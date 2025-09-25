Premium | Mutual Fund: म्युच्युअल फंडाची ताकद वाढली! गुंतवणूक करायचीय तर मग हीच ती वेळ!

Top Mutual Funds and AUM Growth: What Investors Need to Knowकाही काळापूर्वी mutual fund उद्योगावर काळी छाया दाटली होती. बाजारातील चढ-उतार, व्याजदरातील अनिश्चितता आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ थांबल्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार गोंधळले होते. "Mutual funds गुंतवणूकीसाठी खरंच योग्य आहेत का?" असा प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण झाला होता. पण आता चित्र पूर्ण बदललं आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये म्युच्युअल फंड उद्योगाने नवा उच्चांक गाठला आहे आणि त्यामागे मोठा हात सामान्य गुंतवणूकदारांचा आहे. आज equity AUM मध्ये तब्बल ८७% वाटा retail investors उचलत आहेत. म्हणजेच बाजारात ‘मोठे खेळाडू’ नव्हे तर ‘सामान्य माणूस’च त्याची ताकद दाखवत आहे. Franklin Templeton च्या ताज्या अहवालात ही माहिती मिळाली आहे. काय आहे विषय, सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसमध्ये....भारताचा mutual fund उद्योग वेगाने वाढत आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये AUM (Assets Under Management) म्हणजे एकूण फंड व्यवस्थापनाखालील रक्कम तब्बल 75.19 लाख कोटींवर पोहोचली. ही रक्कम मागच्या वर्षीच्या 66.7 लाख कोटींपेक्षा 12.7% जास्त आहे. AUM (Assets Under Management) म्हणजे एखाद्या म्युच्युअल फंड, विमा कंपनी, पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सेवा (PMS) किंवा बँकेकडे गुंतवणूकदारांनी ठेवलेली एकूण रक्कम (फंड, शेअर्स, बाँड्स, रोखे, कॅश वगैरे स्वरूपात)\\.AUM जितके जास्त, तितकी त्या फंड हाऊसची विश्वसनीयता जास्त मानली जाते.Franklin Templeton च्या ताज्या अहवालात ही माहिती मिळाली आहे. Equity-oriented schemes (शेअर बाजाराशी निगडीत योजना) अजूनही जास्त लोकप्रिय आहेत. त्यांचं AUM 53.9 लाख कोटी आहे, मागच्या वर्षीपेक्षा त्यात 10.3% इतकी घसघशीत वाढ आहे..Premium| Mutual Funds vs. FD: म्युच्युअल फंड की एफडी, तुमच्यासाठी कोणता पर्याय योग्य?.Debt funds (फिक्स्ड-इनकम फंड्स) मध्येही चांगली वाढ झाली. Interest rates कमी झाल्यामुळे लोकांनी सुरक्षित आणि steady return देणाऱ्या फंडांकडे मोर्चा वळवला आहे. त्यामुळेच या फंडाचं Assets Under Management म्हणजेच 19.4% ने वाढलं.AUM मध्ये वाढ याचा अर्थ असतो की, नवे गुंतवणूकदार म्हणजे नवीन गुंतवणूकदार येत आहेत किंवा आधीचे गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक वाढवत आहेत. म्हणजेच लोकांना म्युच्युअल फंडाविषयी विश्वास वाटत आहे..Systematic Investment Plans (SIPs) हा अजूनही सगळ्यात मोठा आकर्षित करणारा घटक आहे. गुंतवणूकदारांना त्यावर विश्वास वाटतो. ऑगस्टमध्ये SIP मधून आलेली रक्कम 28,265 कोटी होती, जी मागच्या वर्षीपेक्षा 20% जास्त आहे. जरी SIP accounts ची संख्या 0.2% नी कमी झाली, तरी average monthly ticket size (प्रत्येक SIP मधली सरासरी गुंतवणूक) 2,947 रुपयांवर गेली. म्हणजेच गुंतवणूकदारांची बांधिलकी या फंडाप्रती जास्त आहे..मागच्या 12 महिन्यांत म्हणजे वर्षभरात SIPमधील योगदान 35% ने वाढले. गेल्या वर्षी 2.34 लाख कोटी होते, आता ते 3.17 लाख कोटी झाले आहेत..दुसरीकडे Passive investing (जसे index funds, ETFs) मध्येही लोकांची आवड वाढत आहे. Passive funds चं AUM 12.19 लाख कोटी झालं, जे एकूण उद्योगाच्या 16% आहे. मागच्या वर्षी हेच प्रमाण 10.96 लाख कोटी होतं, याचाच अर्थ त्यात 11.3% वाढ.Domestic equity passive funds (भारतातील शेअर-आधारित passive funds) यामध्ये 73% हिस्सा आहे. म्हणजेच low-cost index funds आणि ETFs कडे कल वाढत आहे..Premium|Mutual Fund Performance: आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लार्ज अँड मिड कॅप फंडाने सातत्यपूर्ण कामगिरी कशी साधली?.लहान शहरेही मोठ्या वेगाने mutual fund उद्योगासाठी growth centers होत आहेत. Top-30 (T30) शहरांबाहेरील (B30) भागातून येणारं AUM आता 18% आहे, जे T30 पेक्षा वेगाने वाढतंय.Retail investors (सामान्य गुंतवणूकदार) equity AUM मध्ये 87% वाटा उचलतात. संस्थात्मक गुंतवणुकीत (Institutional level) भारतीय गुंतवणूकदार आघाडीवर आहेत. गेल्या वर्षभरात भारतीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DIIs), ज्यात mutual funds ही येतात, तब्बल 7.3 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. याउलट, परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FPIs) 3.8 लाख कोटी रुपये बाजारातून काढून घेतले. म्हणजेच भारतीय गुंतवणूकदार बाजाराला स्थिर ठेवण्यात मोठी भूमिका बजावत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.