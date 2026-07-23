Premium|Mutual Fund Investment Strategy : बाजार घसरला म्हणून घाबरू नका; दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे महत्त्व तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या

मुकुंद लेले - mukundlelepune@gmail.comभारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल, म्युच्युअल फंड उद्योगाचे बदलते स्वरूप, ‘एसआयपी’चे वाढते प्रमाण, महाराष्ट्रातील वाढती गुंतवणूक-संस्कृती, टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधून निर्माण झालेल्या नव्या संधी, Gen Z गुंतवणूकदार, गिफ्ट सिटी, ‘एआयएफ’ आणि बाजारपेठेतील आगामी संधी व आव्हाने याबाबत आदित्य बिर्ला सन लाइफ एएमसीचे (म्युच्युअल फंड) व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. बालसुब्रमणियन यांनी ‘सकाळ मनी’शी सविस्तर संवाद साधला. त्यातील निवडक अंश...प्रश्न : सध्याच्या अस्थिर शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांनी कोणते धोरण ठेवावे?बालसुब्रमणियन : बाजारातील अस्थिरता ही गुंतवणुकीचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे प्रत्येक घसरणीला संकट म्हणून पाहण्याऐवजी दीर्घकालीन संधी म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत बॅलन्स्ड ॲडव्हांटेज फंड हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. हा फंड बाजारातील मूल्यांकन आणि जोखीम लक्षात घेऊन इक्विटी आणि डेटमधील वाटप बदलतो. त्यामुळे अस्थिरतेचा परिणाम काही प्रमाणात कमी करता येतो.प्रश्न : छोट्या (रिटेल) गुंतवणूकदारांमध्ये घबराटीची शक्यता वाटते का?बालसुब्रमणियन : नाही. गेल्या तीन दशकांत भारतीय गुंतवणूकदार खूप परिपक्व झाले आहेत. बाजारातील तात्पुरत्या घसरणींना ते आता वेगळ्या नजरेने पाहतात. पूर्वी घसरण झाली, की मोठ्या प्रमाणात ‘रिडम्प्शन’ म्हणजे पैसे काढले जात असत. आता परिस्थिती बदलत आहे. अनेक गुंतवणूकदार घसरणीच्या काळात गुंतवणूक वाढवण्याचा विचार करताना दिसत आहेत.प्रश्न : Gen Z गुंतवणूकदारांबाबत तुमचे निरीक्षण काय आहे?बालसुब्रमणियन : गेल्या दोन-तीन वर्षांत गुंतवणूक सुरू केलेल्या तरुणांना प्रथमच बाजारातील अस्थिरतेचा अनुभव येत आहे. पण ते घाबरलेले नाहीत. ते शिकत आहेत. त्यांना दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे महत्त्व समजू लागले आहे. ही पिढी तंत्रज्ञान-सक्षम आहे आणि माहिती मिळवण्यातही अधिक पुढे आहे. त्यामुळे भविष्यात भारतातील गुंतवणूक-संस्कृती अधिक मजबूत होईल..Premium|Women investors in India : शिस्तबद्ध एसआयपी, दीर्घकालीन नियोजन आणि आर्थिक साक्षरतेत आघाडीवर भारतीय महिला गुंतवणूकदार.प्रश्न : उच्च-उत्पन्न गटातील गुंतवणूकदार आणि फॅमिली ऑफिसेससाठी कोणत्या संधी दिसत आहेत?बालसुब्रमणियन : महाराष्ट्रातील अनेक उद्योजकांनी गेल्या दोन दशकांत मोठी संपत्ती निर्माण केली आहे. त्यांच्या गरजा पारंपरिक म्युच्युअल फंडांपुरत्या मर्यादित नसतात. त्यामुळे अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड्स (एआयएफ), रिअल इस्टेट फंड, प्रायव्हेट क्रेडिट, स्ट्रक्चर्ड सोल्युशन्स यांसारख्या पर्यायांची मागणी वाढत आहे. आम्ही या विभागातही सक्रियपणे काम करत आहोत.प्रश्न : ‘गिफ्ट सिटी’कडे तुम्ही कशा दृष्टीने पाहता?बालसुब्रमणियन : ‘गिफ्ट सिटी’ हे भारताच्या आर्थिक इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. भारताला जागतिक वित्तीय केंद्र बनवण्याची क्षमता त्यात आहे. अनिवासी भारतीय (एनआरआय); तसेच जागतिक गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी सुलभ व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा त्यामागील उद्देश आहे. त्याचबरोबर भारतीय गुंतवणूकदारांनाही जागतिक बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे मार्ग उपलब्ध होत आहेत.प्रश्न : फ्लेक्सी कॅप फंड सध्या अधिक आकर्षक का वाटतात?बालसुब्रमणियन : फ्लेक्सी कॅप फंडामध्ये संबंधित फंड-व्यवस्थापकाला मोठ्या, मध्यम आणि लहान कंपन्यांमध्ये परिस्थितीनुसार गुंतवणूक करण्याचे स्वातंत्र्य असते. आजच्या वेगाने बदलणाऱ्या बाजारात ही लवचिकता महत्त्वाची आहे. त्यामुळे बदलत्या आर्थिक परिस्थितीनुसार पोर्टफोलिओमध्ये आवश्यक बदल करता येतात आणि विविध संधींचा लाभ घेता येतो.प्रश्न : स्मॉल-कॅप आणि मिड-कॅप क्षेत्राबाबत तुमचा दृष्टिकोन काय आहे?बालसुब्रमणियन : आम्ही या क्षेत्राबाबत सकारात्मक आहोत. भारताच्या आर्थिक वाढीचा सर्वाधिक फायदा अनेक मध्यम आणि लहान कंपन्यांना होऊ शकतो. मात्र, या क्षेत्रात अस्थिरता जास्त असते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी किमान सात वर्षांचा कालावधी ठेवूनच गुंतवणूक करावी. संयम ठेवणाऱ्या गुंतवणूकदारांना या विभागातून चांगला परतावा मिळू शकतो..प्रश्न : फिक्स्ड इन्कम आणि डेट मार्केटबाबत तुमचे मत काय आहे?बालसुब्रमणियन : व्याजदरांचे चक्र गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे असते. सध्याच्या परिस्थितीत डेट फंडांमध्येही काही चांगल्या संधी उपलब्ध आहेत. पोर्टफोलिओमध्ये इक्विटी आणि डेट यांचा योग्य समतोल असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी केवळ परताव्यावर लक्ष केंद्रित न करता जोखीम आणि मालमत्ता वाटपाचाही विचार करावा.प्रश्न : वाढत्या ‘एसआयपी’ संस्कृतीबाबत तुमचे निरीक्षण काय आहे?बालसुब्रमणियन : ‘एसआयपी’ ही आता भारतातील गुंतवणूक संस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे. अनेक गुंतवणूकदार नियमित बचत आणि गुंतवणुकीसाठी ‘एसआयपी’ला पसंती देतात. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गुंतवणूकदार आता बाजारातील घसरणीच्या काळातही ‘एसआयपी’ थांबवत नाहीत. उलट, काही जण गुंतवणूक वाढवतात. ही मानसिकता भारतीय गुंतवणूकदार अधिक परिपक्व होत असल्याचे दर्शवते.प्रश्न : महाराष्ट्रातील गुंतवणूकदारांकडे आणि या बाजारपेठेकडे तुम्ही कसे पाहता?बालसुब्रमणियन : महाराष्ट्र हे देशातील सर्वांत प्रगत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्यांपैकी एक आहे. म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीबाबतची जागरूकता येथे सातत्याने वाढत आहे. आदित्य बिर्ला सन लाइफ एएमसीच्या एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेपैकी (एयूएम) जवळपास ३० टक्के हिस्सा महाराष्ट्रातून येतो. त्यामुळे ही आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. मुंबई ही आर्थिक राजधानी असल्यामुळे तिचे महत्त्व वेगळे आहेच; मात्र गेल्या काही वर्षांत पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, जळगाव, सोलापूर, रत्नागिरी यांसारख्या शहरांमधूनही गुंतवणुकीचा वेग वाढताना दिसत आहे. महाराष्ट्रातील गुंतवणूकदार दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीबाबत अधिक सजग होत आहेत आणि ही अत्यंत सकारात्मक बाब आहे.प्रश्न : टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधून नेमक्या कोणत्या संधी निर्माण होत आहेत?बालसुब्रमणियन : भारताच्या ‘ग्रोथ स्टोरी’चा सर्वांत उत्साहवर्धक भाग म्हणजे आर्थिक विकासाचा विस्तार आता मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. इचलकरंजी, रत्नागिरी, पंढरपूर, जळगाव, कोल्हापूर यांसारख्या शहरांमध्येही संपत्ती निर्माण होत आहे. उद्योग, धार्मिक पर्यटन, पायाभूत सुविधा, रस्ते, नवे निवासी प्रकल्प आणि वाढती रोजगारनिर्मिती यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट होत आहे. परिणामी, लोकांकडे बचतीसाठी अधिक पैसा उपलब्ध होत आहे आणि तो पारंपरिक पर्यायांबरोबरच म्युच्युअल फंडांकडेही वळताना दिसत आहे..Premium|SpaceX IPO Valuation : स्पेसएक्सच्या विक्रमी आयपीओने अंतराळ अर्थव्यवस्थेच्या नव्या युगाला दिली गती.प्रश्न : पुण्याच्या बाजारपेठेची वेगळी ओळख काय आहे?बालसुब्रमणियन : पुणे हे माझ्यासाठी नेहमीच विशेष शहर राहिले आहे. गेली जवळपास तीन दशके मी या शहराला नियमित भेट देत आहे. या काळात पुण्याचा झालेला आर्थिक आणि सामाजिक बदल जवळून पाहण्याची संधी मिळाली. पुण्यातील गुंतवणूकदारांची मानसिकता इतर अनेक शहरांपेक्षा अधिक परिपक्व आहे. येथे बचत, गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मिती याविषयी जागरूकता जास्त आहे. आयटी, ऑटोमोबाईल, शिक्षण, उत्पादन उद्योग आणि स्टार्ट-अप यामुळे मोठ्या प्रमाणात उच्च-उत्पन्न गट तयार झाला आहे. त्यामुळे इक्विटी आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीला येथे चांगला प्रतिसाद मिळतो.प्रश्न : भारताच्या आर्थिक वाढीबाबत तुम्ही किती आशावादी आहात?बालसुब्रमणियन : मी अत्यंत आशावादी आहे. भारताची लोकसंख्या, वाढता मध्यमवर्ग, डिजिटायझेशन, पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षेत्रातील वाढ या सर्व गोष्टी दीर्घकालीन विकासाला चालना देणाऱ्या आहेत. आज भारत सुमारे चार ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था आहे. पुढील काही वर्षांत १० ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेने वाटचाल करण्याची क्षमता भारतात आहे. हा प्रवास सरळ रेषेत होणार नाही, पण दिशा निश्चितपणे सकारात्मक आहे.प्रश्न : पुढील १२ ते १८ महिन्यांतील प्रमुख जोखमी कोणत्या वाटतात?बालसुब्रमणियन : भू-राजकीय तणाव, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, महागाईचा दबाव आणि काही क्षेत्रांमधील उच्च मूल्यांकन या प्रमुख जोखमी आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रातही काही प्रमाणात मूल्यांकनाचा धोका असू शकतो. मात्र, भारतासाठी ‘एआय’ ही मोठी संधी आहे. भारताकडे कौशल्य, मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची क्षमता आहे.प्रश्न : तुमच्या कंपनीच्या वाढीचे पुढील नियोजन काय आहे?बालसुब्रमणियन : देशभरात १.२ कोटींहून अधिक ग्राहक आमच्याशी जोडलेले आहेत. पुढील तीन ते पाच वर्षांत व्यवसायाला नव्या उंचीवर नेण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. अधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे, डिजिटल क्षमता वाढवणे, नवे गुंतवणूक उपाय विकसित करणे आणि देशातील उदयोन्मुख शहरांमध्ये उपस्थिती मजबूत करणे यावर आमचा भर असेल..प्रश्न : गुंतवणूकदार शिक्षणाला तुम्ही किती महत्त्व देता?बालसुब्रमणियन : आमच्या मते, म्युच्युअल फंड उद्योगाचे मुख्य काम फक्त योजना विकणे नाही. लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. आम्ही बाजाराचा अंदाज बांधत नाही किंवा परताव्याची हमी देत नाही. आमचे उद्दिष्ट लोकांना बचतीचे महत्त्व समजावून सांगणे, आर्थिक उद्दिष्टे निश्चित करण्यास मदत करणे आणि योग्य गुंतवणूक पर्याय निवडण्यासाठी मार्गदर्शन करणे हे आहे. आजही भारतात अनेक लोक चांगले उत्पन्न मिळवत असले तरी त्यांची आर्थिक नियोजनाची प्रक्रिया व्यवस्थित नसते. त्यामुळे आर्थिक साक्षरता वाढवणे ही उद्योगाची सामूहिक जबाबदारी आहे.प्रश्न : यात म्युच्युअल फंड वितरकांचे योगदान किती महत्त्वाचे आहे?बालसुब्रमणियन : म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या वाढीत वितरकांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. देशातील लाखो गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मजबूत वितरण व्यवस्था आवश्यक असते. अनेक वितरक गेली २५-३० वर्षे या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. आता त्यांच्या व्यवसायात पुढील पिढी प्रवेश करत आहे. त्यामुळे ‘Legacy Leap’ सारख्या कार्यक्रमांद्वारे आम्ही उत्तराधिकार नियोजनाला प्रोत्साहन देत आहोत. पुढील पिढी तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर करत असल्याने उद्योगाच्या वाढीस नवे आयाम मिळू शकतात.प्रश्न : सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी तुमचा संदेश काय आहे?बालसुब्रमणियन : भारताच्या ‘ग्रोथ स्टोरी’वर विश्वास ठेवा. अल्पकालीन चढ-उतारांमुळे निर्णय बदलू नका. नियमित ‘एसआयपी’ सुरू ठेवा, मालमत्ता वाटपाचा विचार करा आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवा. भारताची अर्थव्यवस्था पुढील दशकात वेगाने वाढण्याची क्षमता बाळगते. त्या वाढीचा लाभ घ्यायचा असेल, तर संयम, शिस्त आणि सातत्यपूर्ण गुंतवणूक हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे.(मुलाखतकार ‘सकाळ मनी’चे संपादक आहेत. ९८८१०९८४५६).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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