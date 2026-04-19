Premium|Netherlands Development Model : शिस्त, प्रामाणिकपणा आणि बुद्धिप्रामाण्यवादाने घडलेला नेदरलँड्सचा विकासमॉडेल भारतासाठी प्रेरणादायी आरसा

डॉ. श्रीमंत कोकाटे - shrimantkokate1@gmail.comयंदाच्या वर्षी शिवजयंतीनिमित्त नेदरलँड्समधील एका कार्यक्रमात सहभागी होण्याचा योग जुळून आला. त्यानिमित्ताने नेदरलँड्स देशाची भ्रमंतीही करता आली. तेथील सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि कृषी क्षेत्राचे अवलोकन करता आले. त्यातून एक शिस्तबद्ध अन् प्रागतिक देश उलगडत गेला.नेदरलँड्स म्हणजे डच नागरिकांचा देश. नेदरलँड्सचा अर्थ ‘खालची जमीन’... म्हणजे समुद्रसपाटीपासून खाली असणारी भूमी. नेदरलँड्स देश हाॅलंड नावानेही ओळखला जातो. नेदरलँड्सची सुमारे ४० टक्के जमीन पूरप्रवण असून त्यापासून संरक्षण करण्यासाठी त्यांनी डेल्टा प्रोजेक्ट राबवलेला आहे. म्हणजे त्यांनी समुद्रावर नियंत्रण मिळवून जमिनीचे व्यवस्थापन केलेले आहे. १९५३ मध्ये नेदरलँड्समध्ये मोठा पूर आला होता आणि त्यात हजारो नागरिक मरण पावले होते. त्यानंतर त्यांनी ऱ्हाईन नदीवर समुद्र अडविणारा लोखंडी चलित बांध घातला व पाण्याचे व्यवस्थापन केले. तेव्हापासून नेदरलँड्सची जीवितहानी झाली नाही. त्यांनी समुद्रावर विजय मिळविला. आज जगातील सर्वात मोठे जलव्यवस्थापन नेदरलँड्सचे आहे. अनेक कालवे काढून त्याभोवती घरे उभारून प्रतिकूल परिस्थितीचे त्यांनी सौंदर्यात रूपांतर केले आहे..युरोपातील सर्वात मोठे रॉटरडॅम बंदर नेदरलँड्समध्येच आहे. नेदरलँड्स देश युरोपातील पश्चिम समुद्रकिनाऱ्यावर आहे. देशाची लोकसंख्या सुमारे दोन कोटी असून त्याचे क्षेत्रफळ सुमारे ४१ हजार चौरस किलोमीटर आहे. म्हणजे भारतातील सुमारे केरळ राज्याएवढा नेदरलँड्स देश आहे. कृषी उत्पादनात तो अग्रेसर आहे. कृषी उत्पादन निर्यातीमध्ये जगात त्यांचा दुसरा क्रमांक लागतो. हा देश प्रामुख्याने फुले, दुग्धजन्य पदार्थ आणि भाजीपाला निर्यात करतो. बँकिंग, आयटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने, विमा, व्यापार आणि शिक्षणात हा देश आघाडीवर आहे. येथील नागरिक शेती आणि उद्योग क्षेत्रात प्रचंड मेहनत करतात. शेती अर्थातच आधुनिक पद्धतीने केली जाते. येथे कोणीही बसून खात नाही. या देशात घामाला दाम आणि श्रमाला मोल आहे. मजुराला, कारागिराला, वेटरला उत्तम वेतन आहे. त्यामुळे येथे आर्थिक आणि सामाजिक तफावत दिसत नाही. संपूर्ण देशात झोपडपट्टी किंवा दुय्यम दर्जांची घरे दिसली नाहीत. येथील सधन परिवारातील मुले-मुलीदेखील सुपरमार्केट, मॉल, हॉटेलमध्ये कॉलेज जीवनापासूनच काम करतात. या देशात श्रमाला प्रतिष्ठा आणि मोबदला आहे. शेतीमालाला भाव आहे. आपल्या देशातील बटाटा सुमारे २५ रुपये किलो, तर नेदरलँड्समधील बटाट्याला सुमारे ३०० रुपये प्रतिकिलो भाव आहे, म्हणून इथे महागाई आणि दर्जेदार जीवनमान आहे. आपल्या देशात मातीमोल भावाने शेतीमाल विकायचा आणि मजुरांना खूप कमी मजुरी दिली जाते, त्यामुळे गरीब अधिक गरीब होत चालला आहे आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत चालला आहे. नेदरलँड्सपेक्षा आपल्याकडे नैसर्गिक साधनसंपत्ती जास्त प्रमाणात आहे, तरीही तेथे प्रगती झाली त्या प्रमाणात आपल्या देशात का झाली नाही? तर याचे कारण आहे, इच्छाशक्ती आणि भ्रष्टाचार. नेदरलँड्सची लोकसंख्या सुमारे दोन कोटी आहे आणि सायकली अडीच कोटी आहेत. तेथील कुलगुरू, कलेक्टरही नियमित सायकल वापरतात. पंतप्रधानही अधूनमधून सायकलवर जातात. येथील नागरिक प्रचंड सायकलप्रेमी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात जाडजूडपणा दिसला नाही. आबालवृद्ध सर्वजण सायकल वापरतात. या देशात विविध रंगांची ट्युलिप फुले आहेत, ज्यामुळे जगभरातील पर्यटक आकर्षित होतात. वीजनिर्मितीसाठी विंडमिल आणि सोलर पॅनेलचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जातो..Premium|Tribal democracy story : ज्यांना लिहिता-वाचता येत नाही, त्यांच्या रक्तात संविधान कसं भिनलं? आदिवासींच्या संघर्षातून उलगडलेली लोकशाहीची एक अनोखी गोष्ट.नेदरलँड्समधील रस्ते खूप सुंदर आहेत. आम्ही जवळजवळ निम्मा देश पाहिला; पण कोठेही रस्त्याला खड्डा दिसला नाही. आपल्याकडेही हे शक्य आहे; पण तसे का होत नाही तर प्रचंड भ्रष्टाचार... नेदरलँड्सच्या एकाही रस्त्यावर साधा कागदाचा तुकडाही सापडला नाही. ते सार्वजनिक मालमत्तेला स्वतःच्या घराप्रमाणे जपतात, इतके ते राष्ट्रभक्त आहेत.नेदरलँड्सच्या नागरिकांचाही एक वेगळाच अनुभव आला. ते भेटेल त्याला स्मितहास्य देतात. जणू काय आपली जुनी ओळख आहे इतके ते सौजन्यशील आहेत. तेथे मानवी मूल्ये खूप जोपासली जातात. आपल्यामुळे कोणालाही त्रास होणार नाही, याची ते खूप काळजी घेतात. संध्याकाळी जर कोणाकडे काही कार्यक्रम असेल तर शेजारांच्या घरी एक मोठे चॉकलेट पाठवून ‘सॉरी आज आमच्याकडे छोटा घरगुती कार्यक्रम आहे त्यामुळे सहकार्य असावे,’ अशी विनंती केली जाते. तरी शेजारी सुरू असलेल्या कार्यक्रमाचा अजिबात आवाज येत नाही, इतके ते मानवी मूल्ये जोपासतात.नेदरलँड्समध्ये स्वतःच्या लहान मुलांनाही मारायचा किंवा रागवायचा अधिकार नाही. जर कोणाची मुले घरी रडत असतील आणि ते पोलिसांना समजले तर ते याबाबत येऊन योग्य ती दखल घेतात. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर दप्तर काठीला अडकवून घरी एक पार्टी दिली जाते. मित्र, नातेवाईक जमतात. येथील मुले लवकरच स्वतःच्या पायावर उभी राहतात. मिळेल ती नोकरी, व्यवसाय करतात. मनापासून काम, अभ्यास करतात... तेवढाच जीवनाचा आनंद घेतात. स्त्री-पुरुष, तृतीयपंथी असा कोणताही भेदभाव या देशात नाही. येथे कोणीही बुवा, बापूकडे जात नाही. कोणीही ज्योतिष, पंचांग, भविष्य पाहत नाही. ते स्वकर्तृत्वाने भविष्य घडवितात. युरोपातील लोकांच्या विकासाची अनेक कारणे आहेत. त्यांपैकी सर्वात मोठे कारण आहे बुद्धिप्रामाण्यवाद (रेशनलिझम)! येथे अंधश्रद्धा नाहीत. या देशात मुबलक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे; पण ते त्याचा गैरवापर करत नाहीत..हेगमधील झोतरमीर शहर आम्ही पायी फिरलो. एका चौकात महात्मा गांधीजींचा पुतळा दिसला. नगर एकदम चकाचक आहे. घरे अत्यंत सुंदर आहेत. पार्किंग सुविधा उत्तम आहे. कोणीही कोठेही गाडी पार्क करू शकत नाही. वाहतुकीचे नियम खूप कडक आणि शिस्तबद्ध आहेत. सायकल, पादचारी आणि चारचाकी वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्ग आहेत. सिग्नलचे नियम खूप काटेकोर पाळले जातात. एखाद्या चौकात एकही वाहन नसेल तरी गाडी थांबते. सिग्नल मिळाल्यानंतरच ती गाडी पुढे जाते. तिथे पादचारी आणि सायकलस्वारांचा खूप आदर केला जातो. प्रत्येक नगरात उत्तम स्पोर्ट क्लब आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी फ्लॅट सिस्टीमची घरे असतात. त्याला ओल्ड हाऊसेस म्हणतात. बाकी बंगले असतात. इथे आई-वडिलांची प्रॉपर्टी मुलांच्या नावे ट्रान्स्फर होत नाही. त्यासाठी खूप कर आकारला जातो. त्यामुळे इथे मुलांना स्वतःची प्रॉपर्टी स्वतः कमवावी लागते. त्यामुळे मुले आळशी, ऐतखाऊ होत नाहीत. प्रत्येक पिढीला कष्ट करावे लागते. प्रॉपर्टी ट्रान्स्फर होत नाही त्यामुळे आई-बाप गोरगरिबांना लुटून म्हणजे भ्रष्टाचार करून सात पिढ्यांसाठी कमवून ठेवून पुढच्या पिढ्या आळशी, निष्क्रिय, ऐतखाऊ बनवत नाहीत... तर ते मुलांना दर्जेदार शिक्षण देतात. त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करतात, नंतर स्वतः स्वतंत्र राहतात. आई-वडील प्रॉपर्टी विकून ओल्ड हाऊसमध्ये जातात. प्रॉपर्टी विकून थोडेफार पैसे राहिले, तर ते मुला-मुलींसाठी समान वाटून देतात. ते जग फिरतात. जीवनाचा आनंद घेतात आणि देतात...आम्ही नेदरलँड्समधील एका गावाला आणि शेताला भेट दिली. गावातील घरे, शाळा अत्यंत नियोजनबद्ध आहेत. खेडेगावातही वाहतुकीचे आणि पार्किंगचे नियम पाळले जातात. घरे अत्यंत प्रशस्त आहेत. रोबोद्वारे शेती, गायीचा गोठा चालवला जातो. वेळेनुसार रोबो चारा टाकतात. शेतकऱ्यांची फार्महाऊस आहेत. तिथे अंडी, कोंबड्या, दूध, पनीर, चीज, भाजीपाला विकत मिळतो. भाव ठरलेले असतात. भावात घासाघीस करता येत नाही. त्यामुळे इथला शेतकरी बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीजमध्ये बसून प्रवास करतात. येथे अन्नात आणि दुधात भेसळ केली जात नाही. त्यामुळे नागरिकांचे.आरोग्य उत्तम आहे.नेदरलँड्सची राजधानी अॅमस्टरडॅम असली तरी मुख्यालय मात्र हेग शहरात आहे. येथील पक्षी संग्रहालयात अनेक पक्ष्यांची पेंटिंग्स आहेत. त्याच्या शेजारी असलेल्या मौरिटसुईज संग्रहालयात १७व्या शतकातील डच मोनालिसाचे जगप्रसिद्ध चित्र आहे. ते पाहण्यासाठी जगभरातील पर्यटक येतात. इथले आंतरराष्ट्रीय न्यायालय दोन राष्ट्रांमधील वाद सोडवण्यासाठी काम करते. तिथे प्रवेशद्वारावर प्रत्येक देशाने एक दगड पाठवलेला आहे. त्या सर्व दगडांची एक शिवपिंडीच्या आकाराची वर्ल्ड पीस फ्लेम (जागतिक शांतता ज्योत) बनविण्यात आलेली आहे. ती कायम तेवत असते.आम्ही गेलो तेव्हा नेदरलँड्समधील शहरांच्या महापालिकेच्या निवडणुका होत्या; परंतु कोठेही प्रचारसभा, बॅनरबाजी दिसली नाही. कोणत्याही चौकात, भिंतीवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी फ्लेक्स दिसले नाहीत. मतदारांना आमिष दाखवले जात नाही किंवा दबाव टाकला जात नाही. फक्त काही निवडक चौकात सर्व पक्षांसाठी एकच स्टँड बोर्ड दिसला. त्यावर मतदान करण्यासाठी थोडक्यात आवाहन करण्यात आले होते. दमदाटी नाही. पैसेवाटप नाही. जेवणावळी नाहीत. पैशाची नासाडी नाही. वस्तू वाटप नाही... यालाच म्हणतात प्रगल्भ लोकशाही व्यवस्था! येथे बॅलेट पेपरवर मतदान होते. या देशात कर्तृत्ववान आणि बुद्धिमान उमेदवार निवडून देतात. येथे घराणेशाही आणि भ्रष्टाचार करणाऱ्याला निवडून दिले जात नाही.नेदरलँड्स देश सर्व शालेय विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना १०० युरो देतो. दर्जेदार क्रीडा साहित्य पुरवले जाते. त्यामुळेच या छोट्या देशातील विद्यार्थी ऑलिंपिकमध्ये अनेक पदके मिळवतात. येथील शिक्षण पाठांतर आणि परीक्षेवर आधारित नसून संशोधनावर आधारित आहे. येथे गुणांना नव्हे, तर सृजनशीलतेला प्राधान्य आहे. येथे शाळा विद्यार्थ्यांना प्रकल्प आणि वाचनासाठी पुस्तके देतात. त्यावर पालकांची नियमित सही असते. जगातील शासनव्यवस्थेची माहिती शालेय अभ्यासक्रमातून दिली जाते. त्यामुळे येथे शिक्षणातून नोकरदार नव्हे, तर संशोधक आणि उद्योजक निर्माण होतात..नेदरलँड्सच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विचारमंचच्या वतीने हेगमध्ये शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी झाली. याप्रसंगी नेदरलँड्समधील शिवप्रेमी सहकुटुंब सहभागी झाले होते. मुलांनी शिवगीते, पोवाडे, शिवकालीन खेळ सादर केले. हेग, अॅमस्टरडॅम, रॉटरडॅम येथून शिवप्रेमी आले होते. त्यांची शिवभक्ती पाहून मी भारावून गेलो.डेल्टा प्रोजेक्ट हा जगातील समुद्राच्या पाण्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तयार केलेला पहिला प्रोजेक्ट आहे. या प्रोजेक्टमुळे नेदरलँड्सची सुमारे ४० टक्के जमीन वाचली. लाखो लोकांचे प्राण वाचले आणि देशाच्या सौंदर्यात भर पडली. त्यांनी संकटाचे रूपांतर सौंदर्यात व विकासात केले.हेगपासून फ्रान्सची राजधानी पॅरिस सुमारे ५०० किलोमीटरवर आहे. रस्ते अत्यंत सुंदर आहेत. शिस्त काटेकोरपणे पाळली जाते, त्यामुळे अपघाताचे प्रमाण अत्यल्प आहे. वाहन कोंडी नाही. आपण स्वतः ऑनलाइन पैसे द्यायचे आणि स्वतःच पेट्रोल भरायचे, अशी इथली पद्धत आहे. आयफेल टॉवर हे युरोपातील औद्योगिक क्रांतीचे प्रतीक आहे. त्याची उंची सुमारे ३३० मीटर (१०८३ फूट) आहे. पॅरिस शहरात फेरफटका मारून आम्ही नेदरलँड्सकडे निघालो तेव्हा निसर्गरम्य अशा या देशाच्या शिस्तबद्ध आणि प्रागतिक प्रगतीची अनुभूती आली, जी प्रेरणादायी होती.. 