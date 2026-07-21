Premium | Content Moderation : AI च्या पडद्यामागचं वास्तव : कंटेंट मॉडरेशनची मानसिक किंमत कोण मोजतं?

AI Content Moderation: The Invisible Workers Protecting the Internet at a Mental Costदररोज शेकडो हत्या, लैंगिक अत्याचार, बाल शोषण आणि हिंसाचाराचे व्हिडिओ पाहणं ही कोणाची नोकरी असू शकते? आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना कदाचित याची माहितीच नसेल पण सोशल मीडिया सुरक्षित ठेवण्यासाठी हजारो कंटेंट मॉडरेटर्स हेच काम दररोज करतात. हे काम महत्त्वाचं आहे पण त्यानंतर या मॉडरेटर्सना चुकवावी लागणारी किंमत खूप जास्त आहे. एआय असेल किंवा सोशल मीडिया त्यावर काय दाखवलं जाऊ नये, यासाठी मशिन लर्निंगला मदत करणाऱ्या या मॉडरेटर्सच्या अनुभवाबद्दल अधिक जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामध्ये. .एक दिवस एका Job Portal वर मला Content Moderator म्हणून नोकरीची जाहिरात दिसली. मॉडरेशन म्हणजे भाषेतील किंवा मजकुरातील चुका तपासण्याचं काम असेल, अशी माझी समजूत होती. अर्ज भरताना अचानक एक प्रश्न समोर आला – "सेक्शुअल, पोर्नोग्राफिक आणि हिंसक कंटेंट मॉडरेट करण्यासाठी तुमची संमती आहे का?" तो प्रश्न वाचून मी दचकले. तेव्हाच लक्षात आलं की, सोशल मीडिया आणि AI च्या नोकऱ्यांचं स्वरुप खूप वेगळं आहे. अगदी हे सगळं वातावरण सुरक्षित ठेवण्यामागे एक वेगळंच जग आहे. या कामात लोकांना रोज हिंसा, लैंगिक अत्याचार, अश्लीलता आणि इतर त्रासदायक कंटेंट पाहून त्याचं वर्गीकरण करावं लागतं..Premium|AI data labour economy: भारतात AI वर आधारित कोणती नवी इंडस्ट्री येतेय?.AI असेल किंवा सोशल मीडियाची विविध अॅप्स. त्यात अनेकदा आपल्याला कम्युनिटी गाइडलाइन्स दिसतात. काही फोटो, व्हिडिओ, माहिती किंवा शब्द आक्षेपार्ह मानले जातात आणि त्यावर कारवाई होते. पण मशीनला हे आपोआप समजत नाही. त्यासाठी मशीनला प्रशिक्षण द्यावं लागतं. हे काम कंटेंट मॉडरेटर्स, डेटा अॅनोटेटर्स, AI ट्रेनर्स, डेटा लेबलर्स अशा विविध नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून केलं जातं..वरवर पाहता AI ला प्रशिक्षण देणं ही आकर्षक नोकरी वाटते. मात्र या कामाची एक वेगळी बाजू आहे. हिंसा, लैंगिक अत्याचार, द्वेषपूर्ण मजकूर, अश्लीलता किंवा इतर हानिकारक कंटेंट ओळखायला मशीनला शिकवण्यासाठी हजारो कंटेंट मॉडरेटर्स रोज अशाच प्रकारचा कंटेंट पाहतात. इंटरनेट अधिक सुरक्षित व्हावं म्हणून ते काम करतात; पण त्याची मानसिक किंमत त्यांनाच मोजावी लागते..Premium|AI Data center : AI आपलं पाणी संपवतंय का?.गेली अनेक वर्षे AI Process आणि Governance क्षेत्रात काम करणारे संवेद गळेगावकर सांगतात की, माणसाला नैसर्गिकरीत्या समजणाऱ्या अनेक गोष्टी मशीनला शिकवाव्या लागतात. एखादा शब्द अपशब्द आहे, एखादं दृश्य हिंसेचं आहे किंवा एखादा मजकूर कम्युनिटी गाइडलाइन्सचं उल्लंघन करतो, हे सर्व डेटा आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून मशीनला समजावलं जातं. या प्रक्रियेमागे मोठ्या प्रमाणावर मानवी श्रम असतात..संवेद म्हणाले, माणूस म्हणून आपल्याला काही गोष्टींची उपजतच जाणीव असते. ती मशीनला नसते. उदा. मशीनला रक्ताचा लाल रंग आणि गुलाबाचा लाल रंग यातला फरक समजावून द्यावा लागतो. त्यासाठी प्रोग्रॅम तयार करून, प्रोसेस, प्रशिक्षण द्यावं लागतं. पण माणसाला ते आपसूकच कळतं.संवेद गळेगावकर, AI Process आणि Governance क्षेत्रात काम करणारे अभ्यासक, लेखक.रोज ८०० हिंसक व्हिडिओ पाहणारी मौसमीझारखंडच्या मौसमी मुर्मू एका बहुराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपनीसाठी कंटेंट मॉडरेटर म्हणून काम करतात. The Guardianशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, त्या एका दिवसात जवळपास ८०० फोटो आणि व्हिडिओ तपासतात. त्यात हिंसा, लैंगिक अत्याचार, द्वेषपूर्ण मजकूर, अश्लीलता आणि इतर हानिकारक कंटेंट असतो. त्यांच्या निर्णयांच्या आधारेच AI अल्गोरिदमना भविष्यात अशा प्रकारचा कंटेंट ओळखण्यासाठी प्रशिक्षण दिलं जातं.मात्र नोकरीच्या सुरुवातीचे काही महिने त्यांच्यासाठी अत्यंत कठीण होते. रात्रभर झोप लागत नसे. डोळे मिटले तरी स्क्रीनवरील भयानक दृश्यांचा पिच्छा पुरवत असल्याचं त्या सांगतात. मानसिक आरोग्यासाठी पुरेशी मदत किंवा समुपदेशनही मिळत नव्हतं..हे काम एकट्याने करावं लागतं २८ वर्षांचा पुनीत एका लाईव्ह स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर कंटेंट मॉडरेटर म्हणून काम करत होता. सकाळ प्लसमार्फत आम्ही त्याच्याशी संवाद साधला तेव्हा तो म्हणाला, हे काम अनेकदा एकट्याने बसून करावं लागतं. कारण अचानक काय पाहावं लागेल, ते सांगता येत नाही. एखाद्या लाईव्हमध्ये नियमभंगाचा सिग्नल मिळताच मॉडरेटर्सना तात्काळ हस्तक्षेप करून तो कंटेंट थांबवावा किंवा ब्लर करावा लागतो. अनेकदा नग्नता, हिंसा किंवा अत्याचाराशी संबंधित कंटेंट अचानक समोर येतो. त्यामुळे अतिसंवेदनशील व्यक्तींनी या क्षेत्रात येताना विचार करायला हवा, असं तो सांगतो..Reddit वरील मॉडरेटर काय सांगतो?Reddit वरील एका कंटेंट मॉडरेटरने लिहिलं आहे की, या कामात कधीही CSAM (Child Sexual Abuse Material) समोर येऊ शकतं आणि त्यासाठी मानसिक तयारी ठेवावी लागते. काही काळानंतर शिवीगाळ किंवा हिंसक मजकूर पाहून मन सुन्न होऊ शकतं; मात्र बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित प्रतिमा आणि व्हिडिओ पाहणं अत्यंत हादरवून टाकणारं असतं. तरीही अनेक मॉडरेटर्सना असं वाटतं की, त्यांनी तो कंटेंट थांबवल्यामुळे तो इतर लाखो लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. .या मॉडरेटरचं म्हणणं इथे पाहता येईल. .पडद्यामागचं वास्तवBBC ने टिकटॉकसाठी काम करणाऱ्या नैरोबीस्थित माजी कंटेंट मॉडरेटर मोजेझ यांची मुलाखत घेतली होती. ते म्हणाले, "तुम्ही टिकटॉकवर आनंदी आणि मनोरंजक व्हिडिओ पाहता; पण पडद्यामागे आम्ही शेकडो भयानक आणि मानसिक धक्का देणारे व्हिडिओ पाहून ते हटवत असतो." या कामातून निर्माण झालेल्या ट्रॉमा आणि मानसिक आघातामुळे अनेक मॉडरेटर्सनी नोकरी सोडल्याचं त्यांनी सांगितलं..या मानसिक परिणामांमुळे जगभरात अनेक कायदेशीर लढेही झाले. २०२० मध्ये मेटाने मानसिक आरोग्याच्या समस्यांना सामोरं जावं लागलेल्या मॉडरेटर्सना ५२ दशलक्ष डॉलर्सची नुकसानभरपाई देण्याचं मान्य केलं होतं..औद्योगिक मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ वृषाली राऊत यांनी आपल्या पुस्तकात सुरूवातीलाच एक माहिती दिलीय. फेसबुक आणि यूट्युबच्या कर्मचाऱ्यांना कंटेंट मॉडरेटर म्हणून काम सुरू असताना एक फॉर्म भरून द्यावा लागतो.त्यात नमूद केलेलं असतं की, हे काम करताना तुमचं मानसिक आरोग्य बिघडू शकतं. कर्मचाऱ्याला स्वाक्षरी देऊन हे मान्य करावं लागतं. कामामुळे होणारा PTSD -Post Traumatic Stress Disorder म्हणजे मानसिक आघात अनुभवल्यानंतर येणारा ताण जो शारीरिक आणि मानसिक पातळीवर आरोग्याच्या समस्या निर्माण करतो..संशोधन काय सांगतं?The psychological impacts of content moderation on content moderators: A qualitative studyया संशोधनात अनेक मॉडरेटर्सनी चिंता, निद्रानाश, भीती, भावनिक अलिप्तता आणि जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलल्याचं सांगितलं आहे. एका मॉडरेटरने म्हटलं आहे की, "या जगाची काळी बाजू पाहिल्यानंतर ते पूर्वीसारखं रंगीत वाटत नाही."गेल्या वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासात भारतातील कंटेंट मॉडरेटर्सचाही समावेश होता. या अभ्यासात 'Secondary Trauma' हा या क्षेत्रातील सर्वात मोठा धोका असल्याचं स्पष्ट झालं. काही कंपन्यांनी समुपदेशन आणि मानसिक आरोग्य सहाय्य उपलब्ध करून दिलं होतं; मात्र त्याचा मानसिक परिणाम लक्षणीयरीत्या कमी झालेला दिसला नाही..कंटेंट मॉडरेटर्सचं काम स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसारखं आहे. आपल्याला स्वच्छ जागा मिळावी यासाठी हे कर्मचारी स्वच्छता करतात, कचरा उचलून नेतात. मात्र त्यांच्या आरोग्याकडे आपण लक्ष देणं अत्यंत आवश्यक आहे.डॉ वृषाली राऊत, औद्योगिक मानसशास्त्रज्ञ.इंटरनेट स्वच्छ ठेवण्याची किंमतआज AI आणि सोशल मीडिया अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी हजारो कंटेंट मॉडरेटर्स पडद्यामागे काम करत आहेत. इंटरनेटवरील हानिकारक कंटेंट इतरांपर्यंत पोहोचू नये म्हणून ते रोज मानसिकदृष्ट्या कठीण अनुभवांना सामोरं जातात. या कामातून त्यांना आर्थिक मोबदला मिळतो; पण त्याचबरोबर मनावर होणाऱ्या जखमांचं मोल कोण मोजणार, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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