मात्र त्या जाहीर करताना म्हटलं गेलं की, महिलांच्या हातात पैसे आले तर त्याचा संपूर्ण कुटुंबाला फायदा होईल.त्या अनुषंगाने स्त्रीसशक्तीकरण होईल. महिलांतील रोजगाराचं प्रमाण वाढेल, उद्योगाचं प्रमाण वाढेल पण खरोखरच ते झालं आहे का, याचा विचार केला तर काहीसं कृष्णधवल चित्र दिसतं..महिला उद्योजकता वाढली आहे का? – MSME क्षेत्राचं वास्तवआर्थिक पाहणी अहवालानुसार (Economic Survey 2024-25) MSME क्षेत्रात महिला मालकीचे उद्योग केवळ २२% आहेत.कामगार म्हणून महिलांची उपस्थिती मोठी असली तरी व्यवसायाचा मालकीहक्क अजूनही पुरुषांकडेच केंद्रित आहे..Premium|Misleading ORS Drinks : ‘ओआरएस’विरुद्ध माणुसकीची लढाई!.उद्योगाचा आकार वाढत जातो तसं महिलांची मालकी असण्याचं प्रमाण कमी होतं: सूक्ष्म उद्योग – २२% महिला मालक लघु उद्योग – १२% महिला मालक मध्यम उद्योग – फक्त ७% महिला मालक.हा ट्रेंड स्पष्ट सांगतो की,महिला उद्योजकता प्रामुख्याने सूक्ष्म पातळीवर थांबते; उद्योग जसजसा मोठा होतो तसतसं निर्णयक्षमतेपासून महिला दूर जातात. त्यांच्या हातचा मालकीहक्क हळुहळु पुरुषांकडे जाताना दिसतो. .कामगार म्हणून महिलांचा मोठा वाटा पण...Economic Survey च्या आकडेवारीनुसार: खादी क्षेत्रात 80% पेक्षा अधिक कारागीर महिला रेशीम उद्योगात 50% पेक्षा जास्त महिला (Sericulture) हस्तकला क्षेत्रात 56% महिला कामगार हातमाग क्षेत्रात 72% महिला (Handloom Census 2019-20)पण खरा प्रश्न पुढेच आहे. या लाखो महिलांपैकी कितीजणी प्रत्यक्ष व्यवसायाच्या मालक आहेत? याचं उत्तर अगदी स्पष्ट आहे काहीसं नकारात्मकच आहे. उत्तर आहे जेमतेम 22% आहे..असंघटित उत्पादन क्षेत्र (Unorganised Manufacturing) – महिलांची खरी स्थितीभारताचं उत्पादन क्षेत्र मुख्यत्वे दोन प्रकारचं आहे.1. संघटित उत्पादन (Organised Manufacturing)2. असंघटित उत्पादन (Unorganised Manufacturing)बहुतेक लोक MSME = Unorganised sector असं समजतात, पण दोन्ही सारखे नाहीत. त्यामुळे दोन्हीच्या आकडेवारीतही मोठा फरक पडतो. कंपनी कायद्याप्रमाणे ज्या उद्योगांची नोंदणी नाही असे बरेचसे छोटे उद्योग unincorporated establishment मध्ये मोडतात. अशा घरगुती युनिट्सना 'असंघटित उत्पादन उपक्रम' म्हटलं जातं. त्यांची माहिती 'अॅन्युअल सर्व्हे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस' (ASUSE) मधून आपल्याला मिळते. .भारताचं असंघटित उत्पादन क्षेत्र – आकडेवारी (ASUSE 2024) एकूण असंघटित आस्थापना – 7.4 कोटी यात असंघटित उत्पादन क्षेत्र – 2 कोटी ग्रामीण भागातील प्रमाण – सुमारे 1.2 कोटी (2/3rd rural)असंघटित उत्पादन 'एकूण मूल्यवर्धनात' (Gross Value Added - GVA) GVA मध्ये केवळ 12% योगदान करतं, पण रोजगार मोठ्या प्रमाणात मिळवून देते..या क्षेत्रात महिलांचं योगदान तपासलं असतं आढळलं की, असंघटित उत्पादन क्षेत्रात एकूण रोजगार : 3.4 कोटी लोक (ASUSE 2024)यातील - 1.8 कोटी पुरुष 1.6 कोटी महिला आहेत. इथे महिला आणि पुरुषांची आकडेवारी एकमेकांशी सुसंगत भासते. त्यात पराकोटीचे फरक नाही..महिलांच्या कामाची त्रिस्तरीय विभागणी1. तब्बल 1.2 कोटी महिला स्वतःचा एकल व्यवसाय चालवतात (Own-account Enterprises)2. 25 लाख महिला कौटुंबिक व्यवसायात विनावेतन काम करतात – घरचा व्यवसाय पण हक्क नाही, पगार नाही.3. 15 लाख महिला पगारी कामगार म्हणून काम करतात. एकूणच महिलांचं योगदान पाहिलं तर ते मोठं आहे. त्यांच्याकडून केली जाणारी मेहनत जास्त पण व्यवसायाची मालकी नसल्याने निर्णयक्षमता मात्र कमी.ज्या असंघटित युनिट्समध्ये कामगार ठेवले जातात, त्यातील बहुतांश मालक पुरुषच आहेत.म्हणजे महिला उद्योग उभा करतात किंवा त्यासाठीचं संपूर्ण श्रमिक योगदान देतात पण विस्तारीकरणाची वेळ आली की बाजूला सारल्या जातात..आता पुन्हा एकदा लाडकी बहीण आणि तत्सम योजनांकडे येऊ. सरकारी योजना महिलांना हातात थेट पैसा देतील, त्यातून त्या आर्थिकदृष्ट्या उभ्या राहतील— असा दावा केला जातो.परंतु उपलब्ध डेटा मात्र सांगतो. सरकारमध्ये सामील पक्ष यातून अनेक महिलांच्या व्यवसायांची उदाहरणंसुद्धा देतात. पण ही केवळ काही मोजकी उदाहरणंच राहतात. प्रत्यक्षात डेटा काही वेगळंच सांगतो. डेटा सांगतो की,महिलांचे उद्योग प्रामुख्याने सूक्ष्म स्वरूपाचेच राहतातउद्योगाचा आकार वाढताच मालकीहक्क त्यांच्या हातातून निसटतोउत्पन्नात योगदान मोठं, पण निर्णयक्षमता मर्यादितग्रामीण असंघटित क्षेत्रात महिला कामगारांचे प्रमाण जास्त, पण महिला मालक नाहीत. .Premium|Crowdfunding In India : भांडवल उभारणीचा सशक्त पर्याय ‘क्राऊड फंडिंग’.सरकारी योजना पैसा देते, पण मालकी, व्यवस्थापन, वित्तपुरवठा आणि विस्ताराची साखळी बळकट करत नाही. म्हणूनच खऱ्या अर्थाने महिला उद्योगसशक्तीकरण घडत नाही.महिलांच्या हाती येणारा पैसा टिकाऊ व्यवसाय, मालकीहक्क आणि उद्योगवाढीत रूपांतरित होण्यासाठी अजून बरंच अंतर पार करायचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 