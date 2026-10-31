Premium|Online Gaming : ऑनलाइन गेमिंग, कर्ज आणि टोकाचं पाऊल! हा विळखा सोडवायचा कसा?

Online Gaming Addiction: From Gaming to Debt, Why Are People Taking Extreme Steps?सावंतवाडीतील सातार्डा रायाचे पेड हे सिंधुदुर्गातलं एक छोटं गाव. साधारण दोन अडीच हजार लोकसंख्येचं. तेरेखोल नदीच्या किनारी वसलेल्या या गावातल्या मायलेकांनी नदीच्या पात्रात स्वत:ला झोकून दिलं. कारण होतं, ऑनलाइन गेमिंग. ही एकच घटना नव्हे. अशा कित्येक बातम्या आपण रोज वाचतो. ऑनलाइन गेमिंगचा विळखा सगळीकडेच वाढतोय. गावं, शहरं, स्त्री-पुरुष, लहान-थोर सगळ्यांना त्याची भीती आहे. जवळपास चौपटीने हे गुन्हे वाढल्याचं काही अहवाल सांगतात. ऑनलाइन गेमिंगचं एवढं वेड का, त्यामुळे लोकं अक्षरश: कर्जबाजारी का होतायत आणि ऑनलाइन गेमिंगच्या धोक्यापासून सुरक्षित कसं राहायचं? सगळं समजून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामध्ये..पिंपरी चिंचवडमध्ये जेमतेम १४ वर्षांच्या मुलाने आपला जीव दिला. कारण होतं, ऑनलाइन गेममधील कुठलातरी टास्कसोलापूर जिल्हा, बार्शी तालुक्यातील कुसळंब गावातल्या ३२ वर्षांच्या तरुणाने जीव दिला, कारण होतं, ऑनलाइन गेमिंगमधून झालेलं कर्जतामिळनाडूमध्ये राहणाऱ्या ओदिशातील एका महिला कामगाराने आत्महत्या केली कारण गेमिंगपायी तिच्यावर ७० हजाराचं कर्ज झालं होतंएकूण ऑनलाइन गेमिंगचं हे वेड एका गावापुरतं, शहरापुरतं वा एखाद्या राज्यापुरतं मर्यादित नाही. ऑनलाइन गेमिंगचा प्रभाव वाढतो आहे. फक्त शहरांतच नव्हे तर गावांगावांत त्याचं प्रमाण वाढलेलं दिसतंय. महाराष्ट्र किंवा एखाद्या राज्यातच नव्हे तर देशभरात गेमिंगचा प्रभाव वाढतो आहे. पण नुसतं गेमिंग नव्हे तर त्यात लावले जाणारे पैसे, त्यातून कर्जबाजारीपणाही वाढतो आहे. ज्याचं प्रतिबिंब बातम्यांमध्ये दिसतं आहे. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Premium|Online Gaming : ऑनलाइन गेमिंगचा कायदा काय सांगतो?.Niko Partners च्या रिपोर्टनुसार, भारतातील गेमिंग उद्योगाचा महसूल २०२६ मध्ये जवळपास १.२ अब्ज डॉलर (सुमारे ₹१०,००० कोटी) होण्याचा अंदाज आहे. २०३० पर्यंत तो १.७७ अब्ज डॉलर (सुमारे ₹१४,७०० कोटी) होऊ शकतो. २०२५ ते २०३० या काळात महसुलात वार्षिक सरासरी ११.२% वाढ अपेक्षित आहे..निको पार्टनर्सचा हा अहवाल सांगतो की, २०२५ मध्ये भारतातील गेमिंग बाजाराचा महसूल १.०४ अब्ज डॉलर झाला. वार्षिक वाढ १४.८% होती.२०२६ मध्ये महसूल जवळपास १.२ अब्ज डॉलर आणि २०३० मध्ये १.७७ अब्ज डॉलर होण्याचा अंदाज आहे. २०२५ ते २०३० या काळातील अपेक्षित वार्षिक चक्रवाढ वाढ ११.२% आहे..Premium | Online Gaming ITR filing: कायद्याने ऑनलाइन गेम्सवर बंदी पण त्यातील उत्पन्नावर कर आहेच! कसं ते वाचा!.गेम इंडस्ट्री वाढलीय म्हणजे गेम्स खेळणाऱ्यांची संख्याही निसंशय वाढली आहे. २०२५ मध्ये ५१.१ कोटी सक्रिय गेमर्स होते. २०२६ मध्ये ही संख्या ५५ कोटींपेक्षा आणि २०३० मध्ये ७० कोटींपेक्षा अधिक होण्याचा अंदाज आहे. आणखी म्हणजे या गेमिंगमधील महिलांचा सहभाग वाढतो आहे. एकूण गेमर्समधील महिलांचे प्रमाण २०२३ मधील ४३% वरून २०२६ मध्ये ४९% झाल्याचं हा रिपोर्ट सांगतो..गेमिंगचं वेड का लागतं? Why Online Gaming Is Addictiveपूर्वी व्हिडीओ गेम्स खेळण्यासाठी गेम पार्लरमध्ये जावं लागत असे. आता तसं नाही. स्मार्टफोन जवळपास सगळ्यांकडेच आलेत. त्यामुळे लोकांना अगदी सहज गेम्स खेळता येतात. डिजिटल पेमेंट स्कीममुळे ऑनलाइन गेमिंगला अधिकच जोर आलाय. ८४.६% भारतीय गेमर्सनी UPI द्वारे पैसे भरल्याचं निकोचा रिपोर्ट सांगतो. तर ३१.५% गेमर्सनी क्रेडिट कार्ड वापरलं होतं. एकूणच गेम्सवर पैसे खर्च करणं आता अगदी सोपं झालंय. मोबाइलवरील कठीण आणि खरोखरच डोक्याला चालना देणारे खेळ आहेत पण ज्या खेळांतून एकप्रकारे जुगाराला प्रोत्साहन दिलं जातं, अशा काही गेम्सचं जाळं मोठं कठीण आणि शिताफीने विणलेलं असतं. सुरुवातीला लोकांना पैसे मिळत जातात. अगदी कमी पैसे लावले तरीही त्यावर उत्तम परतावा मिळतो. पण हळुहळु ते बदलत जातं. आपण लुटले जातोय हे कळूनही लोक त्या जाळ्यात अडकतात. मध्येच कधीतरी पैसे मिळाले की आशा पुन्हा पल्लवित होतात आणि माणसं अधिक पैसे लावू लागतात. .Premium|online gaming act 2025: डिजिटल जुगारबंदी; ऑनलाइन गेमिंगच्या आव्हानावर केंद्र सरकारचे नियमन.तज्ज्ञ काय सांगतात? Experts Saysसायबर एक्स्पर्ट वैशाली मंडपे सांगतात की, गेमिंग आणि गॅम्बलिंग या दोन गोष्टी सायबर जगतात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात चालतात. सर्वाधिक फसवणूक यातूनच होते. मुलांच्या बाबतीत तर मोबाइलचं व्यसन लागण्याला कारण बरेचदा मोबाइलवरील ऑनलाइन गेम्स असतात. एकदा हे खेळ खेळायला सुरुवात झाली की त्यात चोरपावलानी पैसा येतोच. मुलंसुद्धा गेम्सवर पैसे लावतात कारण बरेचदा आईबाबांच्या मोबाइलवरून खेळत असतात. त्या मोबाइलवर त्यांचे यूपीआय जोडलेले असतात, पासवर्डसुद्धा मुलांना माहिती असतात. त्यामुळे सहज पैसे लावले जातात. .खेळापासून जुगारापर्यंत Online Gaming and Financial Lossवैशाली सांगतात त्याप्रमाणे अनेकदा मोबाइल गेम हे फक्त खेळ न राहता त्याचं जुगारात रुपांतर होतं. सुरुवातीला या गेममधून काही पॉइंट्स दिले जातात. त्यानंतर ते प्रमाण वाढत जातं. अनेक गेम्समध्ये सुरुवातीच्या काही लेव्हल्स फुकट असतात, नंतर त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. एकदा खेळाडूला सवय लागली की तो पैसे मोजायला तयार होतो.काही ऑनलाइन गेम्समध्ये खेळाडूंना पैसे लावावे लागतात. ते हरले की अधिक पैसे मिळवण्याच्या आशेने ते आणखी खेळायला लागतात आणि त्या दुष्टचक्रात अडकत जातात. काहीवेळा गेम्समध्ये पैसे लावण्यासाठी किंवा त्यातील पैसे सोडवण्यासाठी ऑनलाइन लोन देणाऱ्या अॅप्समधून कर्ज घेतलं जातं. त्याचे व्याजदर प्रचंड असतात. त्यामुळे छोट्या रकमेचं कर्ज फेडणंसुद्धा अवघड होऊन बसतं. परिणामी हा एक वेगळाच चक्रव्यूह तयार होतो. .Premium|Cyber Fraud in Fixed Deposit : फक्त एक ओटीपी आणि 'एफडी'चे पैसे गायब! सायबर गुन्हेगार तुमची आयुष्यभराची कमाई कशी लुटतात?.गेमिंगचं व्यसन लागल्याची लक्षणं कोणती? Signs of Gaming Addictionआपल्याला गेमिंगचं व्यसन लागलं आहे हे कसं ओळखायचं यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) Gaming Disorder ही संकल्पना ICD-11 मध्ये समाविष्ट केली आहे.त्याची तीन प्रमुख लक्षणं:१. गेमिंगवर नियंत्रण ठेवता न येणे.२. इतर आवडी, जबाबदाऱ्या आणि दैनंदिन कामांपेक्षा गेमिंगला प्राधान्य देणे.३. नकारात्मक परिणाम होत असूनही गेमिंग सुरू ठेवणे किंवा वाढवणे.यामुळे वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक, शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक जीवनावर परिणाम होतो. बाकी सगळ्या गोष्टींपेक्षा गेम खेळणंच महत्त्वाचं वाटायला लागतं. व्यक्ती त्यालाच महत्त्व देऊ लागते. .ऑनलाइन गेम्सच्या व्यसन लागलं तर मग काय करायचं? How to Stop Gaming Addictionवापरावर नियंत्रणपहिल्यांदा मोबाइल त्यातही गेमिंग अॅप कितीवेळा वापरताय त्यावर लक्ष ठेवा. नियंत्रण आणा. रोज विशिष्ट वेळापेक्षा जास्त वेळ ते अॅप चालूच शकणार नाही, अशी सेटिंग मोबाइलमध्ये करून घ्या. Digital wellbeing अॅप्समधून या सेटिंग्ज करता येतात. खर्चावर मर्यादा How to Control Gaming Spendingगेम खेळताना In-app purchases, गेममधील वस्तू आणि Real Money Gaming यांसाठी खर्चाची मर्यादा आखा. हरलेले पैसे मिळवण्यासाठी पुन्हा पैसे लावू नका..Premium|Cyber attacks in india : देशात वर्षभरात २६.५ कोटी सायबर हल्ले; महाराष्ट्रासह शिक्षण क्षेत्र हॅकर्सच्या 'टार्गेटवर'.नोटिफिकेशन्स थांबवासतत येणाऱ्या गेमिंग नोटिफिकेशन्स बंद करा. Daily rewards, reminders आणि limited-time offers यांमुळे पुन्हा पुन्हा गेम उघडण्याची इच्छा होऊ शकते.झोपताना मोबाइल नकोझोपताना गेमिंग करणं नकोच. ते अगदी काटेकोरपणे टाळा.तज्ज्ञांची मदत घ्या Gaming Addiction Treatmentतुम्हाला गेमिंगचं व्यसन लागलं आहे, असं वाटलं तर आधी तुमच्या प्रियजनांशी बोला, तुमच्या जवळच्या विश्वासू व्यक्तींशी बोला. डॉक्टरांची, मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.