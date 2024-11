Opinion: भारतात श्रीमंत माणूस कोणाला म्हणायचं? ही श्रीमंती मोजायची कशी?

(Definition of Rich person explained in Marathi on the occasion of Laxmipujan)

अतुल कहाते

ज्या माणसाची एकूण संपत्ती किमान एक मिलियन डॉलर्स म्हणजेच दहा लाख डॉलर्स असेल, तो माणूस श्रीमंत, असं अमेरिकेमध्ये ढोबळमानानं मानलं जातं. सध्याचा अमेरिकी डॉलर आणि भारतीय रुपया यांच्यामधला विनिमय दर ढोबळमानानं एक डॉलर म्हणजे ८४ रुपये असा आहे. याचाच अर्थ भारतीय हिशेबानुसार ८.४० कोटी रुपये संपत्ती असलेला माणूस श्रीमंत, असं म्हणायचं?