Premium|CIBIL Score: सिबिल स्कोअर नसतानाही लोन कसं मिळवायचं?

CIBIL Score: जर तुम्ही पहिल्यांदाच लोन घेण्याचा विचार करत असाल आणि तुम्हाला वाटत असेल की, ''माझा तर CIBIL स्कोर नाही, मग लोन कसं मिळेल?" तर मित्रांनो, काळजी करू नका. केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक मोठी आणि आनंदाची बातमी दिली आहे. आता बिना CIBIL स्कोरसुद्धा तुम्हाला लोन मिळू शकतं.या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत की, CIBIL स्कोर नसतानाही लोन कसं मिळवायचं, सरकारचे नवे नियम काय सांगतात, बँकांचा यात काय रोल आहे, आणि तुम्ही तुमचा क्रेडिट रिपोर्ट कसा तपासू शकता. म्हणून हा लेख शेवटपर्यंत नक्की वाचा. .मित्रांनो, सर्वात आधी आपण समजून घेऊया की हा CIBIL स्कोर नेमका आहे तरी काय? CIBIL स्कोर हा 3 आकडी नंबर आहे, जो 300 ते 900 च्या मध्ये असतो. हा स्कोर तुमची क्रेडिट वर्थिनेस, म्हणजेच तुमची कर्ज परत करण्याची क्षमता दाखवतो. तुम्ही याआधी घेतलेलं कर्ज, क्रेडिट कार्डचं बिल किंवा कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले आहेत का, हे सगळं या स्कोरमधून बँकेला कळतं.पण समजा तुम्ही पहिल्यांदाच लोन घेत आहात. तुमचं क्रेडिट कार्ड नाही, तुम्ही अगोदर कोणतही कर्ज घेतलं नाही, मग तुमचा CIBIL स्कोर कसा तयार होणार? अशावेळी तुमचा CIBIL स्कोर शून्य असतो किंवा तो तयारच झालेला नसतो. याला म्हणतात ‘नो क्रेडिट हिस्ट्री’. आणि याच गोष्टीमुळे बरेच जण लोन घ्यायला घाबरतात..पण आता घाबरण्याचं कारण नाही. कारण सरकारने यावर एक मोठा निर्णय घेतलाय. मित्रांनो, केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट सांगितलं आहे की, CIBIL स्कोर नाही किंवा क्रेडिट हिस्ट्री नाही म्हणून बँकांना लोनचा अर्ज नाकारता येणार नाही.18 ऑगस्ट 2025 रोजी लोकसभेत वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, बँकांना लोन देताना फक्त CIBIL स्कोरवर अवलंबून राहता येणार नाही. RBI ने बँकांना आणि इतर क्रेडिट संस्थांना याबाबत कडक सूचना दिल्या आहेत. म्हणजेच, तुम्ही पहिल्यांदाच लोन घेत असाल, तर तुमचा CIBIL स्कोर तपासला जाणार नाही..पण याचा अर्थ असा नाही की बँक तुमची विचारपूस न करताच लोन देईल. बँकांना तुमची क्रेडिट हिस्ट्री, इन्कम आणि इतर गोष्टी तपासाव्या लागतील. पण फक्त CIBIL स्कोर नसल्यामुळे तुमचा अर्ज नाकारला जाणार नाही.मित्रांनो, ही माहिती कशी समोर आली? तर तमिळनाडूच्या मयिलादुतुराई मतदारसंघातून निवडून आलेले काँग्रेसचे खासदार आर सुधा यांनी संसदेत CIBIL स्कोरबाबत 5 महत्त्वाचे प्रश्न विचारले. त्याला वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सविस्तर उत्तर दिली. हे प्रश्न काय होते आणि त्यांची उत्तरं थोडक्यात समजून घेऊया.यातला पहिला प्रश्न होता CIBIL स्कोरची कायदेशीर स्थिती काय आहे? तर मंत्र्यांनी उत्तर दिलं की, CIBIL स्कोर हा TransUnion CIBIL Limited नावाच्या कंपनीद्वारे तयार केला जातो. ही कंपनी Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005 अंतर्गत काम करते. यांचं काम आहे क्रेडिट स्कोर आणि क्रेडिट रिपोर्ट तयार करणं. ही माहिती बँकांना आणि इतर वित्तीय संस्थांना पुरवली जाते. म्हणजेच, CIBIL स्कोर हा तुमच्या क्रेडिट हिस्ट्रीचा एक अंदाज आहे, पण लोन देण्याचा निर्णय फक्त यावर अवलंबून नसतो..त्यानंतर दुसरा प्रश्न विचारला होता CIBIL स्कोर तयार करण्यासाठी कोणत्या कंपन्यांना परवानगी आहे? सरकारने उत्तर देताना सांगितलं की, भारतात 4 क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना RBI ने परवानगी दिली आहे. या कंपन्यांमध्ये:TransUnion CIBIL LtdEquifax Credit Information Services Pvt LtdExperian Credit Information Company of India Pvt LtdCRIF High Mark Credit Information Services Pvt Ltd या कंपन्यांचा समावेश आहे.या कंपन्या तुमचा क्रेडिट स्कोर तयार करतात. विशेष म्हणजे, तुम्ही वर्षातून एकदा या कंपन्यांकडून तुमचा क्रेडिट रिपोर्ट मोफत मिळवू शकता. जर तुम्हाला वारंवार रिपोर्ट हवा असेल, तर त्यासाठी जास्तीत जास्त 100 रुपये फी आकारली जाऊ शकते..त्यानंतर तिसरा प्रश्न विचारला होता की, पब्लिक सेक्टर बँका लोन देताना CIBIL स्कोरला किती महत्त्व देतात? याच उत्तर देताना सरकारने सांगितलं की, होम लोन, गोल्ड लोन, किंवा कृषि लोन देताना बँका CIBIL स्कोर आणि क्रेडिट रिपोर्ट तपासतात. यामुळे त्यांना तुमची कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता कळते. पण RBI ने किमान CIBIL स्कोर किती असावा हे सांगितलं नाही. बँक त्यांच्या स्वतःच्या पॉलिसीनुसार लोन देतात.चौथा आणि महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सरकार स्वतःची क्रेडिट स्कोर एजन्सी बनवणार आहे का? तर याचं उत्तर देताना सांगितलं की, होय, सरकारने युनियन बजट 2023-24 मध्ये National Financial Information Registry (NFIR) बनवण्याची घोषणा केली आहे. हा सरकारी डेटाबेस असेल, ज्यामध्ये कर्जदाराची संपूर्ण फायनान्शियल माहिती असेल. यामुळे बँकांना लोन देताना अधिक चांगला निर्णय घेता येईल..पाचवा आणि शेवटचा प्रश्न विचारण्यात आला होता की, CIBIL स्कोर कंपल्सरी न करण्याचा विचार आहे का? तर या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगण्यात आलं की, RBI च्या नियमानुसार, बँका लोन देताना अनेक गोष्टी तपासतात, ज्यामध्ये CIBIL स्कोर आणि क्रेडिट रिपोर्ट यांचा समावेश होतो. पण बँकांना त्यांच्या स्वतःच्या पॉलिसीनुसार निर्णय घेण्याची मुभा आहे. म्हणजेच, CIBIL स्कोर हा एक आधार आहे, पण तो कंपल्सरी नाही.मित्रांनो, आता तुमच्या मनात प्रश्न असेल की, CIBIL स्कोर नसताना लोन कसं मिळवायचं? तर यासाठा काही सोप्या टिप्स पाहूया..सर्वात अगोदर बँकांना तुमची कर्ज परत करण्याची क्षमता जाणून घ्यायची असते. त्यामुळे तुमचं नियमित उत्पन्न, नोकरी, किंवा व्यवसायाची माहिती व्यवस्थित द्या. जर तुम्ही नोकरदार असाल, तर तुमची पे-स्लिप, बँक स्टेटमेंट, किंवा इन्कम टॅक्स रिटर्न दाखवू शकता. जर तुम्ही व्यवसाय करत असाल, तर तुमच्या व्यवसायाची कागदपत्रं सादर करा.जर तुमच्याकडे क्रेडिट हिस्ट्री नसेल, तर बँक तुम्हाला सिक्युरिटी किंवा गॅरंटर मागू शकते. उदाहरणार्थ, गोल्ड लोन घेताना तुम्ही सोनं गहाण ठेवता. त्याचप्रमाणे, होम लोनसाठी तुम्ही प्रॉपर्टी गहाण ठेवता. यामुळे बँकेची रिस्क कमी होते, आणि तुम्हाला लोन मिळण्याची शक्यता वाढते..जर तुम्ही पहिल्यांदाच लोन घेत असाल, तर खूप मोठ्या रकमेच्या लोनसाठी अर्ज करू नका. त्याऐवजी लहान रकमेचं लोन, जसं की पर्सनल लोन किंवा गोल्ड लोन, घ्या. हे लोन वेळेवर परत केलं, तर तुमची क्रेडिट हिस्ट्री तयार होईल. पुढे जाऊन मोठं लोन मिळवणं सोपं होईल.तसेच प्रत्येक बँकेची लोन देण्याची पॉलिसी वेगळी असते. काही बँका नव्या कर्जदारांना लोन देण्यासाठी खास योजना राबवतात. उदाहरणार्थ, काही पब्लिक सेक्टर बँका आणि NBFC (नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या) नव्या ग्राहकांसाठी सोप्या अटी ठेवतात. त्यामुळे वेगवेगळ्या बँकांशी संपर्क साधा आणि त्यांच्या योजनांबद्दल जाणून घ्या..महत्त्वाचं म्हणजे जर बँकेकडून लोन मिळणं कठीण वाटत असेल, तर तुम्ही मायक्रोफायनान्स संस्थांचा पर्याय निवडू शकता. या संस्था लहान रकमेचे लोन देतात, आणि त्यांचे नियम बँकेपेक्षा सोपे असतात. पण अशा संस्थांचे व्याजदर जास्त असू शकतात, त्यामुळे कागदपत्रं नीट तपासा.मित्रांनो, तुम्हाला तुमचा CIBIL स्कोर किंवा क्रेडिट रिपोर्ट तपासायचा असेल, तर यासाठी खूप सोपी प्रक्रिया आहे. RBI च्या नियमानुसार, प्रत्येक व्यक्तीला वर्षातून एकदा मोफत क्रेडिट रिपोर्ट मिळू शकते. यासाठी तुम्ही खालील स्टेप्स फॉलो करू शकता:.सर्वात अगोदर TransUnion CIBIL च्या अधिकृत वेबसाइटवर www.cibil.comवर जा. तिथे तुम्हाला 'Get Your CIBIL Score' असा पर्याय दिसेल. त्यावर क्लिक करा. त्यानंतक तुमचं नाव, पॅन कार्ड नंबर, आधार नंबर, आणि इतर वैयक्तिक माहिती भरा. यानंतर तुम्हाला काही सिक्युरिटी प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागतील. त्यानंतर तुमची ओळख पटल्यानंतर तुम्हाला तुमचा क्रेडिट रिपोर्ट आणि स्कोर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मॅटमध्ये मिळेल. जर तुम्हाला फिजिकल कॉपी हवी असेल, तर त्यासाठी थोडी फी द्यावी लागेल, पण ती जास्तीत जास्त 100 रुपये असेल. महत्त्वाचं म्हणजे TransUnion CIBIL व्यतिरिक्त तुम्ही Equifax, Experian, किंवा CRIF High Mark यांच्याकडूनही तुमचा क्रेडिट रिपोर्ट मिळवू शकता. या सर्व कंपन्या RBI च्या नियमानुसार काम 