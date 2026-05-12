Premium|PM Modi gold appeal: सोनं खरेदी टाळल्याने परकीय चलनाचं गणित सुटेल का?

PM Modi’s ‘Avoid Gold Buying’ Remark Triggers Jewellery Industry Concern; Experts Explain Why भारताचा परकीय चलन साठा घटतोय, कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत आहेत आणि सोन्याची आयात विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान मोदी यांनी “एक वर्ष सोनं खरेदी करू नका, परदेशी प्रवास टाळा,” असं आवाहन केलं आणि देशभरात खळबळ उडाली. पण सरकारला अचानक अशी विनंती करण्याची गरज का भासली? देशात नक्की किती सोन्याची आयात होते, परदेशी प्रवासाचं गणित नेमकं काय आहे या सगळ्याचा परकीय चलन साठ्यावर नेमका कसा परिणाम होतो? या सगळ्यामागील आर्थिक कारणं, त्यावर तज्ज्ञांची मतं आणि ज्वेलरी उद्योगाची प्रतिक्रिया जाणून घेऊया, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामधून. .इराण-इस्राएल-अमेरिका हे युद्ध अजूनही थांबण्याचं नाव घेत नाही. प. आशियातील या संघर्षामुळे केवळ दोन महिन्यात भारताचा परकीय चलन साठा (Forex Reserves) ३८ अब्ज डॉलर्सने घटला आहे. त्याचवेळी कच्च्या तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्यावरच आहेत. अर्थव्यवस्थेसाठी ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळेच कदाचित एका सभेत पंतप्रधान मोदी यांनी नागरिकांना काटकसरीचे आवाहन केले. .Premium|Green Energy Strategic Necessity : होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटानंतर भारताला धडा: जीवाश्म इंधनावरील परावलंबित्व उघडे पडले, हरित ऊर्जेला तातडीची सामरिक गरज.हे आवाहन करण्याची वेळ का आली?या आवाहनामागील मुख्य कारण म्हणजे सोन्याची वाढती आयात आणि लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत परदेश प्रवासावर होणारा मोठा खर्च.२०२५-२६ मध्ये सोन्याची आयात दोन वर्षांत जवळपास दुप्पट झाली. आता ही आयात ७२ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. दुसरीकडे, LRS अंतर्गत झालेल्या एकूण २६.३४ अब्ज डॉलर्सच्या रकमेपैकी १५ अब्ज डॉलर्स (५७%) परदेश प्रवासासाठी खर्च झाले.जागतिक अनिश्चिततेमुळे विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII-Foreign Institutional Investors) यांनीही भारतातून मोठ्या प्रमाणात भांडवल काढून घेतलं आहे. जानेवारी ते मे या कालावधीत FII कडून १.९७ लाख कोटी रुपयांची विक्री झाली. रुपयाची किंमतही घसरून डॉलरच्या तुलनेत ९५.२१ वर पोहोचली. आता भारतातील परकीय चलन साठा ६९१ अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली आला आहे..परकीय चलन म्हणजे काय त्यात वाढ आणि घट कशी होते? भारताचा परकीय चलन साठा (Forex Reserves) म्हणजे RBI कडे साठवून ठेवलेले परदेशी चलन, सोने, Special Drawing Rights(IMF मधील हक्क) आणि इतर विदेशी मालमत्ता. देशाच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी हा साठा फार महत्त्वाचा असतो. भारत जेव्हा काही गोष्टींची निर्यात करतो. विदेशी कंपन्या भारतात गुंतवणूक करतात, परदेशात राहणारे भारतीय भारतात पैसे पाठवतात अथवा भारत सरकार किंवा कंपन्या बाहेरून कर्ज घेतात, विदेशी पर्यटक भारताला भेट देतात अशा सगळ्या वेळी डॉलर्स अर्थात परकीय चलन भारतात येतं आणि परकीय चलन साठा वाढतो. हेच उलट झालं की या साठ्यात घट होते. सोनं, तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स हे आपण परदेशातून आयात करतो. त्यासाठी आपल्याला डॉलर्स द्यावे लागतात. जगभरातील अनिश्चितता पाहून विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय मार्केटमध्ये केलेल्या गुंतवणूकी सोडवून घेतात. FII भारतीय शेअर्स विकून डॉलर परत नेतात. भारतीय जेव्हा परदेशात प्रवासाला, शिक्षणाला जातात त्यावेळी तसेच परदेशात डेस्टिनेशन वेडिंगसाठी पैसे खर्च होताना डॉलर्स जातात. त्यामुळेच परकीय चलन आणि सोनं यांचा सहसंबंध महत्त्वाचा ठरतो..Premium|Global Energy Security: जागतिक ऊर्जासाखळी, सामुद्रधुनींचे शस्त्रीकरण आणि भारताचा संयमी पण निर्णायक सागरी डाव.ज्वेलर्स काय म्हणतात?पु. ना. गाडगीळ अँड सन्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO आणि कमॉडिटी तज्ज्ञ अमित मोडक यांच्याशी सकाळने संवाद साधला. मोडक म्हणाले की, ग्राहक जे दागिने खरेदी करतात ते त्यांच्या अधिकृत उत्पन्नातून करतात. ज्यावर त्यांनी योग्य तो कर दिलेला असतो. सोनं खरेदी करतानाही त्यावरील ड्युटी भरलेल्या असतात. डॉलर आणि रुपयांमधील दराप्रमाणे त्याचा व्यवहार होत असतो. त्यामुळे तुमच्या उत्पन्नाचा खर्च तुम्ही कसा करावा, हे सरकार सांगू शकत नाही. कदाचित मोदीजी म्हणाले असतील की अनावश्यक सोने खरेदी करू नका. पण पूर्ण एक वर्षभरासाठी सोने खरेदी थांबवणं अशक्य आहे.कारण लग्नसराई, समारंभ या काळात सोनं खरेदी होतेच. आता लग्न करुन देतो. दागिने नंतर करू, असं काही होत नाही. त्यामुळे जेव्हा लग्न असणार त्यावेळीच सोनं खरेदी होणार. मग एक वर्षभर सोनं खरेदी करू नका, हे पाळणं शक्यच नाही.परकीय चलन वाचवण्याचे इतरही उपाय आहेतच की, पण सोनं खरेदी करू नका, असं म्हणण्याने थेट १ कोटी लोकांच्या रोजगारावर परिणाम होतो. केवळ आमच्यासारख्य पेढ्याच नव्हे तर देशभरात जेवढे कारागिर, दुकानदार, सुवर्णकार आहेत त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होईल.आमच्यासारख्या सुवर्ण पेढ्यांना केवळ व्यवसाय नव्हे तर आमच्याकडील कर्मचाऱ्यांची जबाबदारीही असते. एक वर्ष आम्ही त्यांना तर वाऱ्यावर सोडू शकत नाही. त्यांच्या पगाराची जबाबदारी आम्ही पूर्ण करायची पण आमचा व्यवसाय करायचा नाही, असं होऊ शकणार नाही. संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत सोन्याचा व्यवसाय जवळपास ७ टक्क्याचा वाटा उचलतो. मग त्याचं काय करणार? .Premium|Capital Gain Tax on Gold : जुने सोने विकून मालामाल होण्यापूर्वी सावधान! प्राप्तिकर विभागाचा 'हा' नवा नियम तुम्हाला माहिती आहे का?.सोन्याचं मॉनेटायझेशन करा ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल (GJC) चे अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीम (GMS) अधिक प्रभावी करण्याचा प्रस्ताव मांडला. द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना ते म्हणाले, फक्त सोन्याची मागणी कमी करणे, हा उपाय नाही. पारदर्शक आणि नियमनबद्ध गोल्ड मॉनिटायझेशन स्क्रीमद्वारे सध्याच्या सोन्याचे विद्यमान आर्थिक मूल्य वापरात यायला हवं. देशात कित्येक घरांत मोठ्या प्रमाणावर निष्क्रिय सोने पडून आहे..तर अविनाश गुप्ता यांनी सांगितले की, घरात आणि लॉकरमध्ये निष्क्रिय पडलेले सोने औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आणल्यास आयात कमी होईल, चालू खात्यातील तूट (CAD) कमी होईल आणि भारताची आर्थिक व्यवस्था अधिक मजबूत होईल..Premium|Gold Silver ETF NAV change : सेबीचा मोठा निर्णय; सोने-चांदी ईटीएफ मूल्यांकनात आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कऐवजी देशांतर्गत दरांना प्राधान्य.भारत सोन्याची किती आयात करतो?AngelOne च्या अहवालानुसार, चीननंतर भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सोन्याचा ग्राहक आहे. भारतातील दागिन्यांच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून राहावे लागते.RBI च्या २ मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, चालू खात्यातील तूट (CAD) डिसेंबर तिमाहीत १३.२ अब्ज डॉलर्स किंवा GDP च्या १.३% इतकी झाली आहे.भारतासाठी सोन्याचा सर्वात मोठा पुरवठादार स्वित्झर्लंड असून त्याचा वाटा सुमारे ४०% आहे. त्यानंतर UAE (१६%) आणि दक्षिण आफ्रिका (१०%) यांचा क्रम लागतो. स्वित्झर्लंडमधून सोन्याची आयात ११.३६% वाढून २४.२७ अब्ज डॉलर्स झाली..पंतप्रधानांचं आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी नागरिकांना इंधन, सोन्यावरचा खर्च कमी करण्याचे आवाहन केले. नागरिकांनी आर्थिक शिस्त पाळणे आवश्यक असून आयातीवरील भार कमी करण्यासाठी शाश्वत आणि किफायतशीर सवयी अंगीकारल्या पाहिजेत.नागरिकांनी अनावश्यक परदेश प्रवास टाळावा आणि किमान एक वर्ष सोन्याची अनावश्यक खरेदी पुढे ढकलावी, असं सांगितलं ज्यामुळे एकच हल्लकल्लोळ माजला. यासोबतच स्वदेशी वस्तूंना प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले. इंधन वापर कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) अधिक वापर करण्याचेही त्यांनी सुचवले. कोविड काळात सुरू झालेल्या "वर्क फ्रॉम होम" पद्धतीचा पुन्हा विचार करण्याचीही त्यांनी सूचना केली..कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतीRBIचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी सांगितले की, तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे चालू खात्यातील तूट वाढेल आणि महागाईवर थेट परिणाम होईल. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्यांना पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसवर दरमहा सुमारे ३०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत असल्याचा अंदाज आहे..Premium| UAE Exits OPEC : यूएईने अखेर ओपेकमधून बाहेर पडत स्वतंत्र मार्ग स्वीकारला, यामुळे तेलाच्या राजकारणात मोठा बदल होण्याची शक्यता!.परदेश प्रवास आणि डेस्टिनेशन वेडिंग्जमोदी यांनी मध्यमवर्गामध्ये वाढलेल्या परदेशात लग्न, पर्यटन आणि सुट्ट्यांच्या ट्रेंडवरही चिंता व्यक्त केली. त्यांनी नागरिकांना किमान एक वर्ष अनावश्यक परदेश प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले.२०२५ मध्ये ३२.७१ दशलक्ष भारतीयांनी परदेश प्रवास केला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ५.९% अधिक आहे. दुसरीकडे, भारतात येणाऱ्या विदेशी पर्यटकांची संख्या ९.०२ दशलक्ष होती, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ९.४% कमी आहे.२०२५ मध्ये पर्यटन क्षेत्रातून मिळणारे परकीय चलन उत्पन्न २.७४ लाख कोटी रुपये होते, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत ६.६% कमी आहे.पर्यटन क्षेत्र भारताच्या GDP मध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. २०२३-२४ मध्ये या क्षेत्राचा GDP मध्ये ५.२२% वाटा होता आणि सुमारे ३.६९ कोटी लोकांना थेट रोजगार मिळाला होता.सामान्यांची टीकामोदींच्या या आवाहनावर अनेकांनी टीका केली आहे. पहिल्यांदा मंत्री, सरकारी अधिकारी आणि राजकीय नेते यांनी आपल्या ताफ्यातील गाड्यांचा खर्च आटोक्यात आणावा, आपले परदेश दौरे थांबवावे, त्यानंतर जनतेला सांगावं अशी प्रतिक्रिया जनसामान्यांतून उसळत आहे. 