Premium|Parvati Glacier in Himachal Pradesh : निसर्ग आणि मानवाचा गुंतागुंतीचा संवाद

उमेश झिरपे हिमालयाकडे पाहताना आपण अनेकदा त्याची भव्यता, शांतता आणि निसर्गसौंदर्य अनुभवतो. पण हिमालयाचा एक महत्त्वाचा पैलू असा आहे, जो अनेकदा नजरेआड राहतो अर्थातच तो म्हणजे मानव आणि हिमनद्यांमधील नातं. हिमनद्या नद्यांना जन्म देतात, नद्या जीवनाला आधार देतात आणि त्याच पाण्यावर उभं राहतं मानवी जग. या नात्याचा सर्वांत जिवंत आणि गुंतागुंतीचा नमुना पाहायचा असेल, तर हिमाचल प्रदेशातील पार्वती खोऱ्याकडे पाहावं लागतं.पार्वती हिमनदी ही एखाद्या एकाच बिंदूवर मर्यादित असलेली रचना नाही. ती एक संपूर्ण प्रणाली आहे. अनेक लहान हिमसाठे, उपहिमनद्या आणि बर्फाच्या दऱ्या यांचा एकत्रित परिणाम. हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू जिल्ह्यात, पिन-पार्वती पासच्या परिसरात या हिमनदीचा उगम होतो. या उंच भागात साठणारा हिम संथपणे खाली सरकत विविध प्रवाहांना जन्म देतो. हे प्रवाह एकत्र येऊन पार्वती नदी तयार करतात.पार्वती नदी पुढे जाऊन बियास नदीला मिळते. म्हणजेच या हिमनदीतून निर्माण होणारं पाणी अखेरीस उत्तर भारताच्या विस्तीर्ण जलप्रणालीचा भाग बनतं. त्यामुळे पार्वती हिमनदीचं महत्त्व केवळ स्थानिक नाही; ते व्यापक आहे. पार्वती खोऱ्यातील प्रवास हा हिमालयाच्या विविध रूपांचं दर्शन घडवणारा आहे. खालच्या भागात कसोल, मणिकरणसारखी गावं, हिरवळ, नदीकाठ आणि मानवी वस्ती. पुढे जाताना जंगलं विरळ होतात, दऱ्या खोल होतात आणि शेवटी उघडा, बर्फाच्छादित प्रदेश सुरू होतो..Premium|Study Room : सरकारी बँकेकडून खासगी मालकीकडे प्रवास; आयडीबीआय बँकेत काय बदल होणार?.या खोऱ्यातील एक वैशिष्ट्य म्हणजे गरम पाण्याचे झरे. मणिकरण परिसरातील उष्ण जलस्रोत हे या प्रदेशाच्या भूगर्भीय सक्रियतेचं संकेत आहेत. म्हणजेच येथे हिमनदी आणि उष्णता अशा या दोन विरोधी घटकांचा सहअस्तित्व दिसते. पार्वती हिमनदीच्या वरच्या भागात अजूनही सघन हिमसंचय दिसतो. पण खालच्या भागात वितळणं अधिक आहे. त्यामुळे हिमनदीचे विविध स्तर स्पष्ट दिसतात ते म्हणजे ताजा बर्फ, सघन निळसर बर्फ आणि काही ठिकाणी उघडा खडक.या हिमनदीच्या पृष्ठभागावर मोराइनचे थर दिसतात. पर्वत कुरतडत खाली येताना ती खडक सोबत आणते आणि ते तिच्या अंगावर साचतात. हे थर तिच्या प्रवासाचे साक्षीदार असतात.पार्वती हिमनदीचं महत्त्व इथे संपत नाही. या नदीवर आधारित अनेक जलविद्युत प्रकल्प उभारले गेले आहेत. पार्वती व्हॅलीमध्ये भारतातील काही मोठे हायड्रोपॉवर प्रकल्प कार्यरत आहेत. या प्रकल्पांमुळे निर्माण होणारी ऊर्जा देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाची आहे.पार्वती हिमनदी प्रणालीचा अभ्यास करताना आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिच्या ऋतूनुसार बदलणाऱ्या स्वरूपाचा. हिवाळ्यात या संपूर्ण प्रदेशावर प्रचंड हिमसाठा तयार होतो. बर्फाच्या थरांखाली दऱ्या, खडक आणि जलप्रवाह लपून जातात. या काळात हिमनदी जणू स्थिर भासते. पण उन्हाळा सुरू झाला, की वितळण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू होते. बर्फाचे थर सैल होतात, पाण्याचे प्रवाह तयार होतात आणि संपूर्ण प्रणाली पुन्हा ‘जिवंत’ झाल्यासारखी वाटते.या ऋतुमानातील बदलामुळे पार्वती नदीच्या प्रवाहातही मोठे चढउतार दिसतात. उन्हाळ्यात हिम वितळल्यामुळे नदीला अधिक पाणी मिळतं, तर हिवाळ्यात प्रवाह तुलनेने कमी होतो. या नैसर्गिक चक्रावर स्थानिक जीवन अवलंबून असतं.पार्वती खोऱ्यातील भूगोलही अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. खोल, अरुंद दऱ्या, उंच उतार आणि सतत कोसळणारे खडक, या सगळ्यामुळे हा प्रदेश अत्यंत गतिशील आहे. भूस्खलन ही येथे सामान्य गोष्ट आहे. हिमनदीच्या वितळण्यामुळे माती सैल होते आणि उतार अस्थिर होतात. त्यामुळे रस्ते, वस्ती आणि प्रकल्प यांना सतत धोका असतो. या खोऱ्यातील एक वेगळाच अनुभव म्हणजे ‘ध्वनी’. पार्वती नदीचा सतत वाहणारा प्रचंड आवाज, त्यात मिसळलेले छोटे प्रवाह आणि अधूनमधून कोसळणाऱ्या दगडांचा नाद, हे सगळं मिळून एक जिवंत वातावरण तयार होतं. येथे शांतता वेगळी आहे, ती पूर्ण शांत नसून निसर्गाच्या हालचालींनी भरलेली आहे..Premium|Dr Milind Shinde Personal Experience : वडिलांच्या निधनाच्या दुःखातही काहींना दिसला मनोरंजनाचा विषय; मिलिंद शिंदेंचा अनुभव.पार्वती हिमनदी प्रणालीत जलचक्राची प्रक्रिया अत्यंत स्पष्टपणे दिसते. उंच भागात साठलेला बर्फ वितळतो, पाणी तयार होतं, ते नदीत मिसळतं आणि पुढे जाऊन पुन्हा महासागरात पोहोचतं. या चक्रात हिमनदी एक महत्त्वाचा ‘साठवणूक केंद्र’ म्हणून काम करते. जर हा साठा कमी झाला, तर संपूर्ण चक्रावर परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच हिमनद्यांना ‘नैसर्गिक जलसाठे’ असं म्हटलं जातं. पार्वती खोऱ्यातील मानवी जीवनही या जलचक्राशी घट्ट जोडलेलं आहे. येथे राहणारे लोक, शेती करणारे शेतकरी आणि पर्यटनावर अवलंबून असलेले व्यवसाय अर्थातच हे सर्व या नदीवर अवलंबून आहेत. अलीकडच्या काळात या खोऱ्यात पर्यटन वाढलं आहे. कसोल, तोश, मलाणा यांसारखी ठिकाणं लोकप्रिय झाली आहेत. या वाढत्या पर्यटनामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे, पण त्याचवेळी पर्यावरणावर ताणही वाढला आहे. कचरा, प्लास्टिक आणि अनियंत्रित बांधकाम अशा स्वरूपाच्या या गोष्टी हिमालयासाठी धोकादायक ठरू शकतात. पार्वतीसारख्या संवेदनशील प्रदेशात या गोष्टींचा परिणाम अधिक तीव्रतेने जाणवतो. पार्वती हिमनदी प्रणालीचा विचार करताना एक मोठा प्रश्न समोर येतो तो म्हणजे विकास किती आणि कसा? ऊर्जा आवश्यक आहे, रस्ते आवश्यक आहेत, पर्यटनही महत्त्वाचं आहे पण या सगळ्यांसोबत पर्यावरणाचं संतुलन राखणं अत्यावश्यक आहे.पार्वती खोऱ्यातील काही भागात “रन-ऑफ-द-रिव्हर” प्रकारचे प्रकल्प राबवले जातात, ज्यात नदीवर मोठं धरण बांधण्याऐवजी पाण्याचा काही भाग वळवला जातो. हा पर्यावरणपूरक पर्याय मानला जातो पण तरीही त्याचे परिणाम पूर्णपणे टाळता येत नाहीत.या सगळ्या प्रक्रियांकडे पाहिलं की एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे हिमालयात कोणतीही गोष्ट स्वतंत्र नाही. हिमनदी, नदी, जंगल, प्राणी आणि मानव हे सगळे एकमेकांशी जोडलेले आहेत.पण याच ठिकाणी एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे हिमनदी आणि मानवी हस्तक्षेप यांचं संतुलन कसं राखायचं? नद्यांवर धरणं बांधली जातात, पाणी वळवलं जातं, बोगदे खोदले जातात. या सगळ्यांचा परिणाम नैसर्गिक प्रवाहावर होतो. हिमनदीतून येणारं पाणी जे नैसर्गिकरीत्या वाहतं, ते आता नियंत्रित केलं जातं. या हस्तक्षेपामुळे काही ठिकाणी पर्यावरणीय बदल दिसू लागले आहेत. नदीच्या प्रवाहात बदल, गाळ साचण्याची पद्धत आणि स्थानिक परिसंस्थेवर होणारा परिणाम हे सगळं अभ्यासाचा विषय बनलं आहे. हवामान बदलाचा परिणाम या हिमनदीवरही दिसतो. तापमान वाढल्यामुळे वितळण्याचा वेग वाढतो आहे. काही भागात हिमसाठा कमी झाला आहे, तर काही ठिकाणी नवीन जलसाठे तयार होत आहेत. पार्वती खोऱ्यात उभं राहिलं, की एक वेगळाच अनुभव येतो. एका बाजूला निसर्गाची भव्यता - उंच शिखरं, बर्फाचे पट्टे, वेगाने वाहणारी नदी आणि दुसऱ्या बाजूला मानवी हस्तक्षेप - धरणं, प्रकल्प, रस्ते.पार्वती हिमनदी प्रणालीकडे अधिक बारकाईने पाहिलं, तर लक्षात येतं, की ही एक बहुस्तरीय आणि गतिमान रचना आहे. पिन-पार्वती पासच्या परिसरात, सुमारे ५,२०० मीटर उंचीवर, अनेक लहान हिमसाठे एकत्र येऊन मुख्य हिमनदी तयार करतात. या उंच प्रदेशात तापमान अत्यंत कमी असल्यामुळे हिमसंचय दीर्घकाळ टिकून राहतो..या भागात चालताना क्रेव्हासेस खोल भेगा स्पष्ट दिसतात. या भेगा हिमनदीच्या अंतर्गत ताणाचे परिणाम असतात. काही ठिकाणी या भेगा इतक्या खोल असतात, की त्यात डोकावणंही धोकादायक ठरतं. पार्वती हिमनदीच्या तळाशी होणारी प्रक्रिया देखील महत्त्वाची आहे. वितळलेलं पाणी बर्फाखाली वाहतं आणि काही ठिकाणी ते बाहेर येतं. या पाण्यामुळे हिमनदीचा तळ घसरता होतो आणि तिच्या हालचालीत बदल होतो. या हिमनदीच्या अभ्यासातून एक गोष्ट स्पष्ट होते हिमनदीचा प्रवाह केवळ गुरुत्वाकर्षणामुळे नाही, तर पाण्याच्या उपस्थितीवरही अवलंबून असतो. पार्वती खोऱ्यातील जलविद्युत प्रकल्पांच्या संदर्भातही काही मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. मोठ्या बोगद्यांमधून पाणी वळवलं जातं आणि त्यामुळे काही भागात नदीचा नैसर्गिक प्रवाह कमी होतो. याचा परिणाम स्थानिक वनस्पती आणि प्राणिजीवनावर होऊ शकतो. तरीही, या प्रकल्पांमुळे निर्माण होणारी ऊर्जा देशासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संतुलन राखणं ही मोठी जबाबदारी आहे. पार्वती हिमनदी प्रणाली आपल्याला एक व्यापक चित्र दाखवते, हिमालय केवळ निसर्गाचा भाग नाही, तर तो मानवी जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे.हा विरोधाभास नाही; हा संवाद आहे. पार्वती हिमनदी आपल्याला शिकवते ते म्हणजे निसर्ग आणि मानव यांचं नातं संघर्षाचं नसून संतुलनाचं असायला हवं. या हिमनदीकडे पाहताना एक गोष्ट स्पष्ट होते अर्थातच हिमालयातील पाणी हे केवळ संसाधन नाही; ते एक जबाबदारी आहे. आज आपण या पाण्याचा वापर करतो आहोत, पण त्याचवेळी त्याचं संरक्षण करणंही आवश्यक आहे. पार्वती हिमनदी ही केवळ बर्फाचा साठा नाही; ती ऊर्जा आहे, जीवन आहे आणि एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. ती आपल्याला सांगते, विकास आणि निसर्ग यांच्यात संतुलन साधणं हीच खरी कसरत आहे. हिमालय आपल्याला देतो, पण तो आपल्याकडून जबाबदारीही मागतो आणि त्या जबाबदारीचं भान ठेवूनच आपण पुढे जावं लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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